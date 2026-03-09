Новини
ДПС-НН внасят промени, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедност

9 Март, 2026

Миналата година мярката отново беше приета по предложение на ДПС-НОВО НАЧАЛО и достигна до близо 680 000 пенсионери

ДПС-НН внасят промени, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедност - 1
Мария Атанасова

Парламентарната група на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността, обяви лидерът Делян Пеевски, съобщават от пресцентъра на партията.

В проекта се предвиждат еднократна помощ за най-бедните пенсионери.

Миналата година мярката отново беше приета по предложение на ДПС-НОВО НАЧАЛО и достигна до близо 680 000 пенсионери.

„Парламентът и служебното правителство трябва да се занимават по-малко с вътрешни драми и разправии и повече да се вслушат в дневния ред на хората, а той е свързан с цените на горивата, електроенергията, водата, храните и ежедневното поскъпване на живота“, гласи позиция на Пеевски.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    4 37 Отговор
    Само Момчето се е загрижил за българските пенсионери с мизерни пенсии от по EUR 219, а те са стотици хил? Петуханците щели да увеличават с равен процент на всички пенсионери, дори и тия с по EUR 1500 незаслужена открадната пенсия. Всички пенсии да пуснат глас за Момчето, защото Петуханците ще ги свършат за отрицателно време с Гладомор.

    Коментиран от #24, #26, #28, #35, #42

    09:51 09.03.2026

  • 3 ккк

    38 2 Отговор
    какви добавки и то преди избори , тези под прага на бедност са електората на Пеев , хем ще им даде да гласуват хем и държавна пара

    09:51 09.03.2026

  • 4 Хеми значи вазелин

    27 3 Отговор
    Шишко има ли си идя колко е прагът на бедност при масови 300 левро пенции и стандарт като за Клуба На Рогатите?

    09:52 09.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боги

    16 2 Отговор
    Демагогия, но ако се приеме предложението, ще хване дикиш...

    Коментиран от #73

    09:54 09.03.2026

  • 8 ШУШУМИНГО А ЗНАЕШ ЛИ

    20 1 Отговор
    Колко са онези които са със по един три пет десет двадесет до 50 лева отгоре минималната.те какво ще правят. Пак популизъм. ТРЕБЕ НА ВСИЧКИ ТАКА Е ВЪВ БЕЛИТЕ ДЪРЖАВИ. ПРИМЕР ПОРТУГАЛ. НА ВСИЧКИ ПО ПЕНСИЯ НЯМА МИНИМАЛНИ СРЕДНИ ГОЛЕМИ. И ТО ТРИ ПЪТИ ВЪВ ГОДИНАТА.

    09:56 09.03.2026

  • 9 Отново Популизъм !

    27 1 Отговор
    Отново Популизъм !

    И Беззаконие !

    Никаква Справедливост !

    Подкрепа за Мързеливите !

    Шарлатани !

    09:56 09.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 у нас много хора нямат доходи

    18 1 Отговор
    ходят мръсни , просят и крадат . алчността кара всички да обедняват . европа създава някакви планове . и след 2 години се вижда много бедност . измират хората . уж катасрофи , уж наркотици . живеят до 60 г . до 35 са безработни или бедни . после малко работят до 45 г . и после пак са безработни . 40 процента живеят по 2 без браг и без деца . малцинствата бълват за осиновяване деца . курортите ограбват народа .

    09:56 09.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ясновидец

    26 1 Отговор
    Някой вече обръща ли внимание какво казва ? Популист !

    10:00 09.03.2026

  • 15 Гост

    27 1 Отговор
    Що не се скриеш някъде. Разграбихте държавата, сега ще ми дава добавки. Нещастник.

    10:00 09.03.2026

  • 16 Чорбара

    23 1 Отговор
    Не ми трябват тези пари,но така се толерират тези които са плащали малки осигуровки,а останалото плик.Някак си обидно е.

    10:00 09.03.2026

  • 17 Че да им ги

    16 1 Отговор
    Гепиш ли?

    Коментиран от #21

    10:00 09.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не ти щем огризките

    21 1 Отговор
    От свинската ти трапеза.
    Делю сумистО

    10:03 09.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Точно

    12 1 Отговор

    До коментар #17 от "Че да им ги":

    Ще им ги смукне от магазините/ щандовете за ХОРАТА.

    10:05 09.03.2026

  • 22 ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ ЗА ПП ДБ!

    17 9 Отговор
    Всички пенсионери ще гласуваме за ПП ДБ! Всички сме работили за пенсиите си изкарани над минималната. Тия за помощите не са изкарали и един лев осигуровки,а ползват всичко наравно та и повече.

    10:05 09.03.2026

  • 23 ЧИЧО

    9 4 Отговор
    Защо само за великден. През другите месеци защо да не се дават, както е в Европа. Защото в Европа пенсиите под прага всеки месец се компенсират да социалния минимум.

    Коментиран от #46

    10:05 09.03.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Честен си само в ушите, ама и там не е сигурно❗
    Над 80% от хората които ЩЕ получат надбавки не са се осигурявали или са се осигурявали на 4 часа, или до минималните ставки❗
    А тези които са си внасяли чинно в хазната -
    сега ще бъдат ОБЯВЕНИ ЗА БОГАТИ‼️

    10:08 09.03.2026

  • 25 гост

    12 1 Отговор
    Ако Шиши и сие ги извадят от джоба си съм съгласен! Но те са научени да вземат, а ако дадат могат да им изсъхнат ръчичките!

    10:09 09.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Връщай

    17 1 Отговор
    Парите бе!

    10:11 09.03.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Въпрос който НЕ се нуждае от отговор:
    Кой е по-богат-
    частник, не внасял за пенсия и купил си два апартамента и два гаража пуснати под наем
    или работник внасял пълна осигуровка който сега живее под наем🤔❓

    10:12 09.03.2026

  • 29 благодарим на дебелите свини и на единия

    14 1 Отговор
    на майка му че се грижат за нас и ИМ ПОЖЕЛАВАМЕ ПРИЯТЕН ЗАТВОР !

    10:12 09.03.2026

  • 30 Ганчо

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Като гледам":

    Слагам ти хиляда плюса. А на него му Турхан един минус.

    10:12 09.03.2026

  • 31 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    11 1 Отговор
    шишиши пак пазарува гласове с парите на хората от данаци и ги дава най вече на тея дето не са работили и не плащат данаци

    10:12 09.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 къде е проблема

    4 2 Отговор
    "всеки народ си заслужава управниците"!!!

    10:18 09.03.2026

  • 37 С наша баница купува

    9 3 Отговор
    Работилите не са под прага на бедност, само електоратът!

    10:20 09.03.2026

  • 38 Гласувайте за нас

    12 1 Отговор
    Дебелян както винаги е много щедър с парите от бюджета, преди избори.

    Коментиран от #41

    10:21 09.03.2026

  • 39 добавката

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Пен Ционер":

    „ще му я завреш в... “, защото пенсията ти е петроханска (над 1500 левро)

    Коментиран от #54

    10:23 09.03.2026

  • 40 реалист

    11 1 Отговор
    Ако му конфискуват заграбеното , не добавки , може втрои АЕЦ да направим

    10:23 09.03.2026

  • 41 Негласуващ

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Гласувайте за нас":

    Затова пък изборите са на често.

    10:26 09.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гру.....ххх

    6 1 Отговор
    Се появи.

    10:30 09.03.2026

  • 45 Кой

    6 1 Отговор
    кълве още ?

    10:35 09.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Шишките

    5 1 Отговор
    в действие, дайте да дадем, към тях ще се прилепят тошките, зафирките, копейките

    Коментиран от #52

    10:37 09.03.2026

  • 48 Нали

    4 4 Отговор
    сме с левро, бе какъв праг, каква бедност ????

    10:37 09.03.2026

  • 49 Дано пукнеш свинЮ

    5 1 Отговор
    Защо с банкянския izrod убихте 9 души ,включително и дете в Петрохан, а после ги заляхте с гнойта от дебелите ви лоясали прогнили черва, а накрая гласувахте публично за засекретяване на документите от разследването на убийствата на 9 млади мъже и дете!? Безбожни ,izrodi, не четете Слово на Бог, но Той ви е предупредил, нищо не остава скрито, всички става явно ...убийци и българомразци, крадци, престъпници и продажници, краят ви дойде! Горете в ада. ..

    10:38 09.03.2026

  • 50 Някой

    6 1 Отговор
    Купуване на гласове с държавни средства. Кога ще предложи същото за Байрам ли се казваше?

    10:39 09.03.2026

  • 51 Господи!

    10 1 Отговор
    Каква отвратителна, уродлива и тлъста мутра! Господи, какво чудовище, на което се кланят позитанските и банкянските комунисти, че от време на време да разхлабва късаат коишка, с която ги държи много здраво! Нищожества, та дрънкат! Че дай ти бе, туловише уродливо, дай ти стотина миилони от трите милиарда, дето ги открадна от КТБ на бедните пенсионери! Защо искаш от бюджета?! Що ли не се гръмнеш бе, туловище тълсто, нагло и противно, дето цял народ те мрази! Както мрази и Данчо Ментата!

    10:39 09.03.2026

  • 52 Еми гробарски чалга mrasnici

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Шишките":

    ..., не ги давайте бе, убийте с глад и със престъпническото ви сметки за частния ви ток всички възрастни и пуснете Нотариусите да им откраднат имотите....нали това оравите вече над 20 години, не останаха живи хора на територията...мизерия и психично болни само...и престъпници, узурпирали с насилие властта

    10:40 09.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пен Ционер

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "добавката":

    "Тома неверни" , АКО ЩЕШ ВЯРВАЙ, но пенсията ме е 520 ЛЕВА. Смятай ги в Евро. Бях технически ръководител на обект -
    /Софстрой/ с основна заплата по живково време 180 лв + 20 % "софийски" !
    А ти явно с над 600 евро ламтиш за още, понеже не ти стигат .

