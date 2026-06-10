НС гласува нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро по удължителния бюджет

Очаква се Народното събрание да гласува на първо четене промени в т.нар. удължителен бюджет, с които се предлага теглене на нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро по настояване на Министерския съвет, информират от БНТ.
Със средствата се предвижда да се финансират проектите по ПВУ, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Парите ще се използват и за социални плащания, както и за гарантиране на заплатите в публичния сектор.
Предложението беше одобрено вчера от бюджетната комисия на първо четене. Според управляващите заемът е нужен, за да не бъде загубено финансирането от Европа. Опозицията критикува, че текстовете не са прецизирани и няма яснота кои проекти са готови и кои чакат финансиране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
07:28 10.06.2026
2 Няма
07:35 10.06.2026
3 А присъди
Коментиран от #9, #24, #34
07:36 10.06.2026
4 Пич
07:36 10.06.2026
5 Бай Георги
07:36 10.06.2026
6 Зайо Байо
07:37 10.06.2026
7 Факти
Коментиран от #11
07:38 10.06.2026
8 Петер Брьогел
07:38 10.06.2026
9 Той
До коментар #3 от "А присъди":радев си се оправя. Тия дето му гласуваха, ще го g y aaa т
Коментиран от #12
07:40 10.06.2026
10 Честита "промяна" (поредната)
Коментиран от #17
07:40 10.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 КарабасБарабас
До коментар #9 от "Той":Имам усещането , че дори Бойко гласува за Радев на изборите ! И сега спокойно си бърше праха от кюлчетата по шкафчетата , та даже си ги брои и преброява !
Коментиран от #16
07:43 10.06.2026
13 ОлятО тялО
07:46 10.06.2026
14 Боруна Лом
Коментиран от #20
07:47 10.06.2026
15 тиквенсониада
Коментиран от #30
07:48 10.06.2026
16 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #12 от "КарабасБарабас":Тактиката да приведат глави докато отмине бурята , която те са надробили , отдавна се прилага от шайката около банкянския крадец . Естествено , турско-щатски агент със зелени чорапи ще го отнесе като пиле домат .
Коментиран от #21
07:50 10.06.2026
17 ШперПЛАТ
До коментар #10 от "Честита "промяна" (поредната)":И какво можеш да направиш ? Що не излезеш с пушка на рамо , партизанин в гората , да се бориш срещу гадния за теб Радев ?
Тогава ще те призная , а и ще осмислиш живота си , нали ?
Давай ! Не губи време ! Бори се ! Покажи какво можеш , човече !
Виж....правя си майтап бе , да не вземеш да хукнеш сега ! Умната !
Коментиран от #22
07:51 10.06.2026
18 Kaлпазанин
07:51 10.06.2026
19 Дзак
07:52 10.06.2026
20 Да бе ,да ! 😜
До коментар #14 от "Боруна Лом":Какво ще кажеш за кабинета на Гълъб , и калинката на Боко от Булгаргаз , дето подписаха с Турция за тръбите им ? Опс ! Той пък е вицепремиер в новия кабинет .
07:54 10.06.2026
21 шноРхел
До коментар #16 от "Елементарно , бе Уотсън !":Обиждаш крадците , като ги сравняваш с индивида Борисов ! Недей така , те не го заслужават. КРАДЦИТЕ са достойни , честни и страхотни хора , поставени до ББ от Банкя !
07:54 10.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Факти
До коментар #3 от "А присъди":Държавен дълг към БВП:
2009: 14,7%
Сега: 29,9%
По времето на Асен Василев:
Първи мандат: 23,8-22,5 (-1,3%)
Втори мандат: 22,9-23,8 (+0,9%)
Нетна промяна: -0,4%
Ако обичаш не споменавай Асен Василев. Той не само не увеличи дълга, ами дори малко го намали. Сега ще видиш какво ще направи Радев - второто пришествие на БСП. С тия 3,8 милиарда ще добави 3,2% към дълга, а това е само началото. Тия червените са скарани с финансите - доказано не веднъж с държавни фалити, хиперинфлации и т.н.
07:56 10.06.2026
25 Слоностозъбест Абракадабър
От повтаряне на тази си просташка мантра , ББ беше станал за посмешище и карикатура , как все някой друг му е виновен !
07:57 10.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Юмжагийн Цеденбал
08:01 10.06.2026
28 Кирил
Коментиран от #32
08:01 10.06.2026
29 Да питам само
08:14 10.06.2026
30 мунчовсениада
До коментар #15 от "тиквенсониада":да, защото и старите и "новите" стари айдуци нямате разлика никаква!
08:20 10.06.2026
31 Циракът остана
08:21 10.06.2026
32 Абе....
До коментар #28 от "Кирил":кога е за крадване, кандисване няма.
08:22 10.06.2026
33 пацо
08:27 10.06.2026
34 оня с коня
До коментар #3 от "А присъди":Запри се малко,щото говориш като злобен Русофил- няма ти проверявам "Данните" колко са неверни,само ще те "подсетя" като изнасяш факти колко Пари са изтеглени,да отчетеш и КОЛКО ДЪЛГ Е ПОГАСЕН !
08:39 10.06.2026