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Кабинетът обсъжда смени в ръководствата на НАП и Държавна агенция „Разузнаване”

Кабинетът обсъжда смени в ръководствата на НАП и Държавна агенция „Разузнаване”

10 Юни, 2026 07:35 1 038 16

  • правителство-
  • смени-
  • ръководства-
  • нап-
  • държавна агенция разузнаване

Очаква се още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост

Кабинетът обсъжда смени в ръководствата на НАП и Държавна агенция „Разузнаване” - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание днес. Според записаното в дневния ред със свое решение кабинетът ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция „Разузнаване”. Освен това се очаква да бъде освободен настоящият директор на НАП и да бъде назначен нов, информират от Нова телевизия.

Очаква се още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. Едно от тях засяга промени в Българския енергиен холдинг (БЕХ), които са нужни, за да получи страната ни средства по последните плащания.


България
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    Коментиран от #7

    07:50 10.06.2026

  • 7 А Тя !

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    До коментар #6 от "Не е Проблема В Смяната !":

    Все Още Е Неизвестноа !

    07:51 10.06.2026

  • 8 Мунчо мундира

    9 2 Отговор
    излезе голямо менте!

    Коментиран от #11

    08:02 10.06.2026

  • 9 Айляк

    11 1 Отговор
    Агенция Разузнаване какво е разузнала?
    Че бандерите са изшмъркали нашите пари и помощи?
    Е, това го знаем и без таз агенцийка.
    А НАП? Колко фризьорски салони ще изнуди днеска, вместо да подгони измамниците с милионите?
    Сменяй.

    08:08 10.06.2026

  • 10 Сребрина Златарова

    2 0 Отговор
    Голяма рода има тоз, а пък жена му още по-голяма. В зората на развитието си частния сектор в България ощети страшно много хора от това поколение и сега да си човек на човека е много важен фактор дааа.

    08:18 10.06.2026

  • 11 Какъв

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мунчо мундира":

    да е ? Потомствен комунист , военен , учил да пуска бомби ! Горд със зет руснак , мъж на сестра му , чийто баща също е бивш военен летец !

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