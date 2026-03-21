Мъртви птици и делфини бяха открити в Шабла, властите разследват

21 Март, 2026 10:09 518 6

9 делфина и над 300 буревестници са открити мъртви на Северното Черноморие, предстои аутопсия

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Областният управител Асен Атанасов заедно с представители на институции, които имат отношение, извършиха оглед на място по повод подадения сигнал на тел. 112 за наличие на мъртви птици от вида албатрос в района на община Шабла. Сформираната експертна комисия, в чийто състав влизаха експерти от РИСВ Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионална здравна инспекция Добрич и Областна дирекция „Безопасност на храните“ Добрич посетиха плаж Езерец, предаде bTV.

По протежение на прибоя по плажа бяха констатирани единични тела на мъртви птици, както и тела на два делфина. По оценка от специалист от РИОСВ се касае за морски бозайници от типа афала. Представителите на БДЧР взеха проби от морската вода, както и от водата на Шабленското езеро. В огледа се включи и екип на „Зелени Балкани“, които взеха проби за изследване от телата на двата делфина.

Обсъдени бяха мерките, които ще се предприемат за почистване на плажа. Директорът на ОДБХ Добрич д-р Стилияна Генчева информира, че пробите, които бяха взети на 19 март 2026 г. са отрицателни и не се касае за Инфлуенца по птиците. Набелязани са действията за премахването им от плажната ивица, като кметът на общината Мариян Жечев увери, че има готовност и плажът ще бъде почистен.

Областният управител изказа благодарност към представителите на всички институции за своевременна реакция, както и благодари на директора на ОДБХ за работата по пробонабиране и ангажираност с данни за резултата. Наблюдението в района ще продължи.

Девет делфина и над 300 средиземноморски буревестници са открити мъртви в района на Северното Черноморие – от Шабленска Тузла до Дуранкулак. Тази нощ се е прибрал екипът на „Зелени Балкани“, който предстои да извърши аутопсия на животните, като резултати се очакват до 10 дни.

По първоначална информация случаят може да се окаже сериозен екологичен инцидент. За повече яснота по темата говори д-р Руско Петров от Спасителния център за диви животни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българските лакоми боклуци

    1 0 Отговор
    ще се самоунищожат за пари

    10:16 21.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Добре че няма летовници във водата.

    10:17 21.03.2026

  • 3 Самоубили са се !

    2 0 Отговор
    Какво има за разследване, всички доказателства ясно показват - САМОУБИЙСТВО, са о огънят липсва, приливът го е изгасил ! Сега да обезопасат територия километър- два навътре в морето за да не се замърсят следи и доказателства !

    10:21 21.03.2026

  • 4 Будител

    2 0 Отговор
    По това време на годината , турските рибари , буквално преграждат с калкански мрежи българските териториални води . Десетки километри. Калканът в момента мигрира към нашите води да хвърля хайвер. За съжаление в мрежите се улавят и делфини които се давят за минути. Всяка година стотици, дори хиляди делфини губят живота си по този начин. От 25 години пиша за този проблем , но институциите нехаят. Псевдоприродолюбителите се занимават с бездомни кучета защото имат келипир. А истински природен проблем , причинен именно от хора е убийството на хиляди делфини в нашето море.

    Коментиран от #5

    10:25 21.03.2026

  • 5 Пишеш глупости,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Будител":

    системата те е превърнала само в "обвинител", а за буревестниците нещо да кажеш те са 300 бройки, дай версия г-н разследващ или започвай да пишеш и за тях версии ! Българинът винаги е прав, знае много, може много, най-умен, но тези му "умения" го превърнаха в послушен бедняк !

    10:32 21.03.2026

  • 6 Шака

    0 0 Отговор
    404 боклуци пак са сътворили някоя гадост. Киевопитеци!

    10:32 21.03.2026

