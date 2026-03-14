Автобусните превозвачи искат компенсации заради цените на горивата

Пътническите превози у нас в момента работят на загуба. Цените на билетите не са пипани от години.
Заради голямото увеличение на цените на горивата компаниите ще поискат държавата да създаде механизъм те да бъдат компенсирани. Засега не се очаква повишаване на билетите за междуградските линии, нито спиране на услугата.
Горивата стигат до 1,50 евро за литър, а експертите предвиждат и увеличение до 30%.
Теодора Велева, маркетинг директор на компания за пътнически превози и екскурзии: "Може да се каже категорично, че вече работим за загуба. Повишаването на цената на горивата не се отразява на цените на билетите, тъй като този транспорт се регулира по смисъла на закона за обществените поръчки, тоест ние работим на цени, които сме заявили преди няколко години. Вярвам нито превозите, нито държавата искат тези цени да бъдат повишени."
За да не плащат повече потребителите, от пътническите превози ще поискат компенсации от държавата. Такива е имало последно в началото на войната в Украйна.
Теодора Велева, маркетинг директор на компания за пътнически превози и екскурзии: "Много се надявам, както и всички останали превозвачи, които се занимаваме с пътнически превози, да се помисли и за компенсации на превозвачите, защото всъщност цялата финансова тежест в момента е върху нас."
Николай Николов, превозвач: "Трябва да се субсидира транспорта, защото според мен нещата ще отидат на по-зле и пътниците от ден на ден стават по-малко."
Освен междуградските превозвачи, затруднения вече изпитват и таксиметровите шофьори, и те забелязват отлив на клиенти.
Славчо, таксиметров шофьор: "Много зле, първо с еврото, второ с горивата, цените…"
Атанас, таксиметров шофьор: "Хората нямат пари и няма работа, това е!"
От Съюза на международните превозвачи също предупредиха за риск от фалити в транспортния сектор. Те поскаха от държавата да приеме спешни национални механизми за компенсиране на извънредния ръст на разходите за гориво. Искат и ускорен достъп до целеви програми, гаранции и нисколихвени заеми. Настояват и действията да бъдат координирани на европейско ниво.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 "частници"
Коментиран от #18, #25
21:02 14.03.2026
2 На загуба работят
21:04 14.03.2026
3 шиши ивкони
21:05 14.03.2026
4 Има ли гаранции за цени,
21:06 14.03.2026
5 Кой
21:09 14.03.2026
6 Стенли
21:10 14.03.2026
7 Давид
21:19 14.03.2026
8 честен българин
21:21 14.03.2026
9 Сандо
Коментиран от #19
21:24 14.03.2026
10 Файте
21:29 14.03.2026
11 Опа
21:30 14.03.2026
12 Сатана Z
Тия турски превозвачи няма ние да ги спонсорираме от нашите данъци?
21:31 14.03.2026
13 Тепърва
21:32 14.03.2026
14 дЖо
21:34 14.03.2026
15 демократ
Коментиран от #17
21:37 14.03.2026
16 Спокойнооо!
21:40 14.03.2026
17 Не са българи
До коментар #15 от "демократ":Автобусните превозвачи са от ДПСтата
21:40 14.03.2026
18 Мнение
До коментар #1 от ""частници"":АЕЦ Козлодуй направен от НАРОДА ЗА НАРОДА!
Мариците направени от народа за народа!
Рафинерията в Бургас направена от народа за народа! Но приватизирани (окрадени от продажници)!
И сега ни обясняват:
Токът не можело да е толкова евтин, щото било пазарна икономика?!
Горивата не можели да са толкова евтини щото било пазарна икономика?!
И в следващия момент шепа сатаняги ни разправят ,че НЯМАМЕ ПРАВО да търгуваме с Русия и другите неудобни, нищо че било ПРОТИВ пазарната икономика?!
Следователно икономиката е пазарна само, ако е угодна на световната мафия и техните марионетки в Брюксел и тия начело на България?!
Моментално изриване на всички мазни ръчички, които ламтят за държавните активи (АЕЦ, тецове и др)!
Ако един частник поиска компенсация за поскъпналите горива, тогава всички по веригата (вкл корпорациите) ще изявят желание за същото!!!
А държавата трябва да се намесва с народната пара САМО за интересите на народа (всяко едно звено свързано с националната сигурност - горива за народа, храни за народа, здравеопазване за народа, образование за народа и т.н.)!!!
Всички останали частни фирми (дето не са свързани пряко с нац сигурност) да се наредят на опашката и да чакат!
21:40 14.03.2026
19 Стенли
До коментар #9 от "Сандо":Това е така но накрая винаги крайния потребител опира пешкира защото ще имат възможност да си покачат цените от превозвача до магазина и после дори горивата да паднат стоките няма да се върнат на предишните цени и за автобусите и таксита също така важи този мач го играхме двайдесет и втора година когато нафтата беше около три лв и двадесет стотинки и после като падна на два и четиридесет нищо не поевтеня
21:44 14.03.2026
20 евро мазохист
21:44 14.03.2026
21 Що за глупости?!
Кои са тия лудите, дето работят на загуба с години? Стига правихте хората на по-тъпи отколкото са! И е крайно време да се престане с тая държавни помощи за часници, щом не може да има държавни регулации в цените, определяни от частниците!
21:48 14.03.2026
22 Сатана Z
Жителите на Кентъки, живеещи в каравани, са изправени пред сметките за енергия, които скочиха до 900 долара.
„Наистина ме просълзява, когато видя хора, живеещи в каравани с една спалня, които получават сметка за енергия от 800 или 900 долара, докато получават чекове за социално осигуряване от 1500 долара.“
Законодателите на Кентъки предприемат действия със законопроект, който ще измени Комисията за обществени услуги на Кентъки. „Това е държавната агенция, която регулира цените на комуналните услуги и услугите.“
А тия хора кво да кажат?
Коментиран от #23
21:52 14.03.2026
23 да дойдат в бегето
До коментар #22 от "Сатана Z":тука ше прокопсат
21:53 14.03.2026
24 az СВО Победа 80
Нали уж държавната намеса изкривявала пазара?
Що частникът все реве държавата да му покривала загубите???
22:01 14.03.2026
25 Да бе
До коментар #1 от ""частници"":Я стига... да не си купуват скъпи коли тези бг уш бизнесмени. Ако ничожеш да се оплавиш затваряй и иди да работиш
22:06 14.03.2026