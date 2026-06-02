Лидерът на СДС очерта профила на кандидата на ГЕРБ за президент

"Нямаме имена за кандидат за президент, а нашият кандидат е този, който гледа на Запад и този, който е готов да отстоява българския национален интерес в Европейския съюз".

Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов пред bTV.

Според Христов на малките партии ще им е трудно да се издържат с по-малка субсидия. Трябва да бъдат осигурени нормални условия за работа на политическите формации в Народното събрание, призова той, цитиран от news.bg.

Според него предложенията на "Прогресивна България" са популизъм.

Румен Христов е на мнение, че трябва да бъдат намалени регулациите и административния натиск за бизнеса.

Той определи още като "добри" предложенията на управляващите за въвеждане на справедлива цена.

Лидерът на СДС обяви още, че ще подкрепи замразяване на депутатските заплати, като се обяви и за реформа в държавната администрация.

Той коментира и казуса "Баба Алино" край Варна, като настоя темата да влезе в Комисията за контрол на службите в Народното събрание. Румен Христов смята още, че комплексът "град в града" може да се използва за барбекю. Той смята, че виновни за незаконния комплекс са РДНСК във Варна и съответно кметът на морската столица - Благомир Коцев.