Румен Радев започва предизборната си обиколка от Русе

20 Март, 2026 13:14 1 309 57

  • румен радев-
  • русе-
  • предизборна обиколка-
  • избори-
  • парламент

Водач на листата за 52-рото Народно събрание е бившият главен архитект на общината Живка Бучуковска

Румен Радев започва предизборната си обиколка от Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият държавен глава и настоящ лидер на коалиция "Прогресивна България" Румен Радев ще стартира националната си предизборна обиколка от Русе. Публичното събитие ще се проведе тази неделя, 22 март, от 17:30 часа в "Канев център", съобщиха от местния пресцентър на формацията.

Крайдунавският град е първият областен център, който Радев ще посети след официалното откриване на кампанията си в Пловдив ден по-рано. Срещата е отворена за всички граждани, които желаят да се запознаят с политическите приоритети на коалицията преди предсрочните парламентарни избори на 19 април.

По време на събитието ще бъдат представени официално кандидатите за народни представители от 19-и Многомандатен избирателен район – Русе. Водач на листата за 52-рото Народно събрание е бившият главен архитект на общината Живка Бучуковска.

Тя оглавява списък от общо 14 кандидати на новата формация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рундьо

    22 14 Отговор
    боташ КОГА???

    13:19 20.03.2026

  • 2 Резидента

    28 16 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и гласувайте за мен!
    Територията е пълна с дебили!

    Коментиран от #54

    13:19 20.03.2026

  • 3 Социолог

    10 8 Отговор
    СЛОЖЕТЕ ПЛЮС ЗА ВЕЛИЧИЕ! СЛОЖЕТЕ МИНУС ЗА МЕЧ! ДА СЕ ПРЕБРОИМ!

    Коментиран от #35, #53

    13:19 20.03.2026

  • 4 Бойко Българоубиец

    11 20 Отговор
    Всички тролове да почват да повтарят боташ незабавно!

    13:20 20.03.2026

  • 5 Архимандрисандрит Бибиян

    8 6 Отговор
    Пенбен тура каскета и с сопата почва да обикаля бостаните.

    13:21 20.03.2026

  • 6 Елате и при нас в София

    11 9 Отговор
    Господин Президент.

    13:22 20.03.2026

  • 7 глоги

    8 2 Отговор
    ВодачКА на листата за 52-рото Народно събрание е бившАТА главенА архитектКА на общината - Живка Бучуковска.

    Коментиран от #17

    13:23 20.03.2026

  • 8 хахахахо

    7 2 Отговор
    Колко пръста има на ръката.

    13:23 20.03.2026

  • 9 Развитие

    19 5 Отговор
    Нямам думи потрес алчност жажда за власт с парите на червените Българи събудете се

    Коментиран от #13

    13:24 20.03.2026

  • 10 Е тоя вече

    21 4 Отговор
    Ша ни опраи

    Коментиран от #15

    13:25 20.03.2026

  • 11 лек му път

    16 5 Отговор
    Варна направо да я подмине.Не ни интересува.

    Коментиран от #21

    13:26 20.03.2026

  • 12 ОПГ "КАУНь-БОТАШ ООД"

    16 6 Отговор
    ОПГ-тона льотчика започва с рекета

    13:26 20.03.2026

  • 13 царя

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Развитие":

    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    13:27 20.03.2026

  • 14 Пич

    17 6 Отговор
    Докато Радев шушумигарсства и не се позиционира ясно накъде смята да води държавата, няма дори и да обмисля, дали ще гласувам за него, или не !!!

    Коментиран от #27, #57

    13:27 20.03.2026

  • 15 тоя праи

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Е тоя вече":

    коремното!

    Коментиран от #43

    13:28 20.03.2026

  • 16 консерва

    5 4 Отговор
    Събудете се,умножете се,българи,че останахме 5 милиона! А бяхме 9,6 милиона!

    13:28 20.03.2026

  • 17 От хранилка

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "глоги":

    на по - голяма , другарката Живка !

