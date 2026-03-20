Иван Демерджиев: Не търсим балансьори, а партньори в управлението

Първата задача за всички нас е да освободим държавата от прегръдката на олигархията. Първата стъпка, която трябва да предприемем е по възстановяване на държавността. Оттам-нататък трябва да развиваме държавата в икономическо отношение. Това заяви бившият вътрешен министър и кандидат-депутат от „Прогресивна България” Иван Демерджиев в предаването „Панорама” по БНТ.

В България има сериозни социални неравенства и те трябва да бъдат преборени, но начинът, по който виждаме това, е че само икономически стабилна и развита държава може да провежда адекватни социални политики. Не обръщаме гръб на социалните политики – напротив, те са изключително важни за нас. Нашият подход е те да бъдат реализирани чрез стабилизиране на държавата и икономическото ѝ развитие, успешна борба с корупцията, а това на свой ред ще подпомогне и развитието на икономиката, която ще генерира възможност за социални политики. Ние ги виждаме в много аспекти, не само като социално подпомагане – образование, здравеопазване, работни места и социално подпомагане, обясни той.

Не искам нашата визия да се слага в клишета. Безспорно е, че трябва да има социална политика в една модерна политика, но за да има такава, трябва да има осигурени средства, уточни Демерджиев.

Трябва да се търси обединение около важните цели за държавата, а не да има разделяне по цветове. Целите, които имаме и ние е в България да няма хора, които да живеят на прага на бедността, но средствата, с които виждаме да бъдат разрешени тези цели са – справяне с корупцията и развитие в икономическо отношение на държавата, заяви бившият служебен вътрешен министър.

Не търсим балансьори, а партньори, с които чрез общи цели да постигнем устойчиво управление на държавата. Не говоря за коалиция, а за общи цели, уточни той.