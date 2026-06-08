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Учителите - в стачна готовност заради бюджета за образование

Учителите - в стачна готовност заради бюджета за образование

8 Юни, 2026 10:21 1 153 33

  • учители-
  • образование-
  • стачка

Синдикатът предупреди, че има вероятност учебната година да не започне, ако исканията им не бъдат чути

Учителите - в стачна готовност заради бюджета за образование - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Учителите са в стачна готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите пт Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Според профсъюза напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година.

Ето и пълния текст на позицията:

Синдикат „Образование“ обобщи стачната готовност на учителите и работещите в системата на средното образование по отношение на очакванията към Бюджет 2026, който правителството на Република България готви на тъмно.

В нашето проучване са участвали над 6500 учители, служители, директори и работещи в РУО и МОН, като 88% от тях са жени. Респондентите над 50-годишна възраст са най-многобройни, което е показателно и за средната възраст на педагогическите специалисти в България. Анкетата е проведена през последната седмица, като 91% от участниците са педагогически специалисти, а останалите са служители и работещи в МОН и РУО.

96% от участниците смятат, че трудовите възнаграждения на учителите и работещите в средното образование в България не съответстват на обема и отговорността на техния труд. Едва 2,8% смятат, че заплащането е адекватно на положения труд. Идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците среща масово неодобрение, като 97% от анкетираните се обявяват против.

По отношение на готовността за протестни действия при липса на увеличение на възнагражденията се наблюдава изключително висока мобилизация. 92% заявяват категорично, че биха участвали в протести в подкрепа на искането за по-високи заплати.

До момента са обсъдени няколко възможни форми на протест. За участие в национална стачка готовност са изразили 71,1% от респондентите. Все по-голяма подкрепа получава и вариантът за незапочване на учебната 2026/2027 учебна година, като 53% заявяват, че биха се включили в подобна инициатива. Същевременно значителна част от заявилите готовност за протестни действия подкрепят и участие в едночасови предупредителни протести, митинги и различни форми на гражданско неподчинение.

Данните от анкетата очертават сериозно напрежение в сектора. Учителите масово се чувстват недооценени, категорично отхвърлят новите предложения на управляващите за оценяване на труда им и демонстрират готовност за радикални синдикални действия, включително ефективна национална стачка и блокиране на началото на следващата учебна година.

Причините за това напрежение се коренят в очевидното разминаване между думи и дела на настоящото управление. В програмата на „Прогресивна България“ е заложено поддържане на възнагражденията на педагогическите специалисти на ниво 125% от средната брутна работна заплата за страната (СБРЗ) – същият ангажимент е залегнал и в Колективния трудов договор за отрасъл „Средно образование“.

На практика обаче заплатите в сектора съответстват на не повече от 115% от СБРЗ, което налага увеличение от минимум 10%, за да бъдат изпълнени поетите ангажименти.

Но не само липсата на диалог катализира напрежението в системата. Управляващите съвсем неадекватно въвлякоха в разговора за бюджета връзката между учителските заплати и резултатите на учениците, които безспорно са незадоволителни. Това обаче са два напълно различни дебата. Нагло е вместо откровено да обяснят състоянието на бюджета и да признаят, че не са имали намерение да изпълнят обявения приоритет „образование“, управляващите да противопоставят учителските заплати на резултатите на учениците.

Защото няма публичен сектор в България, в който резултатите да са условие и определящ компонент на възнаграждението. Не са такива нито в правосъдието, нито в МВР, нито в здравеопазването, нито във висшето образование, нито в която и да е друга публична система.

Още повече твърдението, че резултатите на учениците зависят единствено от работата на учителя, като се пренебрегват дефицитите във възпитанието и слабата ангажираност на родителите, липсата на реформа в учебното съдържание, проблемите в учебната среда, както и препълнените групи и паралелки, е непрофесионално, нечестно и обидно за учителите.

Политиците обвързват ниските резултати, многобройните отсъствия, липсата на мотивация, функционалната неграмотност и всички останали дефицити на българската образователна система, произтичащи от либералния модел, допуснат от самите тях, с учителските заплати. Изглежда, че желанието на финансовия екип на правителството е да наложи рестрикции и в образователната система, да намали средствата за образование, като оправдае това с незадоволителните резултати и прехвърли вината изцяло върху българските учители и директори за кризата в образованието.

Последното действие на финансовия министър Гълъб Донев, а именно изтеглянето на неизразходваните средства от сметките на около 300 училища до приемането на новия бюджет, което може да се забави дори до септември, е явна демонстрация, че българското образование се превръща в необходимото зло.

В най-новата ни история политиците са забавяли решения и плащания, но никога не са посягали на средствата, предназначени за образованието на нашите деца. Обяснението на Министерството на финансите: „За по-ефективно управление на публичните разходи“, е истински шедьовър на политическия популизъм.

Директорите на държавните училища са шокирани от това решение и ако подобно отношение продължи, ще последват адекватни синдикални действия от страна на директорите и учителите. Синдикатът настоява за среща и преговори относно политиката по доходите в системата на средното образование. Парите за образование за 2025 година са в размер на 4,9% от БВП.

Ние от СО „Подкрепа“ категорично ще отстояваме необходимостта от честен и професионален диалог по въпросите на финансирането на образованието със следните предложения:

• Синдикат „Образование“ апелира към финансовия министър г-н Гълъб Донев незабавно да възстанови средствата на българските училища.

• Да се запази процентът от БВП за образование от 2025 г.

• Спазване на програмата на ПБ и националния КТД за ръст на работещите в българското образование.

• Стратегия за достигане на 6% от БВП за образование.

Напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Може да бъда блокиран‼️

    9 2 Отговор
    Малик ква НУВИНЪ‼️

    09:43 08.06.2026

  • 2 Защо това е новина

    15 1 Отговор
    Всеки месец се съобщава като новина.

    Коментиран от #3, #4

    09:47 08.06.2026

  • 3 честен ционист

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Защо това е новина":

    Защото няма гаранция, че след месец ще има пари за пенсии.

    09:49 08.06.2026

  • 4 хехе

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Защо това е новина":

    те га мият някоя улица в софето го съобщават като новина.

    09:50 08.06.2026

  • 5 Изплащането на пенсии

    15 0 Отговор
    може да е новина само в реално фалирал коптор! До обед поне три пъти я пуснете тая "новина"!

    09:55 08.06.2026

  • 6 Давид

    10 6 Отговор
    Много показателна снимка над статията. Браво . Отразява действителността за работещи над 40 години ,плащали данъци и достигнали 65-67 години живот . От тук на сетне започват мъките им освен ако не са на пенсия още от 52 годишни и на работа в МВР или подобни структури. Ножицата на доходи и пенсии е огромна за номенклатурните бюджетници които дори и удръжки са нямали . Плащали сте за поне още трима изедници докато достигнете до 350 -400 Евро пенсия при взети над 120 хиляди . А преди години лева имаше стойност . И еврото имаше стойност докато попадна в Бг и сега тук би трябвало и нови да напечатат с една нула отзад. Скоро . Българското Евро скоро ще е уникално .

    Коментиран от #8, #10, #11

    09:57 08.06.2026

  • 7 Защо слагате тази картинка

    8 6 Отговор
    Хиляди пенсионери получават хиляди лева пенсия и заплата хиляди евра и съвсем не броят стотинките. Правите някакви инсинуации на гърба на работещите хора учениците и студентите безработните и много други подобни категории са много по затруднени въпреки че работят получават минимална заплата и се изгърбват от работата.

    10:03 08.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Утре Моше Радев ще тегли заем да им даде

    14 3 Отговор
    неграмотните даскали са електората на всяка престъпна власт!

    10:25 08.06.2026

  • 13 ОбразУванието ни генерира

    16 1 Отговор
    само дебилчета!

    10:27 08.06.2026

  • 14 Университетите са пълни

    17 1 Отговор
    с калинки!

    10:28 08.06.2026

  • 15 Да одат

    12 3 Отговор
    да сАдат картофи

    10:29 08.06.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    20 3 Отговор
    Даскалите станаха по-големи наглеци и от силоваците с фуражка!!!
    Били против обвързването на заплатата им с резултатите?!!! ЩО БЕ!
    Аз ако произвежда калпава стока кой ще ми плати! Ми мани ми и неустойки плащам. А те горките претоварени били!!! 6 ваканции през годината. Клатене на краката и пеене на едно и също с години и им било много зор - ми напускайте бе! Елате в частния сектор щото е много гот!!

    10:32 08.06.2026

  • 17 Бюджет няма

    14 3 Отговор
    тия не мирясаха, всека година им увеличават заплатите

    10:34 08.06.2026

  • 18 Българин

    15 4 Отговор
    Аз също съм съгласен, че трудовите възнаграждения на учителите и работещите в средното образование в България не съответстват на труда им. За това, което вършат заплатите им трябва да са пет пъти по малки. А да, време е и да почнат да внасят данъци и осигуровки.

    10:34 08.06.2026

  • 19 Дориана

    13 2 Отговор
    Димитър Манолов да спре да бъде говорител и изпълнител на Борисов и Пеевски. Да спре да подкукуросва учители и други организации , които на него му хрумват да стачкуват за по- високи заплати след като техните заплати са дори прекомерно вдигнати на фона на дълговата спирала в която ни вкараха коалиция Магнитски. Заплатите на учителите са прекалено високи и на фона на финансовата криза няма да има процентно увеличение спрямо средната работна заплата . Учителските заплати трябва да бъдат обвързани с резултати, които на този етап са плачевни.

