Новини
България »
София »
Калин Стоянов подава сигнал срещу бивш вътрешен министър за натиск и злоупотреба с влияние

Калин Стоянов подава сигнал срещу бивш вътрешен министър за натиск и злоупотреба с влияние

19 Март, 2026 10:11 680 13

  • калин стоянов-
  • мвр-
  • сигнал-
  • кърджали-
  • репресии

Целта на спуснатия в гр. Кърджали Демерджиев била чрез репресии да стресира хората в региона, за да спечели мандат за коалицията на Радев

Калин Стоянов подава сигнал срещу бивш вътрешен министър за натиск и злоупотреба с влияние - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ПГ на "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов ще сигнализира СГП да провери действията на бившия служебен министър и кандидат за депутат Иван Демерджиев за полицейски натиск и опити за сплашване срещу политическите му опоненти от ДПС и злоупотреба с влияние върху структурите на МВР в Кърджали. В публикация в социалните медии Калин Стоянов пише:

“В деня след регистрацията на листата в гр. Кърджали, където Демерджиев ще бъде водач на коалицията, с която Радев се явява на изборите, г-н “Бях точен с парите“ е провел среща с изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. На тази среща той му е наредил да започнат масови арести в града и областта на кметове, симпатизанти и активисти на ДПС, ПОД ПРЕДЛОГ, че се занимават с купуване на гласове.

Г-н “Бях точен с парите“ директно е заповядал на Кандев да бъдат задържани кметовете на гр. Кърджали - Ерол Мюмюн, на гр. Джебел - Неджми Али, и на гр. Черноочене - Айджан Ахмед. Целта на спуснатия в гр. Кърджали Демерджиев била чрез репресии да стресира хората в региона, за да спечели мандат за коалицията на Радев."

В поста си Калин Стоянов разкрива и че “Като вземем предвид, че новоназначеният директор на ОДМВР-Кърджали е извършил безпрецедентна чистка на всички нива в дирекцията, както и в отделните районни управления в областта, става ясно, че в действителност Кандев се готви да изпълни нарежданията на един от своите кукловоди - Демерджиев. Подобен сценарий бил подготвен за всички областни градове и насочен само и единствено срещу хора на ДПС."


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 избирател

    19 0 Отговор
    Така или иначе в Кърджали и Хасково хората вече са се наговорили как да глсуват и на Калин Стоянов нама да му хареса

    10:13 19.03.2026

  • 2 СТРАХ ТРЕСЕ

    13 0 Отговор
    КОЧИНАТА.
    РАДЕВ ЩЕ ВИ ИЗДУХА С 200.

    10:16 19.03.2026

  • 3 Тоя

    9 0 Отговор
    от напъване , тотално се отакова !

    Коментиран от #8

    10:17 19.03.2026

  • 4 Георги Бенковски

    11 0 Отговор
    Този запъртък /ако му стиска/да подаде сигнал срешу дебелия, който натиска цяла България.

    10:19 19.03.2026

  • 5 Абе

    11 0 Отговор
    еничарин , какво повече да говорим !

    10:19 19.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 КАЛИНЧО МАЛИНЧО

    5 0 Отговор
    КАТО БИВШЕ ЧЕНГЕ ДЕРЕКТНО ТИ ГО КАЗВАМ НЕСТАВАЩ ЗА ЧЕНГЕ НО ЗА МАЙМУНДЖАЛЪЦИ И КОМПРОМАТИ ПО ДОБЪР СИ ОТ БАНКЯТА.

    10:22 19.03.2026

  • 8 ОХ БАБА

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тоя":

    Прибирайте в кости НЕСЕ излагай.

    10:23 19.03.2026

  • 9 мюсулманин

    5 0 Отговор
    Калине , вие мачкате хората по места . Да не се получи така , че Демерджиев защитава населението от кметовете ?

    10:23 19.03.2026

  • 10 Ще ядете

    5 0 Отговор
    Всички Свинско. Най-много в Кърджали.

    10:26 19.03.2026

  • 11 Коня Солтуклиева

    4 0 Отговор
    Добичето,което ходи на кино,когато има протести и полицията мете с водни оръдия,
    написало доносче?!

    10:28 19.03.2026

  • 12 Дориана

    0 1 Отговор
    До къде може да стигне наглостта на Калин Стоянов който съзнателно допусна най-голямото фалшифициране на изборите в полза на Борисов и Пеевски след което беше възнаграден от Пеевски да влезе в Парламента. Дечев е на светлинни години на по- високо ниво от Калин Стоянов по морал заел се с трудната задача да осигури честни и прозрачни избори за ужас на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов свикнали да крадат вота на избирателите , да купуват гласове, да рекетират служители и да фалшифицират изборните резултати. Времето им на кражби свърши.

    10:34 19.03.2026

  • 13 за чест.и избори

    0 0 Отговор
    Иван Демерджиев се чувства още управляващ МВР и бъдещ такъв след някаква формалност като изборите - затова се намесва. Така спазват законите бъдещите изпълнители на закона.

    10:35 19.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове