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Трайчо Трайков: Обещах на хората в „Средец“, че ще се върна

Трайчо Трайков: Обещах на хората в „Средец“, че ще се върна

15 Юни, 2026 18:17 979 34

  • трайчо трайков-
  • избори-
  • кмет-
  • средец-
  • софия

Кметът на столичния район коментира победата си на частичните избори, бъдещето на пространството около Паметника на съветската армия и цените на горивата

Трайчо Трайков: Обещах на хората в „Средец“, че ще се върна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Обещах на хората в „Средец“, че ще се върна. Това беше джентълменската ми договорка с тях“, заяви кметът на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков в предаването „Лице в лице“ по бТВ. По думите му това е било обещание, което е дал, преди да поеме поста си в служебното правителство на Андрей Гюров.

В неделя Трайков спечели частичните избори за кмет на района още на първи тур със 70% от гласовете. До вота се стигна, след като в началото на годината той напусна поста, за да стане служебен министър на енергетиката. Извънредните избори бяха насрочени за 14 юни, а през май Трайков обяви кандидатурата си.

„Различно е да си кмет в центъра на града, защото често се работи с паметници на културата и защитени зони, но пък по-трудно се вандализира“, обясни той.

Трайков добави, че през цялото време, докато е бил министър, е бил в течение на случващото се в района. Той коментира и темата за Паметника на съветската армия, чиито фигури бяха демонтирани.

„Откакто фигурите от Паметника на съветската армия бяха демонтирани, мястото престана да е фокус на обществено напрежение. Откакто е ограден, прояви няма. Това не означава да го държим в този вид“, каза кметът.

По думите му има две идеи за пространството – да стане парк или да бъде издигнат нов голям паметник, като изборът трябва да мине през всички законови процедури. Дебатите за бъдещето на монумента продължават от месеци.

Трайков отбеляза, че процедурата по преместването на монумента е била спряна в Министерството на културата, но областният управител Вяра Тодева е „единствената, която предприе действия“. „Надявам се пространството отново да стане обществено“, допълни той. По темата за цените на горивата бившият енергиен министър заяви, че вече се наблюдава спад.

„Ако споразумението между Иран и САЩ стане ясно, ще има нов спад, но не до нивата преди конфликта“, прогнозира Трайков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    31 4 Отговор
    Мухльото Трайчо на кого ще харижеш парка???

    18:20 15.06.2026

  • 2 АЙДЕ БЕ...?!

    25 2 Отговор
    Моля,без гръмки фрази!
    И теб те разбрахме що за стока си...!

    18:20 15.06.2026

  • 3 Ъъъ

    26 3 Отговор
    70% от гласовете при изборна активност забележете 12% !?!? 😳

    Коментиран от #12

    18:20 15.06.2026

  • 4 не си читав

    28 3 Отговор
    казах ти, че си крадец но софянци обичат да им е по навътре

    18:20 15.06.2026

  • 5 въх недей ва нетрайко китанчев

    23 3 Отговор
    Обещах на наивните в „Средец“, че ще се върна
    за нова кьор софра

    18:21 15.06.2026

  • 6 скрий се

    20 5 Отговор
    12% избирателна активност. Типично гербаджийска калинка.

    18:21 15.06.2026

  • 7 хаха

    16 4 Отговор
    „Обещах на хората в „Средец“ "

    Това си е чиста заплаха бе Тиквист Непоръбен.

    18:21 15.06.2026

  • 8 Красимир Петров

    19 2 Отговор
    На,гъл супер на,гъл

    18:21 15.06.2026

  • 9 хаха

    9 5 Отговор
    Само да се напомни на добичетата, че на този зам. кмета е бивш на ДНСК.

    А както е известно в ДНСК всички са собственост или на Тиквата или на Шопара.

    18:22 15.06.2026

  • 10 И КАКВО КАТО СЕ ВЪРНА

    14 2 Отговор
    Прокопсахме.

    18:25 15.06.2026

  • 11 Копейкин Костя

    6 9 Отговор
    Трайков, вече е време да пратите останките от МОЧА на бунището и да възстановите разрушеният от комунистите паметник на 1-ва Софийска дивизия!

    18:26 15.06.2026

  • 12 при изборна активност забележете 12% !?!

