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Александър Пулев oчаква намаление между 15 и 30% при цените на стоките от първа необходимост

Александър Пулев oчаква намаление между 15 и 30% при цените на стоките от първа необходимост

8 Юни, 2026 09:21 1 187 69

  • александър пулев-
  • стоки-
  • храни-
  • супермаркети-
  • мерки-
  • спекула-
  • българия

Имаме хронични дефицити, които са трупани през годините, призна вицепремиерът

Александър Пулев oчаква намаление между 15 и 30% при цените на стоките от първа необходимост - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Доброволно намаление на цените на част от хранителните продукти с 15-30% и трайно социално поведение очаква държавата от големите търговски вериги. Това обяви вицепремиерът Александър Пулев около час преди правителството и магазините да обявят инициативата "Кошница за всеки".

"Очакваме днес да чуем хранителните вериги как виждат тяхната социална отговорност, свързана с намаляване на цените на храните от първа необходимост. Искаме трайно социално отговорно поведение по същия начин, както го имат в Западна Европа", заяви вицепремиерът Александър Пулев в сутрешния блок на Нова телевизия.

Александър Пулев заяви, че фокусът на правителството е върху цените от първа необходимост.

„Имаме хронични дефицити, които са трупани през годините. Трябва да бъде взето болезнено решение и да вървим с административни мерки. Това са болезнени реформи, но вече са в ход. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията прави необходимите стъпки за намаляване на разходите. При нас няма недостатъчно незаети бройки, ще трябва да се премине и към съкращаване на хора”, каза Пулев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    7 27 Отговор
    българинът е дошъл на кон от азия,
    а от брюксел и тел авив го льжaт,
    че бил европеец

    Коментиран от #5

    09:24 08.06.2026

  • 2 Българин

    8 23 Отговор
    Приехме Еврото и цените спаднаха с 30%! И това въпреки всичките клетви!

    Коментиран от #6, #17, #69

    09:25 08.06.2026

  • 3 Пульо на баша си Сульо

    19 6 Отговор
    Ще постигнете още поне 30% увеличение на цените на стоките от първа необходимост, а след премахването на цанате в така така омразните ви левове от етикетите още поне 70% нагоре.

    Коментиран от #11

    09:25 08.06.2026

  • 4 Пич

    23 4 Отговор
    Тия все едно ги печатат на конвейер !!! И външно е същият еде отин като Дянков и Никито Василев!!!

    Коментиран от #36

    09:26 08.06.2026

  • 5 койдазнай

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Българите са дошли от Азия на кон, но 99% от населението са от местните траки и малко славяни.

    Коментиран от #46

    09:26 08.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 за различната възраст трябва различна

    15 0 Отговор
    стока от най първа необходимост . няма нещо дето да поевтинее досега . ще видим . ще има украинско зърно и и турски краставици . лятото е сезона на жегата . повече течности и сянка .

    09:27 08.06.2026

  • 8 Ироничен

    20 1 Отговор
    Най-късно до август ще поевтинеят доматите, краставиците, дините и пиперът.

    09:30 08.06.2026

  • 9 честен ционист

    12 1 Отговор
    Само ако се намали и количеството.

    09:32 08.06.2026

  • 10 НЯКОЙ

    15 1 Отговор
    Ще си остане с очакването

    Коментиран от #25

    09:32 08.06.2026

  • 11 Така де

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пульо на баша си Сульо":

    Тези май готвят национализация на търговските вериги. Натам върви работата.

    Коментиран от #12, #15, #40, #54, #57

    09:33 08.06.2026

  • 12 По точно

    17 2 Отговор

    До коментар #11 от "Така де":

    Само да не стане като Магазините за хората. Да фалират.

    09:34 08.06.2026

  • 13 Някой

    13 2 Отговор
    Цифрите сигурно са верни, но в обратна посока. Нагоре.
    Опитът ми сочи, че нещо вдигне ли си цената, после не пада. Няма значение какви мерки се вземат. Така ще бъде и с горивата - ще се размине войната в Иран. Ще се нормализират цените на петрола, не тези по бензиностанциите ще останат високи

    09:36 08.06.2026

  • 14 Сталин

    19 1 Отговор
    Аха,все едно да направиш една жена по малко бременна,само за тези думи този негодник трябва да бъде вкаран в затвора

    09:37 08.06.2026

  • 15 май май

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Така де":

    мирише на шишеви щандове за ората

    Коментиран от #19

    09:37 08.06.2026

  • 16 А де

    6 10 Отговор
    Ами отворете пак Магазините за хората. Там беше евтинко. Защо ги закрихте?

    09:37 08.06.2026

  • 17 🇧🇬 Можете да бъда блокиран‼️

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Цените спаднаха в числа не в стойност❗
    Стока от 100 лв може да е станала 70€❗
    Цифрово спада с 30%, но стойността нараства с 40%❗

    09:40 08.06.2026

  • 18 Аууу

    15 1 Отговор
    ЦК на БКП наредило цените да падат и те ще падат, хаха.

    09:40 08.06.2026

  • 19 честен ционист

    16 1 Отговор

    До коментар #15 от "май май":

    Мирише на ЦУМ през 91г. На щанда с детските играчки имаше само една острилка и аз я купих.

    09:41 08.06.2026

  • 20 Точно

    8 12 Отговор
    Пулев, вместо да ликвидирате веригите, отворете държавни магазини без прекупвачи. Така цените ще паднат даже с 50%.

    Коментиран от #26, #41

    09:41 08.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хмм

    18 3 Отговор
    само във веригите цените са сносни, в нашия магазин няма вече хляб и кисело мляко под 2 лева, а прясното мляко и кравето масло от 125 грама са над 4 лева, зеленчуците е изгодно да се купуват на пазара, в Кауфланд има истински пълнозърнест хляб 500 гр. за 1.34 лв. постоянна цена, а на промоция кравето масло е 3 лева за 250 грама, прилични са цените и на млякото, сиренето, олиото

    Коментиран от #29

    09:42 08.06.2026

  • 23 Ахахаха...

    10 1 Отговор
    ...а аз съм Шехерезада, а вие в поредица сборник приказки от "1001 нощ", ахахаха, децица....ОСТАВКА и нов избори -> веднага!

    09:43 08.06.2026

  • 24 ДА БЕ ОСОБЕНО КОГАТО НА ПЪРВИ ЮЛИ ГРЪМНЕ

    13 1 Отговор
    БОМБАТА С ЦЕНАТА НА ТОКА УВЕЛИЧЕНА ДВА ИЛИ ТРИ ПЪТИ - СТОКИТЕ НАПРАВО ШЕ СТАНАТ БЕЗЦЕННИ !

    09:43 08.06.2026

  • 25 Ще има ли

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "НЯКОЙ":

    Някой, който доброволно да намали цените? Депутатите дадоха пример

    09:43 08.06.2026

  • 26 Ми да

    14 3 Отговор

    До коментар #20 от "Точно":

    На тоя Пулев главата му е пълна със социализъм.

    09:43 08.06.2026

  • 27 Грийн сок

    14 1 Отговор
    Най -много ще паднат цените
    на залените чорапи.

    09:44 08.06.2026

  • 28 Очаква

    8 1 Отговор
    надежди говежди

    09:45 08.06.2026

  • 29 в кауфланд ВСИЧКИ СТОКИ

    9 6 Отговор

    До коментар #22 от "Хмм":

    СА МЕНТЕ - СИРЕНЕ МАСЛО ОЛИО И ТН И ТН .

    09:46 08.06.2026

  • 30 От тоя

    9 1 Отговор
    НИЩО не може да се очаква , а той да чака да се маща о време !

    09:46 08.06.2026

  • 31 Aлфа Вълкът

    10 0 Отговор
    Тоя голяма 🍑 бил, засенчва Дянков и може да се мери Росен Банов.

    09:47 08.06.2026

  • 32 Хмм

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Този като му":

    ама, разбира се, компетентната теменужка или намагнитения горанов, или клисурски който изпразнил хазната и изтеглил зем до тавана на дълга, за пеевски и борисов няма нужда да говорим, дето теглиха 20 млрд. лева заем, а за сегашната година се канеха да теглят 26 млрд. и да удвоят дълга само за година и половина

    09:47 08.06.2026

  • 33 Измитайте се

    11 0 Отговор
    всички лъжци над лъжците !

    09:48 08.06.2026

  • 34 Поредния

    10 0 Отговор
    В София 2000 евро вече не се усещат като висока заплата с тези цени, а отидеш ли в селския магазин цените са същите, а заплатите по 800-900 евро. Как да се издържа?

    09:48 08.06.2026

  • 35 Купувач

    10 2 Отговор
    Откакто правителството на ПБ започна да атакува търговските вериги, промоциите рязко паднаха.

    Коментиран от #42

    09:49 08.06.2026

  • 36 Aлфа Вълкът

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Нали и аз все едно Дянков гледах, ама тоя си е баш 🪱.

