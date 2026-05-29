Заловиха международно издирван швед в хотел в София

29 Май, 2026 16:37 851 7

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха 24-годишен шведски гражданин по време на операция на сектор „Издирване“ на ГД „Национална полиция“, съобщиха от МВР.

Той е бил обявен за общодържавно и международно издирване във връзка с влязла в сила 2-годишна присъда за тежка телесна повреда.

По линия на оперативното взаимодействие на Европейска мрежа на екипите за активно издирване на бегълци (ЕNFAST) с FAST Швеция у нас са проведените оперативно-издирвателни действия и е установено, че мъжът пребивава в хостел в кв. „Студентски град“ в София.

Незабавно е направена организация и мъжът е задържан. Продължава работата по изпълнение на издадената му европейска заповед за арест.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 депутатник

    10 0 Отговор
    Ние мислехме да станем международна туристическа дестинация, но май ставаме скривалище на издирвани от цял свят.

    16:39 29.05.2026

  • 2 Шведски

    13 0 Отговор
    гражданин , но вероятно не и националност .

    Коментиран от #6

    16:43 29.05.2026

  • 3 Сигурно

    9 0 Отговор
    е млечнобял, рус, висок и изискан с научна титла поне доцент, неразличим от местните във факултета.

    16:44 29.05.2026

  • 4 Спиро

    9 0 Отговор
    От новите шведи

    16:46 29.05.2026

  • 5 Пилотът Гошу

    8 0 Отговор
    Май е бил предаден… Иначе в хостел, в Студентски град… Ша фанат друг път…

    16:53 29.05.2026

  • 6 Айде, айде

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шведски":

    И те не са цвете за мирисане синеоките и руси.
    Да припомня за един друг "викинг" пиян ритна чистачката в главата на Слънчака.Ама с нашето криво правосъдие го пуснаха да си ходи.

    Коментиран от #7

    17:33 29.05.2026

  • 7 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Айде, айде":

    Така е у нас Важното да не се излагаме пред чужденците.
    Бях свидетел на Руси и синеоки британски младежи пак на Слънчака пияни чудеха пейки, копчета и всичко по пътя.
    Нашите ушаци с униформи с къси панталони и велосипеди с надпис Полиция, като ги видяха веднага се изпокриха.Чух го единия да казва на колегата си "Айде да се махаме, че ако ги задържим трябва да пишем много"

    17:39 29.05.2026

