Баскетболен кош падна на игрище, пълно с деца

Метален баскетболен кош е паднал по време на игра на новоизградено спортно игрище в столичния квартал „Лагера“, в района на парк „Гъбите“.
По това време на терена е имало деца, но за щастие инцидентът не е довел до пострадали.
По информация от сигнала, спортното съоръжение е било изградено преди около месец. Въпреки това вече има сериозни съмнения за качеството и начина на изпълнение, предава NOVA.
Очевидци посочват, че кошът е бил закрепен с болтове, като според тях конструкцията изглеждала нестабилна и недостатъчно добре обезопасена.
В сигнала се отправят критики към кмета на район „Красно село“, като дори се настоява за оставката ѝ от представители на сдружение „Лагера“.
Според тях е недопустимо ново игрище да бъде достъпно за деца, ако не е напълно безопасно и официално прието.
Отговор от страна на районния кмет Цвета Николаева посочва, че съоръжението все още не е прието от администрацията именно заради установени забележки по изпълнението.
Въпреки това остава неясно защо обект, който не е официално приет, е бил достъпен за свободно ползване. Това поражда притеснения сред граждани, че съоръжението е било използвано от деца, въпреки потенциални рискове.
Николаева съобщи, че след инцидента съоръжението вече е обезопасено. Ще бъдат сезирани компетентните органи, които да извършат проверка и да установят всички обстоятелства около случая, включително дали освен неспазена технология при монтажа е налице и човешка намеса или външно въздействие.
Местни жители коментират, че при подобни инциденти е необходимо ясно обозначаване на опасни зони или временно ограничаване на достъпа до съоръжението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
09:39 26.05.2026
2 Роки
09:42 26.05.2026
3 майстор
Коментиран от #5
09:42 26.05.2026
4 Откакто управляват
09:44 26.05.2026
5 Риболовеца
До коментар #3 от "майстор":В моето училище бяха точно таблата, които описвате. За четиридесет години тези кошове бяха блъскани, ритани, катерили сме се на тях хиляди пъти, стоварвани са им дърва метровки отгоре - не мръднаха.
09:49 26.05.2026
6 Стас
09:50 26.05.2026
7 Гост
Коментиран от #11
09:50 26.05.2026
8 Кирил
10:02 26.05.2026
9 Вината е на инвеститора и общината
Нарушенията се случва, когато общината поръчва инженеринг. Тогава изпълнителят взима типов проект, несъобразен с реалната геология на терена, и го предлага на инвеститора. Контролът е занижен и се получава ей това от картинката.
10:10 26.05.2026
10 604
10:14 26.05.2026
11 Новичок
До коментар #7 от "Гост":В район Красно село администрацията на кметицата само тероризира гражданите.Еднопосочна улица пред блок,спреш отдясно 50Евро глоба ,спреш отляво 25 Евро глоба.Пфу...
10:15 26.05.2026
12 ООрана държава
10:16 26.05.2026