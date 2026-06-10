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Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година. Това е нарушение на регламента

Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година. Това е нарушение на регламента

10 Юни, 2026 08:34 789 21

  • асен василев-
  • свръхдефицит-
  • превенция-
  • нарушение на регламента

"От 2009–2021 г., когато аз взех да управлявам бюджетите на страната, имаме две години без дефицит. Въпросът е този дефицит как се харчи – дали го планираш или го харчиш в края на годината за фирми, приближени до властта.", коментира още Василев

Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година. Това е нарушение на регламента - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в ефира на БНТ.
"През 2025 г. нещата взеха да излизат от контрол. Процедурата по свръхдефицит казва, че няма причина за 2025 г. да сме в свръхдефицит. Той ни е наложен превантивно за 2026 г. Това е в нарушение на регламента. В процедурата по свръхдефицит трябва да си над 3%, а те официално казват, че сме 2,9%. Последно бях финансов министър през април 2024 г., не знам колко правителства ще се упражняват върху тежкото наследство. Последният бюджет, който моят екип е писал, завършихме с 3% дефицит", заяви Василев.
Той допълни още: "От 2009–2021 г., когато аз взех да управлявам бюджетите на страната, имаме две години без дефицит. Въпросът е този дефицит как се харчи – дали го планираш или го харчиш в края на годината за фирми, приближени до властта."

Василев обясни откъде би спестил пари в бюджета.

"В тези 7,4% има ръст на издръжката – кафе, вода, нови коли, ремонти. Трябва да се преразгледа подоходната политика – всичко това, което се е вдигнало с 50/60%, няма как да продължи по този начин. Ако има някакъв „автоматизъм“ някъде, той трябва да отговаря на две условия – да е социално значима професия и да има недостиг на кадри. В момента имаме една професия, която отговаря на това, и това са медиците."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    24 0 Отговор
    Кой прибра няколкото десетки милиарда, които гарантираха валутния ни борд? Наши пари. Някой няма ли да каже?

    Коментиран от #6, #17

    08:40 10.06.2026

  • 2 Емо

    19 8 Отговор
    Никаква Прогресивна България не е, плосък данък и плоски обещания!
    Съчетани с некомпетентност и аматьорщина!

    Коментиран от #14

    08:40 10.06.2026

  • 3 ма много

    20 5 Отговор
    ги разбира нещата Кокорчето, за това сме на туй дердже.

    08:42 10.06.2026

  • 4 честен ционист

    12 1 Отговор
    Фалитът е заложен отдавна, лошото е, че Ганчо максимум няколко месеца издържа на хиперинфлация и после на килимчето при Лагард и цифровите евраци.

    08:42 10.06.2026

  • 5 ЧеБурашка

    22 7 Отговор
    Свръхдефицита е следствие от фалшифициране на финансовото състояние на държавата от години. За това си виновен и ти Асенчо! Жилтопаветието е по-вредно от Боци и Шиши взети заедно...

    08:43 10.06.2026

  • 6 честен ционист

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Прибраха ги тия с Херкулесите. Вече 3 месеца не могат ги извозят, та Румбата им даде още месец за финално товарене.

    Коментиран от #11

    08:44 10.06.2026

  • 7 Как

    13 3 Отговор
    Кой сикаджииската герберска мутра и кокорчо

    08:44 10.06.2026

  • 8 то е нормално 7-8 проценти . нищо не е

    11 1 Отговор
    но щом има критики . ще има и решения . то от 24 година дългове и инфлация . вдигаха заплати, бонуси . директор за година взема 2 милиона кеш . а дребен персонал за година е с 8 000 евро . така го измислиха . затова има и стачки . и 27г ще е така .

    08:44 10.06.2026

  • 9 Айляк

    16 1 Отговор
    Труден, тежък период за Кокоринка - Спецов, Мецов, Коцев, Боцев, тц...
    И нейната не е лесна.

    08:44 10.06.2026

  • 10 Гласове от зайчарника в Банкя

    15 2 Отговор
    Бацо брат му Шишо и Кокорчо ви вкараха в Клуба на богатите, какво не ви харесва, вижте, колко е хубаво, кило дефицитни череши доби стойност на кюлче😉

    08:46 10.06.2026

  • 11 Без име

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Заради тези милиарди ни натресоха еврото. И милиардите изчезнаха.

    08:46 10.06.2026

  • 12 Точно ти

    19 3 Отговор
    Кокорий Халатов Вазелинов счупи държавата.

    08:48 10.06.2026

  • 13 Фен

    17 1 Отговор
    Радев ви довлече. А вие скапахте държавата.

    08:48 10.06.2026

  • 14 Кочо

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Емо":

    Щом не въвежда Прогресивен данък, а остава Плосък, би требвало да се нарекат Плоска България! Така е по справедливо и почтено към избирателя суверен! Но не и към Сюзерена!

    08:50 10.06.2026

  • 15 Асена защо не е в затвора??

    15 0 Отговор
    незабавно

    08:53 10.06.2026

  • 16 Как е в клуба на богатите ве мазен пе..?

    17 0 Отговор
    Текнаха ли реките от мед и масло, златния дъжд заваля ли?

    08:53 10.06.2026

  • 17 Зелейнски съм

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Не съм виждал никакви български десетки милиарди евраци! И мама Урси с баба ЛаГад не са!

    08:56 10.06.2026

  • 18 Хахаха

    12 1 Отговор
    Кокорчо вече взе и Еврокомисията да обвинява в измама. Всички лъжат само той е прав. Смятайте какъв лъжец и нагляр е този. Те хората с финанси се занимават от хилядолетия той тръгнал да ги учи как се смята. Пълен мошенник.

    08:56 10.06.2026

  • 19 Зеления

    7 1 Отговор
    "От 2009–2021 г., когато аз взех да управлявам бюджетите на страната, имаме две години без дефицит. "
    Значи за тези 12 год от как Асен прави бюджета сам си признава, че само 2 год приходите и разходите са равни, а в останалите 10 г. АСЕН ТЕГЛИ ЗАЕМИ. Казано просто е че неговата философия е непрекъснато да се теглят заеми, а не както е правилно този бюджет да излиза на излишък.
    Сега един въпрос към поддръжниците на ППДБ - вие се имате за умни, може ли всяко ваше семейство да тегли заеми 10 г. и да продължава да го прави и в бъдеще?
    И след като абсолютмо логичния отговор е НЕ, кое от двете е вярно - вие не сте умни, а глупави че гласувате за Асен, или втори вариант вие сте по фанатици от най-големите комунисти навремето, които гласуваха винаги за вожда на тяхната партия без значение на къде ги води?

    08:57 10.06.2026

  • 20 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Абе на книга по кокорчово време дефицит нямаше. Също както с инфлацията, докато ни вкарат еврото.

    09:00 10.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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