Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година. Това е нарушение на регламента

Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в ефира на БНТ.

"През 2025 г. нещата взеха да излизат от контрол. Процедурата по свръхдефицит казва, че няма причина за 2025 г. да сме в свръхдефицит. Той ни е наложен превантивно за 2026 г. Това е в нарушение на регламента. В процедурата по свръхдефицит трябва да си над 3%, а те официално казват, че сме 2,9%. Последно бях финансов министър през април 2024 г., не знам колко правителства ще се упражняват върху тежкото наследство. Последният бюджет, който моят екип е писал, завършихме с 3% дефицит", заяви Василев.

Той допълни още: "От 2009–2021 г., когато аз взех да управлявам бюджетите на страната, имаме две години без дефицит. Въпросът е този дефицит как се харчи – дали го планираш или го харчиш в края на годината за фирми, приближени до властта."

Василев обясни откъде би спестил пари в бюджета.

"В тези 7,4% има ръст на издръжката – кафе, вода, нови коли, ремонти. Трябва да се преразгледа подоходната политика – всичко това, което се е вдигнало с 50/60%, няма как да продължи по този начин. Ако има някакъв „автоматизъм“ някъде, той трябва да отговаря на две условия – да е социално значима професия и да има недостиг на кадри. В момента имаме една професия, която отговаря на това, и това са медиците."