5-годишно дете се издирва в района на Кюстендил, съобщават от Нова телевизия. Маурисио е видян за последно около 21:00 часа в понеделник вечерта в местността „Черешарниците“ край село Скриняно. Оттогава детето е в неизвестност.
Властите са реагирали незабавно и веднага е започнало издирването на момчето. Отзовали са се от "Гранична полиция", както и служители на полицията, които през цялата нощ не са прекъсвали търсенето. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова и доброволци да се включат в издирването, което вече продължава на дневна светлина.
По информация на NOVA детето не говори, което би затруднило евентуално подаване на знак, ако около него има хора, които го издирват. В акцията вече са включени и дронове, а се очаква и самолет, с който районът да бъде обходен от въздуха, за да се търсят евентуални следи от момчето. Засега обаче такива няма.
Районът, който се претърсва, обхваща местностите около село Скриняно, както и около селата Соволяно и Шишковци. Става дума за много голяма територия, като се допуска, че детето е могло да се отдалечи в рамките на часовете, през които е в неизвестност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #2
09:49 26.05.2026
2 Афродита
До коментар #1 от "Зевс":Ако е така, нека не го открият никога.
Коментиран от #3, #4
09:51 26.05.2026
3 Атина
До коментар #2 от "Афродита":Все пак, дете е ....
09:53 26.05.2026
4 Зевс
До коментар #2 от "Афродита":На други места пише, че се казвал Маурисио, или е бразилче или от племето на команчите ;)
09:55 26.05.2026
5 Посейдон
09:57 26.05.2026
6 Намериха го!
10:03 26.05.2026
7 Механик
Почти от час има публикувана статия, детето е намерено живо и здраво.
Мара и Ани не си ли говорят? Като се има предвид, че са един и същ човек.
10:43 26.05.2026