Трайчо Трайков се регистрира като кандидат за кмет на столичния район „Средец“

18 Май, 2026 15:35 1 053 20

Трайчо Трайков се регистрира като кандидат за кмет на столичния район „Средец" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Трайчо Трайков подаде документите си за участие във вота за кмет на столичния район „Средец“, който ще се проведе на 14 юни 2026 г. Кандидатурата му е подкрепена от „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“.

Трайков беше два пъти избиран за кмет на район „Средец“ с убедителна подкрепа от жителите на района. Вторият му мандат беше прекратен предсрочно след назначаването му за министър на енергетиката в служебния кабинет на Андрей Гюров.

Като кмет на район „Средец“ Трайчо Трайков работеше за по-добра градска среда, защита на културно-историческото наследство, прозрачност в управлението и активен диалог с гражданите. Сред важните теми в работата му бяха осигуряването на повече места в детските градини чрез преустройство на общински и държавни имоти, както и проектът за подземен паркинг, който е от съществено значение за облекчаване на паркирането в централната градска част.

Район „Средец“ има нужда от управление, което познава проблемите в дълбочина, работи с ясна визия за развитието на центъра на София и защитава обществения интерес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    24 0 Отговор
    Хранилка си требе на дрОгарете байганьовци. Както винаги. ХАХАХА

    15:37 18.05.2026

  • 2 Улав

    27 0 Отговор
    Защо не се кандидатира в чистотата

    15:40 18.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БАЙ мишок

    20 0 Отговор
    Трайчо китанчев се регистрира като кандидат мераклия на кьор софрата
    ама дали пак ще го огрее

    15:44 18.05.2026

  • 5 Тройчо крадливата фaшагa

    17 0 Отговор
    какъв "фактор" е вече, че всеки ден ни го пробутвате?

    15:46 18.05.2026

  • 6 Град Симитли

    12 1 Отговор
    Трайчо Вандала

    15:47 18.05.2026

  • 7 министър евтин галошеф

    9 1 Отговор
    от едно крадливо котило сме с трайката

    15:48 18.05.2026

  • 8 хехе

    15 0 Отговор
    бо.луците нямат наяждане, ако не е министър поне кмет на район да е.

    15:49 18.05.2026

  • 9 Трол

    9 2 Отговор
    После пак ще е служебен министър, след това отново ще е кмет.

    15:50 18.05.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    13 0 Отговор
    Сладка е държавната службичка - а?!
    Такъв кадърен човек... Такъв експерт... абе как пък не го "грабна" някоя фирмичка така да забогатеят дружно ми все държавно?

    15:53 18.05.2026

  • 11 Лост

    10 0 Отговор
    И сега от кои се кандидатира -От Асен Василев и или от Атанас-Мирчевци?Че и той малко като волната пеперуда 🦋 на Кати.

    15:56 18.05.2026

  • 12 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Да руши паметници.

    15:56 18.05.2026

  • 13 Някой

    8 0 Отговор
    Промяната на бившите гербаджии...

    16:02 18.05.2026

  • 14 Оня

    8 0 Отговор
    Нагъл, по нагъл, най нагъл, - ппдб трайчовци отвъд измерението на наглостта! Ела Трайчо за министър, добрее рекъл Трайчо, вече не си министър, ама пак кметче да те направим! Едни 💸 за избори , много важно Ганьо плаща!

    16:06 18.05.2026

  • 15 ТРАЙО ПЛАЖНИЯ Е......

    6 0 Отговор
    .....АБСОЛЮТЕН НЕ НУЖ НИК.....!

    Коментиран от #16

    16:33 18.05.2026

  • 16 Дядо Йоцо /заради цензурата тук/

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "ТРАЙО ПЛАЖНИЯ Е......":

    Не си прав! Той е един голям НУЖНИК /външен/ :) !

    16:49 18.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами

    4 0 Отговор
    да се обединят всички жители, да го изхвърлят от политиката този жълто син мравояд !

    16:58 18.05.2026

  • 19 Бург

    2 0 Отговор
    Този не е ли Онзи

    17:01 18.05.2026

  • 20 Жбръц

    1 0 Отговор
    Ако и този път столичанЪе го изберат отново, значи че тук живеят,в столицата е нагъчкано с .примати.Та нищо чудно,да се случи.

    17:26 18.05.2026