    13:28 20.03.2026

  • 18 БЮЛЕТИНА 69

    2 0 Отговор
    Комитет за Управление на Републиката, бюлетина 69 ! ТОВА Е ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР !

    13:29 20.03.2026

  • 19 българи

    8 0 Отговор
    нека всеки си направи по една партия за да имаме равен шанс за кльопачката!

    Коментиран от #25

    13:30 20.03.2026

  • 20 Путин

    7 8 Отговор
    Той е Човекът!Гласувайте за Мууни!

    13:31 20.03.2026

  • 21 Оооо

    4 8 Отговор

    До коментар #11 от "лек му път":

    Разбира се. На вас повече ви харесва Магнитски.

    13:31 20.03.2026

  • 22 Мнозина се чудят кои седят зад проекта

    12 3 Отговор
    Bъншният cпoнcop нa Tpимopcкaтa кoaлиция Пpoгpecивeн Бoтaш e фoндaция Фpидpиx Eбepт oт Гepмaния, кoятo cпoнcopиpa нeмcкитe coциaлдeмoкpaти. ПБ e нoвoтo ГEPБCДC+ППДБ нa cтepoиди.

    13:31 20.03.2026

  • 23 Народно Събрание

    5 0 Отговор
    На България в състезанието,наречено "Избори" й се полагат 10 обиколки по 300 километра.Голямо тичане ще трябва!

    13:32 20.03.2026

  • 24 Хвърчилко радев

    14 4 Отговор
    Дано тия мокрите власи не ме фърлят у дунава че аз у вода съм гола вода

    Коментиран от #29

    13:32 20.03.2026

  • 25 може

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "българи":

    и с томбола?

    13:33 20.03.2026

  • 26 Бабикян

    14 7 Отговор
    Основните спонсори Бобокови от Русе после при Гергов Пловдив черепа София новия стар месия Дание честито

    Коментиран от #36

    13:33 20.03.2026

  • 27 Усмихнат

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Гласувай за ерменския поп тогава.

    Коментиран от #34

    13:33 20.03.2026

  • 28 Пламен

    9 7 Отговор
    Руския поданик Г.Герг. плаща масрафа на Мунчо сега . После ние пак ще му плащаме .

    13:33 20.03.2026

  • 29 славуца

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хвърчилко радев":

    едвам се измъкнах...

    13:33 20.03.2026

  • 30 Наистина ли

    8 2 Отговор
    бай рамадан аталай на дюган е в листите на Румен? Тъжно

    13:33 20.03.2026

  • 31 Кой какъв е

    12 3 Отговор
    Не му вярвам, фалшив е, пак ще измами надеждите за добро бъдеще! ТОВА ГО УМЕЕ!

    13:34 20.03.2026

  • 32 Ми добре

    8 1 Отговор
    Вчера някаква министърка по телевизията беше много разочароващо представяне , съжалявам. Как стават министри някои хора не мога да си обясня. Да беше си седяла дома вместо да отива в телевизията.

    13:35 20.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ми добре

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Усмихнат":

    Той арменския поп е на власт и сега ако не знаеш.

    13:37 20.03.2026

  • 35 Мнение

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Социолог":

    Минус слагам против величие и меч!
    Наскоро гледах неква от величие как лобираше в парламента за дигиталното евро в България!

    Единствените които направиха нещо ЗА интересите на народа и родината ни (събрани гласове за референдум, българска партия в Европарламента, спасиха Милан Димитров от затвор у фащ и др), това са Възраждане!
    Докато се появи истинска алтернатива, която да го докаже с делата си и да е по-добра от възрожденците, аз ще гласувам за Възраждане!

    Иначе да гласуваш за Румен Радев, създателят на ПП (кирчо и кокорчо), който отхвърли референдума на Възраждане и след това в "12 без 10 секунди" пусна уж свой подобен референдум за отлагане на еврото, очеизвадно го направи с цел ПР, понеже урсулите го активираха!

    Все пак основният приоритет, изтекъл от последния форум в Давос, бе нещо от сорта: "ДА СЕ БЛОКИРАТ ПАТРИОТИЧНИТЕ ПАРТИИ В ЕС"!
    ЩОТО АКО ПОВЕЧЕТО УПРАВНИЦИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС СА КАТО ОРБАН, ЗЕЛЕНИЯ ФАШАГА, КИНТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ ЗА НОВИ ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ, КАКТО И ПОДКУПИ В КЕШ ПО БУСОВЕ (КАТО ТЕЗИ ЗАЛОВЕНИ В УНГАРИЯ), НЯМА ДА ВИДИ!!!

    13:38 20.03.2026

  • 36 Това не са основните му спонсори

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "Бабикян":

    Тия са местните бандити, чакащи да захлебват по модела Борисов-Пеевски, но през новото лице Радев. Зад тая измама Прогресивна България отново седят германската политическа система и тамошните фондации-спонсори. ПБ ще е същото като ГЕРБ, но ПБ - както би казал Божинката.

    13:39 20.03.2026

  • 37 Феникс

    10 3 Отговор
    РадЮ натовеца ще заблуди червените бабета , но не и хората със глава на раменцата!

    13:39 20.03.2026

  • 38 Дърти комуняги в атака!

    7 3 Отговор
    България 2026 усеща се като 1996 но това е едно усещане!

    13:39 20.03.2026

  • 39 Копейка Невъзрожденец

    5 6 Отговор
    Трябваше от Свищов, нали от там влизат рaшагите да ни "асфабадят".

    Коментиран от #42

    13:40 20.03.2026

  • 40 български интелектуалец

    6 4 Отговор
    ПП–ДБ са бивши агенти или деца на агенти на ДС противници на ЕС и демократичните ценности и
    привърженици на терориста Путин избил невинни жени и деца в Украйна
    Същият е и фатмака Радеф завършил в Долна Митрополия в годините на управлението на Живков
    специализирал на Миг 29 в Русия и двумесечен курс в САЩ.По принцип не гласувам,но сега ще
    гласувам против тях.А като махнем партйките "файтон"
    Нписаното беше свалено вероятно по нареждане от руското псолство и г-жа Митрофанова

    13:43 20.03.2026

  • 41 Абсурдистан

    5 1 Отговор
    Изчаках малко, за да се ориентирам какво точно предлага мамника. Краткият отговор е :НИЩО НОВО. Събра се група от мъпети, които при подаден знак ще козируват (гласуват) както той каже. Това ще е поредната казармена (вождистка) партия без право на собствено мнение. Очаквано и тъжно.

    13:46 20.03.2026

  • 42 турчилянец безродник

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Копейка Невъзрожденец":

    Ясно е че не си копейка , копийка си.

    13:48 20.03.2026

  • 43 БЪЛГАРИН

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "тоя праи":

    И г-жа Станишева кара трамвай и мотоциклет.Фатмака размаха юмруче! Комунистически из----ди

    Коментиран от #45

    13:51 20.03.2026

  • 44 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    И още нещо. Защо журналите не направят една кратка анкета сред стадото с един въпрос: Бихте ли посочили кои партии вризат в коалицията наречена "Регресивна България"?

    13:51 20.03.2026

  • 45 Констатиращ

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "БЪЛГАРИН":

    И току виж ще кажат че могат да правят секс.Могат но какъв.

    13:54 20.03.2026

  • 46 Пламен

    3 0 Отговор
    Тоя се дуеше като пуяк , когато си пише ракийката на баш-банкет с Гергов в Правец .
    В същото време хора умираха на стълбите пред болниците.

    Наистина ли вярвате на такъв ... ?

    14:07 20.03.2026

  • 47 Хм,

    5 0 Отговор
    Зеления чорап на предизборна обиколка. Дали ще му задават въпроси или само ще декларира като папагал??!! Пълен смешник един пън има повече харизма.

    14:16 20.03.2026

  • 48 Една позиция

    1 0 Отговор
    Преди 35 г. беше добра едрогърдеста.Като такава вече не ставаш.Ставаш за партиен агитка.

    14:16 20.03.2026

  • 49 Всяко едно Лице !Което откаже да Внесе !

    1 0 Отговор
    Всяко едно Лице !Което откаже да Внесе !

    Исканията на Българските Граждани !

    В Конституционния Съд !

    Трябва да бъде Игнорирано !

    И неговите искания !

    Директно да се представят на Тази Институция !

    За сега това са Президента !

    Омбудсмана !

    Кзд !

    И Прокуратурата !

    На Република България !

    Които Могат Да Се Считат !

    Неблагонадеждни лица !

    Които не зачитат !

    Законодателството на Република България !

    14:17 20.03.2026

  • 50 Е хубаво

    3 0 Отговор
    "Регресивна България " почна обиколки.Ами обикаляйте и зарибявайте с плоски лозунги.Първо " олигархията " демек дето му финансира изборите и медийните лобисти,ама те не се пипат .Той без олигарси не може изобщо да цъфне с НС. Чак сдаде поста на другарката ,дето се прави на глуха за временния кабинет.И видно че няма хора в листите му ,събрани оттук оттам спортисти и военни,че да каже раята ей на този ще ни оправи от раз с този сбирчок на "компетентност" .Ами глупости !

    14:18 20.03.2026

  • 51 бълг. патриот

    5 0 Отговор
    Каде ти е юмручето.Боташ вън!

    14:19 20.03.2026

  • 52 Ше има ли кебапи и наливна бира

    3 0 Отговор
    Да хода подир тея и да ям на корем

    14:23 20.03.2026

  • 53 Защо няма опция

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Социолог":

    за и Величие и меч. С ПО ЕДИН МИНУС...

    14:28 20.03.2026

  • 54 Исторически парк

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Резидента":

    Най големите дебили сте вие гербарите

    14:34 20.03.2026

  • 55 1234

    0 0 Отговор
    да го питат кво мисли за наливаните пари в кацата без дъно осрайна,смята ли да продължава таз нагла кражба от народа

    14:36 20.03.2026

  • 56 БОЦ - ко

    1 0 Отговор
    Слизаха от гората партизани,
    И всичко бе на ред,
    Стана тя, каквато стана,
    Тя - гората със лиценз отнет...

    От президентството другари,
    Слизат вече - във властта,
    Обещания не изпълними, стари,
    Няма мърдане от пропастта !

    14:39 20.03.2026

  • 57 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Правилно!
    И аз разсъждавам по сходен начин!

    Отделно Радев имаше не малко поводи за притеснение спрямо избирателите си:

    - Той издигна Кирчо и Кокорчо в политиката (едни от най-вридните индивиди за България)!
    - Той ПРЕНЕБРЕГНА референдумът на Възраждане, неглижирайки гласовете на 604 000 българи! След това в 12 без 10 секунди пусна свой сходен референдум към НС, единствено с цел ПР за новите избори!
    - Той първо говори каквото иска да чуе нашият народ (примера със Зеленски), а след това изгони журналистите, за да не чуе народът ни какво ще се търгува и продава!
    - Той вдигна юмрук срещу прокуратурата на Пеевски, след което се скри като ..., когато народът излезе на масови протести!
    - Той се обяви за по-тясна интеграция на страната ни в ЕС (пренебрегвайки ФАКТЪТ, че ни вкараха в еврозоната с фалшиви данни за инфлацията)!

    Тези и много други негови ДЕЛА, показват същността му (че и той е от тях продалите се към урсулите и шорош)!!!

    ЗАТОВА ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
    МОЖЕ И ДА ИМАТ КУСУРИ, НО ПОНЕ НАПРАВИХА НЕЩО ЗА НАРОДА НИ!!!

    14:43 20.03.2026

