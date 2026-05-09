Министър: В понеделник ще бъде внесен законопроект за овладяването на цените на земеделската продукция

Законопроект, свързан с овладяването на цените на земеделската продукция, ще бъде внесен в деловодството на Народното събрание в понеделник от Явор Гечев. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който бе сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим.
За подобен закон спомена в петък и Румен Радев, часове преди да бъде избран за министър председател от народните представители. Борбата с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост е сред основните приоритети и на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, стана ясно при предаването на позицията вчера.
„Стратегия имаме. Тя е много добре разписана в програмата на нашата партия. Основно ще се стремим да направим земеделието бизнес, защото парите трябва да бъдат средство, а не самоцел“, каза министърът. „Надявам се в следващата обща селскостопанска политика България да бъде лидер и да покаже, че земеделието не е само зърно и подпомагането не трябва да бъде само на площ", посочи още министър Абровски.
Министърът подчерта, че подкрепата за местните производители остава сред водещите приоритети на ведомството, с цел съхраняване на традиционните земеделски практики и насърчаване на качественото българско производство.
Фестивалът на ягодата в Кричим се провежда за четвърта поредна година и ще продължи до 10 май.
Посетителите могат да разгледат базар на местни производители, както и да присъстват на кулинарни демонстрации, фолклорна и музикална програма, конкурси, дегустации и изложение на продукти от ягоди.
хаха
Румен Гайтански записвал корупционните схеми на новия земеделски министър
Ето го тиквения Шопар на Шопара!
Коментиран от #21
20:04 09.05.2026
Само
Коментиран от #12
20:11 09.05.2026
И моля изтивача да сподели как изказвайки подобно мнение нарушавам правилата!
И моля изтрвача да сподели каква е разликата между глупав и м@лоумен! Освен разбира се, че второто е И медицинско състояние!
20:24 09.05.2026
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Долна копейска пропаганда
20:26 09.05.2026
12 Айше
До коментар #6 от "Само":Това щях да напиша, че свободно отглежданите кокошки и петли...няма да го напиша.
20:36 09.05.2026
16 не е лоша
До коментар #14 от "Димитър Георгиев":Такъв сте си го избрали. Сега ще му търпите магариите.
Той си го каза - Мутри вън! И те излезнаха от дупките, за да им върне България. Сега им я върна.
20:49 09.05.2026
21 Без майтап
До коментар #2 от "хаха":Министри избирани за снимка има. Министри избирани за промяна няма .
21:01 09.05.2026
До коментар #19 от "ха, ха, ха...":През социализма проблем с цените нямаше.
21:06 09.05.2026
До сега явно умишлено не се взимаха мерки от предните правителства, най-вероятно заради лобита. Нима толкова е трудно да се види как цените от производителя или вносителя стават в пъти по-високи докато стигнат до сергиите по пазарите или до веригите и по-малките магазини...
21:07 09.05.2026
