Проф. Вълчев: Политици никога не са контролирали съдебната власт

26 Май, 2026 08:51

ВСС е претоварен с властови функции и трябва да бъде разтоварен. Самият факт, че толкова състави на ВСС създават проблем, показва, че самото властово изграждане не е правилно

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има добри заявки от новото управление, да видим. Очаквам от управлението на Радев да има повече яснота, по-силни действия в областта на правосъдието и вътрешните работи. В МВР има много работа за вършене. Това заяви пред БНТ проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в Софийския университет.

„Хората са на няколко седмици, какво институционално оздравяване да има? Заявката им е добра, хората гласуваха лично за Радев и той направи правителство, в което еднолично да носи отговорността, което на мен ми направи добро впечатление“, на мнение е той.

Надява се и да бъде избран нов Висш съдебен съвет. Като правилно определи свалянето на охраната от НСО на депутати.

„Откакто настъпиха промените у нас, говорим за това как не трябва да има политически влияния в съдебната власт. Коя е партията, която има власт там? Аз не знам. Според мен политици никога не са контролирали съдебната власт. Някакви други мрежи и кръгове я контролират“, коментира той.

Според него тези мрежи се разбъркват със здрави правила и ред.

„ВСС е претоварен с властови функции и трябва да бъде разтоварен. Самият факт, че толкова състави на ВСС създават проблем, показва, че самото властово изграждане не е правилно. Какво трябва да се направи вече е конкретен въпрос“, обърна внимание проф. Вълчев.

За възможността да влезе в президентската надпревара, той каза уклончиво: „Нека изчакаме да дойде септември месец.”


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 джаба блеефски

    28 2 Отговор
    ама сигурен ли си ?

    08:52 26.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 0 Отговор
    Моооля🤔❗

    08:53 26.05.2026

  • 3 лют пипер

    27 0 Отговор
    Политици са контролирали корупцията.

    08:55 26.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хххххххх

    41 5 Отговор
    Това е най лицемерната и фал шива личност в България, но за съжаление такива като него виреят отлично в българската отровна среда.

    08:56 26.05.2026

  • 7 честен ционист

    28 8 Отговор
    Да бре, то тогава защо няма осъден и един политик бре, акълнията?

    08:58 26.05.2026

  • 8 Тома

    26 1 Отговор
    Разбира се че политиците не контролират съдебната система а това го прави мафията която е самата държава

    09:00 26.05.2026

  • 9 Механик

    32 0 Отговор
    Тоя защо така обижда бе? Иска да каже, че Пеевски не е политик, а обикновен дебелак, командващ съдебната власт?

    09:01 26.05.2026

  • 10 нелегитимни системи ни решават съдбите

    19 0 Отговор
    Ако тоя говори истината, то значи Съдебната система е един параван.

    09:02 26.05.2026

  • 11 Нищо не види, нищо не чува, нищо не знае

    20 3 Отговор
    Тоя чува ли се? Пеевски и Борисов ги редят, тоя ослепял.

    09:02 26.05.2026

  • 12 Наивник на средна възраст

    20 0 Отговор
    Само от този ти изказ за липса на контрол от политици над съдебната власт може да се изведе обоснованото заключение,че не си в час,или по вероятно се правиш на улав!!!По корумпиран и зависим от този шофенски съд и тази Вишинска прокуратура трудно би могло да се открие.Като голям разбирач и радетел за справедливост защо мълчиш относно въведениият институт на фукционален имунитет на бг магистратите????Има ли чест и достойнство в това да търсиш отговорност от всички,а сам да не искаш да носиш такава???На всички е ясно,че той покрива отговорността на магистрати и служи за отърваване на престъпници.....Чест и достойство имат само онези към 7 % от участвалите в допитването за въвеждането му юристи.отрекли подобна необходимост.Останалата огрмна част нямат подобни достойнства..... Не били контролирани - пример: председателят на апелативен съд София преди няколко години уличен в купуването на имение за милиони с/у 10 хил.лв по договор....дали не е зависим ????Отделно някой нещо да чу след това - дали не носи отговорност за пране на пари,укриване на данъци и взимане на подкупи - един вид чл.132 от Конституцията???? Седнал да философствува - ние доматите ги ядем без колците......стига ни вземахте за глупаци!

    Коментиран от #32

    09:04 26.05.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    5 0 Отговор
    Това си е безспорна истина , което ми говори, че квотата на политическото назначение във ВСС
    води до политически зависимости ,
    затова този съдебен съвет трябва да бъде гласуван от изберателя, не от политиците
    същото важи и за евентуален Главен Прокурор, И Шеф на МВР!!!

    И личносностите , които се предлагат , да не са политически обвързани,
    и предложенията за тях , да не са от живи престъпници , като "Пепи Еврото", или " Нотариуса" и "компания"!

    09:04 26.05.2026

  • 14 Пич

    14 1 Отговор
    Този може и да е много некадърен и глупав, но пък се доказа като голям гьонсурат още от времето на "седянката" !!!

    09:06 26.05.2026

  • 15 пешо

    20 1 Отговор
    Тоя не става за президент щом твърди че политици не са контролирали съдебната власт

    09:06 26.05.2026

  • 16 Съдията

    12 1 Отговор
    Прав е, политици никога не са контролирали съдебната власт. Една Тиква обаче първа се намеси, имаше даже записи как сам си ги избира, а след това и едно Прасе видя, че е лукративно и така вече 13 години тия двамата са вързали не очите, а ръцете и краката на Темида и са я отвлекли.😂

    09:08 26.05.2026

  • 17 АЗ ТЕ ИМАХ ЗА СВЕСТЕН

    17 1 Отговор
    ЧОВЕК.Но и ти явно си от хора на хората. То ако нямаше зависимости трябваше първо ТУУУЛУПА шиша Желязков Доган и много други да са във затвора. И толкова са честни независими че под килимчето за замитане вече няма място.

    09:10 26.05.2026

  • 18 Е ее ! Да !

    9 0 Отговор
    Но ! Кръговете !

    Зад Тях !

    Те просто !

    Си Затварят !

    Очите !

    09:11 26.05.2026

  • 19 това e

    15 2 Отговор
    "декан на Юридическия факултет в Софийския университет"

    ЕТО ТАКАВА НИ Е "ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА" - ПСЕВДО на N-та степен ....

    09:14 26.05.2026

  • 20 Спос

    7 2 Отговор
    Да си оценява студентите а не системи от които няма представа. Май в университетите политическата пропаганда не е допустима, а ако случайно си професор и декан не те прави всезнаещ!

    09:25 26.05.2026

  • 21 Банкята

    6 1 Отговор
    хах, без мое съгласие няма назначен нито един, аз им казвам кого и как !!!

    09:29 26.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Но ! Някой Друг ! Чрез Тях !

    1 0 Отговор
    Политици никога не са контролирали съдебната власт

    Но ! Някой Друг ! Чрез Тях !

    Което изглежда е !

    Политика На Управляващите !

    И НС !

    09:33 26.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Картоф ?

    5 2 Отговор
    Или Каун ?

    Или Просто !

    Клоун !

    09:35 26.05.2026

  • 26 люти чушки

    7 1 Отговор
    Този красавец хем го привлича неудържимо представителната власт,хем не му се напуска спокойния и безметежен живот на декан.Не желае да навлиза в политическото блато.И е прав човека.

    09:37 26.05.2026

  • 27 ШЕФА

    8 2 Отговор
    Вълчев,Вълчев,каква жалка мижитурка си !

    09:41 26.05.2026

  • 28 123

    4 1 Отговор
    Съдебната власт се контролира от ЦРУ.

    09:42 26.05.2026

  • 29 Зеления чорап Радев

    7 2 Отговор
    Тоя Вълчев ли е автор на култовата реплика "Да разтуряме седянката"...?!
    Тоя хвали и се мазни на Румен Боташ Радев,тъй като разчита зеления чорап да го издигне за президент.

