Александър Пулев oчаква намаление между 15 и 30% при цените на стоките от първа необходимост

Доброволно намаление на цените на част от хранителните продукти с 15-30% и трайно социално поведение очаква държавата от големите търговски вериги. Това обяви вицепремиерът Александър Пулев около час преди правителството и магазините да обявят инициативата "Кошница за всеки".
"Очакваме днес да чуем хранителните вериги как виждат тяхната социална отговорност, свързана с намаляване на цените на храните от първа необходимост. Искаме трайно социално отговорно поведение по същия начин, както го имат в Западна Европа", заяви вицепремиерът Александър Пулев в сутрешния блок на Нова телевизия.
Александър Пулев заяви, че фокусът на правителството е върху цените от първа необходимост.
„Имаме хронични дефицити, които са трупани през годините. Трябва да бъде взето болезнено решение и да вървим с административни мерки. Това са болезнени реформи, но вече са в ход. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията прави необходимите стъпки за намаляване на разходите. При нас няма недостатъчно незаети бройки, ще трябва да се премине и към съкращаване на хора”, каза Пулев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
а от брюксел и тел авив го льжaт,
че бил европеец
Коментиран от #5
09:24 08.06.2026
2 Българин
Коментиран от #6, #17, #69
09:25 08.06.2026
3 Пульо на баша си Сульо
Коментиран от #11
09:25 08.06.2026
4 Пич
Коментиран от #36
09:26 08.06.2026
5 койдазнай
До коментар #1 от "кой му дреме":Българите са дошли от Азия на кон, но 99% от населението са от местните траки и малко славяни.
Коментиран от #46
09:26 08.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 за различната възраст трябва различна
09:27 08.06.2026
8 Ироничен
09:30 08.06.2026
9 честен ционист
09:32 08.06.2026
10 НЯКОЙ
Коментиран от #25
09:32 08.06.2026
11 Така де
До коментар #3 от "Пульо на баша си Сульо":Тези май готвят национализация на търговските вериги. Натам върви работата.
Коментиран от #12, #15, #40, #54, #57
09:33 08.06.2026
12 По точно
До коментар #11 от "Така де":Само да не стане като Магазините за хората. Да фалират.
09:34 08.06.2026
13 Някой
Опитът ми сочи, че нещо вдигне ли си цената, после не пада. Няма значение какви мерки се вземат. Така ще бъде и с горивата - ще се размине войната в Иран. Ще се нормализират цените на петрола, не тези по бензиностанциите ще останат високи
09:36 08.06.2026
14 Сталин
09:37 08.06.2026
15 май май
До коментар #11 от "Така де":мирише на шишеви щандове за ората
Коментиран от #19
09:37 08.06.2026
16 А де
09:37 08.06.2026
17 🇧🇬 Можете да бъда блокиран‼️
До коментар #2 от "Българин":Цените спаднаха в числа не в стойност❗
Стока от 100 лв може да е станала 70€❗
Цифрово спада с 30%, но стойността нараства с 40%❗
09:40 08.06.2026
18 Аууу
09:40 08.06.2026
19 честен ционист
До коментар #15 от "май май":Мирише на ЦУМ през 91г. На щанда с детските играчки имаше само една острилка и аз я купих.
09:41 08.06.2026
20 Точно
Коментиран от #26, #41
09:41 08.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хмм
Коментиран от #29
09:42 08.06.2026
23 Ахахаха...
09:43 08.06.2026
24 ДА БЕ ОСОБЕНО КОГАТО НА ПЪРВИ ЮЛИ ГРЪМНЕ
09:43 08.06.2026
25 Ще има ли
До коментар #10 от "НЯКОЙ":Някой, който доброволно да намали цените? Депутатите дадоха пример
09:43 08.06.2026
26 Ми да
До коментар #20 от "Точно":На тоя Пулев главата му е пълна със социализъм.
09:43 08.06.2026
27 Грийн сок
на залените чорапи.
09:44 08.06.2026
28 Очаква
09:45 08.06.2026
29 в кауфланд ВСИЧКИ СТОКИ
До коментар #22 от "Хмм":СА МЕНТЕ - СИРЕНЕ МАСЛО ОЛИО И ТН И ТН .
09:46 08.06.2026
30 От тоя
09:46 08.06.2026
31 Aлфа Вълкът
09:47 08.06.2026
32 Хмм
До коментар #21 от "Този като му":ама, разбира се, компетентната теменужка или намагнитения горанов, или клисурски който изпразнил хазната и изтеглил зем до тавана на дълга, за пеевски и борисов няма нужда да говорим, дето теглиха 20 млрд. лева заем, а за сегашната година се канеха да теглят 26 млрд. и да удвоят дълга само за година и половина
09:47 08.06.2026
33 Измитайте се
09:48 08.06.2026
34 Поредния
09:48 08.06.2026
35 Купувач
Коментиран от #42
09:49 08.06.2026
36 Aлфа Вълкът
До коментар #4 от "Пич":Нали и аз все едно Дянков гледах, ама тоя си е баш 🪱.
09:50 08.06.2026
37 Потьо
09:51 08.06.2026
38 Развитие
09:51 08.06.2026
39 Радев
09:55 08.06.2026
40 Така е
До коментар #11 от "Така де":Значи скоро ще се изнесат от България.
09:56 08.06.2026
41 Социалист
До коментар #20 от "Точно":Га бяха държавни магазините бяха доста изпразненки. Едни опашки за чудо и приказ
Коментиран от #49
09:57 08.06.2026
42 честен ционист
До коментар #35 от "Купувач":Промоциите паднаха, зашото няма количества. Веригите се подгорвят за излизане от БГ централизирания пазар. Нали си избрахте Радевистите, сега и порционът ви чака.
09:57 08.06.2026
43 БеГемот
10:00 08.06.2026
44 Сульо
10:00 08.06.2026
45 А пък
10:01 08.06.2026
46 БеГемот
До коментар #5 от "койдазнай":Един трак е нямало тогаз...всичко е изклано и претопено ...за сто години славянски и готски нападения Мизия е приличала на пустиня според византийските хронисти
Коментиран от #60, #68
10:02 08.06.2026
47 Ха де
Коментиран от #50
10:04 08.06.2026
48 Мухаа ха!
Коментиран от #52, #65
10:05 08.06.2026
49 Точно
До коментар #41 от "Социалист":Ми аз като гледам всичките министри на Радев са соцносталгици. Ще докарат социализЪма като нищо.
10:07 08.06.2026
50 Другар капиталист
До коментар #47 от "Ха де":Ней тъй
10:08 08.06.2026
51 Българин
10:09 08.06.2026
52 Ми така де
До коментар #48 от "Мухаа ха!":Затова правителството е решило да върне социализма. Да няма нищо чуждо. Всичко да си е държавно. Като Магазините за хората. Там всичко беше евтинко.
10:11 08.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Така е
До коментар #11 от "Така де":Търговските вериги да вземат да затворят и да направят стачка за един месец. Хората ще изметат Радев на момента.
10:20 08.06.2026
55 икономиka
10:25 08.06.2026
56 социалист -анти капиталист
Коментиран от #62
10:29 08.06.2026
57 Най-добре
До коментар #11 от "Така де":Пулев, както си я подкарал, що не вземеш да издадеш една заповед - всички цени в търговските вериги да паднат веднага с 80%. Кво му мислиш толкова! Това се нарича социална политика. Амма ха!
10:32 08.06.2026
58 Ай, жива да не бях. Защо не му дадох!
Коментиран от #59
10:33 08.06.2026
59 Така де
До коментар #58 от "Ай, жива да не бях. Защо не му дадох!":Каква база бе, човек? Радев нарежда и готово. Няма да си играем на шикалки.
10:35 08.06.2026
60 койдазнай
До коментар #46 от "БеГемот":Може да си ги изклали, но тракийските гени им са се запазили. И текат в кръвта на мнозиството обитатели на тези земи и днес.
10:36 08.06.2026
61 Истината е нужна
През лято 2025г. борсите бяха препълнени с домати на цена -60-80ст., а цената в София и други градове е 2,50-4,20лв. В СЕЗОНА !!!
10:39 08.06.2026
62 Истината е нужна
До коментар #56 от "социалист -анти капиталист":Това, което беше направила държавата -чешките евреи от ЧЕЗ го окрадоха и даже спечелиха от продажбата на активите си в България!!! Всички медни кабели на високо и средно напрежение в района на ЧЕЗ Западна България бяха подменени с алуминиеви ,а стотици тонове мед беше изнесена за Чехия(България е богата на медни руди и злато, с редки земни елементи!
10:45 08.06.2026
63 Тъмен субект
10:47 08.06.2026
64 Камион
10:51 08.06.2026
65 Дедо Пене
До коментар #48 от "Мухаа ха!":За много неща си прав но имаме 6 български частни банки и една държавна-ББР(създадена за крадливи политици).
В целия свят има концесии но не на такива цени!!! Великия е 6-та ВиК фирма-оператор, която граби софиянци(кой им разрешава да си прехвърлят концесията...
слаб договор на корумпирания Софиянски
При цена 7 цента/м3 от язовир Искър става само вода - 90 цента плюс пречистване,плюс канал общо:2,39 евро.
Великия не изпълнява инвестиционния план за смяна на мрежата, а само кърпежи и частични ремонти, като чистата печалба за 2024г.(след данъци) е 123 млн. евро. О Б И Р Д Ж И И !!!
Коментиран от #66
10:57 08.06.2026
66 Дедо Пене
До коментар #65 от "Дедо Пене":Извинете но AI не приема името ВЕОЛИЯ и го преобразува на Великив
10:59 08.06.2026
67 И аз очаквам
10:59 08.06.2026
68 Факти
До коментар #46 от "БеГемот":Според Херодот траките са най-големият народ на земята след индийците. Изведнъж този огромен народ изчезва и на негово място се появява свалянското море. Чудна история.
11:02 08.06.2026
69 Така ли?
До коментар #2 от "Българин":Дай някакви примери!
Или и ти с празните приказки...
11:06 08.06.2026