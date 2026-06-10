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Шефът на НЗОК подаде оставка

Шефът на НЗОК подаде оставка

10 Юни, 2026 08:46 678 7

  • директор-
  • здравна каса-
  • оставка

„Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение", заявява доц. д-р Петко Стефановски в съобщение до медиите.

Шефът на НЗОК подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Управителят на НЗОК доц. д-р Петко Стефановски обяви, че подава оставка, съобщават от novini.bg.

„Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение", заявява доц. д-р Петко Стефановски в съобщение до медиите.
„Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си!", пише доц. д-р Стефановски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    5 2 Отговор
    Никаква здравна каса! Незабавно да се въведе здравно застраховане! Моите пари са си мои и не желая да бъдат общи. Не желая с моите пари да се лекува нечий електорат или пък други по три пъти в годината да ходят на евтини пичивки в бившите санаториуми - т.нар.болници за рехабилитация.

    08:50 10.06.2026

  • 2 майстор

    0 0 Отговор
    Ще го набутат в някое министерство.

    08:50 10.06.2026

  • 3 колко ли заплата е вземал . като на ндк

    3 0 Отговор
    тази . обяви че нямало пари . 50 процента сами плащали някои пациенти . не покривала касата някои неща . щяла да покрива . нямала за заплати . персонала намалял .

    08:53 10.06.2026

  • 4 Айляк

    3 0 Отговор
    Да се чете:
    ,;Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да остана на поста си, въпреки бруталното обезкостяване на ръководената от мен досега НЗОК"

    08:54 10.06.2026

  • 5 Има ли списък кои началници да се сменят

    1 0 Отговор
    Шефът на НЗОК подаде оставка
    -;-
    Няма ли списък и да се види колко нови ятаци и партизани трябва да се захлебят!
    Да стане ясно- 20-30-40 хиляди нови партизани ни трябват и да се сменяват!

    08:57 10.06.2026

  • 6 Момчето съм

    1 0 Отговор
    Не се въунувайте, коуеги. Ше туриме пак наше момче!

    09:01 10.06.2026

  • 7 Доналд Дък, паток

    0 0 Отговор
    Барабар Петко с мъжете. Тръгнал и той на далавера.

    09:04 10.06.2026

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