Румен Радев започва предизборната си обиколка от Русе

Бившият държавен глава и настоящ лидер на коалиция "Прогресивна България" Румен Радев ще стартира националната си предизборна обиколка от Русе. Публичното събитие ще се проведе тази неделя, 22 март, от 17:30 часа в "Канев център", съобщиха от местния пресцентър на формацията.

Крайдунавският град е първият областен център, който Радев ще посети след официалното откриване на кампанията си в Пловдив ден по-рано. Срещата е отворена за всички граждани, които желаят да се запознаят с политическите приоритети на коалицията преди предсрочните парламентарни избори на 19 април.

По време на събитието ще бъдат представени официално кандидатите за народни представители от 19-и Многомандатен избирателен район – Русе. Водач на листата за 52-рото Народно събрание е бившият главен архитект на общината Живка Бучуковска.

Тя оглавява списък от общо 14 кандидати на новата формация.