Антоан Конте не за първи път напуска терена заради расизъм, правил го е и в Израел

9 Май, 2026 19:59 582 8

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гвинейският защитник на Ботев Пловдив Антоан Конте беше главното действащо лице в расисткия скандал на стадион "Тича" във Варна. Футболистът напусна самоволно игрището през второто полувреме на двубоя на "канарчетата" с Черно море, като въпреки молбите на съотборниците му и треньора Лъчезар Балтанов, той не пожела да се върне на терена.

Причина за реакцията на Конте са расистки обиди, които 32-годишният играч е чул от варненските трибуни.

Справка показва, че гвинеецът е имал подобен епизод от своята кариера и в израелския Бейтар Йерусалим в края на миналото десетилетие. Тогава Конте отново решава да си тръгне по време на официален двубой.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 2 Отговор
    Какво се обижда, като се вижда?
    На такъв не можеш да му кажеш "белчо"...

    20:01 09.05.2026

  • 2 Яшар

    3 0 Отговор
    Абе ние Ко да кажем като трябва да се събуждаме сяка сутрин в тази територия ...за това цигани почти не останаха в бг ...ама да кажа че повечето българи са само един нюанс по светли от този младеж

    20:02 09.05.2026

  • 3 да ви имам расизма

    6 3 Отговор
    казали му че е черен и той се обидил???

    20:08 09.05.2026

  • 4 нннн

    5 3 Отговор
    Много обидчиво това Конте, бе! Нежна, ранима футболна душа. Не е ли номер, с надежда да накажат Ч. море и да подарят победата на Ботев?

    20:11 09.05.2026

  • 5 Дзак

    3 0 Отговор
    Ами има расова омраза! Едно е лична непоносимост. Друго е принципно отхвърляне и изолация!

    20:16 09.05.2026

  • 6 София

    2 1 Отговор
    А нещо за тенденциозното свирене против Ботев,100% никаква втора дузпа,първата под въпрос,вадене на картони за най малкото.Във други мачове червени картони.
    БФС и Гомьо да се вземат в ръце и тия зализани педерси като днешният главен да ги праща по селските групи

    20:24 09.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 М@мyн,

    2 0 Отговор
    Иска б@н@н@?

    20:59 09.05.2026

