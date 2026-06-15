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Президентът подписа указ за назначаване на нова Централната избирателна комисия

Президентът подписа указ за назначаване на нова Централната избирателна комисия

15 Юни, 2026 18:11 723 3

  • президент-
  • илияна йотова-
  • цик-
  • състав-
  • назначаване

Илияна Йотова проведе консултации

Президентът подписа указ за назначаване на нова Централната избирателна комисия - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова подписа указ, с който назначава членовете на Централна избирателна комисия (ЦИК), предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Съставът на ЦИК, считано от 23 юни 2026 г., е:

Председател: Георги Хорозов;

Заместник-председатели: Исмаил Осман и Маргарита Махаева;

Секретар: Йорданка Ганчева;

Членове: Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Президентът Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.

По-време на изслушването президентът Йотова каза на кандидатите за членове на ЦИК, че от тях зависи доколко институциите в България ще се ползват с легитимност и че трябва да подберат най-добрите експерти, които да участват във всички нива на изборния процес.

/ЕП/

Източник: www.bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И още мисирки ООД

    4 3 Отговор
    Явно Илиана Йотова награди Вяра Тодева с членство в ЦИК, заради своеволното й решение в качеството й на областен управител на София от ПП-ДБ, да демонтира паметника на съветската армия!

    Коментиран от #2

    18:24 15.06.2026

  • 2 Ние помним

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "И още мисирки ООД":

    Явно с предимство са фаши зоидните персони.
    Йотова няма да е следващия президент.

    18:53 15.06.2026

  • 3 Цвете

    3 0 Отговор
    ХАЙДЕ СЕГА ДА ОБЯВЯТ ЗАПЛАТИТЕ СИ. НАЛИ РАЗБРАХТЕ, ЧЕ ПРЕДХОДНИТЕ СА СИ РАЗДАЛИ БОНУС В РАЗМЕР НА 600000 ( ШЕСТОТИН ХИЛЯДИ) ЕВРО?! С КАКВО ЗАСЛУЖИХА ТЕЗИ ПАРИ? ТОВА, ЧЕ ПРЕМАХНАХА ЗА ЧАСОВЕ МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ ИЛИ ЗА ТЕЗИ, КОИТО В ПРОВИНЦИЯТА УМИШЛЕНО ФАЛШИФИЦИРАХА БЮЛЕТИНИТЕ ?! ЗА " СВЪРШЕНАТА " РАБОТА ЛИ? БЕЗОБРАЗИЕ.ВЗИМАТ ПО 8000 ЕВРО ЗАПЛАТА.ЗАСЛУЖАВАТ ЛИ ГИ? КОГАТО НЯМА ИЗБОРИ, КАКВО РАБОТЯТ? ДА ГИ ГЛЕДАМЕ ПОД ЛУПА, ЗАЩОТО НИ НАПРАВИХА ЛУДИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА СИ.🥸🤓🥸

    18:54 15.06.2026

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