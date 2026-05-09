Йотова: Премиерът не гледал към Европа? Пропаганда на опонентите, но изборите минаха

Силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външнополитическите си отношения. Това коментира президентът Илияна Йотова във връзка с очакванията към новото правителство по отношение на външната политика.

Държавният глава и премиерът Румен Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите в борбата с нацизма.

"Нашият глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни", посочи Йотова.

Във връзка с критики към новия премиер, че „не гледа към Европа“, Йотова заяви, че това според нея е част от пропагандата на неговите опоненти.

"Кампанията свърши, изборите свършиха", допълни тя