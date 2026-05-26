Новини
България »
Кюстендил »
5-годишно дете се издирва в района на Кюстендил

5-годишно дете се издирва в района на Кюстендил

26 Май, 2026 09:40 577 7

  • издирване-
  • кюстендил-
  • 5-годишно дете

Маурисио е видян за последно около 21:00 часа в понеделник вечерта в местността „Черешарниците“ край село Скриняно. Оттогава детето е в неизвестност

5-годишно дете се издирва в района на Кюстендил - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

5-годишно дете се издирва в района на Кюстендил, съобщават от Нова телевизия. Маурисио е видян за последно около 21:00 часа в понеделник вечерта в местността „Черешарниците“ край село Скриняно. Оттогава детето е в неизвестност.
Властите са реагирали незабавно и веднага е започнало издирването на момчето. Отзовали са се от "Гранична полиция", както и служители на полицията, които през цялата нощ не са прекъсвали търсенето. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова и доброволци да се включат в издирването, което вече продължава на дневна светлина.
По информация на NOVA детето не говори, което би затруднило евентуално подаване на знак, ако около него има хора, които го издирват. В акцията вече са включени и дронове, а се очаква и самолет, с който районът да бъде обходен от въздуха, за да се търсят евентуални следи от момчето. Засега обаче такива няма.

Районът, който се претърсва, обхваща местностите около село Скриняно, както и около селата Соволяно и Шишковци. Става дума за много голяма територия, като се допуска, че детето е могло да се отдалечи в рамките на часовете, през които е в неизвестност.


Кюстендил / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    10 0 Отговор
    Интересно ми е как се издирва дете без да публикуваш снимка и име поне? Чакайте да позная, от етноса е, брали са на хората черешите, ама такива неща не е хубаво да се споделят.

    Коментиран от #2

    09:49 26.05.2026

  • 2 Афродита

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Ако е така, нека не го открият никога.

    Коментиран от #3, #4

    09:51 26.05.2026

  • 3 Атина

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Афродита":

    Все пак, дете е ....

    09:53 26.05.2026

  • 4 Зевс

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Афродита":

    На други места пише, че се казвал Маурисио, или е бразилче или от племето на команчите ;)

    09:55 26.05.2026

  • 5 Посейдон

    5 0 Отговор
    Бразилче е.

    09:57 26.05.2026

  • 6 Намериха го!

    2 0 Отговор
    Отбой!

    10:03 26.05.2026

  • 7 Механик

    1 0 Отговор
    Абе вие в тая редакция не си ли говорите бе?
    Почти от час има публикувана статия, детето е намерено живо и здраво.
    Мара и Ани не си ли говорят? Като се има предвид, че са един и същ човек.

    10:43 26.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове