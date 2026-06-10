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НС гласува нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро по удължителния бюджет

НС гласува нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро по удължителния бюджет

10 Юни, 2026 07:25 704 34

  • народно събрание-
  • гласуване-
  • нов държавен дълг-
  • удължителен бюджет

Със средствата се предвижда да се финансират проектите по ПВУ, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Парите ще се използват и за социални плащания, както и за гарантиране на заплатите в публичния сектор

НС гласува нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро по удължителния бюджет - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Очаква се Народното събрание да гласува на първо четене промени в т.нар. удължителен бюджет, с които се предлага теглене на нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро по настояване на Министерския съвет, информират от БНТ.

Със средствата се предвижда да се финансират проектите по ПВУ, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Парите ще се използват и за социални плащания, както и за гарантиране на заплатите в публичния сектор.

Предложението беше одобрено вчера от бюджетната комисия на първо четене. Според управляващите заемът е нужен, за да не бъде загубено финансирането от Европа. Опозицията критикува, че текстовете не са прецизирани и няма яснота кои проекти са готови и кои чакат финансиране.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    10 0 Отговор
    Нали замминистрите на финансите били техни хора. Защо им трябва повече "прецизиране и яснота"?

    07:28 10.06.2026

  • 2 Няма

    18 1 Отговор
    накъде повече да дълбаят ! Забравиха и обещанията , и борбата с олигархията и българските граждани ! Лъжи и золуми от самото начало !

    07:35 10.06.2026

  • 3 А присъди

    11 7 Отговор
    Има да се плаща вноска дълг 1,41 милиарда евро. Борисов, Асен Василев, Пеевски изтеглиха над 55 милиарда евро от 2009г насам. Сега Радев да се оправя.

    Коментиран от #9, #24, #34

    07:36 10.06.2026

  • 4 Пич

    19 1 Отговор
    Нещо не сФанах! Удължителен бюджет означава бюджета от миналата година. Следователно им трябват пари колкото миналата година! Защо теглят още милиарди, като никакви доходи не увеличават?!

    07:36 10.06.2026

  • 5 Бай Георги

    12 0 Отговор
    Редовен бюджет тази година няма да има.Защо новото мнонизство не каже истината.

    07:36 10.06.2026

  • 6 Зайо Байо

    10 3 Отговор
    Колко ли от предишните бюджети са отивали по чекмеджетата , шкафчетата и скриновете на Бойко и Шиши ? И защо като ги питаме , се обиждат ? Сякаш нямаме право да знаем !

    07:37 10.06.2026

  • 7 Факти

    13 3 Отговор
    Крадев с пълно мнозинство. Народе????

    Коментиран от #11

    07:38 10.06.2026

  • 8 Петер Брьогел

    5 3 Отговор
    Всеки знае КОЙ гений до това ни дореди , НАЛИ ?

    07:38 10.06.2026

  • 9 Той

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "А присъди":

    радев си се оправя. Тия дето му гласуваха, ще го g y aaa т

    Коментиран от #12

    07:40 10.06.2026

  • 10 Честита "промяна" (поредната)

    10 2 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    Коментиран от #17

    07:40 10.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 КарабасБарабас

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "Той":

    Имам усещането , че дори Бойко гласува за Радев на изборите ! И сега спокойно си бърше праха от кюлчетата по шкафчетата , та даже си ги брои и преброява !

    Коментиран от #16

    07:43 10.06.2026

  • 13 ОлятО тялО

    5 4 Отговор
    Някой знае ли къде е бат Бойко , че отдавна не сме го чували и виждали. Пък той е компетентен чиляк и може да каже нЕколко дума за бюджетО. Толкова години го гледахме и слушахме , а сега....ни вест , ни кост , ни дума , ни стон , ни кюлче даже !

    07:46 10.06.2026

  • 14 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    АКО НЕ ВКАРАТЕ НЯКОЙ БИВШ МИНИСТЪР В ЗАТВОРА ЗНАЧИ СТЕ СЪЩИТЕ КАТО ТЯХ

    Коментиран от #20

    07:47 10.06.2026

  • 15 тиквенсониада

    5 4 Отговор
    Тези , които се пенят и ядосват на новото правителство , правиха ли същото при многогодишното безчинстване на ШАЙКАТА на Бойко и Шиши ?

    Коментиран от #30

    07:48 10.06.2026

  • 16 Елементарно , бе Уотсън !

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "КарабасБарабас":

    Тактиката да приведат глави докато отмине бурята , която те са надробили , отдавна се прилага от шайката около банкянския крадец . Естествено , турско-щатски агент със зелени чорапи ще го отнесе като пиле домат .

    Коментиран от #21

    07:50 10.06.2026

  • 17 ШперПЛАТ

    0 6 Отговор

    До коментар #10 от "Честита "промяна" (поредната)":

    И какво можеш да направиш ? Що не излезеш с пушка на рамо , партизанин в гората , да се бориш срещу гадния за теб Радев ?
    Тогава ще те призная , а и ще осмислиш живота си , нали ?
    Давай ! Не губи време ! Бори се ! Покажи какво можеш , човече !
    Виж....правя си майтап бе , да не вземеш да хукнеш сега ! Умната !

    Коментиран от #22

    07:51 10.06.2026

  • 18 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Скоро ще живеем и слугуваме заради няколко продажника ,няма такова просто стадо като нашето ,да видим докъде ще стигнат албанците с техните продажници и да се взимаме в ръце

    07:51 10.06.2026

  • 19 Дзак

    5 2 Отговор
    След плащане на пенсии и заплати, Държавата няма оборотни пари. Едва ли причината е в Правителството, а най-силен е воят от ППДБ!

    07:52 10.06.2026

  • 20 Да бе ,да ! 😜

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    Какво ще кажеш за кабинета на Гълъб , и калинката на Боко от Булгаргаз , дето подписаха с Турция за тръбите им ? Опс ! Той пък е вицепремиер в новия кабинет .

    07:54 10.06.2026

  • 21 шноРхел

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Обиждаш крадците , като ги сравняваш с индивида Борисов ! Недей така , те не го заслужават. КРАДЦИТЕ са достойни , честни и страхотни хора , поставени до ББ от Банкя !

    07:54 10.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "А присъди":

    Държавен дълг към БВП:
    2009: 14,7%
    Сега: 29,9%
    По времето на Асен Василев:
    Първи мандат: 23,8-22,5 (-1,3%)
    Втори мандат: 22,9-23,8 (+0,9%)
    Нетна промяна: -0,4%
    Ако обичаш не споменавай Асен Василев. Той не само не увеличи дълга, ами дори малко го намали. Сега ще видиш какво ще направи Радев - второто пришествие на БСП. С тия 3,8 милиарда ще добави 3,2% към дълга, а това е само началото. Тия червените са скарани с финансите - доказано не веднъж с държавни фалити, хиперинфлации и т.н.

    07:56 10.06.2026

  • 25 Слоностозъбест Абракадабър

    2 0 Отговор
    Спомняте ли си , преди време , когато Борисов дойде на власт , той години наред все се оплакваше колко било зле положението и ВИНА ЗА ТОВА ИМАЛ само и единствено предния премиер - Станишев.
    От повтаряне на тази си просташка мантра , ББ беше станал за посмешище и карикатура , как все някой друг му е виновен !

    07:57 10.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Юмжагийн Цеденбал

    1 4 Отговор
    Спокойно бе , хора ! Всичко е наред и живота си върви. Да пишете и роптаете - все тая ! Питайте и арменския поп , ако мож го намерите !

    08:01 10.06.2026

  • 28 Кирил

    4 0 Отговор
    И тия ще се накрадат като предишните

    Коментиран от #32

    08:01 10.06.2026

  • 29 Да питам само

    5 0 Отговор
    Къде е копанаря Костя €центин? Защо не лае вече като "опозиция"?

    08:14 10.06.2026

  • 30 мунчовсениада

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "тиквенсониада":

    да, защото и старите и "новите" стари айдуци нямате разлика никаква!

    08:20 10.06.2026

  • 31 Циракът остана

    3 0 Отговор
    само смениха някои и друг клоун

    08:21 10.06.2026

  • 32 Абе....

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Кирил":

    кога е за крадване, кандисване няма.

    08:22 10.06.2026

  • 33 пацо

    2 0 Отговор
    Тия ще крадат най на едро

    08:27 10.06.2026

  • 34 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "А присъди":

    Запри се малко,щото говориш като злобен Русофил- няма ти проверявам "Данните" колко са неверни,само ще те "подсетя" като изнасяш факти колко Пари са изтеглени,да отчетеш и КОЛКО ДЪЛГ Е ПОГАСЕН !

    08:39 10.06.2026

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