Гордана Силяновска идва у нас за среща с Илияна Йотова

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска днес ще се срещне с държавния глава Илияна Йотова в София, съобщават от Нова телевизия. Силяновска идва у нас заедно с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която ще се проведе в София.
По думите на Гордана Силяновска в рамките на събитието се очаква „да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем”. А предстоящия си разговор с Йотова тя определи като „естествено продължение” на срещата им в Ереван през май по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали „приятен женски разговор”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пожелание
Коментиран от #3
07:20 10.06.2026
2 Дзак
07:32 10.06.2026
3 Оппаааа
До коментар #1 от "Пожелание":Няма такава държава. Вардарска българска околия е преименувана СЕВЕРНА македония.
07:32 10.06.2026
4 Айляк
Само, че този път няма да и е лесно на Горданка с Йотова, обзалагам се.
Миналият път като беше тук врътнаха провокацията с липсата на техния флаг, а посещението беше неофициално. Сега да видим какво ще е.
Важното е да не се предават българските интереси. Другото, здраве да е.
07:42 10.06.2026
5 Пак ли?
Коментиран от #6
07:44 10.06.2026
6 Гост
До коментар #5 от "Пак ли?":Като знам какви са българите, накрая ще се отречем от всичко и ще станем и ние македонци....
07:46 10.06.2026
7 коко
07:46 10.06.2026
8 Тая Гордана...
С техният вече станал паталогичен македонски манталитет,че са най-великите на света...
07:49 10.06.2026
9 Оме
07:52 10.06.2026
10 Да си носи
07:53 10.06.2026
11 Рецепти за курабийки
08:06 10.06.2026
12 маке
08:11 10.06.2026
13 уважавам си го Бай Ганю
08:16 10.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 венсеремос
08:37 10.06.2026
16 венсеремос
08:38 10.06.2026
17 Херодот
08:40 10.06.2026
18 Перо
08:41 10.06.2026