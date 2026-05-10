Камион и лек автомобил изгоряха във Варна

10 Май, 2026 12:25 839 8

  • камион-
  • лек автомобил-
  • варна-
  • пожар

Камион и лек автомобил изгоряха във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Камион се запали рано тази сутрин в квартал „Възраждане” във Варна. Сигналът за инцидента, станал пред блок № 50, е подаден в пожарната служба в 03,25 ч.

Пожарът е започнал от тежкотоварния камион, който е изгорял напълно. Впоследствие пламъците са се прехвърлили и върху паркиран в близост лек автомобил, който също е изпепелен от огъня.

На мястото веднага е изпратен екип на пожарната, който своевременно е потушил пожара. Благодарение на бързата намеса на огнеборците не се е стигнало до по-сериозни щети в района на инцидента.

При пожара няма пострадали хора. Причините за възникването на огъня все още са в процес на изясняване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    9 0 Отговор
    Запалил се бил, а?
    Драснал си клечката, сам.
    Ами ако е бил запален?

    12:30 10.05.2026

  • 2 Ами да, те

    8 1 Отговор
    така правят камионите и автомобилите - горят...

    12:30 10.05.2026

  • 3 Дидо Дънката

    2 0 Отговор
    Чистя конкуренция на моя леф бойко българоубиеца

    12:32 10.05.2026

  • 4 така така

    6 3 Отговор
    Варна – к0чината на България.

    12:39 10.05.2026

  • 5 Изясняване

    10 1 Отговор
    Какво дири тежкотоварен камион, паркиран пред блок

    Коментиран от #7

    12:40 10.05.2026

  • 6 Мирчо

    6 1 Отговор
    Само да питам:а защо камиони и големи бусове като автобуси паркират в града?Няма място за камиони по паркингите.Някой му е драснал клечката.Одобрявам го,въпреки ,че не е цивилизовано.

    12:47 10.05.2026

  • 7 А...... БРАВО

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Изясняване":

    Паркирал на грешното място.

    13:26 10.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

