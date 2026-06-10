Шефът на НЗОК подаде оставка

Управителят на НЗОК доц. д-р Петко Стефановски обяви, че подава оставка, съобщават от novini.bg.
„Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение", заявява доц. д-р Петко Стефановски в съобщение до медиите.
„Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си!", пише доц. д-р Стефановски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
08:50 10.06.2026
2 майстор
08:50 10.06.2026
3 колко ли заплата е вземал . като на ндк
08:53 10.06.2026
4 Айляк
,;Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да остана на поста си, въпреки бруталното обезкостяване на ръководената от мен досега НЗОК"
08:54 10.06.2026
5 Има ли списък кои началници да се сменят
-;-
Няма ли списък и да се види колко нови ятаци и партизани трябва да се захлебят!
Да стане ясно- 20-30-40 хиляди нови партизани ни трябват и да се сменяват!
08:57 10.06.2026
6 Момчето съм
09:01 10.06.2026
7 Доналд Дък, паток
09:04 10.06.2026