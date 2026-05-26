Лодка с 36 мигранти е засечена южно от Крит

Летателен апарат на Европейската служба за гранична охрана Фронтекс е установил лодка с 36 мигранти на борда южно от гръцкия остров Крит, съобщава тази сутрин държавната телевизия ЕРТ, предава БТА.

Плавателният съд е бил засечен на около 35 морски мили южно от пристанището Кали Лименес.

Спасителна операция в морето

Мигрантите са били качени на борда на кораб на Фронтекс със съдействието на намиращ се наблизо плавателен съд. След това са транспортирани до пристанището Агия Галини.

Активен миграционен маршрут към Крит

Напоследък маршрутът от Либия към Крит се оформя като едно от най-натоварените направления за миграция към Гърция. Гръцките власти поддържат контакти с различни политически сили в Либия с цел ограничаване на нелегалния трафик, но засега миграционният поток през района остава активен.