    09:45 26.05.2026

  • 30 Артилерист

    5 0 Отговор
    Послушах малко проф. Вълчев и ми хареса умереното му изказване, за разлика от повечето демократически калинки. Според мен един от основните проблеми на България е задълбочаващата се криза в образованието и най-вече възпитанието на подрастващите. Крайно време е демократическите изстъпления и откровена простащина да се успокоят и да не се пренасят върху децата. Няма как да има прогрес в развитието на страната, в духовното изграждане на идните поколения, при наличие на непреодолимо противопоставяне в обществото и приветстване на саботажни акции срещу историята и паметниците по нейния път...

    09:46 26.05.2026

  • 31 И той

    3 1 Отговор
    започна предизборната си кампания за президент.Разбрал е от предишния си лидер / ако си спомняте кой беше той/, че само със стопроцентови лъжи може да се добереш до най-високите позиции в тази държава. Още преди да е избран .тръгна по пътя на лъжата откъдето връщане назад НЯМА.

    09:50 26.05.2026

  • 32 Язовеца

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Наивник на средна възраст":

    Няма съдия който да не е правил услуги на мафията.Та нали за това ги назначават.Същото важи и за всички структури.Съсед построи вила на едно лице за да устрои сина си в гранична полиция-Варна.Момчето е толкова ограничено,че по милост му дадоха диплом от у-ще "Караджа".Днес дори с пищова и якето изхвърля боклука,но по чехли.А в гранична полиция трябват хора с поне два езика.Варна е гранична зона.

    09:53 26.05.2026

  • 33 Оз. Ген.Румянцев

    2 1 Отговор
    Вълчев от седянката, това твое изказване е срамно, да не кажа скандално!

    09:54 26.05.2026

  • 34 наглост царедворска

    3 1 Отговор
    Наглец и лъжец от най-висока класа! Че какво друго може да се очаква от ортака и лакея на Кюлев, Мулев и други червени олигарси, на които роболепно слугуваше, някои от тях отдавна са два метра под земята! Явно, иска да "се докара" на Зеления чорап този двуличник и лъжец! Доста различни по политически цвят задни..и облиза и пордължоава да ближе! нищожество, та дрънка!

    09:55 26.05.2026

  • 35 665

    2 0 Отговор
    Прав е човекът. Политиците не контролират - самите те са контролирани, както съдебната а и всякакви други власти !

    09:58 26.05.2026

  • 36 Фют

    2 0 Отговор
    Видя ли ги кви са "политиците"?
    Искат да контролират всичко и като не могат да оборят съдържанието, атакуват формата.
    Абе и куцукайки ще отида до адвоката си.

    Коментиран от #38

    10:02 26.05.2026

  • 37 докни

    1 0 Отговор
    Вярно е, това не са политици, а мафиоти. Мафиоти контролират съдебната власт, изцяло.

    10:08 26.05.2026

  • 38 Фют

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Фют":

    Да допълня само, че както се казва душа човек съм!
    И през трупове минавам!

    10:08 26.05.2026

  • 39 Гражданин

    2 0 Отговор
    Само за тези лъжи които обяви , никога няма да станеш президент.

    10:08 26.05.2026

  • 40 фдд

    1 0 Отговор
    Ще е кандидат на ГЕРБ - ДПС, може би през инициативен комитет

    10:10 26.05.2026

  • 41 Търновец

    0 0 Отговор
    ВСС не ни е нужен а в бедна и малка България има четири нива на прокуратура и съд - от районен съд прокуратура до главен съд прокуратура и без проблеми можем да анулираме върховен прокурор и върховен съд
    прокуратура. А т.н. Народно събрание от 140 представители и с 56 представители в горна камара - президентът да предлага а горната камара да утвърждава прокурори и съдии от второ и трето ниво. А ние да избираме районните прокурори и съдии.

    10:23 26.05.2026

  • 42 Остап Бендер

    0 0 Отговор
    Тарикат момче, .............. , а партиятя майка ...........

    10:35 26.05.2026

