Горя изоставен склад в столичния квартал "Хаджи Димитър"

Изоставен склад горя в района на "Балкан Стар" в София. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за БТА.

Според информация от пожарната сградата е необитаема.

В 18:18 ч. в оперативния център при столичната пожарна е получен сигнал за пожар в склад на ул. „Градинарска“ 5А в столицата.

На мястото на пожара са изпратени 5 пожарни автомобила с екипи от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", един пожарен автомобил с екип от АМВР и началника на оперативната дежурна група към ОЦ при СДПБЗН.

При пристигане на място е установено, че гори изоставено хале, в което има складирани гуми и пластмасови бутилки.

Пожарът е бил локализиран към 19:20 часа, няма засегнати съседни сгради.

