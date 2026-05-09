Антоан Конте не за първи път напуска терена заради расизъм, правил го е и в Израел

Гвинейският защитник на Ботев Пловдив Антоан Конте беше главното действащо лице в расисткия скандал на стадион "Тича" във Варна. Футболистът напусна самоволно игрището през второто полувреме на двубоя на "канарчетата" с Черно море, като въпреки молбите на съотборниците му и треньора Лъчезар Балтанов, той не пожела да се върне на терена.
Причина за реакцията на Конте са расистки обиди, които 32-годишният играч е чул от варненските трибуни.
Справка показва, че гвинеецът е имал подобен епизод от своята кариера и в израелския Бейтар Йерусалим в края на миналото десетилетие. Тогава Конте отново решава да си тръгне по време на официален двубой.
