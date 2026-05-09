Новини
България »
Криминален психолог: Няма да има разлика в Румен Радев като президент и премиер

Криминален психолог: Няма да има разлика в Румен Радев като президент и премиер

9 Май, 2026 18:41 887 56

  • криминален психолог-
  • росен йорданов-
  • румен радев

Психологът направи съпоставка между последните правителства, които са има пълни мнозинства в НС

Криминален психолог: Няма да има разлика в Румен Радев като президент и премиер - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Няма да има разлика между президента Румен Радев и премиера Румен Радев. Той е бил военачалник в една строго йерархична система, а след това беше президент, който на моменти приличаше на монарх. Радев не е нов субект. В тази му роля не очаквам да е много по-различен", каза криминалният психолог Росен Йорданов в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS по повод актуалната политическа ситуация.

По думите му тежестта пред новото управление е голяма. "Когато поне 5-6 години си бил токсичен фактор за разделението в това общество, на фона на разделението, което така или иначе съществуваше, изведнъж трябва да се превърнеш в човек, който ще гради", коментира Йорданов.

Психологът направи съпоставка между последните правителства, които са имали пълно мнозинство в Народното събрание. "Жан Виденов изглеждаше добросъвестен относно личния си морал, но в същото време зад това лице прозираше едно твърдоглавие. Той отказа да приеме реалността, с което предизвика най-голямата стопанска криза”, каза той.

По повод правителството на Костов, той коментира, че е бил обхванат от високомерие. "Той се опита да направи правилните неща, които бяха болезнени", допълни Йорданов.

"Ако видим двата примера, прогнозите за това управление не са добри. Тази власт е много рискова, защото Радев до момента не е правил коалиции. В политиката коалициите са неизбежни, този урок ще трябва да го научи", каза в заключение криминалният психолог.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 8 Отговор
    Всяка кокошка кудкудяка от своя полог!

    18:44 09.05.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    5 18 Отговор
    Радев и ЗКПЧ-то Гълъба, да каже кога тези 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони в Българи ще заработят?

    18:46 09.05.2026

  • 3 Боко-Боташа

    8 4 Отговор
    То и с Бацулана нямат разлика - изпечени мошеници и лъжци са, от най-двуличната зодия близнаци.

    18:46 09.05.2026

  • 4 авантгард

    11 2 Отговор
    Голямо откритие, направо ни изненада!

    18:47 09.05.2026

  • 5 Резидента

    13 10 Отговор
    "Малкият хладилник" Слави Василев от партията на Радев, вероятно ще бори олигархията с помощта на баща си Васил Василев.
    Онова, което липсва в официалната биография на бизнесмена Василев, върл поклонник на Русия, и премълчано незнайно защо от повечето медии, е фактът, че той дълги години е свързан с Държавна сигурност.
    През 2009 г. Васил Василев беше разкрит от Комисията по досиетата като агент на ДС при проверката на лицата, заемали ръководни постове в БНТ в качеството му на завеждащ кореспондентски пункт на телевизията в Париж от 1986 г. до 1991 г.
    Псевдонима му е агент " Паскал".
    Търговец на нефта в България!
    Приватизира завода за хладилници Мраз, след което го съсипа!
    Васил Василев откупи свалените фигури от МОЧА!
    Дечицата на комунягите седнаха на софрата!

    Коментиран от #19

    18:47 09.05.2026

  • 6 Дебил

    8 3 Отговор
    Племето е с вродена лоботомия!

    18:48 09.05.2026

  • 7 Румен

    10 10 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    18:49 09.05.2026

  • 8 ИЗВИНЕТИ

    6 2 Отговор
    МОЛЯ ДА ПОПИТАМ
    СЕГА ОН МОЖЕЛИ ДА НИ
    ВЗИМА В ЗАПАС...БЛГ. ...
    ИИИ ТОВА ЩЕ СЕ СМЯТАЛИ
    ЗА ТРУДОВ СТАЖ
    ШОТО ДВЕТЕ ГОДИНИ В КАЗАРМАТА
    ОТ ДВЕ И ИДИНАЙСТА НЕ СЕ ЗАЧИТА.БЛГ..

    18:50 09.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    8 5 Отговор
    ВЛЮБЕН В СЕБЕ СИ НАРЦИС.
    ВСИЧКО МОГА ВСИЧКО ЗНАМ АЗ ВЪЛШЕБНИК СЪМ ГОЛЯМ

    18:50 09.05.2026

  • 11 здрасти

    10 5 Отговор
    Къде са знаковите българи-олимпийци от предизборните плакати? Защо получихме още от същото? Къде са младите, умни, надъхани, честни, нови политици, които ни бяха обещани?

    18:51 09.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 сигурно

    10 10 Отговор
    И тоз не харесва Радев , защото ще се спре кражбите за милиарди !!

