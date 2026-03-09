Доц. Наталия Киселова за предложението на ДПС: Популистко, предизборно и лицемерно

Народният представител от БСП доц. Наталия Киселова определи като „популистко“ и „лицемерно“ днешното предложение на ДПС-Ново начало 856 000 пенсионери у нас да получан великденски добавки в размер на 55 евро.
„Този въпрос не се урежда по този начин, със задължаване на правителството. Това е неправилен подход и до голяма степен популистки. Освен това, този подход е и лицемерен, защото когато говорим за ниски доходи, това не засяга само пенсионерите, а всички. Така че това че няма редовен бюджет е в тежест на всички, не само за пенсионерите“, коментира Киселова.
Тя се възмути, че Народното събрание се използва толкова популистки и предизборно.
„Така изпадаме в ситуация, в която излиза, че едни се грижат за благото на хората, а другите не. Просто не е правилно“, повтори Киселова.
По време на интервюто си в ефира на Нова нюз бившият председател на парламента заяви, че се е кандидатирала за депутат в името на каузата да възстанови предишното положение на конституцията преди промените в нея, но призна, че тази кауза не е била изпълнена.
Положението в което се намираме, е резултат от злоумишлената промяна на конституцията от „сглобката“, добави тя и посочи, че била останала в политиката, за да поправи тази справедливост, която възприема за свой „дълг“.
„Втората кауза, заради която влязох в парламента, е за да покажа как един обикновен човек като мен може да се справя достойно като народен представител“, поясни Киселова.
По темата с гласуването в чужбина прогнозира, че този дебат ще продължи и в следващото Народно събрание.
