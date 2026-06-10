Кабинетът обсъжда смени в ръководствата на НАП и Държавна агенция „Разузнаване”

Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание днес. Според записаното в дневния ред със свое решение кабинетът ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция „Разузнаване”. Освен това се очаква да бъде освободен настоящият директор на НАП и да бъде назначен нов, информират от Нова телевизия.
Очаква се още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. Едно от тях засяга промени в Българския енергиен холдинг (БЕХ), които са нужни, за да получи страната ни средства по последните плащания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По-добре старите калинки на Шиши и Боко
07:42 10.06.2026
2 Колко
07:42 10.06.2026
3 Пич
07:45 10.06.2026
4 Овладяване на държавата и схемите
07:48 10.06.2026
5 Електронно управление
07:48 10.06.2026
6 Не е Проблема В Смяната !
Коментиран от #7
07:50 10.06.2026
7 А Тя !
До коментар #6 от "Не е Проблема В Смяната !":Все Още Е Неизвестноа !
07:51 10.06.2026
8 Мунчо мундира
Коментиран от #11
08:02 10.06.2026
9 Айляк
Че бандерите са изшмъркали нашите пари и помощи?
Е, това го знаем и без таз агенцийка.
А НАП? Колко фризьорски салони ще изнуди днеска, вместо да подгони измамниците с милионите?
Сменяй.
08:08 10.06.2026
10 Сребрина Златарова
08:18 10.06.2026
11 Какъв
До коментар #8 от "Мунчо мундира":да е ? Потомствен комунист , военен , учил да пуска бомби ! Горд със зет руснак , мъж на сестра му , чийто баща също е бивш военен летец !
08:19 10.06.2026
12 Нервна Копейка
Коментиран от #13
08:24 10.06.2026
13 Евроцента във фалит
До коментар #12 от "Нервна Копейка":Един десен прав не искаш ли да ти върнат? С ДДС.
08:27 10.06.2026
14 Пълно е с пенсионери
08:42 10.06.2026
15 Гумен кРадев Решетников 💩
Радев номинира за член на комисията Зинаида Златанова, вицепремиер на Орешарски от ДПС и най-добра приятелка на майката на Пеевски. Излязоха много публикации, че синът й живее с дъщерята на Радев.
Последният мандат с остатък пък Илияна Йотова даде на ДПС. Като го взе от ДБ. Просто съвпадения. Радев е такава измама.
08:51 10.06.2026
16 Шмекер cKoneйкин празнодумеца
08:55 10.06.2026