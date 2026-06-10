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Гордана Силяновска идва у нас за среща с Илияна Йотова

Гордана Силяновска идва у нас за среща с Илияна Йотова

10 Юни, 2026 07:17 941 18

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  • визита-
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  • илияна йотова

Президентът на РСМ ще участва в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

Гордана Силяновска идва у нас за среща с Илияна Йотова - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска днес ще се срещне с държавния глава Илияна Йотова в София, съобщават от Нова телевизия. Силяновска идва у нас заедно с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която ще се проведе в София.

По думите на Гордана Силяновска в рамките на събитието се очаква „да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем”. А предстоящия си разговор с Йотова тя определи като „естествено продължение” на срещата им в Ереван през май по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали „приятен женски разговор”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пожелание

    3 13 Отговор
    Да вкарват Македония в ЕС . за да има една държава по зле от нас.

    Коментиран от #3

    07:20 10.06.2026

  • 2 Дзак

    2 4 Отговор
    Има ум и има стил. Сякаш иде от нашето Възраждане.

    07:32 10.06.2026

  • 3 Оппаааа

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пожелание":

    Няма такава държава. Вардарска българска околия е преименувана СЕВЕРНА македония.

    07:32 10.06.2026

  • 4 Айляк

    13 1 Отговор
    Да идва бабичката, що да не идва?!
    Само, че този път няма да и е лесно на Горданка с Йотова, обзалагам се.
    Миналият път като беше тук врътнаха провокацията с липсата на техния флаг, а посещението беше неофициално. Сега да видим какво ще е.
    Важното е да не се предават българските интереси. Другото, здраве да е.

    07:42 10.06.2026

  • 5 Пак ли?

    11 1 Отговор
    Какъв ли скандал ще има сега?

    Коментиран от #6

    07:44 10.06.2026

  • 6 Гост

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Пак ли?":

    Като знам какви са българите, накрая ще се отречем от всичко и ще станем и ние македонци....

    07:46 10.06.2026

  • 7 коко

    11 2 Отговор
    Краят на света ще дойде но на македонците няма да им дойде акъла в главата...

    07:46 10.06.2026

  • 8 Тая Гордана...

    12 1 Отговор
    ...,пак ще ни се прави на...Горда...!
    С техният вече станал паталогичен македонски манталитет,че са най-великите на света...

    07:49 10.06.2026

  • 9 Оме

    8 1 Отговор
    Да внимават с тези , ще търсят провокация....

    07:52 10.06.2026

  • 10 Да си носи

    6 0 Отговор
    Македонското знаме, да не реве после!

    07:53 10.06.2026

  • 11 Рецепти за курабийки

    5 0 Отговор
    Рецепти за курабийки ли ще си раменят?

    08:06 10.06.2026

  • 12 маке

    10 0 Отговор
    Ние крокодили като тая си имаме(Надежда Михайлова)

    08:11 10.06.2026

  • 13 уважавам си го Бай Ганю

    4 0 Отговор
    Нека дойде, нека се поразходи малко между хора с авиончето,сега й се е паднало, няма да е вечно президентка я,келепир има в тая работа

    08:16 10.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 венсеремос

    1 0 Отговор
    Шантонерката Гордана на килимчето пред Илияна Йотова.Ще признае българския произход на РСМ и ще си отитде с празни торби.БИЙ по слугинята Гордана!!.Между другото Гордана и българка,НЯМА македонски език.НИКОГА не е имало.РСМ е България и ще се върне в лоното на Родината си,България!!!

    08:37 10.06.2026

  • 16 венсеремос

    4 0 Отговор
    Шантонерката Гордана на килимчето пред Илияна Йотова.Ще признае българския произход на РСМ и ще си отитде с празни торби.БИЙ по слугинята Гордана!!.Между другото Гордана и българка,НЯМА македонски език.НИКОГА не е имало.РСМ е България и ще се върне в лоното на Родината си,България!!!

    08:38 10.06.2026

  • 17 Херодот

    4 0 Отговор
    МАКЕДОНЕЦ не е народност, а ПРОФЕСИЯ -Уинстън Чърчил

    08:40 10.06.2026

  • 18 Перо

    3 0 Отговор
    Силяновска да не си забрави знамето!

    08:41 10.06.2026

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