    10:37 08.06.2026

  • 20 Без име

    8 1 Отговор
    Да стачкуват, но да им бъдат орязани заплатите за дните, в които са стачкували.

    10:41 08.06.2026

  • 21 Дориана

    13 3 Отговор
    Това е безочие и тотална нахалство от страна на учителите, които са подкукуросани от Синдикатите , които пък са свързани с Борисов и Пеевски . Никакво повишение за тях на калпак, възнагражденията им трябва да бъдат обвързани с резултати. На фона на инфлацията и пробития стъкмен бюджет от ГЕРБ това е пълна тотална наглост от тях. Този път ще получат Не от Финансистите от новата власт. Колкото искат да стачкуват този път няма да им се получи . Разбира се автоматичното вдигане на заплатите е абсолютно грешно и беше предизвикано от ГЕРБ и от ППДБ с цел тяхното политическо оцеляване. Те бяха наясно , че по този начин се напомпва още повече инфлацията. Заплатите трябва да бъдат обвързани с производителността на труда, и с качеството. А, не да се дават пари на калпак за да подчиним и вербуваме политически Администрация, МВР, учители, лекари и т. н.

    10:42 08.06.2026

  • 22 Гост

    12 3 Отговор
    Ей,нямат срама тия!

    10:42 08.06.2026

  • 23 да си стачкуват . то явно доволни няма

    5 2 Отговор
    но има различни учители . следователно различни заплати . един добре подплатен професор не е кат някоя лелка по рисуване . ще видим .

    10:44 08.06.2026

  • 24 Така не се прогресира

    5 1 Отговор
    Не се научиха тия синдикати, че краят на учебната година е най-подходящият момент за стачка. Още повече, че сега стават събитията по орязване на бюджета за образование.
    От майките, от пенсионерите и от училището най-лесно и безболезнено се режат средства.
    Така започва прогреса в милата ни татковина.

    10:44 08.06.2026

  • 25 айде малко по-сериозно

    8 2 Отговор
    Де факто три месеца лятото ваканция и още: ден на будителите два дни не се учи, коледна, междусрочна, пролетна, празник на училището, май месец дали изобщо има десет учебни дни покрай нво-та, матури и празници...

    10:48 08.06.2026

  • 26 Кога ще стачкуват?

    9 0 Отговор
    През ваканцията ли? Синдикатите са тотално вредни в случая. Позицията им не е национално отговорна и обслужва хората, които докараха България до този хал.

    10:48 08.06.2026

  • 27 Хмм

    8 0 Отговор
    учителите ще защитават вожда си борисов докрай

    10:56 08.06.2026

  • 28 Батето

    6 0 Отговор
    Дайте им още. Резултатът от техния труд е нула на ента степен. Няма повтарящи и накрая излизат барабар със свестните деца и един куп олигофрени. За армията се отделят по-малко пари, отколкото за даскалите.

    Коментиран от #31

    10:56 08.06.2026

  • 29 Синдикатите скоро ще ги бият членовете

    4 0 Отговор
    Каква стачна готовност в края на учебната година? Затова синдикатите са мразени от всички. Какво да правят работещите родители с децата докато синдикатите се настачкуват. Половината даскали не стават за учители, родителите плащат за уроци, така че няма да ги подкрепят родителите. А на централите им е лесно да обявяват стачна готовност, нищо не работят по цяла година, не гонят срокове, планове, не работят с деца и родители.

    11:04 08.06.2026

  • 30 и да, и не

    0 1 Отговор
    По отношение на заплатите са прави. Тябва да си остане действащото правило за индексация. Не може да се взема от пенсионери, учители, майки, а олигархията да богатее все повече. Но по отношение на взетите излишъци на училищата от правителството, съм напълно съгласен с правителството. Какви са тези излишъци? Дават им се пари за заплати и издръжка - нищо повече. Иначе директорите нарочно свиват кранчето, не дават нищо на учителите - дори това, което им се полага, реват пред общините те да им правят ремонти, и си кътат парите, дадени от държавата на сметка. После правят две бутафорни обществени поръчки за някоя глупост и айде няколко стотин хиляди в джоба. Няма директор на училище, който да не е направил поне половин милион през последните години. Купиха апартаменти из цялата страна и в чужбина с една учителска заплата -как става?

    11:05 08.06.2026

  • 31 Ах ,ах

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Батето":

    😅да, ще ми е интересно да видя резултатите от матурите и изпитите.
    Толкова за " трудът им".

    11:07 08.06.2026

  • 32 газо

    1 0 Отговор
    Това на днешно време учители ли са!? Резултатите на учениците са потресаващи във всяко едно отношение! Нищо не заслужават, даже и сегашните им заплати са им много!

    11:09 08.06.2026

  • 33 Но без гей пропаганда

    1 0 Отговор
    Защо не протестират срещу ДБ, които искали отпадането на джендър пропагандата в училище?! Тогава ще им ръкопляскаме

    11:09 08.06.2026

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