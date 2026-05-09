Премиерът: Георги Кандев ще остане главен секретар на МВР

Голям размер на дефицита в държавния бюджет и съмнителни договори за „елементарни дейности“ на огромна стойност – за това предупреди премиерът Румен Радев.
По думите му проверките в министерствата вече разкриват неразплатени ангажименти и порочни практики, а всички установени случаи ще бъдат публично оповестени. По-рано той и президентът Илияна Йотова поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите в борбата с нацизма.
„Голям е размерът на дефицита и нашата задача е преди всичко да открием тези неразплатени до момента дейности и поети ангажименти, защото няма как да се направи обективна преценка на състоянието на държавата и оттам да се състави реален, структуриран бюджет.“
„Вече постъпват сигнали за невероятни дейности. Смешни даже, но за тях са платени огромни суми. Излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, която е оценена и за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система. Всички тези договори ще бъдат представени на медиите, за да е ясно какво се е случвало и къде са отивали парите“, съобщи премиерът.
Той посочи, че подобни проблеми има навсякъде. Даде за пример, че в Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече стават ясни подобни случаи, но има и в други ведомства.
Радев допълни, че служебното правителство ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок.
Премиерът потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вот по време на предизборната кампания.
„Разбира се, че ще го оставим. Той доказа своите качества в предизборната кампания и борбата с купения вот, но очаквам МВР да насочи своите усилия от изборите към борбата с корупцията и злоупотребите. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и кураж, защото ни очаква тежка битка.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #4
Коментиран от #12
До коментар #1 от "Д-р Ментал":Някой май е притеснен....или просто е от жълтите павета инсталирани в мозъка...
До коментар #4 от "БеГемот":Да, може да се каже че съм притеснен от посредствени лица в правителството и мълчалива подкрепа на Пеевски
9 кой мy дpeмe
всичко ще е без пари и ще има кренвирши
"като от едно време", а бананите се забраняват
хора и... улици... град като град...
10:43 09.05.2026
До коментар #3 от "Д-р Ментал":И как оплетения с олигарси ще бори олигарсите?
До коментар #11 от "Перо":Верен е ключовата дума,затова мунчо поставя"аз съм готов с парите"начело на мвр.
До коментар #8 от "Д-р Ментал":Стига глупости. На Пеевски тепърва ще му кроят шапка. Но това не става в парламента, а с разследване и повдигане на обвинение от съответните органи. Парламента е законодателен орган , а не какъвто вие си го мислите.