    10:43 09.03.2026

  • 55 Ел сланиньо

    3 1 Отговор
    да даде добавки. Крадльо

    10:44 09.03.2026

  • 56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ДЯЛА НА ПРАСЧО - ЧИСТАТА МУ ПЕЧАЛБА
    ВСЕКИ ДЕН В ДАЛАВЕРАТА НА ДРЕБНО С ЦИГАРИТЕ
    ......
    Е ПОНЕ 1 МИЛИОН ЕВРО
    .. ДРУГОТО ГО ПОЛУЧАВАТ ДИСТРИБУТОРИТЕ ОТ СИК
    ......ДА ПОЕМАТ ТЕ НАДБАВКИТЕ - КВО ПАК БЮДЖЕТА :)
    .....
    СТИСНАТИ - МНОГО СТИСНАТИ!:)

    10:46 09.03.2026

  • 57 Някой

    5 1 Отговор
    Купуване на гласове с държавни (наши) средства. За Байрам няма ли да предложи същото?

    10:47 09.03.2026

  • 58 българин

    4 2 Отговор
    В Европата държавите дават 13 или дори и 14 пенсия.
    А в България??????
    Пеевски да млъкне, за да се дават 13 или дори и 14 пенсия на българските пенсионери, защото и българските пенсии са мънички, дори бат им Бойко 4 години замрази пенсиите!!!!!!!!

    10:48 09.03.2026

  • 59 Стефко

    6 1 Отговор
    Ако не бяха толкова крали от държавата, сега нямаше за всеки празник да правят увеличения, а пенсиите щяха да бъдат нормални! Див популизъм е това.

    10:49 09.03.2026

  • 60 българина

    5 1 Отговор
    Такива индивиди се появяват в управлението на държавата ,защото обществото не реагира . Реалноста е такава ,че ако реагираме своевремнно на кражбата дори на един телбод , никой няма да се подиграва с народа и родината ни .

    10:50 09.03.2026

  • 61 илийко

    6 1 Отговор
    Само че, г-нчо, дай от своите пари на своите хора, а не от другите пенсионери! Ненадминат алчник и лицемер!

    10:52 09.03.2026

  • 62 Така ли ще си играем бре

    7 1 Отговор
    С еднократни помощи за най-бедните пенсионери ? .... А най-бедните пенсионери са по бедни вече и от тези в Африка даже. Еврозонски бедняци и държавен атлантическп нацистки геноцид.

    10:53 09.03.2026

  • 63 !!!

    4 1 Отговор
    Уроз, та дрънка!

    10:55 09.03.2026

  • 64 Богат пенсионер

    6 1 Отговор
    Моята пенсия е към средна и ще получа сpeдeн. Благодаря на всички любими партии, депутати и министри! Пожелавам го и на тях.

    10:59 09.03.2026

  • 65 Бегай

    4 1 Отговор
    ,,Купуване" на пенсионерски гласове.

    11:00 09.03.2026

  • 66 ясно виждащ

    6 1 Отговор
    Българските пенсионери са построили всичко което той открадна !

    11:02 09.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Циганите ще ви управлява е през тоя

    2 0 Отговор
    ...през тоя престъпник, който е стиснал цяла прокуратура и съдилища

    11:05 09.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 клюкарката

    0 0 Отговор
    Пенсия под нивото на бедност не е определящ фактор.Има елементи които са на тази граница поради липса на стаж.Бяха в сивата икономика.Има елементи които съвсем не са бедни,а са доста богати.Жилища дават под наем.Получават ренти от земеделски земи.Кой ще определи кой е беден,и какъв е критерия?Този за получаване на малка пенсия не отговаря на действителността.То е същото като "народните"пенсии на певиците.Кичка Бодурова,Дияна Дафова милионерки но им се определя 256евро народна пенсия.Е,срам нямат ли?До тези пари ли опряха?Честното е ако са дават Великденски или на всички пенсионери,или на никой.Така мисля аз.

    11:08 09.03.2026

  • 72 Гост

    1 0 Отговор
    Тоя граби от 100, за да даде на един. Това за го знаят всички негови избиратели, ако има такива, дето не са на кражбата

    11:09 09.03.2026

  • 73 Шишо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боги":

    ако премахне и фалшивите полеви тестове всички шофьори, а не само пенсионерите ще гласуват за него. Пък, ако да е демагогия.

    11:10 09.03.2026

  • 74 Гост

    0 0 Отговор
    На къв се правиш бе, прасок?! Кой ти вярва на тебе? С тебе са само мутри, далавераджии, схемаджии и престъпници. Който е с тебе не е читав

    11:10 09.03.2026

  • 75 1234

    0 0 Отговор
    нОВОТО НАЧАЛО ГЛАСУВА ЗАКОН, С КОЙТО ОБИРАТ ЖЕСТОКО ХОРАТА ПРЕЗ уНИВЕРСАЛНИТЕ ПЕНСИОННИУ ФОНДОВЕ,СЕГА СИ КУПУВАТ ИНДУЛГЕНЦИИ ЗА ИЗБОРИТЕ С ВЕЛИКДЕНСКИ . оТВРАТ!

    11:14 09.03.2026

