Заловиха международно издирван швед в хотел в София

Задържаха 24-годишен шведски гражданин по време на операция на сектор „Издирване“ на ГД „Национална полиция“, съобщиха от МВР.

Той е бил обявен за общодържавно и международно издирване във връзка с влязла в сила 2-годишна присъда за тежка телесна повреда.

По линия на оперативното взаимодействие на Европейска мрежа на екипите за активно издирване на бегълци (ЕNFAST) с FAST Швеция у нас са проведените оперативно-издирвателни действия и е установено, че мъжът пребивава в хостел в кв. „Студентски град“ в София.

Незабавно е направена организация и мъжът е задържан. Продължава работата по изпълнение на издадената му европейска заповед за арест.