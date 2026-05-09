Министър: В понеделник ще бъде внесен законопроект за овладяването на цените на земеделската продукция

9 Май, 2026 19:41 1 015 26

  • пламен абровски-
  • мзх-
  • закон-
  • цени

Абровски подчерта, че подкрепата за местните производители остава сред водещите приоритети на ведомството

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Законопроект, свързан с овладяването на цените на земеделската продукция, ще бъде внесен в деловодството на Народното събрание в понеделник от Явор Гечев. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който бе сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим.

За подобен закон спомена в петък и Румен Радев, часове преди да бъде избран за министър председател от народните представители. Борбата с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост е сред основните приоритети и на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, стана ясно при предаването на позицията вчера.

„Стратегия имаме. Тя е много добре разписана в програмата на нашата партия. Основно ще се стремим да направим земеделието бизнес, защото парите трябва да бъдат средство, а не самоцел“, каза министърът. „Надявам се в следващата обща селскостопанска политика България да бъде лидер и да покаже, че земеделието не е само зърно и подпомагането не трябва да бъде само на площ", посочи още министър Абровски.

Министърът подчерта, че подкрепата за местните производители остава сред водещите приоритети на ведомството, с цел съхраняване на традиционните земеделски практики и насърчаване на качественото българско производство.

Фестивалът на ягодата в Кричим се провежда за четвърта поредна година и ще продължи до 10 май.

Посетителите могат да разгледат базар на местни производители, както и да присъстват на кулинарни демонстрации, фолклорна и музикална програма, конкурси, дегустации и изложение на продукти от ягоди.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаха

    11 1 Отговор
    Ловувал диви прасета в имението на Вълка: Абровски е човек на Пеевски в кабинета „Радев“
    Румен Гайтански записвал корупционните схеми на новия земеделски министър

    Ето го тиквения Шопар на Шопара!

    Коментиран от #21

    20:04 09.05.2026

  • 3 Лазар

    11 0 Отговор
    Като в песента на братята Аргирови - от понеделник,няма шега!Кой понеделник,няма шега!

    20:05 09.05.2026

  • 4 Анонимен

    4 0 Отговор
    Овладяване на надценките трябва.

    20:05 09.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Само

    9 0 Отговор
    леко с овладяването !

    Коментиран от #12

    20:11 09.05.2026

  • 7 Помак

    6 0 Отговор
    Министре само да уточниш кой понеделник ..че до края на таз година има поне 35 понеделника ..да сме живи и здрави да ги доживеем

    20:13 09.05.2026

  • 8 Дзак

    7 1 Отговор
    Първо стандарти за храните. После справедливи изкупни цени. После контрол на вноса. Това ще отнеме минимум година. Не знам какви са им плановете. (И навсякъде, не директно нивите, но около тях - синори, канавки, канали, изходи - пръскат с отрови. После защо умирали пчелите.)

    20:14 09.05.2026

  • 9 Абровски

    8 2 Отговор
    е от гейбачеви. Дондьо ако направи кьопав бюджет ще видите не цени, а звезди по бял ден

    20:17 09.05.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Трябва да си екстремно глупав, да вярваш, че цените се регулират със закон!

    И моля изтивача да сподели как изказвайки подобно мнение нарушавам правилата!
    И моля изтрвача да сподели каква е разликата между глупав и м@лоумен! Освен разбира се, че второто е И медицинско състояние!

    20:24 09.05.2026

  • 11 Адрес 4000

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Долна копейска пропаганда

    20:26 09.05.2026

  • 12 Айше

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Само":

    Това щях да напиша, че свободно отглежданите кокошки и петли...няма да го напиша.

    20:36 09.05.2026

  • 13 така е

    3 2 Отговор
    Този филм сме го гледали преди 40 години. Държавно регулиране на цените води до дефицит на стоки. Залагайте на домашно приготвените туршии. Сега ще ядете домати само през Юли и Август и банани само за Коледа.

    20:45 09.05.2026

  • 14 Димитър Георгиев

    7 0 Отговор
    Хора,тоя Абровски пазеше мафията на Таки на Капитан Андреево като зам министър само преди две,три години! Радев работи с мафията за да назначава такива министри! За огромно съжаления всичко говори за огромни зависимости от Пеевски и Таки! Лоша работа!

    Коментиран от #16

    20:45 09.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 не е лоша

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Димитър Георгиев":

    Такъв сте си го избрали. Сега ще му търпите магариите.
    Той си го каза - Мутри вън! И те излезнаха от дупките, за да им върне България. Сега им я върна.

    20:49 09.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Уникално

    2 2 Отговор
    Въпросът е как ще се възтановим след Радев. Този предател работи години наред против България, рушейки по указания държавноста в страна, политическия и граждански мдел. Преди него друг предатил, също вербуван Слави Трифонов опростачваше неотклонно българите. В крайна сметка на тази подтотвена почва изцлбуя плевела Радев. Отне на Русия десетелетия, но успяха, точно навреме и точно когато България бавно и мъчително поемаше по пътя на ппогреса. Единствената надежда сега е да чакаме края на Путин. И последно! Гласувалите за Радев да не се заблуждават, че кармата която си сложиха ще ги отмине, ще си платят!

    20:53 09.05.2026

  • 19 ха, ха, ха...

    5 0 Отговор
    Хаде пак започнахме като през социализма да борим цените със закони, а не престъпниците, кражбите и спекулата.

    Коментиран от #24

    20:54 09.05.2026

  • 20 Митко Зъркела

    1 1 Отговор
    Арбовски трябва дя бъде асвабаден немедлена.

    20:57 09.05.2026

  • 21 Без майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Министри избирани за снимка има. Министри избирани за промяна няма .

    21:01 09.05.2026

  • 22 000

    1 0 Отговор
    Цените се определят от трите немски монополиста. Ще овладеете няма нищо, подлоги.

    21:05 09.05.2026

  • 23 Радеф

    0 1 Отговор
    БКП под друго име на власт.

    21:05 09.05.2026

  • 24 000

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ха, ха, ха...":

    През социализма проблем с цените нямаше.

    21:06 09.05.2026

  • 25 Любомир

    0 0 Отговор
    Ако успеят да овладеят цените следващия път ще гласувам без никакво колебание за тях.
    До сега явно умишлено не се взимаха мерки от предните правителства, най-вероятно заради лобита. Нима толкова е трудно да се види как цените от производителя или вносителя стават в пъти по-високи докато стигнат до сергиите по пазарите или до веригите и по-малките магазини...

    21:07 09.05.2026

  • 26 Клоуни

    0 0 Отговор
    Как бе, мунчо, когато 90% от продукцията е внос?

    21:07 09.05.2026

