Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Проф. Румен Гечев: Дилемата е или теглим повече заеми, или богатите плащат повече

Проф. Румен Гечев: Дилемата е или теглим повече заеми, или богатите плащат повече

8 Юни, 2026 11:48 1 575 75

  • румен гечев-
  • плосък данък-
  • икономика-
  • финанси

16 години Франция има огромни бюджетни дефицити. Никой не е наказан от ЕК

Проф. Румен Гечев: Дилемата е или теглим повече заеми, или богатите плащат повече - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"България би следвало да промени данъчната си система, да стане тя европейска, да следва практиката на огромното болшинство от страни по света".

Това заяви пред БНР икономистът и бивш вицепремиер и министър на икономическото развитие проф. Румен Гечев, след като ЕК препоръча на страната ни отмяна на плоския данък.

"Най-после ЕК предлага нещо смислено, след като години наред ръководството на ЕС и ЕК направи така, че ЕС се намира в тежко икономическо състояние. Тази препоръка е разумна. Тя не е задължителна, но е препоръчителна. 95% от страните по света имат прогресивно данъчно облагане. Няма нито една страна прокопсала с плосък данък, да е станала от развиваща се развита. Където и да погледнете на картата - никога този въпрос не е бил обсъждан - дали да се преминава към плосък данък, защото това са страни, които от десетилетия и столетия си имат прогресивно данъчно облагане", обясни той в предаването "Преди всички".

"Хората с ниски доходи ще им паднат данъчните плащания. Ще се увеличат, разбира се, на горната част на средната класа и на богатите - така е по целия свят. Откъде накъде един ще прави милиони и ще плаща 10%, а медицинските сестри и хората с ниски доходи също ще плащат 10%. Няма място за спор".

По думите му ние трябва да се стремим да си поддържаме финансите спрямо договора с ЕС. Но в същото време поведението на развитите страни в ЕС е цинично, смята проф. Гечев и уточни:

"16 години Франция има огромни бюджетни дефицити. Никой не е наказан от ЕК. България евентуално ще бъде първата наказана за това, че има към момента рекордно нисък дълг спрямо БВП и имаме 2 години досега увеличение на бюджетния дефицит над 3%. Най-развитите срани на ЕС години наред нито дефицит, нито спазват държавен дълг и до момента не са наказали никой. Българското правителство не би трябвало да приема такъв подход на ЕК спрямо страната ни", посочи проф. Румен Гечев.

По-богатите в целия свят плащат по-висок данък, повтори отново проф. Гечев. Според него дилемата е или теглим повече заеми, или богатите плащат повече.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 10 Отговор
    Дали Гечката 2 има нещо обще с Гечката 1. Гугъл казава, че просто съвпадение на фамилни имена, ама аз викам му е одрал кожата и идеологията..

    Коментиран от #12

    11:49 08.06.2026

  • 2 койдазнай

    37 10 Отговор
    Богатите повече няма да плащат. Най-много да ударят средната класа с някакви допълнителни данъци и да прогонят множество фирми от България, които стоят тука заради 10% данък.
    Гечев си майстор, вече сме му сърбали попарата. Който го забравил, ще може да си припомни!

    11:50 08.06.2026

  • 3 златна тоалитна

    28 4 Отговор
    Външната министърка обяви че ще даваме помощ за Украйна.Орязаните пенсионери ще спасят ли бюджета?

    Коментиран от #27

    11:50 08.06.2026

  • 4 Бо(га)таш по зелени чорапи

    34 4 Отговор
    Много ясно, че ще теглим още заеми. Богатите заеми не връщат!

    11:51 08.06.2026

  • 5 Феникс

    20 9 Отговор
    Дилемата е или плащаме за украйна, НАТО и дълговете на ЕС за война, или на българите, друга дилема няма!

    Коментиран от #29

    11:52 08.06.2026

  • 6 Те тоя " специалист"

    26 20 Отговор
    ни докара хиперинфлацията 90-те години!

    Коментиран от #25, #30

    11:52 08.06.2026

  • 7 Да,бе

    25 4 Отговор
    Ще се теглят заеми значи...А плоския данък беше приет с любезното съдействие на покойната партия на Гечев,тъй че да се не обажда.

    11:53 08.06.2026

  • 8 Овчар

    27 5 Отговор
    Този от кога е професор и кой го направи. .?

