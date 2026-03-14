Автобусните превозвачи искат компенсации заради цените на горивата

Пътническите превози у нас в момента работят на загуба. Цените на билетите не са пипани от години.

Заради голямото увеличение на цените на горивата компаниите ще поискат държавата да създаде механизъм те да бъдат компенсирани. Засега не се очаква повишаване на билетите за междуградските линии, нито спиране на услугата.

Горивата стигат до 1,50 евро за литър, а експертите предвиждат и увеличение до 30%.

Теодора Велева, маркетинг директор на компания за пътнически превози и екскурзии: "Може да се каже категорично, че вече работим за загуба. Повишаването на цената на горивата не се отразява на цените на билетите, тъй като този транспорт се регулира по смисъла на закона за обществените поръчки, тоест ние работим на цени, които сме заявили преди няколко години. Вярвам нито превозите, нито държавата искат тези цени да бъдат повишени."

За да не плащат повече потребителите, от пътническите превози ще поискат компенсации от държавата. Такива е имало последно в началото на войната в Украйна.

Теодора Велева, маркетинг директор на компания за пътнически превози и екскурзии: "Много се надявам, както и всички останали превозвачи, които се занимаваме с пътнически превози, да се помисли и за компенсации на превозвачите, защото всъщност цялата финансова тежест в момента е върху нас."

Николай Николов, превозвач: "Трябва да се субсидира транспорта, защото според мен нещата ще отидат на по-зле и пътниците от ден на ден стават по-малко."

Освен междуградските превозвачи, затруднения вече изпитват и таксиметровите шофьори, и те забелязват отлив на клиенти.

Славчо, таксиметров шофьор: "Много зле, първо с еврото, второ с горивата, цените…"

Атанас, таксиметров шофьор: "Хората нямат пари и няма работа, това е!"

От Съюза на международните превозвачи също предупредиха за риск от фалити в транспортния сектор. Те поскаха от държавата да приеме спешни национални механизми за компенсиране на извънредния ръст на разходите за гориво. Искат и ускорен достъп до целеви програми, гаранции и нисколихвени заеми. Настояват и действията да бъдат координирани на европейско ниво.