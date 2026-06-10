Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година. Това е нарушение на регламента

Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в ефира на БНТ.
"През 2025 г. нещата взеха да излизат от контрол. Процедурата по свръхдефицит казва, че няма причина за 2025 г. да сме в свръхдефицит. Той ни е наложен превантивно за 2026 г. Това е в нарушение на регламента. В процедурата по свръхдефицит трябва да си над 3%, а те официално казват, че сме 2,9%. Последно бях финансов министър през април 2024 г., не знам колко правителства ще се упражняват върху тежкото наследство. Последният бюджет, който моят екип е писал, завършихме с 3% дефицит", заяви Василев.
Той допълни още: "От 2009–2021 г., когато аз взех да управлявам бюджетите на страната, имаме две години без дефицит. Въпросът е този дефицит как се харчи – дали го планираш или го харчиш в края на годината за фирми, приближени до властта."
Василев обясни откъде би спестил пари в бюджета.
"В тези 7,4% има ръст на издръжката – кафе, вода, нови коли, ремонти. Трябва да се преразгледа подоходната политика – всичко това, което се е вдигнало с 50/60%, няма как да продължи по този начин. Ако има някакъв „автоматизъм“ някъде, той трябва да отговаря на две условия – да е социално значима професия и да има недостиг на кадри. В момента имаме една професия, която отговаря на това, и това са медиците."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #6, #17
08:40 10.06.2026
2 Емо
Съчетани с некомпетентност и аматьорщина!
Коментиран от #14
08:40 10.06.2026
3 ма много
08:42 10.06.2026
4 честен ционист
08:42 10.06.2026
5 ЧеБурашка
08:43 10.06.2026
6 честен ционист
До коментар #1 от "Без име":Прибраха ги тия с Херкулесите. Вече 3 месеца не могат ги извозят, та Румбата им даде още месец за финално товарене.
Коментиран от #11
08:44 10.06.2026
7 Как
08:44 10.06.2026
8 то е нормално 7-8 проценти . нищо не е
08:44 10.06.2026
9 Айляк
И нейната не е лесна.
08:44 10.06.2026
10 Гласове от зайчарника в Банкя
08:46 10.06.2026
11 Без име
До коментар #6 от "честен ционист":Заради тези милиарди ни натресоха еврото. И милиардите изчезнаха.
08:46 10.06.2026
12 Точно ти
08:48 10.06.2026
13 Фен
08:48 10.06.2026
14 Кочо
До коментар #2 от "Емо":Щом не въвежда Прогресивен данък, а остава Плосък, би требвало да се нарекат Плоска България! Така е по справедливо и почтено към избирателя суверен! Но не и към Сюзерена!
08:50 10.06.2026
15 Асена защо не е в затвора??
08:53 10.06.2026
16 Как е в клуба на богатите ве мазен пе..?
08:53 10.06.2026
17 Зелейнски съм
До коментар #1 от "Без име":Не съм виждал никакви български десетки милиарди евраци! И мама Урси с баба ЛаГад не са!
08:56 10.06.2026
18 Хахаха
08:56 10.06.2026
19 Зеления
Значи за тези 12 год от как Асен прави бюджета сам си признава, че само 2 год приходите и разходите са равни, а в останалите 10 г. АСЕН ТЕГЛИ ЗАЕМИ. Казано просто е че неговата философия е непрекъснато да се теглят заеми, а не както е правилно този бюджет да излиза на излишък.
Сега един въпрос към поддръжниците на ППДБ - вие се имате за умни, може ли всяко ваше семейство да тегли заеми 10 г. и да продължава да го прави и в бъдеще?
И след като абсолютмо логичния отговор е НЕ, кое от двете е вярно - вие не сте умни, а глупави че гласувате за Асен, или втори вариант вие сте по фанатици от най-големите комунисти навремето, които гласуваха винаги за вожда на тяхната партия без значение на къде ги води?
08:57 10.06.2026
20 Наблюдател
09:00 10.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.