Илияна Йотова удостои посланика на Република Аржентина в България с орден "Мадарски конник" първа степен

9 Март, 2026 17:53 523 14

Държавният глава изрази признателност за ценната подкрепа на аржентинската страна за провеждането на ежегодните национални антарктически експедиции, както и за задълбочаването на стратегическото сътрудничество

Илияна Йотова удостои посланика на Република Аржентина в България с орден "Мадарски конник" първа степен - 1
Снимка: Пресслужба на държавния глава
Всеотдайната дейност на посланик Алехандро Сотнер Майер в България подкрепи развитието на отношенията с Аржентина и допринесе за засилването и разширяването на двустранния политически и икономически диалог. Това заяви държавният глава Илияна Йотова по време на церемония в Гербовата зала на президентската институция, на която посланикът на Република Аржентина у нас Алехандро Сотнер Майер беше удостоен с орден "Мадарски конник“ първа степен. Отличието се връчва на дипломата за неговите особено големи заслуги за развитието на двустранните отношения между Република България и Република Аржентина.

В приветствието си държавният глава открои професионалния опит и ползотворната работа на посланик Майер в България, като по думите ѝ неговите усилия са насърчили културните и образователни връзки между двата народа. "Получихте много приятели на Вашата страна, но ние получихме чрез вас и много приятели от Аржентина. Разширихте влиянието и значението на Аржентина за българските граждани“, посочи президентът Йотова. Тя изтъкна, че тази година се отбелязват 95 години от началото на дипломатическите отношения между България и Аржентина.

От името на България държавният глава изрази признателност за ценната подкрепа на аржентинската страна за провеждането на ежегодните национални антарктически експедиции, както и за задълбочаването на стратегическото сътрудничество в изследването на Антарктида между Българския военноморски флот и Аржентинската армада. "Това сътрудничество се развива много добре и има голямо бъдеще – да продължаваме с изследванията в областта на климатичните промени и да опазим природата“, посочи тя.

Илияна Йотова подчерта още дипломатическите усилия на посланик Майер при организираното посещение на губернатора на аржентинската провинция Чако в България – място, което по думите на държавния глава е изпълнено с исторически сантимент за българите. "Чако е място, изпълнено със сантимент за българи. Там има наши сънародници от края на 19 век. И днес много фамилии завършват с български окончания“, подчерта държавният глава.

Българският президент припомни и значението на подписаната двустранна договореност за сътрудничество и приятелство между Община Плевен и аржентинската Община Роке Саенс Пеня.

"Сигурна съм, че какъвто и път да поемете оттук нататък, Вие ще останете един от най-добрите приятели на България и винаги ще допринасяте за развитието на двустранните ни отношения“, заяви президентът.

Посланик Алехандро Сотнер Майер изрази благодарност за полученото висше държавно отличие и за подкрепата, която България оказва на Аржентина към процеса за присъединяването на страната като глобален партньор към НАТО. "Ще помним богатата история, културното и архитектурното наследство на България, пейзажите и планините. Ще се върнем в България със сигурност. Разчитайте на мен“, каза още дипломатът.


  • 1 Цвете

    8 1 Отговор
    ЙОТОВА, ПОПИТА ЛИ ГО ЗА СЛЪНЧОГЛЕДА ? 🫦🍀👏

    Коментиран от #7

    17:54 09.03.2026

  • 2 ФАКТ

    4 0 Отговор
    Понеже президента на Арежентина е евреин.

    17:56 09.03.2026

  • 3 Тц,тц,тц

    7 0 Отговор
    Тая прочете ли за оловото и тежките метали в олиото от аржентинския внос, пом ия

    17:56 09.03.2026

  • 4 Пич

    7 0 Отговор
    Що ма, Илиано, заради отровния слънчоглед който са ни докарали ли...?!

    17:57 09.03.2026

  • 5 Стенли

    2 0 Отговор
    Йотова голяма лисичка излезе също като Радев за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници 😕

    17:58 09.03.2026

  • 6 .....

    1 0 Отговор
    Коренното население е съставено от представители на около 35 индиански племена, основно от групите мапуче, кечуа, тоба, гуарани, уичи, диагита, мокови и хуарпес.

    17:58 09.03.2026

  • 7 Айде

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    сега.... Слънчоглед ще чоплим.

    18:00 09.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Тез медали Мадарски конник вече нямат никаква стойност. Раздават на килограм на куцо, кьораво и сакато.

    18:02 09.03.2026

  • 9 Другарят

    1 0 Отговор
    спря да кипи кой ли не , и червената мафия , сега другарката хвана кошницата с ордените ! Нищо спрямо Посланика , но БКП се Оля !

    Коментиран от #11

    18:03 09.03.2026

  • 10 Агресивна отрицателна страна

    4 0 Отговор
    Не виждам защо трябва да се дава орден на посланника.

    18:03 09.03.2026

  • 11 Кичи имам

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Другарят":

    предвид !

    18:03 09.03.2026

  • 12 Пенчо

    1 0 Отговор
    И нито дума за пимпирката, може ли така ма илиянке!? Все едно да не споменеш бай Тодор навремето, като беше говорителка на бекапето!

    18:07 09.03.2026

  • 13 Ха,ха

    1 0 Отговор
    На тая требва изсипат пред работното място оловното олио

    18:16 09.03.2026

  • 14 най големия

    1 0 Отговор
    Мазньо на цеонистите и педофилите сме го наградили. Браво на нашете послешници и послушничсчки ...

    18:16 09.03.2026