    Коментиран от #56

    11:54 08.06.2026

  • 9 Добрее

    21 9 Отговор
    Демек да станем всички еднакво бедни като доброто старо време ... Хайде да си оптимизирате разходите и да спрете да теглите заеми и данъци и фондове

    11:54 08.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    Ще плащат бедните.

    Коментиран от #23

    11:54 08.06.2026

  • 11 Вдигайте данъците бе, кретени!

    27 7 Отговор
    От какъв зор бедните ще плащат същите данъци като богаташите?
    Това го няма никъде в Европа и по света!

    11:54 08.06.2026

  • 12 За кое питаш?

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    за Яворчето Гечево ли? Мяза май да му е синче на дъртия Румен Гечев Фалитов.

    11:55 08.06.2026

  • 13 Питане

    18 11 Отговор
    А бе, ТОЯ ли фалира България ???
    А сега го раздава умно ???

    11:55 08.06.2026

  • 14 Оценката ми...

    18 8 Отговор
    ...от работата на правитеството на Радев за първият му месец е слаб ДВЕ МИНУС! С нетърпение очаквам и следващите два месеца ( не смятам, че ще има подобрение! ). После....ми после селдват масови протести през септември, най-късно октомври...

    Коментиран от #21, #52

    11:56 08.06.2026

  • 15 име

    15 2 Отговор
    Като оставим на страна въпроса дали богатите трябва да плащат повече данъци и да живеят в мъки, щото няма да могат да си купуват толкова движими и недвижими вещи, мисля че има по-важен въпрос, който може позакърпи положението. Събирайте данъци и осигуровки от учители, строители и строителни фирми. Обществена тайна е, че в строителството никой не отчита нищо, а апартаменти се купеват за 20 хиляди евро. Лошото е че самите данъчни служители също намазват от окриването на реалната цена и приходи и ще е много трудно да се обърнат нещата. Затова предполагам че държават ще прибегне до отколешния принцип: като ни трябват пари, ще ги вземем от балъците, които така или иначе плащат.

    11:56 08.06.2026

  • 16 Дилема няма

    6 13 Отговор
    Амбициозните кремълофилски некадърници да си ходят. Кога комунистите паразити не са фалирали България?!

    Коментиран от #24

    11:57 08.06.2026

  • 17 смях в залата

    12 0 Отговор
    Богатите пак ще са богати и бедните ще плащат заемите.

    11:57 08.06.2026

  • 18 Деди Гечи Фалита е много силен на съвети

    10 5 Отговор
    ама само кога не е у властта, да докарва фалити.

    11:58 08.06.2026

  • 19 Нека да пиша

    11 5 Отговор
    Ти не беше ли министър на Жан Видинов,кога имаше фалити на банки ,и лева беше хартийка ,лев -долар 3000?

    Коментиран от #42

    11:58 08.06.2026

  • 20 Как , бе ,

    20 0 Отговор
    да се теглят заеми , за да се запушват дупки ? Така дупките растат и стават само по - големи ! Конфискация на всичко от мошениците и олигарсите ! Нали щяхте да се борите уж с тях , а ? Само на думи предизборно ! Позор !

    11:58 08.06.2026

  • 21 честен ционист

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Оценката ми...":

    Къде си чувал за протести в комунистически диктатури?

    Коментиран от #48

    11:58 08.06.2026

  • 22 Абе

    10 1 Отговор
    Дилемата е или народа помита боганите наглеци, или нещата ще ставят по-зле.

    Коментиран от #28

    11:59 08.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 име

    14 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дилема няма":

    България я фалираха асанчо василев и теменужка петкова. От времето на сглобката насам, вече 3г, бюджетите ги правеха асанчо и теменужка, а двата служебни кабинета на Главчев се контролираха по новата конституция от парламента, не бяха на Радев.

    Коментиран от #53

    11:59 08.06.2026

  • 25 провинциалист

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Те тоя " специалист"":

    Нали беше Виденов? Ко стана?

    12:00 08.06.2026

  • 26 Мнение

    10 1 Отговор
    Или опандизваме масово всички управлявали и управляващи, които са под общото наименование "евроатлантици"???!!!

    Не може да окрадеш десетки милиарди валутен борд и да казваш, че искаш да вдигаш данъците!

    Необходимо е народът ни да си влезе в ролята на суверен и управляващ тая територия!
    Крайно време е за справедливост!

    12:00 08.06.2026

  • 27 Офффф

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "златна тоалитна":

    Абе не закриха ли посолството вече

    12:00 08.06.2026

  • 28 честен ционист

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Абе":

    Дилемата е дали с пакистанци, или с непалци да ви заменят.

    12:01 08.06.2026

  • 29 Румбата Боташки съм

    11 6 Отговор

    До коментар #5 от "Феникс":

    У грешка си, малкия. България е НАТО и Нато е България, както Бъгария е ЕС и ЕС е България, а най-вече България е Украйна и Украйна и България!

    Сетга разбра ли каква България "имате"?

    Коментиран от #32, #35

    12:01 08.06.2026

  • 30 Истината

    2 9 Отговор

    До коментар #6 от "Те тоя " специалист"":

    На очевидна истина да щтракаш минуси е пълна идиотия

    Коментиран от #47

    12:01 08.06.2026

  • 31 дядо дръмпир

    3 6 Отговор
    Стига с този фотошоп ,дайте му реалната мутра на този шоп ,а не го разкрасявайте с технически похвати.каквато му физиономията такива са му и Икономическите познания от пуца в масква!

    Коментиран от #33

    12:03 08.06.2026

  • 32 честен ционист

    12 1 Отговор

    До коментар #29 от "Румбата Боташки съм":

    Украйна е руска.

    12:03 08.06.2026

  • 33 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "дядо дръмпир":

    Какъв шоп? Роден е в Червен бряг под щастлива петолъчка.

    Коментиран от #57

    12:05 08.06.2026

  • 34 Тя Ги Следваше !

    6 0 Отговор
    Защо Разтуриха ?

    Работата !

    За да ни Разорят !

    Два пъти Ли ?

    12:06 08.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 кюфтета с лук

    8 2 Отговор
    Няма отърване от мътночервени кадри. Ще минат 200 години докато премине прехода. Тук ще стане пак турско, а ние още не сме преходили.

    Коментиран от #44

    12:07 08.06.2026

  • 37 Натягай на плантацията, боташки робе

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "име":

    Аз данъци за хунтата не плащам!

    12:08 08.06.2026

  • 38 Тръгнал ,

    3 4 Отговор
    моля ти се , с Франция да ми се сравнява тоя другарин ояден ?

    12:08 08.06.2026

  • 39 Хаха

    4 2 Отговор
    Радев ни разказа играта през последните 5 години и сега с вдигането на данъците ще ни довърши.

    12:10 08.06.2026

  • 40 За Франция може

    7 0 Отговор
    Франция никой не я пипа , както Франция, така и Англия, имат много по-стари ядрени реактори, но никой не ги кара да си ги затварят. Даже нашите, сравнение с тяхните, не може да се каже, че са стари.

    12:11 08.06.2026

  • 41 Тоя ще фалира държавата

    3 4 Отговор
    По времето на Румен Гечев като финансов министър фалираха 17 банки. Мунчо защо точно него изкопа.

    12:11 08.06.2026

  • 42 То тва беше план схема на саш

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Нека да пиша":

    За да може прохождащите богаташи да докопат бетона спестяванията и земята на народа като просто му приложат една скалъпена криза която не са виждали по комунистическо в такива мащаби и тласнат народа да продава всичко за да се наяде и така да задлъжнее и да генерира нови заеми и да започне от начало

    12:13 08.06.2026

  • 43 хапарцумян

    3 3 Отговор
    Тоя веднъж не фалира ли държавата, че да дава тъпи акъли?

    Коментиран от #45

    12:14 08.06.2026

  • 44 То ако стане турско ше се родите

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "кюфтета с лук":

    Ще живеете далеч по добре и територията ще случи на управници турци и ще има развитие просперитет

    12:15 08.06.2026

  • 45 То и трумпета има яко фалити в живота си

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "хапарцумян":

    И стана президен вече 2 пъти😅😅😅😅

    12:15 08.06.2026

  • 46 опала

    0 3 Отговор
    От кога такъв въпрос е дилема за комунист/социалист???

    12:20 08.06.2026

  • 47 Ганя така е устроен

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Истината":

    Гледа жирафа и вика:
    " Нема такова животно"!

    12:21 08.06.2026

  • 48 И ти...

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "честен ционист":

    ...си прав...

    12:24 08.06.2026

  • 49 Как стават тези работи???

    2 1 Отговор
    Радев нито е обещавал да тегли още заеми, нито е обещавал да вдига данъците само за богатите. Каквото обещавахте, не съвпада с това каквото правите.

    Да правилно е да се промени осигурително-данъчната система, като се въведе необлагаем минимум, прогресивен данък доход, премахне се тавана на осигуровките/максималния осигурителен ораг/, намали се ДДС-то на 6% за основни храни и лекарства. Но нито една от сегашните парламентарните партии не е обещавала тези неща. Ако ги направи ще излъже избирателите си.

    12:26 08.06.2026

  • 50 Възpожденец 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Да разбираме, че kaтyна ма националния предател мунчо кРадед, нямат намерение да спират кражбите на ДС-БКП олигархията.
    Ще продължи съветското ограбване на народа.
    Обявявайте го този бюджет и да излизаме да ви изриваме в кофата за боклук !!!

    12:26 08.06.2026

  • 51 Бай Араб

    4 1 Отговор
    Комунягата и той следва стриктно указанията от Кремъл - заеми,заеми.Трябва България да тегли заем от Китай и да дадем парите на Путин.

    12:30 08.06.2026

  • 52 Весело

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Оценката ми...":

    Моята оценка е НУЛА, кръгла НУЛА, лъжи и вакуум между ушите на прогресивните политици като "червения" Гечев.

    Комунистите държавата съсипват, пенсионери в един и същи строй с тях вървят. Както винаги: Да го ... бедните!

    12:31 08.06.2026

  • 53 Беро

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "име":

    Асен - не, Асен е пичага и си е признат истински финансист Теменугата - да, Теменугата е много, ама много зле. Но пък е много послушна.

    Коментиран от #61

    12:32 08.06.2026

  • 54 Бай Араб

    3 1 Отговор
    Румен Гечев успя да фалира само три банки , не можа повече.

    12:32 08.06.2026

  • 55 Възpожденец 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
    - руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
    Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
    Народе ???

    Коментиран от #58

    12:33 08.06.2026

  • 56 Бай Араб

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    На глава от населението България е с най- много професори и доценти в цял свят.Комуняга без професорска титла е като ром без златен зъб.

    12:37 08.06.2026

  • 57 факти

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "честен ционист":

    Знаеш ли къде живее???В симеоново.А ,оня другия му е син...Цялата фамилия само акъл дават и държави фалират!пс.знаеш ли какъв джип кара??

    12:38 08.06.2026

  • 58 Бай Араб

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Така е защото българите допуснаха НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕДАТЕЛ да бъде Президент девет години,да сложи ПП във властта с машините за гласуване от Венецуела и сега да оглави напълно държавата

    12:41 08.06.2026

  • 59 Калмук

    1 1 Отговор
    Абе, направо сложете таван на доходите, директна конфискация на всичко над него, а конфискуваното раздайте на "бедните" безработни, които по цял ден киснат в кафетата и кръчмите, щото не искат по-малко от 50 евра надница !!!

    12:42 08.06.2026

  • 60 Гечка, ний тъ знайм ве

    2 4 Отговор
    Вас червеното знаме роди ви и с него ще си умрете. Ама поне народът показа мъдрост и ви натири в моргата на историята. Много здраве на Виденов, Орешарски и още няколкото антигерои от прехода.

    Коментиран от #65

    12:46 08.06.2026

  • 61 име

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Беро":

    Още асанчо започна да тегли милиарди кредити и да дава пари на киевската хунта или да вдига заплатите на полицаите. Още на 30.8.2023 вдигнаха заплатите на полицаите с 10%, като награда за това, че биха хората зад колоните на МС.

    12:47 08.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 За да си позволяват Франция,Италия,испан

    2 0 Отговор
    Огромни дефицити, някои прости индивиди у държавици от трета скорост от общия им банков съюз трябва да са на пости и народите им да гладуват с пенсии и заплати по- ниски до 5 пъти от социалните помощи на никога неработоли т--ъмн--ок--ожи мигранти в споменатите важни страни...

    12:53 08.06.2026

  • 64 явер

    2 4 Отговор
    Дилемата е ти 20г. или 30г. затвор трябва да влеззеш, мръсен некадърник, фалира държавата и още се появяваш на публични места и даваш акъл.

