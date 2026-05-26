Баскетболен кош падна на игрище, пълно с деца

Метален баскетболен кош е паднал по време на игра на новоизградено спортно игрище в столичния квартал „Лагера“, в района на парк „Гъбите“.

По това време на терена е имало деца, но за щастие инцидентът не е довел до пострадали.

По информация от сигнала, спортното съоръжение е било изградено преди около месец. Въпреки това вече има сериозни съмнения за качеството и начина на изпълнение, предава NOVA.

Очевидци посочват, че кошът е бил закрепен с болтове, като според тях конструкцията изглеждала нестабилна и недостатъчно добре обезопасена.

В сигнала се отправят критики към кмета на район „Красно село“, като дори се настоява за оставката ѝ от представители на сдружение „Лагера“.

Според тях е недопустимо ново игрище да бъде достъпно за деца, ако не е напълно безопасно и официално прието.

Отговор от страна на районния кмет Цвета Николаева посочва, че съоръжението все още не е прието от администрацията именно заради установени забележки по изпълнението.

Въпреки това остава неясно защо обект, който не е официално приет, е бил достъпен за свободно ползване. Това поражда притеснения сред граждани, че съоръжението е било използвано от деца, въпреки потенциални рискове.

Николаева съобщи, че след инцидента съоръжението вече е обезопасено. Ще бъдат сезирани компетентните органи, които да извършат проверка и да установят всички обстоятелства около случая, включително дали освен неспазена технология при монтажа е налице и човешка намеса или външно въздействие.

Местни жители коментират, че при подобни инциденти е необходимо ясно обозначаване на опасни зони или временно ограничаване на достъпа до съоръжението.