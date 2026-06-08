Александър Пулев oчаква намаление между 15 и 30% при цените на стоките от първа необходимост

Доброволно намаление на цените на част от хранителните продукти с 15-30% и трайно социално поведение очаква държавата от големите търговски вериги. Това обяви вицепремиерът Александър Пулев около час преди правителството и магазините да обявят инициативата "Кошница за всеки".

"Очакваме днес да чуем хранителните вериги как виждат тяхната социална отговорност, свързана с намаляване на цените на храните от първа необходимост. Искаме трайно социално отговорно поведение по същия начин, както го имат в Западна Европа", заяви вицепремиерът Александър Пулев в сутрешния блок на Нова телевизия.

Александър Пулев заяви, че фокусът на правителството е върху цените от първа необходимост.

„Имаме хронични дефицити, които са трупани през годините. Трябва да бъде взето болезнено решение и да вървим с административни мерки. Това са болезнени реформи, но вече са в ход. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията прави необходимите стъпки за намаляване на разходите. При нас няма недостатъчно незаети бройки, ще трябва да се премине и към съкращаване на хора”, каза Пулев.