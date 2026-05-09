Премиерът: Георги Кандев ще остане главен секретар на МВР

9 Май, 2026 11:28, обновена 9 Май, 2026 10:33 895 17

  • румен радев-
  • премиер-
  • политика

Премиерът: Георги Кандев ще остане главен секретар на МВР - 1
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Голям размер на дефицита в държавния бюджет и съмнителни договори за „елементарни дейности“ на огромна стойност – за това предупреди премиерът Румен Радев.

По думите му проверките в министерствата вече разкриват неразплатени ангажименти и порочни практики, а всички установени случаи ще бъдат публично оповестени. По-рано той и президентът Илияна Йотова поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите в борбата с нацизма.

„Голям е размерът на дефицита и нашата задача е преди всичко да открием тези неразплатени до момента дейности и поети ангажименти, защото няма как да се направи обективна преценка на състоянието на държавата и оттам да се състави реален, структуриран бюджет.“

„Вече постъпват сигнали за невероятни дейности. Смешни даже, но за тях са платени огромни суми. Излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, която е оценена и за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система. Всички тези договори ще бъдат представени на медиите, за да е ясно какво се е случвало и къде са отивали парите“, съобщи премиерът.

Той посочи, че подобни проблеми има навсякъде. Даде за пример, че в Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече стават ясни подобни случаи, но има и в други ведомства.

Радев допълни, че служебното правителство ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок.

Премиерът потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вот по време на предизборната кампания.

„Разбира се, че ще го оставим. Той доказа своите качества в предизборната кампания и борбата с купения вот, но очаквам МВР да насочи своите усилия от изборите към борбата с корупцията и злоупотребите. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и кураж, защото ни очаква тежка битка.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Д-р Ментал

    5 13 Отговор
    Новото правителство е ала ИТН с поглед към Русия

    Коментиран от #4

    10:36 09.05.2026

  • 2 Какво стана със случая Петрохан?

    9 3 Отговор
    3аметохте всичко, че и там сте оплетени сите разклонения на мафията БКП!

    10:37 09.05.2026

  • 3 Д-р Ментал

    3 9 Отговор
    Видяхме как гласувахте в подкрепа на Пеевски. Не сме ви избрали да се съюзявате с олигархията, а да я махате от властта

    Коментиран от #12

    10:38 09.05.2026

  • 4 БеГемот

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Д-р Ментал":

    Някой май е притеснен....или просто е от жълтите павета инсталирани в мозъка...

    Коментиран от #8

    10:40 09.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БАДЖО!

    3 3 Отговор
    И АЗ И АЗ СИ ОСТАВАМ, КАР МА ЗЪ фат мак ИМА МНОООООГО "БАДЖАНА"!:))

    10:42 09.05.2026

  • 8 Д-р Ментал

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "БеГемот":

    Да, може да се каже че съм притеснен от посредствени лица в правителството и мълчалива подкрепа на Пеевски

    Коментиран от #17

    10:43 09.05.2026

  • 9 кой мy дpeмe

    9 3 Отговор
    румен връща лева и казармата

    всичко ще е без пари и ще има кренвирши
    "като от едно време", а бананите се забраняват

    хора и... улици... град като град...

    10:43 09.05.2026

  • 10 1488

    3 1 Отговор
    като почне крадеца на праскови по бнт просто настръхвам и ми става едно приятно и носталгично. направо се пренасям 40 г назад на бузлуджа или в пионерския лагер

    10:44 09.05.2026

  • 11 Перо

    6 2 Отговор
    Трябваше да остави и стария министър на МВР, Демерджиев не става за нищо, тъп и верен провинциален адвокат!

    Коментиран от #13

    10:44 09.05.2026

  • 12 Дапитам

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Д-р Ментал":

    И как оплетения с олигарси ще бори олигарсите?

    10:47 09.05.2026

  • 13 Зъл пес

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Перо":

    Верен е ключовата дума,затова мунчо поставя"аз съм готов с парите"начело на мвр.

    10:50 09.05.2026

  • 14 непротестиращ

    2 1 Отговор
    А, що не остави и Емо Узото?! Двамката с Кандев са си "екип"!

    10:52 09.05.2026

  • 15 1102

    3 1 Отговор
    Днес коментараджийте са в почивка!

    10:53 09.05.2026

  • 16 Ния

    1 2 Отговор
    Това е добра новина! От началото на прехода, не сме имали по успешно правителство! Поклон пред Гюров!

    11:01 09.05.2026

  • 17 Има ни пак

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Д-р Ментал":

    Стига глупости. На Пеевски тепърва ще му кроят шапка. Но това не става в парламента, а с разследване и повдигане на обвинение от съответните органи. Парламента е законодателен орган , а не какъвто вие си го мислите.

    11:05 09.05.2026

