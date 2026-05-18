Трайчо Трайков се регистрира като кандидат за кмет на столичния район „Средец“

Трайчо Трайков подаде документите си за участие във вота за кмет на столичния район „Средец“, който ще се проведе на 14 юни 2026 г. Кандидатурата му е подкрепена от „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“.

Трайков беше два пъти избиран за кмет на район „Средец“ с убедителна подкрепа от жителите на района. Вторият му мандат беше прекратен предсрочно след назначаването му за министър на енергетиката в служебния кабинет на Андрей Гюров.

Като кмет на район „Средец“ Трайчо Трайков работеше за по-добра градска среда, защита на културно-историческото наследство, прозрачност в управлението и активен диалог с гражданите. Сред важните теми в работата му бяха осигуряването на повече места в детските градини чрез преустройство на общински и държавни имоти, както и проектът за подземен паркинг, който е от съществено значение за облекчаване на паркирането в централната градска част.

Район „Средец“ има нужда от управление, което познава проблемите в дълбочина, работи с ясна визия за развитието на центъра на София и защитава обществения интерес.