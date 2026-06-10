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Проф. Росен Стоянов: Комуникацията на управляващите е погрешна, непрофесионална и разпиляна

Проф. Росен Стоянов: Комуникацията на управляващите е погрешна, непрофесионална и разпиляна

10 Юни, 2026 08:13 686 9

  • росен стоянов-
  • комуникация-
  • управляващи-
  • грешка

"Все още няма дори внесен бюджет. Вече загубих бройката на поредните удължавания на предишния. Това е най-важният документ и би трябвало да бъде приоритет в работата на правителството", посочи още анализаторът

Проф. Росен Стоянов: Комуникацията на управляващите е погрешна, непрофесионална и разпиляна - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Комуникацията на правителството е разпиляна, а липсата на бюджет остава основният проблем. Такова мнение изрази Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации в СУ “Св. Климент Охридски", в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

По думите му все още е рано да се правят категорични оценки за работата на правителството, но най-сериозната критика към момента остава липсата на внесен държавен бюджет.

"Все още няма дори внесен бюджет. Вече загубих бройката на поредните удължавания на предишния. Това е най-важният документ и би трябвало да бъде приоритет в работата на правителството", посочи Стоянов.

Според него комуникацията на управляващите е "изключително погрешна, непрофесионална и разпиляна". "По различни теми говорят много хора и често изпращат разнопосочни послания. Това дава възможност на опозицията да използва ситуацията като инструмент за атаки и критики, докато обществото остава в неяснота относно фокуса и идеите на управлението", поясни той.

За споразумението с търговските вериги
Стоянов определи идеята за споразумение с търговските вериги като интересна и любопитна, но изрази съмнения относно ефекта от подобна мярка.

"Колкото и странно да звучи, системното и договорено намаляване на цените вследствие на каквато и да е договорка между частни компании е почти толкова притеснително, колкото и координираното им повишаване или поддържане на определени ценови нива. От икономическа гледна точка съществува терминът "дъмпинг". Когато намаленията се случват едновременно, трудно можем да говорим за нормална пазарна практика, а по-скоро за временна договореност", коментира той.

Стоянов уточни, че не е икономист или финансист, но според него ще бъде трудно както за гражданите, така и за контролните органи да установят дали обявените намаления се различават от традиционните промоционални кампании на търговските вериги.

"Няма как да сме сигурни дали това е политика за ограничаване на високите надценки и свръхпечалби, или просто маркетингов инструмент за поддържане на високи нива на потребление, обороти и печалби", допълни той.

За оставката на главния секретар на МВР
По повод оставката на главния секретар на МВР Стоянов заяви, че гледа скептично на практиката важни политически и институционални послания да се отправят чрез социалните мрежи.

"Всеки път, когато политик или висш държавен служител използва дигиталните платформи, за да съобщи нещо с важен обществен и стратегически отзвук, подхождам с известен скептицизъм. Социалните платформи, особено личните профили, не бива да се използват като основен канал за институционална комуникация. Те са по-подходящи за изграждане на имидж и репутация", категоричен е той.

По думите му не би подкрепил категорично политик, който избира да обяви оставката си именно чрез социална платформа.

За случая "Баба Алино"
Според Стоянов скандалът около "Баба Алино" е поредното доказателство за слабостта на държавните институции. "Това е симптоматика, която за пореден път показва наличието на много държавни структури и институции, но недостатъчна ефективност от тяхна страна. Вярвам, че държавата трябва да има ограничена, но ясна роля - да гарантира обществения ред, сигурността и необходимия контрол, а пазарът да бъде водещият механизъм", каза той.

По думите му множество институции са били длъжни да упражнят контрол върху случващото се, но вместо това е станало свидетелство на прехвърляне на отговорността.

"Структурите са много на брой, но са изключително слаби. Както гласи народната мъдрост - колкото повече баби, толкова по-хилаво бебе", отбеляза Стоянов.

За политическата ситуация
На въпрос дали вижда драматична промяна в политическата картина след изборите и през първия месец от управлението на новото правителство, Стоянов посочи като основен проблем липсата на реална политическа алтернатива.

"Независимо от резултатите на отделните политически сили, винаги трябва да съществува перспектива за алтернатива. Това е гаранция, че управляващите няма да се самозабравят", посочи той.

Според него разпокъсаната парламентарна опозиция не дава сигнали, че може да се обедини около ключови теми и да предложи убедителна алтернатива на управлението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 8 Отговор
    За пръв път съм съгласен с професор! Нещо повече - бяхме забравили да виждаме такива хаотични, незнаещи и неподготвени екземпляри!!! Тези напълно ме изумяват!!!

    08:23 10.06.2026

  • 2 Овчар

    9 4 Отговор
    Този от кога е професор и кой го направи ..?

    08:23 10.06.2026

  • 3 Айляк

    8 4 Отговор
    Нямаме бюджет още, за да увиснат измамниците с обществените поръчки - разните му там буцита и шишита.
    Ама това или го знаеш, професоре и сега изпълняваш поръчка, или си просто обикновен кухарник.
    Да им таковам на псевдопрофесорите по тез ширини.

    08:25 10.06.2026

  • 4 Механик

    9 2 Отговор
    Без да подкрепям сегашното т. нар. "правителство" и най-вече "шефа" му, ще ви кажа, че човека на снимката от статията е обикновен лаладжия, дето разбира от всичко. По лицето му личи, че принадлежи към педоханската чета и се прехранва от някое НПО (вероятно от тия, най-вредните).

    08:27 10.06.2026

  • 5 Трол

    1 3 Отговор
    Прекалено възпитан човек е този професор.

    08:27 10.06.2026

  • 6 Майстора

    10 2 Отговор
    Професоре , знаем каква ти е мъката, но по-зле ще става за соросоидите като вас.Свиквай, защото поне четири години ще се гърчите и бълвате отрова.

    08:28 10.06.2026

  • 7 ясно ли ви е

    3 0 Отговор
    Миналия ден някъв copoсоид се жалваше че опозицията от либералните и демократини сили неможели да комуникират правилно с гражданите и затова хората мислели че благо коцко имал вина за Баба Алино. Ся управляващите не можели да комуникират. Разбрахте ли, не че е зле положението на територията, просто управляващи и опозиция са зле в комуникацията и не могат като хората да ни обяснят, че всичко е ток!

    08:42 10.06.2026

  • 8 Можачите в действие

    4 1 Отговор
    Най- различни познати "можачи" и "разбирачи" от целия спектър, си скъсват диференциалите да се препоръчват колко са ерудирани, колко са култивирани и кооперативни и само ако ги помоли новата власт, ще дадат всичко от себе си, както го правеха и за всички предишни власти, и то само за да може народът да живее добре!
    То не бяха даниелвълчевци, дацовци, андрейрайчевци ... сега и тоз!
    Не разбрахте ли, че на Радев не му трябват мекерета?!

    08:52 10.06.2026

  • 9 А Бе Момче ?

    0 0 Отговор
    Много Добре Знаеш !

    Че "политически комуникации" !

    С Нещо Много разнопосочно !

    Разкъсано !

    И Противоречиво !

    Които в Основата си !

    Са Нещо Насочено !

    Срещу Изпълнението На Постановеното !

    От Конституцията !

    И Закона !

    Така Че !

    Спри Да Дрънкаш !

    09:03 10.06.2026

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