    09:50 08.06.2026

  • 37 Потьо

    13 0 Отговор
    Още не мога да повярвам с какво парламентарно мнозинсто са… 🫣

    09:51 08.06.2026

  • 38 Развитие

    9 1 Отговор
    Оставка господине 5 години Радев служебници оставка бкп

    09:51 08.06.2026

  • 39 Радев

    6 4 Отговор
    Тока, водата, и бензина с 30%! Браво Гюров

    09:55 08.06.2026

  • 40 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Така де":

    Значи скоро ще се изнесат от България.

    09:56 08.06.2026

  • 41 Социалист

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Точно":

    Га бяха държавни магазините бяха доста изпразненки. Едни опашки за чудо и приказ

    Коментиран от #49

    09:57 08.06.2026

  • 42 честен ционист

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "Купувач":

    Промоциите паднаха, зашото няма количества. Веригите се подгорвят за излизане от БГ централизирания пазар. Нали си избрахте Радевистите, сега и порционът ви чака.

    09:57 08.06.2026

  • 43 БеГемот

    8 0 Отговор
    Че те ако ги намалят с толкова бай Ганьо ще трябва да тика две колички в Кауфланд....ще си носи тел и ще ги връзва по две една до друга....

    10:00 08.06.2026

  • 44 Сульо

    7 0 Отговор
    и пульо ниски цени сънуват. Сульото, ако е прозводител или търговец какви ще са му цените ако му вдигат тока? Суленце, лицемерно

    10:00 08.06.2026

  • 45 А пък

    9 0 Отговор
    най-много ще поевтинее въздухът под налягане. Венсаремос, другари!

    10:01 08.06.2026

  • 46 БеГемот

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    Един трак е нямало тогаз...всичко е изклано и претопено ...за сто години славянски и готски нападения Мизия е приличала на пустиня според византийските хронисти

    Коментиран от #60, #68

    10:02 08.06.2026

  • 47 Ха де

    6 0 Отговор
    30% намаление на цените е малко бе, Пулев. Ако ги национализирате, цените могат да паднат с повече от 100% дори. Това се нарича социално поведение. Нъл тъй!

    Коментиран от #50

    10:04 08.06.2026

  • 48 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Всичката пара,в свирката! Веригите превзеха тотално пазара с хр.стоки в цялата страна.Не доминиращи,а монопол .И накрая,с тази " договореност" какъв е резултата: Никакъв! Просто им предоставиха с тази" кошница" да се отърват от хранителни продукти, с който са задръстени складовете им.Продукти с най- ниско качество.Брашно,което и към момента има нищожно търсене.Млечни продукти,от най- нисък клас.Месо,месни продукти,плодове и зеленчуци - залежаващи ,който вместо да бъдат унищожени,влизат в " кошницата" Хем вълка сит, хем агнето цяло! Лъсна безпощадно истината: Никой не смее да ги пипа.Никой! Всички действия са прах в очите на населението.Държава сме на практика,само на хартия.Парцелирана от чужди компании от десетилетия.Тока- 3 Ерепета- чужди фирми.Столично водоснабдяване - чужденец- французите.Три мобилни оператори - и трите чужди компании.Злстодобив- чужда компания.Доставка на ядрено гориво за АЕЦ- чужда компания.Банково дело- на 100% чужди банки или техни филиали.Българска банка няма.Стотици химяди декари земя , тихомълком са продадени на чужденци ,или чужди фирми.Е,кое остана наша ,българска собственост,аз не се сещам!

    Коментиран от #52, #65

    10:05 08.06.2026

  • 49 Точно

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "Социалист":

    Ми аз като гледам всичките министри на Радев са соцносталгици. Ще докарат социализЪма като нищо.

    10:07 08.06.2026

  • 50 Другар капиталист

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ха де":

    Ней тъй

    10:08 08.06.2026

  • 51 Българин

    3 0 Отговор
    Мене ме интересува жените с по-ниска социална отговорност да поевтинеят !

    10:09 08.06.2026

  • 52 Ми така де

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Мухаа ха!":

    Затова правителството е решило да върне социализма. Да няма нищо чуждо. Всичко да си е държавно. Като Магазините за хората. Там всичко беше евтинко.

    10:11 08.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Така де":

    Търговските вериги да вземат да затворят и да направят стачка за един месец. Хората ще изметат Радев на момента.

    10:20 08.06.2026

  • 55 икономиka

    3 0 Отговор
    Това наистина е ГЕНИАЛНО .Цените скочиха двойно 100% , обаче курса и той стана 1 лев -1 евро , тоест още 100 % .Намалението ще е между 15 и 30 % .