    Коментиран от #20

    18:52 09.05.2026

  • 15 Тва яке

    4 8 Отговор
    От битака ли го зе

    18:52 09.05.2026

  • 16 БеГемот

    0 1 Отговор
    Дано!

    18:53 09.05.2026

  • 17 Читател

    7 9 Отговор
    Криминалният психолог е за психиатър.

    18:53 09.05.2026

  • 18 Да та.... и в психолога

    7 5 Отговор
    да беше споменал, че престъплението наречено приватизация е реалноста която Ж.Виденов отказа да приеме.

    18:54 09.05.2026

  • 19 Гост

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Резидента":

    То сякаш съветските възпитаници Данов, Михайлов, особено Иво Инджев, Запрянов, евГЕНИЙ Михайлов, дето комунистите не му разрешили да учи в България, че бил принуден да учи в Москва, пернишкия Слатински и още, и още не бяха ХРАНЕНИ ХОДА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ!

    18:54 09.05.2026

  • 20 абе зависи

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "сигурно":

    Зависи колко си точен с парите. С хавански пури и ром няма да стане.

    18:54 09.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тошко

    6 1 Отговор
    Абсолютно точен коментар.

    19:04 09.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 765

    5 0 Отговор
    Много ми прилича на "колелото на историята се върти ...." и сякаш се върнахме 36 г назад в изходна точка, да кажем с "БСП-ново начало" с нови надежди. Не случайно "ДПС-ново начало" не се пипа от новата народна власт. Да, властта е народна и си е чиста революция, да се надяваме без народен "съд". Много ми напомня как Путин от неизвестен в политическия кръг направи партия и получи цялата власт.

    19:09 09.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 АНТИ-КОМУНИ$Т

    5 2 Отговор
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    19:10 09.05.2026

  • 37 Един от русенско

    4 2 Отговор
    Значи той пак ще е без смисъл във властта

    19:10 09.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Много ще е...

    3 4 Отговор
    ...удачно Радев да инициира закон Антисорос и да пусне пълна финансова ревизия за физически лица на всички пишман "експерти", дето неуморно обикаляха студията и скачаха на амбразурата да бранят едни западни франчайзинги -> така наречени хранителни вериги. Ей така НАП да им извърши пълна проверка и да види от къде са им дохпдите и за какво са лаяли!

    19:11 09.05.2026

  • 40 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    5 4 Отговор
    "Човек от село с два пръста чело
    се бута да е все начело."
    "Във всички времена добре живее
    тоз, който да се нагоди умее"
    /Радой Ралин/

    19:12 09.05.2026

  • 41 Психиатър

    2 3 Отговор
    Колегата Йорданов е с изразена патология, това е констатация, не е обиден коментар. Мнение изразено от мнозина. Но всеки има право на мнение.

    19:12 09.05.2026

  • 42 ВВСар

    3 2 Отговор
    КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ-
    Д€ $И К . Р В О Л Я К?!?!?!?
    рум€н П€Ф€рад€Ф $ митко-$€(Х)к р€ тар ка та $€ КРИЯТ,Ч€ $А Г € Й ДВОЙКА!
    НО НИЕ ЗНАЕМ,ЧЕ ОЩЕ във ВВСето $и БЪР КА ХА В ДУ П€ ТО И ,ЧЕ $А ОТ нато-БКПто!

    19:14 09.05.2026

  • 43 Не одобриха снимките от 9,12 и 13

    4 2 Отговор
    От протестите и транспарантите срещу кayнa измамник радев -

    Под публикация на Ружа Райчева - политолог ,дъщеря на Андрей Райчев се е включил Иво Сиромахов бивш водещ в "Шоуто на Слави" и в ТВ 7/8 и един от учредителите на партия ИТН. Сиромахов твърди че бившите министри от квотата на ИТН и сега в правителството на кayнa са хора на пеевски.
    Иво Сиромахов още снощи определи министъра на земеделието като човек на Пеевски. А той ги познава. Напусна с гръм и трясък Слави Трифонов. Малкото ДПС им викаха. Радев се е договарял с Пеевски. Завря фейса от подобни информации. Честито отново!
    Поредната “промяна”, сглобена от старото задкулисие.

    Коментиран от #44

    19:14 09.05.2026

  • 44 Радостин Василев лидер на МЕЧ

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Не одобриха снимките от 9,12 и 13":

    Николай Копринков е назначен за началник на кабинета на премиера Румен Радев! Дори ГЕРБ не са назначавали толкова корумпиран човек на този пост! Това ли е борбата с корупцията? Това ли е демонтажа на олигархията? За това ли гласуваха милион и половина българи?
    Абровски, Пулев, Милошев, Кузманова, Доцова, Кутев-все подбрани п..........
    ОСТАВКА, МУТРИ!
    ОСТАВКА, МУТРИ!
    ОСТАВКА, МУТРИ!

    19:16 09.05.2026

  • 45 Радостин Василев лидер на МЕЧ

    3 2 Отговор
    Николай Копринков е назначен за началник на кабинета на премиера Румен Радев! Дори ГЕРБ не са назначавали толкова корумпиран човек на този пост! Това ли е борбата с корупцията? Това ли е демонтажа на олигархията? За това ли гласуваха милион и половина българи?
    Абровски, Пулев, Милошев, Кузманова, Доцова, Кутев-все подбрани п..........
    ОСТАВКА, МУТРИ!
    ОСТАВКА, МУТРИ!
    ОСТАВКА, МУТРИ!

    19:16 09.05.2026

  • 46 Не одобриха снимките от 9,12 и 13

    4 2 Отговор
    След призива на лидера на МЕЧ Радостин Василев за започване на масови протести срещу новия кабинет с министри на каишка на Пеевски и Борисов, в десетки градове много граждани излязоха с искания за незабавна оставка на кабинета на "подмяната". По магистрала Хемус граждани слагаха огромен транспарант който снимах и поствам тук. Аз лично съм да се изчака 100 дни ,иначе Радев ще се оправдава че не са му дали възможност да работи. Василев е отговорил че за тези 100 дни новото правителство на Радев, Пеевски и Борисов съвсем ще унищожат държавата, но решението е на населението. Същия огромен транспарант видях спуснат и над тунелите преди Велико Търново ,до бившия месокомбинат "Родопа".

    Коментиран от #55

    19:17 09.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Не одобриха снимките от 9,12 и 13

    3 2 Отговор
    От протестите и транспарантите срещу кayнa измамник радев -

    Под публикация на Ружа Райчева - политолог ,дъщеря на Андрей Райчев се е включил Иво Сиромахов бивш водещ в "Шоуто на Слави" и в ТВ 7/8 и един от учредителите на партия ИТН. Сиромахов твърди че бившите министри от квотата на ИТН и сега в правителството на кayнa са хора на пеевски.
    Иво Сиромахов още снощи определи министъра на земеделието като човек на Пеевски. А той ги познава. Напусна с гръм и трясък Слави Трифонов. Малкото ДПС им викаха. Радев се е договарял с Пеевски. Завря фейса от подобни информации. Честито отново!
    Поредната “промяна”, сглобена от старото задкулисие.

    19:18 09.05.2026

  • 49 Не одобриха снимките от 9,12 и 13

    4 2 Отговор
    От протестите и транспарантите срещу кayнa измамник радев -

    Под публикация на Ружа Райчева - политолог ,дъщеря на Андрей Райчев се е включил Иво Сиромахов бивш водещ в "Шоуто на Слави" и в ТВ 7/8 и един от учредителите на партия ИТН. Сиромахов твърди че бившите министри от квотата на ИТН и сега в правителството на кayнa са хора на пеевски.
    Иво Сиромахов още снощи определи министъра на земеделието като човек на Пеевски. А той ги познава. Напусна с гръм и трясък Слави Трифонов. Малкото ДПС им викаха. Радев се е договарял с Пеевски. Завря фейса от подобни информации. Честито отново!
    Поредната “промяна”, сглобена от старото задкулисие.

    19:19 09.05.2026

  • 50 Радостин Василев лидер на МЕЧ

    3 3 Отговор
    Николай Копринков е назначен за началник на кабинета на премиера Румен Радев! Дори ГЕРБ не са назначавали толкова корумпиран човек на този пост! Това ли е борбата с корупцията? Това ли е демонтажа на олигархията? За това ли гласуваха милион и половина българи?
    Абровски, Пулев, Милошев, Кузманова, Доцова, Кутев-все подбрани п..........
    ОСТАВКА, МУТРИ!
    ОСТАВКА, МУТРИ!
    ОСТАВКА, МУТРИ!

    Коментиран от #53

    19:20 09.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хмм

    2 0 Отговор
    трябва да си стегне червените капиталисти от БСП, точно от тях ще пати, държат се нагло, а без Радев са безгласна буква, празно пространство

    19:23 09.05.2026

  • 53 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Радостин Василев лидер на МЕЧ":

    и какво, след оставките Дубаецът ще спечели пълно мнозинство

    19:24 09.05.2026

  • 54 Злобари

    0 3 Отговор
    Днес в предаването на Любо Огнянов бяха поканени само от злобар по-злобар. Задачата им - да плюят повече по новото правителство!

    19:27 09.05.2026

  • 55 В.В.П

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Не одобриха снимките от 9,12 и 13":

    Ох баня ,ох кеф!

    Катерина Владимирова Граматикова – заместник-министър на отбраната - началник на кабинета на Гроздан Караджов от ИТН от квотата на Орлин Алексиев в Министерството на транспорта в кабинета "Желязков"

    19:36 09.05.2026

  • 56 Дзак

    0 0 Отговор
    В какво го обвиняват пак?

    19:37 09.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове