Новини
България »
Видин »
Във Видин още няма денонощна аптека

Във Видин още няма денонощна аптека

9 Май, 2026 17:41 355 4

  • денонощна аптека-
  • аптека-
  • видин

Държавата вече има методика за разкриване на аптеки в по-малки и отдалечени населени места

Във Видин още няма денонощна аптека - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Да обикаляш през нощта в търсене на лекарство за болно дете или възрастен родител. За съжаление през 21 век в европейска България това е реалност за жителите на областни градове в Северозападна България като Видин. Стар проблем, който така и няма решение.

Георги Йосифов от село Сланотрън страда от няколко заболявания и затова винаги носи със себе си лекарства. Той е категоричен, че в града трябва да има денонощна аптека. На Моника Енева има малко дете и също често се налага да търси лекарства през нощта във Видин.

Държавата вече има методика за разкриване на аптеки в по-малки и отдалечени населени места. Председателят на Регионална фармацевтична колегия Видин Николай Тодоров посочи, че денонощните аптеки имат проблеми - финансов и осигуряване на персонал.

А за хората във Видин липсата на денонощна аптека продължава да е сериозен проблем. Сред тях е Венелин Янкулов, който казва, че явно тревогата е, че такъв тип аптека няма да носи доход.


Видин / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    2 0 Отговор
    Не им и трябват търговци на смърт

    17:55 09.05.2026

  • 2 Крадевче

    1 1 Отговор
    За какво им е? То там и хроа няма, само орки останаха.

    17:57 09.05.2026

  • 3 Гробар

    0 0 Отговор
    Не чакайте а решавайте към кого ще се присъединявате - Сърбия или Румъния. Все ще е по-добре от българския фашистки феодализъм.

    17:59 09.05.2026

  • 4 В повече

    0 0 Отговор
    Случай проблем е решен с към спешното отделение има аптека с най необходимите неща.

    18:00 09.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове