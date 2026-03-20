Иван Демерджиев: Не търсим балансьори, а партньори в управлението

Първата задача за всички нас е да освободим държавата от прегръдката на олигархията. Първата стъпка, която трябва да предприемем е по възстановяване на държавността. Оттам-нататък трябва да развиваме държавата в икономическо отношение. Това заяви бившият вътрешен министър и кандидат-депутат от „Прогресивна България” Иван Демерджиев в предаването „Панорама” по БНТ.
В България има сериозни социални неравенства и те трябва да бъдат преборени, но начинът, по който виждаме това, е че само икономически стабилна и развита държава може да провежда адекватни социални политики. Не обръщаме гръб на социалните политики – напротив, те са изключително важни за нас. Нашият подход е те да бъдат реализирани чрез стабилизиране на държавата и икономическото ѝ развитие, успешна борба с корупцията, а това на свой ред ще подпомогне и развитието на икономиката, която ще генерира възможност за социални политики. Ние ги виждаме в много аспекти, не само като социално подпомагане – образование, здравеопазване, работни места и социално подпомагане, обясни той.
Не искам нашата визия да се слага в клишета. Безспорно е, че трябва да има социална политика в една модерна политика, но за да има такава, трябва да има осигурени средства, уточни Демерджиев.
Трябва да се търси обединение около важните цели за държавата, а не да има разделяне по цветове. Целите, които имаме и ние е в България да няма хора, които да живеят на прага на бедността, но средствата, с които виждаме да бъдат разрешени тези цели са – справяне с корупцията и развитие в икономическо отношение на държавата, заяви бившият служебен вътрешен министър.
Не търсим балансьори, а партньори, с които чрез общи цели да постигнем устойчиво управление на държавата. Не говоря за коалиция, а за общи цели, уточни той.
23:00 20.03.2026
2 искането
За тази хубавица клишираните комплименти са неприемливи, приемат се само оригинални хвалебствия и поздрави към близки роднини.
23:03 20.03.2026
23:04 20.03.2026
23:05 20.03.2026
23:07 20.03.2026
6 !!!?
Още един ли дерибей ще ни освобождава от "Олигархията" чрез "Гълъбарника" си...!!!?
23:10 20.03.2026
23:19 20.03.2026
2.Дюганци
23:23 20.03.2026
23:25 20.03.2026
10 Госあ
Борба с измамите в здравеопазването (Medicare/Medicaid): Департаментът по правосъдие използва ИИ за анализ на милиарди искове за плащания. През 2023 г. благодарение на алгоритми бяха разкрити схеми за над 1,1 милиарда долара само в един мащабен случай на фиктивни телемедицински услуги.
Данъчни ревизии (IRS): От 2023 г. Данъчната служба на САЩ внедри ИИ за идентифициране на сложни схеми за избягване на данъци от хедж фондове и големи партньорства. Резултатът: до средата на 2024 г. бяха събрани над 1 милиард долара от неплатени данъци от милионери, които преди това са минавали "под радара".
SEC (Комисия по ценните книжа): Използва машинно обучение за откриване на инсайдърска търговия и пазарни манипулации. Системата автоматично сравнява новинарски емисии с необичайни движения в цените на акциите, което доведе до рекорден брой глоби и конфискации през последните две години.
23:27 20.03.2026
23:28 20.03.2026
12 Госあ
Системата KONEPS: Това е единната платформа за всички държавни поръчки. Тя използва ИИ за откриване на картелни споразумения (т.нар. "bid rigging").
Резултат: Системата автоматично идентифицира кои фирми винаги участват заедно в търгове или се редуват при печеленето им. Това доведе до блокирането на стотици компании от „черния списък“ и спестяване на около 4-5% от общия бюджет за поръчки годишно поради реална конкуренция.
Митнически контрол: Корейските митници използват ИИ за сканиране на товари. Резултатите показват 20% ръст в откриването на контрабандни стоки и фалшификати, без да се увеличава броят на служителите.
Превенция на гласа: Използват се алгоритми за анализ на изборните списъци и активността, което практически елиминира феномена на „мъртвите души“ и двойното гласуване.
23:29 20.03.2026
13 Госあ
Китай внедри пилотна ИИ система, обучена да открива корупция сред държавните служители.
Как работи: Системата има достъп до над 150 защитени бази данни (банкови сметки, имотни регистри, записи от камери за наблюдение, социални мрежи и дори сателитни снимки за следене на строителни проекти).
Резултат: Още в тестовия период системата идентифицира над 8 700 държавни служители, замесени в престъпления като подкупи, злоупотреба с власт и източване на субсидии.
Специфика: Системата е толкова ефективна, че в някои региони местните власти спряха да я използват, защото „засичаше твърде много хора“ и предизвика сериозно напрежение в администрацията.
23:31 20.03.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОЦЕТО ЗА ШЕФ НА ДАНС,
А ДЕРМЕНДЖИЕВ ДА Е ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР
......
23:32 20.03.2026
15 Госあ
Коментиран от #17
23:34 20.03.2026
Коментиран от #18
Коментиран от #18
23:35 20.03.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #15 от "Госあ":СПОКО , ОЩЕ ПРЕДИ КОЛЕДА
ИЗПОЛЗВАХ СИСТЕМАТА НА ФБР ЗА МАЛКО БЪЛГАРСКИ " ПРОУЧВАНИЯ"
.. . КАЗАХ НА НАЧАЛНИКА - ТОЙ ВИКА " НЯМА ПРОБЛЕМ" :)) ГЕНЕРАЛА Е ВЪОРЪЖЕН С ОГНЕМТ
Коментиран от #20
23:37 20.03.2026
18 Толкова съм ефектиран
До коментар #16 от "Абе , корумпе":Че забравих и льочика и него познавам лично превъзхождате към кошовете с боклук 😂👋
23:42 20.03.2026
23:44 20.03.2026
20 Госあ
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Програмата им ми харесва, стига да я изпълняват. Смятам, че имат и хора с капацитет. Всъщност Шишков уличи нагледно кражбите на асфалт от магистралите, а Демерджиев хвана чувалите от Хемус. Въпроса е какво направиха ПП-дБ след това в скута на ББ и ДПС
Коментиран от #21
23:46 20.03.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #20 от "Госあ":ТОДОР СЛАВКОВ ДЕТО ДЕ САМОУБИ ИМА 2 ФИРМИ
СЪС СИНА НА РАМАДАН АТАЛАЙ ОТ ДПС :)
.....
ДО ТАКИВА ПОДРОБНОСТИ ИМ ЗНАМ ЧЕРВАТА
Коментиран от #22
23:50 20.03.2026
22 Госあ
До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И то доста успешни. Всъщност, изобщо не е бил във финансови затруднения, а напротив.
23:52 20.03.2026
23:56 20.03.2026
00:16 21.03.2026
00:19 21.03.2026
00:23 21.03.2026