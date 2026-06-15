Трайчо Трайков: Обещах на хората в „Средец“, че ще се върна

„Обещах на хората в „Средец“, че ще се върна. Това беше джентълменската ми договорка с тях“, заяви кметът на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков в предаването „Лице в лице“ по бТВ. По думите му това е било обещание, което е дал, преди да поеме поста си в служебното правителство на Андрей Гюров.
В неделя Трайков спечели частичните избори за кмет на района още на първи тур със 70% от гласовете. До вота се стигна, след като в началото на годината той напусна поста, за да стане служебен министър на енергетиката. Извънредните избори бяха насрочени за 14 юни, а през май Трайков обяви кандидатурата си.
„Различно е да си кмет в центъра на града, защото често се работи с паметници на културата и защитени зони, но пък по-трудно се вандализира“, обясни той.
Трайков добави, че през цялото време, докато е бил министър, е бил в течение на случващото се в района. Той коментира и темата за Паметника на съветската армия, чиито фигури бяха демонтирани.
„Откакто фигурите от Паметника на съветската армия бяха демонтирани, мястото престана да е фокус на обществено напрежение. Откакто е ограден, прояви няма. Това не означава да го държим в този вид“, каза кметът.
По думите му има две идеи за пространството – да стане парк или да бъде издигнат нов голям паметник, като изборът трябва да мине през всички законови процедури. Дебатите за бъдещето на монумента продължават от месеци.
Трайков отбеляза, че процедурата по преместването на монумента е била спряна в Министерството на културата, но областният управител Вяра Тодева е „единствената, която предприе действия“. „Надявам се пространството отново да стане обществено“, допълни той. По темата за цените на горивата бившият енергиен министър заяви, че вече се наблюдава спад.
„Ако споразумението между Иран и САЩ стане ясно, ще има нов спад, но не до нивата преди конфликта“, прогнозира Трайков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
18:20 15.06.2026
2 АЙДЕ БЕ...?!
И теб те разбрахме що за стока си...!
18:20 15.06.2026
3 Ъъъ
Коментиран от #12
18:20 15.06.2026
4 не си читав
18:20 15.06.2026
5 въх недей ва нетрайко китанчев
за нова кьор софра
18:21 15.06.2026
6 скрий се
18:21 15.06.2026
7 хаха
Това си е чиста заплаха бе Тиквист Непоръбен.
18:21 15.06.2026
8 Красимир Петров
18:21 15.06.2026
9 хаха
А както е известно в ДНСК всички са собственост или на Тиквата или на Шопара.
18:22 15.06.2026
10 И КАКВО КАТО СЕ ВЪРНА
18:25 15.06.2026
11 Копейкин Костя
18:26 15.06.2026
12 при изборна активност забележете 12% !?!
До коментар #3 от "Ъъъ":намирисва като на стъкмистиките на нси
за 2.7% инфлация та ни приеха в клуба на богатите
както по тиквено време
а мишок от тях провря
18:28 15.06.2026
13 Обещах на хората гробари в „Зайчарника“
18:31 15.06.2026
14 Софето
Изнемогваме
18:31 15.06.2026
15 генерал Тонев
18:33 15.06.2026
16 НАВРЕМЕТО ОПРАВИ ЕНЕРГЕТИКАТА
18:34 15.06.2026
17 връщач
18:36 15.06.2026
18 Сталин
18:36 15.06.2026
19 Сталин
Коментиран от #20
18:38 15.06.2026
20 Румен Решетников
До коментар #19 от "Сталин":Другарката ти трябва да е доволна от тампоните, по-добри са от лигнина, питай я...
😀
18:44 15.06.2026
21 ШЕФА
18:47 15.06.2026
22 Лазар
19:01 15.06.2026
23 ?????
Гумен и хлъзгав човек.
За нищо не става, а се вре навсякъде.
70% от 12% гласували си е 8,4% от избирателите.
Голяма победа, столичани си го заслужават.
Заедно с Терзиев са си лика-прилика.
Да им е честито
19:04 15.06.2026
24 Софиянец
19:12 15.06.2026
25 Средец е в l@йn@ откак тоя е кмет
19:27 15.06.2026
26 ПО ДОБРЕ ДА СИ БЕШЕ СТОЯЛ
19:29 15.06.2026
27 Браво Трайчо,
19:31 15.06.2026
28 🦁ЩЩД🦁
19:34 15.06.2026
29 Дзак
19:35 15.06.2026
30 ИВАН
19:43 15.06.2026
31 Анонимен
19:43 15.06.2026
32 трайчонатор
19:48 15.06.2026
33 Хо хо
19:54 15.06.2026
34 Камен
20:01 15.06.2026