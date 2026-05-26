Лодка с 36 мигранти е засечена южно от Крит

26 Май, 2026 09:55 431 4

Фронтекс е извършил операция по спасяване в Егейско море

Лодка с 36 мигранти е засечена южно от Крит - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Летателен апарат на Европейската служба за гранична охрана Фронтекс е установил лодка с 36 мигранти на борда южно от гръцкия остров Крит, съобщава тази сутрин държавната телевизия ЕРТ, предава БТА.

Плавателният съд е бил засечен на около 35 морски мили южно от пристанището Кали Лименес.

Спасителна операция в морето

Мигрантите са били качени на борда на кораб на Фронтекс със съдействието на намиращ се наблизо плавателен съд. След това са транспортирани до пристанището Агия Галини.

Активен миграционен маршрут към Крит

Напоследък маршрутът от Либия към Крит се оформя като едно от най-натоварените направления за миграция към Гърция. Гръцките власти поддържат контакти с различни политически сили в Либия с цел ограничаване на нелегалния трафик, но засега миграционният поток през района остава активен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не оставяйте мигрантите

    8 0 Отговор
    да се движат с такива примитивни лодки и корабчета. Пращайте им круизни кораби с капацитет по 5-6 000 души по двама в каюта(Icon of the Seas например). Хем бързо, хем безопасно и подобаващо луксозно - все пак не са тръгнали да мизерстват както в собствените си страни. Басейни, момичета (бели), рум-сървис, да свикват. По време на пътуването се прави интервю с всеки - къде предпочита да живее, каква религия изповядва, каква помощ за безработни да получава, какво жилище, каква кола иска, какъв тип жени харесва и.т.н. По-евтино ще излезе отколкото да ги гони по морето "Фронтекс", да ги претоварва на други кораби, да издирва удавените, да се плаща за заплати, горива, приемни центрове и др. подобни харчове.

    09:57 26.05.2026

  • 2 др Гей Билтс

    3 0 Отговор
    Еболата идва. Льотчикът да разполага биологичните войски на границата, стига е просил визи.

    10:00 26.05.2026

  • 3 маке

    1 0 Отговор
    Потапяй...

    10:12 26.05.2026

  • 4 Калоян

    1 0 Отговор
    Ели(авторът), това не е Егейско а Либийско море. Същото ще е, ако вместо Ели те нарека Лили!

    10:29 26.05.2026

