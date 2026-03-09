Новини
България »
Доц. Наталия Киселова за предложението на ДПС: Популистко, предизборно и лицемерно

Доц. Наталия Киселова за предложението на ДПС: Популистко, предизборно и лицемерно

9 Март, 2026 18:06 799 19

  • наталия киселова-
  • великденски надбавки-
  • пенсионери-
  • дпс

Народното събрание се използва толкова популистки и предизборно

Доц. Наталия Киселова за предложението на ДПС: Популистко, предизборно и лицемерно - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народният представител от БСП доц. Наталия Киселова определи като „популистко“ и „лицемерно“ днешното предложение на ДПС-Ново начало 856 000 пенсионери у нас да получан великденски добавки в размер на 55 евро.

„Този въпрос не се урежда по този начин, със задължаване на правителството. Това е неправилен подход и до голяма степен популистки. Освен това, този подход е и лицемерен, защото когато говорим за ниски доходи, това не засяга само пенсионерите, а всички. Така че това че няма редовен бюджет е в тежест на всички, не само за пенсионерите“, коментира Киселова.

Тя се възмути, че Народното събрание се използва толкова популистки и предизборно.

„Така изпадаме в ситуация, в която излиза, че едни се грижат за благото на хората, а другите не. Просто не е правилно“, повтори Киселова.

По време на интервюто си в ефира на Нова нюз бившият председател на парламента заяви, че се е кандидатирала за депутат в името на каузата да възстанови предишното положение на конституцията преди промените в нея, но призна, че тази кауза не е била изпълнена.

Положението в което се намираме, е резултат от злоумишлената промяна на конституцията от „сглобката“, добави тя и посочи, че била останала в политиката, за да поправи тази справедливост, която възприема за свой „дълг“.

„Втората кауза, заради която влязох в парламента, е за да покажа как един обикновен човек като мен може да се справя достойно като народен представител“, поясни Киселова.

По темата с гласуването в чужбина прогнозира, че този дебат ще продължи и в следващото Народно събрание.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АХАХАХА

    7 0 Отговор
    Много еврейско

    18:07 09.03.2026

  • 2 Тази персона

    14 5 Отговор
    освен че е крайно нелицеприятна, очевидно се е взела и за фактор в политиката.

    18:08 09.03.2026

  • 3 гражданин

    11 4 Отговор
    Само като я зърнах , и обилно овърнах !!!

    Коментиран от #17

    18:08 09.03.2026

  • 4 Дориана

    6 10 Отговор
    Костадин Костадинов проявява нагло и безотговорно поведение към целия български народ като отказва да подкрепи бюджета той умишлено иска да причини хаос в България. Такива хора нямат място в Парламента. Като прибавим националистическите му идеи , които са вредни за развитието на България и това , че играе ролята на скрита патерица на Борисов и Пеевски партия Възраждане са вредни за България. А, Пеевски играе ролята както винаги предизборно- с едната ръка уж дава на бедните, с другата им взема две шепи и ризата от гърба.

    18:09 09.03.2026

  • 5 Дориана

    10 0 Отговор
    Наталия Киселова , която погази Конституцията за да изпълни нарежданията на Борисов и Пеевски срива БСП ОЛ. още по- надолу.

    18:12 09.03.2026

  • 6 Стенли

    6 0 Отговор
    Айде много моля госпожа ново начало да се кротне малко 🤑

    18:14 09.03.2026

  • 7 пенсионер от Варна

    8 1 Отговор
    супер популистко ! и нагло предложение ! на всички по равно, не само за най-незаслужилите !

    18:16 09.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Тая като я видя и получавам трайни киселини в стомаха с позивни за пoвръщанеe.

    18:16 09.03.2026

  • 9 Стенли

    4 0 Отговор
    Много добре знаем как се въведе еврото в България с любезното съдействие на бсп ново начало и този индивид Зарков не по стока от предшественика си Фред Флинтстоун 😉

    18:17 09.03.2026

  • 10 дедо

    4 1 Отговор
    Леля Цецка е къде , къде по красива от тази...

    18:18 09.03.2026

  • 11 Вкисналова

    4 2 Отговор
    Само шамари и шутове за теб!

    18:21 09.03.2026

  • 12 Киселтакът

    6 1 Отговор
    откакто Зарков я прикотка обърна палачинката. Дебелуга

    18:21 09.03.2026

  • 13 Мнение

    1 3 Отговор
    Алоооу драскачите в сайта, до кога ще ни занимавате с такива като тая доказана (от конст съд) престъпница?!

    Коментиран от #15

    18:21 09.03.2026

  • 14 Йеронимус БОШ

    4 0 Отговор
    Освен МАГНИТНОТО ПРАСЕ да направи лично дарение от авоарите си , за да привлече глосовете на пенсионерите в своя полза ?
    Или той дарява , но само чужди , държавни пари , а никога от своите !

    18:23 09.03.2026

  • 15 Зайо Байо

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    Ако наричаш Киселова с думата ПРАСТЪПНИК , как ли ще наречеш например индивидите Бойко Делян ?

    18:25 09.03.2026

  • 16 Байрактар"70

    1 1 Отговор
    АБСОЛЮТНО СИ КИСЕЛА ЗАВИНАГИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД! КАК НЕ ТЕ Е СРАМ? ЩО ЗА СЪЩЕСТВО СИ? НЕ, ПРОСТО НЯМАМ ДУМИ ЗА ТАЯ, КАК ДА Я РЕКА!

    18:36 09.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ха ха

    0 0 Отговор
    и на тая справедливостта е като на менда , да има за крадливите уроди пък другите ако не оцелеят си е техен проблем

    18:49 09.03.2026

  • 19 Хехе

    0 0 Отговор
    Не си права,другарко,и не тъжи! Просто ДПС се изхитриха да предложат първи ТОВА,което е коронен номер на БСП! И да ви отнемат короната на социална партия.

    18:54 09.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове