Проф. Румен Гечев: Дилемата е или теглим повече заеми, или богатите плащат повече

"България би следвало да промени данъчната си система, да стане тя европейска, да следва практиката на огромното болшинство от страни по света".

Това заяви пред БНР икономистът и бивш вицепремиер и министър на икономическото развитие проф. Румен Гечев, след като ЕК препоръча на страната ни отмяна на плоския данък.

"Най-после ЕК предлага нещо смислено, след като години наред ръководството на ЕС и ЕК направи така, че ЕС се намира в тежко икономическо състояние. Тази препоръка е разумна. Тя не е задължителна, но е препоръчителна. 95% от страните по света имат прогресивно данъчно облагане. Няма нито една страна прокопсала с плосък данък, да е станала от развиваща се развита. Където и да погледнете на картата - никога този въпрос не е бил обсъждан - дали да се преминава към плосък данък, защото това са страни, които от десетилетия и столетия си имат прогресивно данъчно облагане", обясни той в предаването "Преди всички".

"Хората с ниски доходи ще им паднат данъчните плащания. Ще се увеличат, разбира се, на горната част на средната класа и на богатите - така е по целия свят. Откъде накъде един ще прави милиони и ще плаща 10%, а медицинските сестри и хората с ниски доходи също ще плащат 10%. Няма място за спор".

По думите му ние трябва да се стремим да си поддържаме финансите спрямо договора с ЕС. Но в същото време поведението на развитите страни в ЕС е цинично, смята проф. Гечев и уточни:

"16 години Франция има огромни бюджетни дефицити. Никой не е наказан от ЕК. България евентуално ще бъде първата наказана за това, че има към момента рекордно нисък дълг спрямо БВП и имаме 2 години досега увеличение на бюджетния дефицит над 3%. Най-развитите срани на ЕС години наред нито дефицит, нито спазват държавен дълг и до момента не са наказали никой. Българското правителство не би трябвало да приема такъв подход на ЕК спрямо страната ни", посочи проф. Румен Гечев.

По-богатите в целия свят плащат по-висок данък, повтори отново проф. Гечев. Според него дилемата е или теглим повече заеми, или богатите плащат повече.