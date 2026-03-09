ДПС-НН внасят промени, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедност

Парламентарната група на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността, обяви лидерът Делян Пеевски, съобщават от пресцентъра на партията.

В проекта се предвиждат еднократна помощ за най-бедните пенсионери.

Миналата година мярката отново беше приета по предложение на ДПС-НОВО НАЧАЛО и достигна до близо 680 000 пенсионери.

„Парламентът и служебното правителство трябва да се занимават по-малко с вътрешни драми и разправии и повече да се вслушат в дневния ред на хората, а той е свързан с цените на горивата, електроенергията, водата, храните и ежедневното поскъпване на живота“, гласи позиция на Пеевски.