5-годишно дете се издирва в района на Кюстендил, съобщават от Нова телевизия. Маурисио е видян за последно около 21:00 часа в понеделник вечерта в местността „Черешарниците“ край село Скриняно. Оттогава детето е в неизвестност.

Властите са реагирали незабавно и веднага е започнало издирването на момчето. Отзовали са се от "Гранична полиция", както и служители на полицията, които през цялата нощ не са прекъсвали търсенето. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова и доброволци да се включат в издирването, което вече продължава на дневна светлина.

По информация на NOVA детето не говори, което би затруднило евентуално подаване на знак, ако около него има хора, които го издирват. В акцията вече са включени и дронове, а се очаква и самолет, с който районът да бъде обходен от въздуха, за да се търсят евентуални следи от момчето. Засега обаче такива няма.

Районът, който се претърсва, обхваща местностите около село Скриняно, както и около селата Соволяно и Шишковци. Става дума за много голяма територия, като се допуска, че детето е могло да се отдалечи в рамките на часовете, през които е в неизвестност.