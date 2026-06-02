Лидерът на СДС очерта профила на кандидата на ГЕРБ за президент

2 Юни, 2026 08:51 875 35

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Нямаме имена за кандидат за президент, а нашият кандидат е този, който гледа на Запад и този, който е готов да отстоява българския национален интерес в Европейския съюз".

Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов пред bTV.

Според Христов на малките партии ще им е трудно да се издържат с по-малка субсидия. Трябва да бъдат осигурени нормални условия за работа на политическите формации в Народното събрание, призова той, цитиран от news.bg.

Според него предложенията на "Прогресивна България" са популизъм.

Румен Христов е на мнение, че трябва да бъдат намалени регулациите и административния натиск за бизнеса.

Той определи още като "добри" предложенията на управляващите за въвеждане на справедлива цена.

Лидерът на СДС обяви още, че ще подкрепи замразяване на депутатските заплати, като се обяви и за реформа в държавната администрация.

Той коментира и казуса "Баба Алино" край Варна, като настоя темата да влезе в Комисията за контрол на службите в Народното събрание. Румен Христов смята още, че комплексът "град в града" може да се използва за барбекю. Той смята, че виновни за незаконния комплекс са РДНСК във Варна и съответно кметът на морската столица - Благомир Коцев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 раз

    19 2 Отговор
    Лидерът на СДС очерта себе си за кандидат- президент.

    08:53 02.06.2026

  • 2 газо

    33 2 Отговор
    Вас ви няма на картата, кандидат за президент ще излъчвате!?

    08:53 02.06.2026

  • 3 гръндж

    17 0 Отговор
    СедниДайСипачифка.

    08:54 02.06.2026

  • 4 Гласове от зайчарника в Банкя

    24 3 Отговор
    🎃 - профилът!

    08:54 02.06.2026

  • 5 въпросче

    10 1 Отговор
    Кога ще са новите,президентски избори?

    Коментиран от #10

    08:54 02.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Риторичен въпрос!

    24 1 Отговор
    Тоя има ли поне един ден трудов стаж,или само депутат и политик е бил цял живот?!

    08:57 02.06.2026

  • 8 в кратце

    12 0 Отговор
    ...комплексът "град в града" може да се използва за барбекю. Т.Е. барбекюто да носи това име.

    08:58 02.06.2026

  • 9 Траянов

    27 1 Отговор
    Лидер на герб може да бъде крадец , измамник , манипулатор , обещания без покрития , просто сте приключили ЗАВИНАГИ мамини златни !!!!

    08:58 02.06.2026

  • 10 честен ционист

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "въпросче":

    Кой е казал, че ще има такива? С тези радевисти на власт може и да си аправят еднопартийната система.

    08:58 02.06.2026

  • 11 ГолЕм смЕх!

    23 1 Отговор
    То няма вече отдавна СДС,тоя ми бил видите ли...,,Лидер на СДС"...?!
    Генерал- без армия!

    08:59 02.06.2026

  • 12 провинциалист

    3 4 Отговор
    "нашият кандидат е този, който гледа на Запад и този, който е готов да отстоява българския национален интерес в Европейския съюз" - така казано и от този казано това може да е само един човек - Δαρα.

    08:59 02.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 щурецъ

    13 0 Отговор
    По време на обедната почивка в рестауранта на НС,депутейтите си папкат почти безплатно печено месце-барбекю. А бабка и дядко да си ядат ушите!

    09:01 02.06.2026

  • 15 КОЛЬО ПАРЪМА

    6 0 Отговор
    Ее факти как защитаваш крадците на България

    Коментиран от #21, #26

    09:01 02.06.2026

  • 16 Националните предатели които ни натикаха

    14 1 Отговор
    В Еврозоната без да питат народа седнали да говорят за националния интерес. Това е странно. Както е странно палачите на Ботев и Левски без срам и без свян да са на парада че и при папата в Рим. .... ГЕРБ СДС НН обаче ги научи на тия номера и чалъми .

    09:07 02.06.2026

  • 17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 1 Отговор
    Ами как ще имате подходящ кандидат, като направихте България да изглежда като кочина с Пепи Еврата и Нотариусите си? Помолете се на Цачева или на някой долен ляв със цвички!

    09:09 02.06.2026

  • 18 Оракула от Делфи

    13 1 Отговор
    Този удавник не говори от името на собствената си партия, а от името на ГЕРБ-СДС,
    явно му е ясно , че СДС днес е "мокър сън" от миналото и не са много тези които го подкрепят!
    Христов не е никаква "патерица" , по- соро" ГЕРБ" е неговата лична патерица !
    , Тя и самата партия "ГЕРБ" вече е в миналото, Премиера Радев ги отправи " към отвъдното",
    няма хранилка, няма политика, а след 4 години "Е.Т .Бойко Борисов " ще е "аут оф ордер",!
    По- скоро тези са един проблем за демократичния български изберател!

    09:10 02.06.2026

  • 19 Този еталон

    11 2 Отговор
    на високата интелектуалност може да бъде сравняван само с другия светъл пример на интелектуалността и мъдростта - Ал.Йорданов...Че заради тях и подобните им от СДС не остана нищо...

    Коментиран от #23

    09:11 02.06.2026

  • 20 Стеф

    5 0 Отговор
    Този решиш да се прави на ген.Решетников, но с този "багажец"?

    09:15 02.06.2026

  • 21 Това наистина е странно

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Лошите неща съществуват защото няма морал в обществото. И най вече в медиите.

    09:16 02.06.2026

  • 22 Дън Бай

    7 2 Отговор
    Цецка Цачева е нашият кандидат! Никой друг!

    09:23 02.06.2026

  • 23 Не е вярно

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Този еталон":

    От СДС останаха много неща например ДПС те ги създадоха СДС. Например връщането на земята, здравната реформа здравната каса личните лекари направленията пътеките частните болници и частните училища те ги създадоха. Точно СДС не върна на турците предишните имена от преди възродителния ами им даде съвсем други арабски някакви имена. Тоест СДС направи втори възродителен процес който доведе до разделение в обществото. СДС работи против националния интерес.

    09:26 02.06.2026

  • 24 Христо Руменов

    5 2 Отговор
    Този лидер защо първо не преброи колко души реално е СДС?
    Дали са повече от един автобус Чавдар.?

    09:27 02.06.2026

  • 25 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 2 Отговор
    Надявам се, че този никаквец е съгласувал изказването си
    с другите трима-четирима от СДС...

    09:28 02.06.2026

  • 26 министър Министър

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Да обаче други като критикуваме домакините и форума се прави на умряла лисица.

    09:36 02.06.2026

  • 27 гост

    5 0 Отговор
    Смешковци!Има ли кой да им вярва на тези сшмековци!Предлагам Соколов или Лучников,а може и Владимир Игнатов или в краен случай убавото крадливо Наде!Банкянският идиот също е много подходящ.

    09:45 02.06.2026

  • 28 КАКЪВ ПРОФИЛ БЕ

    3 0 Отговор
    АКО Е КАТО ТОЗИ НА ФОТОТО- НЯМА ДА СТАНЕ

    09:46 02.06.2026

  • 29 Чудо

    4 2 Отговор
    Агрономът си изкара живота на та-ш-а-к с едната регистрация на една фалирала фирма.Че и акъл ще дава.Издигнете жена му.То други в партията йок.

    Коментиран от #35

    09:48 02.06.2026

  • 30 Аз Аза

    1 0 Отговор
    Че то това са двама различни човека! Шизофренийка нещо май,а?!

    10:01 02.06.2026

  • 31 бат Данчо

    1 0 Отговор
    Този Румен Христов се явява , като топографски знак на покойното СДС

    10:05 02.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 сноу

    1 0 Отговор
    Оле-е колко мишока са изпълзели под чувала..дори по вече отколкото в него...вече едва пъплят, но продължават да цвъртят старите трели...и колко са огладнели...

    10:18 02.06.2026

  • 35 Какъв агроном ве ?

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Чудо":

    Агроном ама друг път.

    10:23 02.06.2026