    10:25 08.06.2026

  • 56 социалист -анти капиталист

    2 2 Отговор
    Не са раешили да връщат социализма , макар ,че ако го върнат ще е супер .Всички предприятия , ресурси , изкопаеми , са си държавни , цялата печалба влиза директно в държавата . Социализма е по добрата система и Китай го доказа ! Само си погледнете сметката за ток , държавата е направила цялата електропреносна мрежа с парите на всички нас , а сега плащаме такса пренос , достъп и не знам какво още .

    Коментиран от #62

    10:29 08.06.2026

  • 57 Най-добре

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Така де":

    Пулев, както си я подкарал, що не вземеш да издадеш една заповед - всички цени в търговските вериги да паднат веднага с 80%. Кво му мислиш толкова! Това се нарича социална политика. Амма ха!

    10:32 08.06.2026

  • 58 Ай, жива да не бях. Защо не му дадох!

    1 0 Отговор
    На базата на какво прогнозираме намалението?

    Коментиран от #59

    10:33 08.06.2026

  • 59 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ай, жива да не бях. Защо не му дадох!":

    Каква база бе, човек? Радев нарежда и готово. Няма да си играем на шикалки.

    10:35 08.06.2026

  • 60 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "БеГемот":

    Може да си ги изклали, но тракийските гени им са се запазили. И текат в кръвта на мнозиството обитатели на тези земи и днес.

    10:36 08.06.2026

  • 61 Истината е нужна

    1 0 Отговор
    Това намаление и сега е възможно при промоциите на хранителни стоки с изтичащ срок на годност - например немско и ирландско масло със срок на годност 1-2месеца, сирена с 2-3седмици, а за плодове, зеленчуци и хляб да не говорим!!! Изкупна цена на краве мляко- 35цента, а цената в магазина е 1,70-2,800евро(без гаранция за без сухо мляко)
    През лято 2025г. борсите бяха препълнени с домати на цена -60-80ст., а цената в София и други градове е 2,50-4,20лв. В СЕЗОНА !!!

    10:39 08.06.2026

  • 62 Истината е нужна

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "социалист -анти капиталист":

    Това, което беше направила държавата -чешките евреи от ЧЕЗ го окрадоха и даже спечелиха от продажбата на активите си в България!!! Всички медни кабели на високо и средно напрежение в района на ЧЕЗ Западна България бяха подменени с алуминиеви ,а стотици тонове мед беше изнесена за Чехия(България е богата на медни руди и злато, с редки земни елементи!

    10:45 08.06.2026

  • 63 Тъмен субект

    0 0 Отговор
    НЯМА да има намаление на цените по различни причини, повечето обективни (има и спекула разбира се). Нивото на цените е верижна връзка - вдигането на едни цени е СЛЕДСТВИЕ от вдигането на други, както и от дадени действия и бездействия. Освен това нормализирането е дълъг процес и често изисква много месеци и даже години (в зависимост от причините). Та така - няма да паднат цените.

    10:47 08.06.2026

  • 64 Камион

    0 0 Отговор
    Крайно време е да се намали броят на търговците и да се увеличи броят на производителите…

    10:51 08.06.2026

  • 65 Дедо Пене

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мухаа ха!":

    За много неща си прав но имаме 6 български частни банки и една държавна-ББР(създадена за крадливи политици).
    В целия свят има концесии но не на такива цени!!! Великия е 6-та ВиК фирма-оператор, която граби софиянци(кой им разрешава да си прехвърлят концесията...
    слаб договор на корумпирания Софиянски
    При цена 7 цента/м3 от язовир Искър става само вода - 90 цента плюс пречистване,плюс канал общо:2,39 евро.
    Великия не изпълнява инвестиционния план за смяна на мрежата, а само кърпежи и частични ремонти, като чистата печалба за 2024г.(след данъци) е 123 млн. евро. О Б И Р Д Ж И И !!!

    Коментиран от #66

    10:57 08.06.2026

  • 66 Дедо Пене

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Дедо Пене":

    Извинете но AI не приема името ВЕОЛИЯ и го преобразува на Великив

    10:59 08.06.2026

  • 67 И аз очаквам

    0 0 Отговор
    Да дойдат Марсианците и да ни подарят евтини дефицитни стоки.

    10:59 08.06.2026

  • 68 Факти

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    До коментар #46 от "БеГемот":

    Според Херодот траките са най-големият народ на земята след индийците. Изведнъж този огромен народ изчезва и на негово място се появява свалянското море. Чудна история.

    11:02 08.06.2026

  • 69 Така ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Дай някакви примери!
    Или и ти с празните приказки...

    11:06 08.06.2026

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