Баскетболен кош падна на игрище, пълно с деца

26 Май, 2026 09:36 653 12

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Метален баскетболен кош е паднал по време на игра на новоизградено спортно игрище в столичния квартал „Лагера“, в района на парк „Гъбите“.

По това време на терена е имало деца, но за щастие инцидентът не е довел до пострадали.

По информация от сигнала, спортното съоръжение е било изградено преди около месец. Въпреки това вече има сериозни съмнения за качеството и начина на изпълнение, предава NOVA.

Очевидци посочват, че кошът е бил закрепен с болтове, като според тях конструкцията изглеждала нестабилна и недостатъчно добре обезопасена.

В сигнала се отправят критики към кмета на район „Красно село“, като дори се настоява за оставката ѝ от представители на сдружение „Лагера“.

Според тях е недопустимо ново игрище да бъде достъпно за деца, ако не е напълно безопасно и официално прието.

Отговор от страна на районния кмет Цвета Николаева посочва, че съоръжението все още не е прието от администрацията именно заради установени забележки по изпълнението.

Въпреки това остава неясно защо обект, който не е официално приет, е бил достъпен за свободно ползване. Това поражда притеснения сред граждани, че съоръжението е било използвано от деца, въпреки потенциални рискове.

Николаева съобщи, че след инцидента съоръжението вече е обезопасено. Ще бъдат сезирани компетентните органи, които да извършат проверка и да установят всички обстоятелства около случая, включително дали освен неспазена технология при монтажа е налице и човешка намеса или външно въздействие.

Местни жители коментират, че при подобни инциденти е необходимо ясно обозначаване на опасни зони или временно ограничаване на достъпа до съоръжението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    2 3 Отговор
    районнАТА кметИЦА Цвета Николаева

    09:39 26.05.2026

  • 2 Роки

    7 0 Отговор
    Нормално. За 10 хиляди евро даже доста се е задържал. Личи си качествената работа на "точната" фирма.

    09:42 26.05.2026

  • 3 майстор

    8 0 Отговор
    Такива метални кошове не се затягат с болтове,а металната тръба на която са заварени,се поставя в дупка поне1,5 метра,която се залива с бетон.Така местене и падане на конструкцията е изключено да стане.

    Коментиран от #5

    09:42 26.05.2026

  • 4 Откакто управляват

    6 0 Отговор
    Жени, положението в Красно село хич не е розово!

    09:44 26.05.2026

  • 5 Риболовеца

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "майстор":

    В моето училище бяха точно таблата, които описвате. За четиридесет години тези кошове бяха блъскани, ритани, катерили сме се на тях хиляди пъти, стоварвани са им дърва метровки отгоре - не мръднаха.

    09:49 26.05.2026

  • 6 Стас

    4 0 Отговор
    Розова жена няма как да знае,как се монтира кош.

    09:50 26.05.2026

  • 7 Гост

    6 0 Отговор
    Едно дефектно изпълнение, което може да се поправи за няколко часа в рамките на 50 евро се влачи с месеци и години! Явно действа вторият закон на Питърсън:АДМИНИСТРАЦИЯТА САМА СИ СЪЗДАВА РАБОТА ЗА ДА ОПРАВДАЕ СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ!

    Коментиран от #11

    09:50 26.05.2026

  • 8 Кирил

    5 0 Отговор
    Русенска фирма изгражда много от тези некачествени кошове и врати - хора на тиквата.

    10:02 26.05.2026

  • 9 Вината е на инвеститора и общината

    2 0 Отговор
    Инвеститорът поръчва проект, в който закрепването на съоръжението към земята е пресметнато и точно описано как да се направи. След това представя този проект в общината, която го преглежда и одобрява. В конкретния случай инвеститор и одобрител могат да са отдели на общината или общински фирми. Инвеститорът възлага на изпълнителя да реализира проекта, а надзорната фирма следи на определени ключови етапи как се реализира проекта.

    Нарушенията се случва, когато общината поръчва инженеринг. Тогава изпълнителят взима типов проект, несъобразен с реалната геология на терена, и го предлага на инвеститора. Контролът е занижен и се получава ей това от картинката.

    10:10 26.05.2026

  • 10 604

    1 0 Отговор
    Ганчо демократа така може това прави...така инспектира..и плаща...

    10:14 26.05.2026

  • 11 Новичок

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    В район Красно село администрацията на кметицата само тероризира гражданите.Еднопосочна улица пред блок,спреш отдясно 50Евро глоба ,спреш отляво 25 Евро глоба.Пфу...

    10:15 26.05.2026

  • 12 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Така строят гербарите че да има усвояване за зайчарника

    10:16 26.05.2026

