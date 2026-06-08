Проф. Румен Гечев: Дилемата е или теглим повече заеми, или богатите плащат повече

"България би следвало да промени данъчната си система, да стане тя европейска, да следва практиката на огромното болшинство от страни по света".
Това заяви пред БНР икономистът и бивш вицепремиер и министър на икономическото развитие проф. Румен Гечев, след като ЕК препоръча на страната ни отмяна на плоския данък.
"Най-после ЕК предлага нещо смислено, след като години наред ръководството на ЕС и ЕК направи така, че ЕС се намира в тежко икономическо състояние. Тази препоръка е разумна. Тя не е задължителна, но е препоръчителна. 95% от страните по света имат прогресивно данъчно облагане. Няма нито една страна прокопсала с плосък данък, да е станала от развиваща се развита. Където и да погледнете на картата - никога този въпрос не е бил обсъждан - дали да се преминава към плосък данък, защото това са страни, които от десетилетия и столетия си имат прогресивно данъчно облагане", обясни той в предаването "Преди всички".
"Хората с ниски доходи ще им паднат данъчните плащания. Ще се увеличат, разбира се, на горната част на средната класа и на богатите - така е по целия свят. Откъде накъде един ще прави милиони и ще плаща 10%, а медицинските сестри и хората с ниски доходи също ще плащат 10%. Няма място за спор".
По думите му ние трябва да се стремим да си поддържаме финансите спрямо договора с ЕС. Но в същото време поведението на развитите страни в ЕС е цинично, смята проф. Гечев и уточни:
"16 години Франция има огромни бюджетни дефицити. Никой не е наказан от ЕК. България евентуално ще бъде първата наказана за това, че има към момента рекордно нисък дълг спрямо БВП и имаме 2 години досега увеличение на бюджетния дефицит над 3%. Най-развитите срани на ЕС години наред нито дефицит, нито спазват държавен дълг и до момента не са наказали никой. Българското правителство не би трябвало да приема такъв подход на ЕК спрямо страната ни", посочи проф. Румен Гечев.
По-богатите в целия свят плащат по-висок данък, повтори отново проф. Гечев. Според него дилемата е или теглим повече заеми, или богатите плащат повече.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #12
11:49 08.06.2026
2 койдазнай
Гечев си майстор, вече сме му сърбали попарата. Който го забравил, ще може да си припомни!
11:50 08.06.2026
3 златна тоалитна
Коментиран от #27
11:50 08.06.2026
4 Бо(га)таш по зелени чорапи
11:51 08.06.2026
5 Феникс
Коментиран от #29
11:52 08.06.2026
6 Те тоя " специалист"
Коментиран от #25, #30
11:52 08.06.2026
7 Да,бе
11:53 08.06.2026
8 Овчар
Коментиран от #56
11:54 08.06.2026
9 Добрее
11:54 08.06.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #23
11:54 08.06.2026
11 Вдигайте данъците бе, кретени!
Това го няма никъде в Европа и по света!
11:54 08.06.2026
12 За кое питаш?
До коментар #1 от "честен ционист":за Яворчето Гечево ли? Мяза май да му е синче на дъртия Румен Гечев Фалитов.
11:55 08.06.2026
13 Питане
А сега го раздава умно ???
11:55 08.06.2026
14 Оценката ми...
Коментиран от #21, #52
11:56 08.06.2026
15 име
11:56 08.06.2026
16 Дилема няма
Коментиран от #24
11:57 08.06.2026
17 смях в залата
11:57 08.06.2026
18 Деди Гечи Фалита е много силен на съвети
11:58 08.06.2026
19 Нека да пиша
Коментиран от #42
11:58 08.06.2026
20 Как , бе ,
11:58 08.06.2026
21 честен ционист
До коментар #14 от "Оценката ми...":Къде си чувал за протести в комунистически диктатури?
Коментиран от #48
11:58 08.06.2026
22 Абе
Коментиран от #28
11:59 08.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 име
До коментар #16 от "Дилема няма":България я фалираха асанчо василев и теменужка петкова. От времето на сглобката насам, вече 3г, бюджетите ги правеха асанчо и теменужка, а двата служебни кабинета на Главчев се контролираха по новата конституция от парламента, не бяха на Радев.
Коментиран от #53
11:59 08.06.2026
25 провинциалист
До коментар #6 от "Те тоя " специалист"":Нали беше Виденов? Ко стана?
12:00 08.06.2026
26 Мнение
Не може да окрадеш десетки милиарди валутен борд и да казваш, че искаш да вдигаш данъците!
Необходимо е народът ни да си влезе в ролята на суверен и управляващ тая територия!
Крайно време е за справедливост!
12:00 08.06.2026
27 Офффф
До коментар #3 от "златна тоалитна":Абе не закриха ли посолството вече
12:00 08.06.2026
28 честен ционист
До коментар #22 от "Абе":Дилемата е дали с пакистанци, или с непалци да ви заменят.
12:01 08.06.2026
29 Румбата Боташки съм
До коментар #5 от "Феникс":У грешка си, малкия. България е НАТО и Нато е България, както Бъгария е ЕС и ЕС е България, а най-вече България е Украйна и Украйна и България!
Сетга разбра ли каква България "имате"?
Коментиран от #32, #35
12:01 08.06.2026
30 Истината
До коментар #6 от "Те тоя " специалист"":На очевидна истина да щтракаш минуси е пълна идиотия
Коментиран от #47
12:01 08.06.2026
31 дядо дръмпир
Коментиран от #33
12:03 08.06.2026
32 честен ционист
До коментар #29 от "Румбата Боташки съм":Украйна е руска.
12:03 08.06.2026
33 честен ционист
До коментар #31 от "дядо дръмпир":Какъв шоп? Роден е в Червен бряг под щастлива петолъчка.
Коментиран от #57
12:05 08.06.2026
34 Тя Ги Следваше !
Работата !
За да ни Разорят !
Два пъти Ли ?
12:06 08.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 кюфтета с лук
Коментиран от #44
12:07 08.06.2026
37 Натягай на плантацията, боташки робе
До коментар #35 от "име":Аз данъци за хунтата не плащам!
12:08 08.06.2026
38 Тръгнал ,
12:08 08.06.2026
39 Хаха
12:10 08.06.2026
40 За Франция може
12:11 08.06.2026
41 Тоя ще фалира държавата
12:11 08.06.2026
42 То тва беше план схема на саш
До коментар #19 от "Нека да пиша":За да може прохождащите богаташи да докопат бетона спестяванията и земята на народа като просто му приложат една скалъпена криза която не са виждали по комунистическо в такива мащаби и тласнат народа да продава всичко за да се наяде и така да задлъжнее и да генерира нови заеми и да започне от начало
12:13 08.06.2026
43 хапарцумян
Коментиран от #45
12:14 08.06.2026
44 То ако стане турско ше се родите
До коментар #36 от "кюфтета с лук":Ще живеете далеч по добре и територията ще случи на управници турци и ще има развитие просперитет
12:15 08.06.2026
45 То и трумпета има яко фалити в живота си
До коментар #43 от "хапарцумян":И стана президен вече 2 пъти😅😅😅😅
12:15 08.06.2026
46 опала
12:20 08.06.2026
47 Ганя така е устроен
До коментар #30 от "Истината":Гледа жирафа и вика:
" Нема такова животно"!
12:21 08.06.2026
48 И ти...
До коментар #21 от "честен ционист":...си прав...
12:24 08.06.2026
49 Как стават тези работи???
Да правилно е да се промени осигурително-данъчната система, като се въведе необлагаем минимум, прогресивен данък доход, премахне се тавана на осигуровките/максималния осигурителен ораг/, намали се ДДС-то на 6% за основни храни и лекарства. Но нито една от сегашните парламентарните партии не е обещавала тези неща. Ако ги направи ще излъже избирателите си.
12:26 08.06.2026
50 Възpожденец 🇧🇬
Ще продължи съветското ограбване на народа.
Обявявайте го този бюджет и да излизаме да ви изриваме в кофата за боклук !!!
12:26 08.06.2026
51 Бай Араб
12:30 08.06.2026
52 Весело
До коментар #14 от "Оценката ми...":Моята оценка е НУЛА, кръгла НУЛА, лъжи и вакуум между ушите на прогресивните политици като "червения" Гечев.
Комунистите държавата съсипват, пенсионери в един и същи строй с тях вървят. Както винаги: Да го ... бедните!
12:31 08.06.2026
53 Беро
До коментар #24 от "име":Асен - не, Асен е пичага и си е признат истински финансист Теменугата - да, Теменугата е много, ама много зле. Но пък е много послушна.
Коментиран от #61
12:32 08.06.2026
54 Бай Араб
12:32 08.06.2026
55 Възpожденец 🇧🇬
- руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
Народе ???
Коментиран от #58
12:33 08.06.2026
56 Бай Араб
До коментар #8 от "Овчар":На глава от населението България е с най- много професори и доценти в цял свят.Комуняга без професорска титла е като ром без златен зъб.
12:37 08.06.2026
57 факти
До коментар #33 от "честен ционист":Знаеш ли къде живее???В симеоново.А ,оня другия му е син...Цялата фамилия само акъл дават и държави фалират!пс.знаеш ли какъв джип кара??
12:38 08.06.2026
58 Бай Араб
До коментар #55 от "Възpожденец 🇧🇬":Така е защото българите допуснаха НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕДАТЕЛ да бъде Президент девет години,да сложи ПП във властта с машините за гласуване от Венецуела и сега да оглави напълно държавата
12:41 08.06.2026
59 Калмук
12:42 08.06.2026
60 Гечка, ний тъ знайм ве
Коментиран от #65
12:46 08.06.2026
61 име
До коментар #53 от "Беро":Още асанчо започна да тегли милиарди кредити и да дава пари на киевската хунта или да вдига заплатите на полицаите. Още на 30.8.2023 вдигнаха заплатите на полицаите с 10%, като награда за това, че биха хората зад колоните на МС.
12:47 08.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 За да си позволяват Франция,Италия,испан
12:53 08.06.2026
64 явер
12:54 08.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Разходната част, г-н Гечев
Откъде накъде ще ми увеличавате данъците, за да ХРАНТУТИТЕ СЪСЛОВИЯ?
Ние не сме потролни Шейхове, г-н Гечев. Много хора ще спрат да се осигуряват ЗДРАВНО, защото нищо не получаваме срещу парите си.
Ще се справят с наличното от ПБ, ако не да се махат, втори ББ и ДПС, БКП, СДС, ДБ, и БКП не ни трябват. Трябват реформи, жестоки и качествени, интервю подкаст Людмила Елкова БНТ.
Искали Швейцарско правило ПЕНСИОНЕРИ, тогава Швейцарски данъци. Кви са тея КОВИД ДОБАВКИ, 2020 мина другари, КОВИД НЯМА.
13:01 08.06.2026
67 стоян георгиев
13:09 08.06.2026
68 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:24 08.06.2026
69 Мозъчен тръст
13:26 08.06.2026
70 Червените ескадрони
13:29 08.06.2026
71 български интелектуалец
кой ще работи за да храни търтеи тунеядци като теб?
13:31 08.06.2026
72 Аааабе г-н Професоре, че бива ли такива
13:34 08.06.2026
73 ОБЕКТИВНИЯ
облагане !Който взима повече ще има по - големи данъци !
Всички знаем ,че в развитите държави е така !
13:39 08.06.2026
74 Отличник
Коментиран от #75
13:43 08.06.2026
75 Ще ти кажа за Ровър
До коментар #74 от "Отличник":Като са го видели каква куха лейка батко ти Жан са преценили, че е прекалено рисковано да инвестират в държава, която той управлява. И не са сбъркали.
13:54 08.06.2026