    12:54 08.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Разходната част, г-н Гечев

    3 1 Отговор
    е чудовищно РАЗДУТА, там се пипа. Това са учители без реална оценка на качество на образование и реални резултати, да получават заплати по 2500 лв и отделно същите дават частни уроци, Каца без дъно. В същото време учители, на които децата печелят олимпиади е необходимо да получават ПОВЕЧЕ ОТ ДЕПУТАТ. Същото е с Кацата без дъно НЗОК, там за съветник Премиерът може да наеме Мими Виткова с огромен опит в чудовищното източване на НЗОК в частен и публичен сектор.. Сектори със 115% увеличения от 2020 г., викат се синдикатите и НОТА или съкращавате с 50% персонал, или намаляваме заплатите ви с 50%. Колко кражби от частните ни домове са разкрити? НУЛА. Колко откратнати коли са разкрити? Нула, освен ако не са ДЖИПОВЕ на ДЕПУТАТИ. Депутат 20 000 лв. заплата ЧУДОВИЩНО, 4000 лв. чисто. Не иска има хора, които ще работят Полза Роду.
    Откъде накъде ще ми увеличавате данъците, за да ХРАНТУТИТЕ СЪСЛОВИЯ?
    Ние не сме потролни Шейхове, г-н Гечев. Много хора ще спрат да се осигуряват ЗДРАВНО, защото нищо не получаваме срещу парите си.
    Ще се справят с наличното от ПБ, ако не да се махат, втори ББ и ДПС, БКП, СДС, ДБ, и БКП не ни трябват. Трябват реформи, жестоки и качествени, интервю подкаст Людмила Елкова БНТ.
    Искали Швейцарско правило ПЕНСИОНЕРИ, тогава Швейцарски данъци. Кви са тея КОВИД ДОБАВКИ, 2020 мина другари, КОВИД НЯМА.

    13:01 08.06.2026

  • 67 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Само у нас човек фалирал страната по зверски начин може да бъде уважаван финансист.във всяка друга страна гечев току що щеше да е изтърпял наказанието си.за да е още по гадно продължава с глупостите.

    13:09 08.06.2026

  • 68 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Този иска отново да доведе държавата до фалит.Ще вдига пенсиите на 2 долара.

    13:24 08.06.2026

  • 69 Мозъчен тръст

    0 0 Отговор
    А заплатите на държавните кърлежи още ли да се вдигат?

    13:26 08.06.2026

  • 70 Червените ескадрони

    1 0 Отговор
    Професоре,има и трети вариант -да се намалят разходите....включително заплатите на пишман професорите.

    13:29 08.06.2026

  • 71 български интелектуалец

    2 0 Отговор
    Румене ти си и тъп и глупав марксист.Като вземеш печалбата на богатите бизнесмени
    кой ще работи за да храни търтеи тунеядци като теб?

    13:31 08.06.2026

  • 72 Аааабе г-н Професоре, че бива ли такива

    0 0 Отговор
    да ги говориш? Кога богатите са плащали? Плаща винаги беднотията. На времето Министър Дянков беше решил да въвежда данък богатсво, а пък в крайна сметка въведе авансови данъци и на практика данък колиба. И сега ще стане така, богатите ще заведат дела, ще подкупят този и онзи и нищо няма да платят, а ще плати беднотията защото няма пари за адвокати. Станал си професор и още не си го разбрал това. Изумен съм направо.

    13:34 08.06.2026

  • 73 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    И Европа иска прогресивно
    облагане !Който взима повече ще има по - големи данъци !
    Всички знаем ,че в развитите държави е така !

    13:39 08.06.2026

  • 74 Отличник

    0 0 Отговор
    Професор по хиперинфлация. А на всичкото отгоре и преподавател. А ми кажи а ма честно защо навремето когато беше вицепремиер на Жан Виденов и водеше преговорите с Ровър и те не се съгласиха на инвестиция у нас. Колко им поиска под масата.

    Коментиран от #75

    13:43 08.06.2026

  • 75 Ще ти кажа за Ровър

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Отличник":

    Като са го видели каква куха лейка батко ти Жан са преценили, че е прекалено рисковано да инвестират в държава, която той управлява. И не са сбъркали.

    13:54 08.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове