Заловиха международно издирван швед в хотел в София

Задържаха 24-годишен шведски гражданин по време на операция на сектор „Издирване“ на ГД „Национална полиция“, съобщиха от МВР.
Той е бил обявен за общодържавно и международно издирване във връзка с влязла в сила 2-годишна присъда за тежка телесна повреда.
По линия на оперативното взаимодействие на Европейска мрежа на екипите за активно издирване на бегълци (ЕNFAST) с FAST Швеция у нас са проведените оперативно-издирвателни действия и е установено, че мъжът пребивава в хостел в кв. „Студентски град“ в София.
Незабавно е направена организация и мъжът е задържан. Продължава работата по изпълнение на издадената му европейска заповед за арест.
1 депутатник
16:39 29.05.2026
2 Шведски
Коментиран от #6
16:43 29.05.2026
3 Сигурно
16:44 29.05.2026
4 Спиро
16:46 29.05.2026
5 Пилотът Гошу
16:53 29.05.2026
6 Айде, айде
До коментар #2 от "Шведски":И те не са цвете за мирисане синеоките и руси.
Да припомня за един друг "викинг" пиян ритна чистачката в главата на Слънчака.Ама с нашето криво правосъдие го пуснаха да си ходи.
Коментиран от #7
17:33 29.05.2026
7 Ха ха
До коментар #6 от "Айде, айде":Така е у нас Важното да не се излагаме пред чужденците.
Бях свидетел на Руси и синеоки британски младежи пак на Слънчака пияни чудеха пейки, копчета и всичко по пътя.
Нашите ушаци с униформи с къси панталони и велосипеди с надпис Полиция, като ги видяха веднага се изпокриха.Чух го единия да казва на колегата си "Айде да се махаме, че ако ги задържим трябва да пишем много"
17:39 29.05.2026