Горя изоставен склад в столичния квартал "Хаджи Димитър"

10 Май, 2026 19:54, обновена 10 Май, 2026 19:51 1 418 10

На мястото на пожара бяха изпратени 5 пожарни автомобила, пожарът е локализиран

Горя изоставен склад в столичния квартал "Хаджи Димитър" - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Изоставен склад горя в района на "Балкан Стар" в София. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за БТА.

Според информация от пожарната сградата е необитаема.

В 18:18 ч. в оперативния център при столичната пожарна е получен сигнал за пожар в склад на ул. „Градинарска“ 5А в столицата.

На мястото на пожара са изпратени 5 пожарни автомобила с екипи от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", един пожарен автомобил с екип от АМВР и началника на оперативната дежурна група към ОЦ при СДПБЗН.

При пристигане на място е установено, че гори изоставено хале, в което има складирани гуми и пластмасови бутилки.

Пожарът е бил локализиран към 19:20 часа, няма засегнати съседни сгради.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    12 1 Отговор
    така правят изоставените сгради...

    18:59 10.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Умишлен пожар.Там строят Ритейл парк и трябва пространство да се разчисти.

    19:02 10.05.2026

  • 3 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    ПОРЕДНИЯТ МОЛ! СХЕМАТА РАБОТИ БЕЗОТКАЗНО!

    Коментиран от #4, #5

    19:05 10.05.2026

  • 4 пак ще има

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    цап царап

    19:06 10.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Там строят Ритейл парк и трябва много място.

    Коментиран от #6

    19:07 10.05.2026

  • 6 Боруна Лом

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    ЗНАЧИ..ПРАВ!

    19:13 10.05.2026

  • 7 хмммм

    2 1 Отговор
    Уж обстрелват Украйна, а тук гори ! Кметът дали не е украинец?

    19:37 10.05.2026

  • 8 Да, така е когато не е имало контрол

    3 0 Отговор
    Сега ще се изредят всички нарочно изоставени обекти
    А кажи дали не са подготвяни тези капани
    Само да хабят силите и разхода на пожарната
    Да. Подготвено в сляпото време
    Безобразие
    Ще има ли наказани

    19:40 10.05.2026

  • 9 Фйкгф

    2 0 Отговор
    Пак ще обвинят някой клошар

    19:47 10.05.2026

  • 10 Защото

    2 0 Отговор
    това са строителите на съвременна България !

    19:56 10.05.2026

