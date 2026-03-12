Министърът на културата и посланикът на Турция дискутираха STRATCOM

Министърът на културата Найден Тодоров и посланикът на Турция в България Мехмет Саит Уянък обмениха мнения относно предстоящата среща на върха STRATCOM 2026, която ще се проведе в Истанбул на 27-28 март 2026 г. В контекста на темата на срещата на върха „Разрушаване на международната система: кризи, наративи и търсене на ред“ беше подчертано значението на културната дипломация за насърчаване на диалога, насърчаване на взаимното разбирателство и укрепване на връзките между обществата.

Международната среща на върха за стратегическа комуникация (STRATCOM Summit) 2026 ще събере лидери, министри, политици, дипломати, специалисти по комуникации, представители на гражданското общество и мозъчни тръстове, за да обсъдят развиващата се роля на стратегическата комуникация в период, белязан от глобални предизвикателства и търсене на стабилност и ред. Срещата на върха се провежда под егидата на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Срещата на върха служи като престижна платформа за обмен на идеи за това как комуникацията може да допринесе за устойчивост, сътрудничество и по-дълбоко разбирателство между обществата.