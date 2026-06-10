Проф. Росен Стоянов: Комуникацията на управляващите е погрешна, непрофесионална и разпиляна

Комуникацията на правителството е разпиляна, а липсата на бюджет остава основният проблем. Такова мнение изрази Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации в СУ “Св. Климент Охридски", в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

По думите му все още е рано да се правят категорични оценки за работата на правителството, но най-сериозната критика към момента остава липсата на внесен държавен бюджет.

"Все още няма дори внесен бюджет. Вече загубих бройката на поредните удължавания на предишния. Това е най-важният документ и би трябвало да бъде приоритет в работата на правителството", посочи Стоянов.

Според него комуникацията на управляващите е "изключително погрешна, непрофесионална и разпиляна". "По различни теми говорят много хора и често изпращат разнопосочни послания. Това дава възможност на опозицията да използва ситуацията като инструмент за атаки и критики, докато обществото остава в неяснота относно фокуса и идеите на управлението", поясни той.

За споразумението с търговските вериги

Стоянов определи идеята за споразумение с търговските вериги като интересна и любопитна, но изрази съмнения относно ефекта от подобна мярка.

"Колкото и странно да звучи, системното и договорено намаляване на цените вследствие на каквато и да е договорка между частни компании е почти толкова притеснително, колкото и координираното им повишаване или поддържане на определени ценови нива. От икономическа гледна точка съществува терминът "дъмпинг". Когато намаленията се случват едновременно, трудно можем да говорим за нормална пазарна практика, а по-скоро за временна договореност", коментира той.

Стоянов уточни, че не е икономист или финансист, но според него ще бъде трудно както за гражданите, така и за контролните органи да установят дали обявените намаления се различават от традиционните промоционални кампании на търговските вериги.

"Няма как да сме сигурни дали това е политика за ограничаване на високите надценки и свръхпечалби, или просто маркетингов инструмент за поддържане на високи нива на потребление, обороти и печалби", допълни той.

За оставката на главния секретар на МВР

По повод оставката на главния секретар на МВР Стоянов заяви, че гледа скептично на практиката важни политически и институционални послания да се отправят чрез социалните мрежи.

"Всеки път, когато политик или висш държавен служител използва дигиталните платформи, за да съобщи нещо с важен обществен и стратегически отзвук, подхождам с известен скептицизъм. Социалните платформи, особено личните профили, не бива да се използват като основен канал за институционална комуникация. Те са по-подходящи за изграждане на имидж и репутация", категоричен е той.

По думите му не би подкрепил категорично политик, който избира да обяви оставката си именно чрез социална платформа.

За случая "Баба Алино"

Според Стоянов скандалът около "Баба Алино" е поредното доказателство за слабостта на държавните институции. "Това е симптоматика, която за пореден път показва наличието на много държавни структури и институции, но недостатъчна ефективност от тяхна страна. Вярвам, че държавата трябва да има ограничена, но ясна роля - да гарантира обществения ред, сигурността и необходимия контрол, а пазарът да бъде водещият механизъм", каза той.

По думите му множество институции са били длъжни да упражнят контрол върху случващото се, но вместо това е станало свидетелство на прехвърляне на отговорността.

"Структурите са много на брой, но са изключително слаби. Както гласи народната мъдрост - колкото повече баби, толкова по-хилаво бебе", отбеляза Стоянов.

За политическата ситуация

На въпрос дали вижда драматична промяна в политическата картина след изборите и през първия месец от управлението на новото правителство, Стоянов посочи като основен проблем липсата на реална политическа алтернатива.

"Независимо от резултатите на отделните политически сили, винаги трябва да съществува перспектива за алтернатива. Това е гаранция, че управляващите няма да се самозабравят", посочи той.

Според него разпокъсаната парламентарна опозиция не дава сигнали, че може да се обедини около ключови теми и да предложи убедителна алтернатива на управлението.