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъ":

    намирисва като на стъкмистиките на нси
    за 2.7% инфлация та ни приеха в клуба на богатите

    както по тиквено време
    а мишок от тях провря

    18:28 15.06.2026

  • 13 Обещах на хората гробари в „Зайчарника“

    8 4 Отговор
    че ще се върна да правя нови чекмеджета

    18:31 15.06.2026

  • 14 Софето

    9 2 Отговор
    Паркирането Трайчо, паркирането
    Изнемогваме

    18:31 15.06.2026

  • 15 генерал Тонев

    14 2 Отговор
    Трайков ми прилича на жълтопаветник и фурнаджийска лопата.

    18:33 15.06.2026

  • 16 НАВРЕМЕТО ОПРАВИ ЕНЕРГЕТИКАТА

    14 2 Отговор
    Сега ще оправи и София - смел соросоид.

    18:34 15.06.2026

  • 17 връщач

    11 2 Отговор
    и като се върна с 12,8 избирателна активност, победи лъва ли! преоблякъл се илия, погледнал се пак в тия!

    18:36 15.06.2026

  • 18 Сталин

    9 2 Отговор
    Те хората в Средец сън не спят чакат тоя негодник да се върне

    18:36 15.06.2026

  • 19 Сталин

    14 2 Отговор
    Тоя негодник е полезен колкото торба с използвани тампони,ама хората го били чакали да се върне

    Коментиран от #20

    18:38 15.06.2026

  • 20 Румен Решетников

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    Другарката ти трябва да е доволна от тампоните, по-добри са от лигнина, питай я...
    😀

    18:44 15.06.2026

  • 21 ШЕФА

    11 2 Отговор
    Този е един от най гнусните паразити в българската политика,и плаче за затвора.

    18:47 15.06.2026

  • 22 Лазар

    6 2 Отговор
    То и Бойко Борисов те върна от плажа в Дубай с шутове и шамари!Дано ти държи влага още!

    19:01 15.06.2026

  • 23 ?????

    9 2 Отговор
    Уф.
    Гумен и хлъзгав човек.
    За нищо не става, а се вре навсякъде.
    70% от 12% гласували си е 8,4% от избирателите.
    Голяма победа, столичани си го заслужават.
    Заедно с Терзиев са си лика-прилика.
    Да им е честито

    19:04 15.06.2026

  • 24 Софиянец

    8 2 Отговор
    Боклук на боклуците в тоа

    19:12 15.06.2026

  • 25 Средец е в l@йn@ откак тоя е кмет

    5 0 Отговор
    Инаха шанс тия му--нь--ов--ци от центъра да се отърват от тоя мър--льове--ц и нек--адър--ник, за да се оправи центъра, обаче пак го върнаха тия хайахаха

    19:27 15.06.2026

  • 26 ПО ДОБРЕ ДА СИ БЕШЕ СТОЯЛ

    4 0 Отговор
    Там дето беше. Сега пак само простотии.

    19:29 15.06.2026

  • 27 Браво Трайчо,

    3 0 Отговор
    а сега изхвърли боклука иизчисти улиците.

    19:31 15.06.2026

  • 28 🦁ЩЩД🦁

    3 0 Отговор
    Егати милиционерския Нарцис! Те,хората, от района ,с твоето има на устата борят живота, и в радост,и е мъка ! Де го наш Трайчо,надежда и упование наше ! Глу пак .

    19:34 15.06.2026

  • 29 Дзак

    0 0 Отговор
    П. се подмазва по своему!

    19:35 15.06.2026

  • 30 ИВАН

    1 0 Отговор
    Това е натегача с паметниците, на него и на още няколко русофоби руските паметници им пречат.

    19:43 15.06.2026

  • 31 Анонимен

    3 0 Отговор
    12 процента гласували Трайков

    19:43 15.06.2026

  • 32 трайчонатор

    0 0 Отговор
    ай би бек

    19:48 15.06.2026

  • 33 Хо хо

    0 0 Отговор
    Тоя е дялан камък, където и да го сложиш все не става. Кибик който прави калабалък в власта поради липса на по-кадърни в ДБ.

    19:54 15.06.2026

  • 34 Камен

    0 0 Отговор
    Върна се щото не ти се отвори парашута. Радев събра 131 и ППДБ станахте излишни. Иначе направо си заряза и отсвири кметството, ама будалите пак те избраха....докато пак ти предложат нещо за повече кинти и власт.....

    20:01 15.06.2026

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