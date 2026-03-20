Новини
България »
Иван Демерджиев: Не търсим балансьори, а партньори в управлението

Иван Демерджиев: Не търсим балансьори, а партньори в управлението

20 Март, 2026 22:50 863 26

  • иван демерджиев-
  • прогресивна българия-
  • румен радев

Не искам нашата визия да се слага в клишета, каза той

Иван Демерджиев: Не търсим балансьори, а партньори в управлението - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първата задача за всички нас е да освободим държавата от прегръдката на олигархията. Първата стъпка, която трябва да предприемем е по възстановяване на държавността. Оттам-нататък трябва да развиваме държавата в икономическо отношение. Това заяви бившият вътрешен министър и кандидат-депутат от „Прогресивна България” Иван Демерджиев в предаването „Панорама” по БНТ.

В България има сериозни социални неравенства и те трябва да бъдат преборени, но начинът, по който виждаме това, е че само икономически стабилна и развита държава може да провежда адекватни социални политики. Не обръщаме гръб на социалните политики – напротив, те са изключително важни за нас. Нашият подход е те да бъдат реализирани чрез стабилизиране на държавата и икономическото ѝ развитие, успешна борба с корупцията, а това на свой ред ще подпомогне и развитието на икономиката, която ще генерира възможност за социални политики. Ние ги виждаме в много аспекти, не само като социално подпомагане – образование, здравеопазване, работни места и социално подпомагане, обясни той.

Не искам нашата визия да се слага в клишета. Безспорно е, че трябва да има социална политика в една модерна политика, но за да има такава, трябва да има осигурени средства, уточни Демерджиев.

Трябва да се търси обединение около важните цели за държавата, а не да има разделяне по цветове. Целите, които имаме и ние е в България да няма хора, които да живеят на прага на бедността, но средствата, с които виждаме да бъдат разрешени тези цели са – справяне с корупцията и развитие в икономическо отношение на държавата, заяви бившият служебен вътрешен министър.

Не търсим балансьори, а партньори, с които чрез общи цели да постигнем устойчиво управление на държавата. Не говоря за коалиция, а за общи цели, уточни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опа

    12 7 Отговор
    Кога спечелиха избори, кога започнаха да говорят за управление. Накрая да не стане така да са опозиция заедно с ППДБ.

    23:00 20.03.2026

  • 2 искането

    5 3 Отговор
    ---------Не искам нашата визия да се слага в клишета.-------
    За тази хубавица клишираните комплименти са неприемливи, приемат се само оригинални хвалебствия и поздрави към близки роднини.

    23:03 20.03.2026

  • 3 Така говореха

    10 2 Отговор
    Така говореха и преди 35 години: сваляме Тодор Живков и всичко ще е цветя и рози. Да ама не проблемите са много - по сложни от свалянето на Борисов и Пеевски.

    23:04 20.03.2026

  • 4 Ъхъ

    1 6 Отговор
    Знаем къде ще ги намерите- педофилите на костов и крадците на тиквата- евроатлантическата гнус! Нищо ново няма да има под слънцето!

    23:05 20.03.2026

  • 5 Радев

    7 4 Отговор
    Прави грешка с този " точен с парите". Само го дърпа надолу.

    23:07 20.03.2026

  • 6 !!!?

    8 3 Отговор
    Къде е Мистър Кеш бе !?
    Още един ли дерибей ще ни освобождава от "Олигархията" чрез "Гълъбарника" си...!!!?

    23:10 20.03.2026

  • 7 Ти да видиш панорамата на две скорости.

    3 7 Отговор
    Но Иван Демерджиев се представи много добре и защити партията си. Солиден човек.

    23:19 20.03.2026

  • 8 Подходящи

    3 0 Отговор
    1.Педроханци
    2.Дюганци

    23:23 20.03.2026

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 2 Отговор
    КАКВИ ПАРТНЬОРИ ТЪРСИШ В УПРАВЛЕНИЕТО .......................... КРАДЛИВ КЕЛЕШ ..................... ПАРИТЕ ДА СА СИГУРНИ И ТОЧНИ ......................... ЗНАЕМ ТИ КАКВО ТЪРСИШ С РЕZИДЕНТА МУНЧО ...................... КЕШ В ДОЛАРИ и ЕВРО .......................... ФАКТ !

    23:25 20.03.2026

  • 10 Госあ

    3 0 Отговор
    В САЩ фокусът е върху финансовите измами, здравеопазването и данъците.
    Борба с измамите в здравеопазването (Medicare/Medicaid): Департаментът по правосъдие използва ИИ за анализ на милиарди искове за плащания. През 2023 г. благодарение на алгоритми бяха разкрити схеми за над 1,1 милиарда долара само в един мащабен случай на фиктивни телемедицински услуги.
    Данъчни ревизии (IRS): От 2023 г. Данъчната служба на САЩ внедри ИИ за идентифициране на сложни схеми за избягване на данъци от хедж фондове и големи партньорства. Резултатът: до средата на 2024 г. бяха събрани над 1 милиард долара от неплатени данъци от милионери, които преди това са минавали "под радара".
    SEC (Комисия по ценните книжа): Използва машинно обучение за откриване на инсайдърска търговия и пазарни манипулации. Системата автоматично сравнява новинарски емисии с необичайни движения в цените на акциите, което доведе до рекорден брой глоби и конфискации през последните две години.

    23:27 20.03.2026

  • 11 Всички

    3 1 Отговор
    претендират,че са умни ,честни и принципни а когато се доберат до властта виждаме другото им лице. Много е лесно да демонизираш противника,но когато го победиш ставаш като него.

    23:28 20.03.2026

  • 12 Госあ

    4 0 Отговор
    Корея е световен лидер в дигитализацията на държавните поръчки.
    Системата KONEPS: Това е единната платформа за всички държавни поръчки. Тя използва ИИ за откриване на картелни споразумения (т.нар. "bid rigging").
    Резултат: Системата автоматично идентифицира кои фирми винаги участват заедно в търгове или се редуват при печеленето им. Това доведе до блокирането на стотици компании от „черния списък“ и спестяване на около 4-5% от общия бюджет за поръчки годишно поради реална конкуренция.
    Митнически контрол: Корейските митници използват ИИ за сканиране на товари. Резултатите показват 20% ръст в откриването на контрабандни стоки и фалшификати, без да се увеличава броят на служителите.
    Превенция на гласа: Използват се алгоритми за анализ на изборните списъци и активността, което практически елиминира феномена на „мъртвите души“ и двойното гласуване.

    23:29 20.03.2026

  • 13 Госあ

    5 0 Отговор
    Системата „Нулева толерантност“ (Zero Tolerance)
    Китай внедри пилотна ИИ система, обучена да открива корупция сред държавните служители.
    Как работи: Системата има достъп до над 150 защитени бази данни (банкови сметки, имотни регистри, записи от камери за наблюдение, социални мрежи и дори сателитни снимки за следене на строителни проекти).
    Резултат: Още в тестовия период системата идентифицира над 8 700 държавни служители, замесени в престъпления като подкупи, злоупотреба с власт и източване на субсидии.
    Специфика: Системата е толкова ефективна, че в някои региони местните власти спряха да я използват, защото „засичаше твърде много хора“ и предизвика сериозно напрежение в администрацията.

    23:31 20.03.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    СПОРЕД МЕН РАДЕВ ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕ
    КОЦЕТО ЗА ШЕФ НА ДАНС,
    А ДЕРМЕНДЖИЕВ ДА Е ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР
    ......

    23:32 20.03.2026

  • 15 Госあ

    3 0 Отговор
    Идеята за ИИ асистенция в разкриването на корупционни схеми е чудесна и работи в редица страни като Китай, САЩ, Южна Корея и Бразилия. Предложени са и съответните законодателни проекти.

    Коментиран от #17

    23:34 20.03.2026

  • 16 Абе , корумпе

    5 2 Отговор
    Познавам те лично 👋😂 Тия сладки приказки вече не вървят 😂👋

    Коментиран от #18

    23:35 20.03.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Госあ":

    СПОКО , ОЩЕ ПРЕДИ КОЛЕДА
    ИЗПОЛЗВАХ СИСТЕМАТА НА ФБР ЗА МАЛКО БЪЛГАРСКИ " ПРОУЧВАНИЯ"
    .. . КАЗАХ НА НАЧАЛНИКА - ТОЙ ВИКА " НЯМА ПРОБЛЕМ" :)) ГЕНЕРАЛА Е ВЪОРЪЖЕН С ОГНЕМТ

    Коментиран от #20

    23:37 20.03.2026

  • 18 Толкова съм ефектиран

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Абе , корумпе":

    Че забравих и льочика и него познавам лично превъзхождате към кошовете с боклук 😂👋

    23:42 20.03.2026

  • 19 ежко

    3 1 Отговор
    Т.е. който крал-крал.Ще му простим ако обещае вече да не краде.Важното е да ни партнира.А мафията?А олигархията?Така ли ще я борите?Аз все си мисля,че който иска да пребори модела,трябва първо да вкара крадците в затвора.Другото е вятър работа....

    23:44 20.03.2026

  • 20 Госあ

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Програмата им ми харесва, стига да я изпълняват. Смятам, че имат и хора с капацитет. Всъщност Шишков уличи нагледно кражбите на асфалт от магистралите, а Демерджиев хвана чувалите от Хемус. Въпроса е какво направиха ПП-дБ след това в скута на ББ и ДПС

    Коментиран от #21

    23:46 20.03.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Госあ":

    ТОДОР СЛАВКОВ ДЕТО ДЕ САМОУБИ ИМА 2 ФИРМИ
    СЪС СИНА НА РАМАДАН АТАЛАЙ ОТ ДПС :)
    .....
    ДО ТАКИВА ПОДРОБНОСТИ ИМ ЗНАМ ЧЕРВАТА

    Коментиран от #22

    23:50 20.03.2026

  • 22 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И то доста успешни. Всъщност, изобщо не е бил във финансови затруднения, а напротив.

    23:52 20.03.2026

  • 23 Госあ

    1 0 Отговор
    Интересен факт, който би послужил за добра практика е, че в Китай съдиите и прокурорите носят доживотна отговорност по делата си ! В Шанхай (понеже Китай е изключително децентрализиран и много наподобява Швейцария по устройството и финансирането на провинциите) съдебните дела също се гледат паралелно от ИИ

    23:56 20.03.2026

  • 24 Смешки

    0 1 Отговор
    Каква олигархия търсите, кат Мунчо харизва по милион на ден на Боташ? Мунчо е олигархията!

    00:16 21.03.2026

  • 25 Горски

    1 1 Отговор
    Защо му давате трибуна на това нещо? Голяма мъка ще да е точно ти да спечелиш избори! Радев губи симпатизанти като тика по телевизията Демерджиев. Този човек е неприятен физически и говори без да мисли, ръси шаблони и си вярва. Мазнене от месеци та да се вреди, никой не те иска не се напъвай!

    00:19 21.03.2026

  • 26 фнхфтн

    0 0 Отговор
    Тоя нали го видяхме какво направи...едно голямо НИЩО

    00:23 21.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове