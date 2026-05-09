Криминален психолог: Няма да има разлика в Румен Радев като президент и премиер

"Няма да има разлика между президента Румен Радев и премиера Румен Радев. Той е бил военачалник в една строго йерархична система, а след това беше президент, който на моменти приличаше на монарх. Радев не е нов субект. В тази му роля не очаквам да е много по-различен", каза криминалният психолог Росен Йорданов в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS по повод актуалната политическа ситуация.

По думите му тежестта пред новото управление е голяма. "Когато поне 5-6 години си бил токсичен фактор за разделението в това общество, на фона на разделението, което така или иначе съществуваше, изведнъж трябва да се превърнеш в човек, който ще гради", коментира Йорданов.

Психологът направи съпоставка между последните правителства, които са имали пълно мнозинство в Народното събрание. "Жан Виденов изглеждаше добросъвестен относно личния си морал, но в същото време зад това лице прозираше едно твърдоглавие. Той отказа да приеме реалността, с което предизвика най-голямата стопанска криза”, каза той.

По повод правителството на Костов, той коментира, че е бил обхванат от високомерие. "Той се опита да направи правилните неща, които бяха болезнени", допълни Йорданов.

"Ако видим двата примера, прогнозите за това управление не са добри. Тази власт е много рискова, защото Радев до момента не е правил коалиции. В политиката коалициите са неизбежни, този урок ще трябва да го научи", каза в заключение криминалният психолог.