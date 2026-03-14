Новини
България »
Автобусните превозвачи искат компенсации заради цените на горивата

14 Март, 2026 21:56, обновена 14 Март, 2026 21:01

Пътническите превози у нас в момента работят на загуба

Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Пътническите превози у нас в момента работят на загуба. Цените на билетите не са пипани от години.

Заради голямото увеличение на цените на горивата компаниите ще поискат държавата да създаде механизъм те да бъдат компенсирани. Засега не се очаква повишаване на билетите за междуградските линии, нито спиране на услугата.

Горивата стигат до 1,50 евро за литър, а експертите предвиждат и увеличение до 30%.

Теодора Велева, маркетинг директор на компания за пътнически превози и екскурзии: "Може да се каже категорично, че вече работим за загуба. Повишаването на цената на горивата не се отразява на цените на билетите, тъй като този транспорт се регулира по смисъла на закона за обществените поръчки, тоест ние работим на цени, които сме заявили преди няколко години. Вярвам нито превозите, нито държавата искат тези цени да бъдат повишени."

За да не плащат повече потребителите, от пътническите превози ще поискат компенсации от държавата. Такива е имало последно в началото на войната в Украйна.

Теодора Велева, маркетинг директор на компания за пътнически превози и екскурзии: "Много се надявам, както и всички останали превозвачи, които се занимаваме с пътнически превози, да се помисли и за компенсации на превозвачите, защото всъщност цялата финансова тежест в момента е върху нас."

Николай Николов, превозвач: "Трябва да се субсидира транспорта, защото според мен нещата ще отидат на по-зле и пътниците от ден на ден стават по-малко."

Освен междуградските превозвачи, затруднения вече изпитват и таксиметровите шофьори, и те забелязват отлив на клиенти.

Славчо, таксиметров шофьор: "Много зле, първо с еврото, второ с горивата, цените…"

Атанас, таксиметров шофьор: "Хората нямат пари и няма работа, това е!"

От Съюза на международните превозвачи също предупредиха за риск от фалити в транспортния сектор. Те поскаха от държавата да приеме спешни национални механизми за компенсиране на извънредния ръст на разходите за гориво. Искат и ускорен достъп до целеви програми, гаранции и нисколихвени заеми. Настояват и действията да бъдат координирани на европейско ниво.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 "частници"

    29 2 Отговор
    квичат за държавни пари жив комунизъм по капиталистически...

    Коментиран от #18, #25

    21:02 14.03.2026

  • 2 На загуба работят

    22 2 Отговор
    А кинти за редки вейрони от къде? От държавната субсидия ли?

    21:04 14.03.2026

  • 3 шиши ивкони

    16 2 Отговор
    не само влакове а и автобуси да ми купи държавата с парите на робите

    21:05 14.03.2026

  • 4 Има ли гаранции за цени,

    17 1 Отговор
    тъпанари, като не го можете бизнеса да ви няма

    21:06 14.03.2026

  • 5 Кой

    21 1 Отговор
    да ги компенсира ? Българските данъкоплатци ли ? А тях кой ?!

    21:09 14.03.2026

  • 6 Стенли

    5 6 Отговор
    Държавата трябва да даде на камионите които превозват стоки в и на автобусите помощ но при условие че не се вдигат цените а за частните коли не,то вече така да се каже и до тоалетната с колата се ходи 😕

    21:10 14.03.2026

  • 7 Давид

    7 0 Отговор
    Къде е полковник Марков, той назначава такива бизнесмени от тайната власт?

    21:19 14.03.2026

  • 8 честен българин

    6 3 Отговор
    братя да помогнем на тези които ни ограбват!!!

    21:21 14.03.2026

  • 9 Сандо

    11 2 Отговор
    Какви компенсации?Тия не знаят ли,че живеят капитализъм,при това най-либералния капитализъм,където свободния пазар диктува всичко - той е Цар!Не са ли разбрали от нашите политици,че Държавата е лош стопанин и трябва да се унищожи?Искахте капитализъм,скачахте да дойде бързо и веднага - сега ще търпите!

    Коментиран от #19

    21:24 14.03.2026

  • 10 Файте

    9 0 Отговор
    Бакшишите вечно гладни

    21:29 14.03.2026

  • 11 Опа

    6 0 Отговор
    Ивкони, айде, време ви е да приключвате, паляци!!

    21:30 14.03.2026

  • 12 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Вчера тук един експерт се изцепи,че пазарът ще регулира цената на горивата.
    Тия турски превозвачи няма ние да ги спонсорираме от нашите данъци?

    21:31 14.03.2026

  • 13 Тепърва

    2 1 Отговор
    Ще сърбаме попарата.

    21:32 14.03.2026

  • 14 дЖо

    4 0 Отговор
    За да сте мъничко коректни слагайте снимки на автобуси на ЮнионИвкони+Аталай...Биомет си спазват правилата,но виж другите никога...

    21:34 14.03.2026

  • 15 демократ

    8 0 Отговор
    А ми фалирайте бе такава е пазарната логика мене някой обрщетява ли ме. Нагли шбни български свине.

    Коментиран от #17

    21:37 14.03.2026

  • 16 Спокойнооо!

    2 1 Отговор
    Експертите обясниха, че цените на горивата няма да поскъпнат с повече от 30%, агнешкото няма да мине 20евро. Така че не се оплаквайте. Умни сте. Вземайте бързи кредити, карайте си колата и си харчете парата. Така, така, гледайте екрана и следвайте експертите реклами.

    21:40 14.03.2026

  • 17 Не са българи

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    Автобусните превозвачи са от ДПСтата

    21:40 14.03.2026

  • 18 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от ""частници"":

    АЕЦ Козлодуй направен от НАРОДА ЗА НАРОДА!
    Мариците направени от народа за народа!
    Рафинерията в Бургас направена от народа за народа! Но приватизирани (окрадени от продажници)!

    И сега ни обясняват:
    Токът не можело да е толкова евтин, щото било пазарна икономика?!
    Горивата не можели да са толкова евтини щото било пазарна икономика?!
    И в следващия момент шепа сатаняги ни разправят ,че НЯМАМЕ ПРАВО да търгуваме с Русия и другите неудобни, нищо че било ПРОТИВ пазарната икономика?!

    Следователно икономиката е пазарна само, ако е угодна на световната мафия и техните марионетки в Брюксел и тия начело на България?!
    Моментално изриване на всички мазни ръчички, които ламтят за държавните активи (АЕЦ, тецове и др)!

    Ако един частник поиска компенсация за поскъпналите горива, тогава всички по веригата (вкл корпорациите) ще изявят желание за същото!!!

    А държавата трябва да се намесва с народната пара САМО за интересите на народа (всяко едно звено свързано с националната сигурност - горива за народа, храни за народа, здравеопазване за народа, образование за народа и т.н.)!!!

    Всички останали частни фирми (дето не са свързани пряко с нац сигурност) да се наредят на опашката и да чакат!

    21:40 14.03.2026

  • 19 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    Това е така но накрая винаги крайния потребител опира пешкира защото ще имат възможност да си покачат цените от превозвача до магазина и после дори горивата да паднат стоките няма да се върнат на предишните цени и за автобусите и таксита също така важи този мач го играхме двайдесет и втора година когато нафтата беше около три лв и двадесет стотинки и после като падна на два и четиридесет нищо не поевтеня

    21:44 14.03.2026

  • 20 евро мазохист

    4 0 Отговор
    не се наядога, не се накрадоха

    21:44 14.03.2026

  • 21 Що за глупости?!

    4 0 Отговор
    "Пътническите превози у нас в момента работят на загуба."

    Кои са тия лудите, дето работят на загуба с години? Стига правихте хората на по-тъпи отколкото са! И е крайно време да се престане с тая държавни помощи за часници, щом не може да има държавни регулации в цените, определяни от частниците!

    21:48 14.03.2026

  • 22 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Американската мечта:

    Жителите на Кентъки, живеещи в каравани, са изправени пред сметките за енергия, които скочиха до 900 долара.

    „Наистина ме просълзява, когато видя хора, живеещи в каравани с една спалня, които получават сметка за енергия от 800 или 900 долара, докато получават чекове за социално осигуряване от 1500 долара.“

    Законодателите на Кентъки предприемат действия със законопроект, който ще измени Комисията за обществени услуги на Кентъки. „Това е държавната агенция, която регулира цените на комуналните услуги и услугите.“
    А тия хора кво да кажат?

    Коментиран от #23

    21:52 14.03.2026

  • 23 да дойдат в бегето

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    тука ше прокопсат

    21:53 14.03.2026

  • 24 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Е, нали уж пазарът определял цената?

    Нали уж държавната намеса изкривявала пазара?

    Що частникът все реве държавата да му покривала загубите???

    22:01 14.03.2026

  • 25 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от ""частници"":

    Я стига... да не си купуват скъпи коли тези бг уш бизнесмени. Ако ничожеш да се оплавиш затваряй и иди да работиш

    22:06 14.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове