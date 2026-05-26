От столичния район "Изгрев" предупредиха: От 1 юли спираме сметопочистването

26 Май, 2026 16:25 427 4

Причината е правно-законова невъзможност да продължат да изпълняват дейността, обясни в социалната мрежа кметът на района Делян Георгиев

Снимка: Фейсбук/ Район Изгрев
От 1 юли район „Изгрев“ спира сметопочистването и сметоизвозването на битовите и едрогабаритните отпадъци поради правно-законова невъзможност да продължи да изпълнява дейността. Това съобщи кметът на района Делян Георгиев на своята страница във Фейсбук, цитиран от БТА.

Той подчертава, че Столичната община трябва да поеме изцяло управлението на отпадъците в кварталите „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“.

Георгиев припомня, че вече шест месеца районната администрация помага на Столичната община със собствена специализирана техника, работници и организация, като има готовност да продължи работа и през юни при положение че получи необходимото финансиране. Той припомня, че единствено „Изгрев“ от всички засегнати от извънредното положение с боклука столични райони е успял сам да организира почистването и да не допусне криза в кварталите.

„Дадохме „аванс“ на Столичната община, за да може да пренасочи и без това ограничения си към момента ресурс към „Слатина“, „Подуяне“, „Люлин“ и „Красно село“ и оправдахме доверието и очакванията на жителите на района“, пише кметът.

Той съобщава, че своевременно е предупредил Столичната община и Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) за спирането на работата от страна на екипите на района и изразява надежда да не се получи сериозно затруднение в преходния период. Георгиев очаква СПТО да поеме изцяло сметосъбирането и сметоизвозването още в първия ден на месеца.

Делян Георгиев припомня, че обществената поръчка на Столичната община за сметопочистване и сметоизвозване на „Зона 3“ („Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“) е била обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията.

През май тази година Столичната община избра изпълнител за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в „Зона 3“. На първо място е класирано обединението „Чистота София“ ДЗЗД, което е определено за изпълнител на обществената поръчка. В процедурата участват още „Еко Ресурс-Р“ ООД и „Евро Импекс“ ЕООД, класирани съответно на второ и трето място.


Поставете оценка:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    0 0 Отговор
    То в столицата е толкова мръсно, че няма да се забележи. Новософийци да вадят метлата.

    17:04 26.05.2026

  • 2 Да си

    0 0 Отговор
    карат боклуците в края на седмицата по селата от дето са дошли !

    17:12 26.05.2026

  • 3 🧹🧹🧹🧹🧹

    0 0 Отговор
    Терзиев ще чисти😂😂

    17:16 26.05.2026

  • 4 мхм

    0 0 Отговор
    най-тъжното е че Терзийката говори за иновации, евровизии и тн, а не може на 3 квартала да събере и извози боклука. На приказки космос, а на дела пълна дупка......

    17:18 26.05.2026

