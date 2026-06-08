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Андония и Мартин грабнаха голямата победа в „Моята кухня е номер едно“

Андония и Мартин грабнаха голямата победа в „Моята кухня е номер едно“

8 Юни, 2026 11:58 950 15

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  • победители

Финалната кулинарна битка продължи четири часа

Андония и Мартин грабнаха голямата победа в „Моята кухня е номер едно“ - 1
Снимки: bTV
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Андония и Мартин са големите победители в първия сезон на „Моята кухня е номер едно“, след като триумфираха в напрегнат финал срещу Стефан и Иван и спечелиха наградата от 75 000 евро. В решаващия дуел двата отбора се изправиха в четиричасова кулинарна битка, която приключи с минимална разлика от една точка след оценките на шеф Владимир Тодоров, шеф Любомир Тодоров, шеф Любен Койчев и шеф Павел Павлов.

Андония и Мартин грабнаха голямата победа в „Моята кухня е номер едно“

Финалната задача за участниците беше да приготвят зашеметяващо петстепенно меню по избор – амюз буш, студено и топло предястие, основно ястие и десерт, като всяка чиния трябваше да демонстрира техника, характер и баланс. Макар че започнаха с фалстарт в сезона, във всяко следващо готвене Андония и Мартин показаха на какво са способни. В последната и най-важна битка те заложиха на дръзка комбинация от вкусове – еспума от тарама с карамелизирана саздърма, мариновано цвекло с катък, черноморски миди с ндуя, телешко бонфиле с език и полента, и пана кота с ягоди. „При толкова много стрес, вие направо ни скрихте шапките!“, коментира шеф Любен Койчев.

Андония и Мартин грабнаха голямата победа в „Моята кухня е номер едно“

Стефан и Иван бяха изключително силен конкурентен отбор и приготвиха прецизно меню, което по замисъл беше достойно за голямата награда. Въпреки завидния кулинарен опит и добрият синхрон в кухнята, няколко видими грешки се оказаха решаващи. „Основното ви беше малко разочароващо“, коментира шеф Владимир Тодоров деконструираните пълнени чушки, които двамата приятели поднесоха на съдиите. Без значение от грешките или развоя на финала, Стефан и Иван се доказаха като една от най-балансираните и харесвани двойки в шоуто. „Освен всичко друго в кухнята, вие сте истински симпатяги“, обърна се към тях шеф Павел Павлов преди произнасянето на последните оценки.

Андония и Мартин грабнаха голямата победа в „Моята кухня е номер едно“

Финалната вечер се превърна в истински емоционален завършек на сезона. В залата се събраха всички участници, които заедно близки и приятели на финалистите, превърнаха кухнята в готварска арена за дуели. Сред най-силните моменти беше появата на кулинарния ментор на Андония – госпожа Юлия Панджерова, която пристигна лично, за да я подкрепи. „Тук съм, ще подсказвам!“, заяви тя, предизвиквайки бурни реакции в залата.

В последните моменти в края на сезона на „Моята кухня е номер едно“ напрежението и състезанието преляха в триумф, полят със сълзи от радост. „Имаме пред себе си двама изключителни и амбициозни млади готвачи. Вие сте бъдещето на нашата професия“, обърна се шеф Павел Павлов към Андония и Мартин. Те с благодарност споделиха, че ще вложат голямата награда от 75 000 евро в собствен кулинарен бизнес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    0 11 Отговор
    Не мога да ви дишам българите

    Коментиран от #2

    12:09 08.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мъж":

    Тогава що пишеш на български, родоотстъпника?

    12:18 08.06.2026

  • 3 Коко

    15 2 Отговор
    Абсолютно НЕ бяха най-добрите , по скоро бяха най- подбутваните . Като хора да не говорим - надути селяци с черпаци . Ще бъде чудесно ако ако двамата Шефове с коремчета не са в журито в бъдеще - много са неточни в оценките

    12:20 08.06.2026

  • 4 Бургазлията

    9 3 Отговор
    Нагласена работа да ти дадат 75 000€ за да бъркаш като миксер сосове ???

    Коментиран от #11

    12:22 08.06.2026

  • 5 бушприт

    0 0 Отговор
    кулинарната менторка на Андония – госпожа Юлия Панджерова

    12:32 08.06.2026

  • 6 друга награда не ми трябва

    2 4 Отговор
    Много слаба награда поне да беше вечер с Теменужка и Бойко и дрянов кол 2 м

    12:32 08.06.2026

  • 7 в кратце

    1 0 Отговор
    Не ни дишай,ние,българите не сме въздух,а интелигентни и добри хора!

    12:33 08.06.2026

  • 8 кастроли

    0 5 Отговор
    Андония в личицето си прилича на шампионката на "Ролан Гарос" 2026-та година- 19 -годишната красавица Мира Андреева.

    Коментиран от #9, #10

    12:38 08.06.2026

  • 9 Абе.....

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "кастроли":

    Андония е и по-хубава, и си прилича на жена. Пък андреева е като някое пионерче, от комсомолски лагер.

    13:04 08.06.2026

  • 10 Андония е напълно естествено момиче

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "кастроли":

    за разлика от съпругите на Стефан и Иван. Особено тази на Стефан, май не беше разбрала и на полуфинала и на финала, че няма да се налага да заработва на околовръстното.

    13:29 08.06.2026

  • 11 нагласена работа

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бургазлията":

    Пишеше, че единия от готвачите - тоя дребния с мустачките, който яде много приведен е чичо на Андония, няма да се учудя. А да дадеш голямата награда на готвачи, които повтарят продукт в петстепенно меню?! Че това е основно правило и аз, която съм далече от тая сфера го знам! Предястие с цвекло и в основното имаше пак цвекло, като за прасета... А панакота може да направи и дете в 3 клас, никаква техника не се изисква...И като на оня сиганнин от Бразилия, сигурно и на тия им трябавт пари за инвитро в Турция...

    Коментиран от #13

    13:31 08.06.2026

  • 12 Перо

    5 1 Отговор
    Аман от театрални състезания! Оказва се, че членове на комисията са приятели и роднини на двойката и тяхната бивша преподавателка! Трябваше да бъдат изгонени още от момента, когато нямаха никаква готовност и всички, заедно с журито отидоха да ядат пици на улицата! Не стига, че всички такива предавания са преиначени американски програми, отпаднали поради нисък рейтинг, но и с натрапчиви далавери!

    13:39 08.06.2026

  • 13 Няма

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "нагласена работа":

    по-завистливи и по-злобни същества от БГ хейтъра!!!

    Коментиран от #15

    13:41 08.06.2026

  • 14 Тиква

    1 0 Отговор
    И двамата противни и хитри, приличат на окрабандерите.

    13:49 08.06.2026

  • 15 Съжалявам, но

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Няма":

    Истината не винаги е лицеприятна - не завиждам на никого, просто съм ЗА ИСТИНАТА.

    13:55 08.06.2026