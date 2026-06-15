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Румяна Бъчварова за сделката между САЩ и Иран: Нещата се връщат в изходна точка

Румяна Бъчварова за сделката между САЩ и Иран: Нещата се връщат в изходна точка

15 Юни, 2026 18:32 1 123 13

  • румяна бъчварова-
  • сащ-
  • иран-
  • израел-
  • споразумение-
  • близък изток-
  • ядрена програма

Натискът върху Нетаняху от страна на неговите коалиционни партньори е много силен и в този смисъл не вярвам да се успокоят нещата, защото не знаем какво е договорено за Ливан

Румяна Бъчварова за сделката между САЩ и Иран: Нещата се връщат в изходна точка - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Както винаги в този регион, решенията се вземат трудно. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият посланик в Израел и бивш началник на кабинета "Гюров" Румяна Бъчварова във връзка със споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на войната.

Светът се надява споразумението да се случи, защото това означава освен спиране на военните действия, разблокиране на търговията и спад на цените на петрола. Но това не е решение на проблема – нещата се връщат в положението отпреди началото на войната. В Израел не са доволни от това и не не заем какви ще бъдат последиците, заяви Бъчварова.

В Иран има въодушевление по отношение на управляващите, а в Израел е обратното – има неудовлетворение, че целите не са постигнати. Твърдеше се, че целта беше да бъде сменен режимът в Иран, а ще се окаже точно обратното – той ще бъде укрепен, добави тя.

Натискът върху Нетаняху от страна на неговите коалиционни партньори е много силен и в този смисъл не вярвам да се успокоят нещата, защото не знаем какво е договорено за Ливан. Само след няколко месеца в Израел има избори и коментаторите казват, че за първи път от 3 г. има шанс властта да бъде сменена, а отттам и подходът за сегашната ситуация. Затова Нетаняху се опитва да изведе нещата дотам, че да изглежда като победителят, който дава на Израел това, което искат гражданите, посочи бившият посланик в Израел.

Румяна Бъчварова увери, че подписаното от кабинета "Гюров" споразумение с Украйна е изцяло в полза на страната ни.

То не е идеологизирано по никакъв начин и дава възможност на страната ни да се включи в процеси, които се случват и ще се случват в Украйна, Има възможност за български фирми да търгуват с Украйна, да има сътрудничество. Украйна е една държава, която изключително много напредна с дигитализацията, с производството на дронове, изцяло промени начина, по който се води една война. В този смисъл изявлението на военния ни министър, че спираме да подпомагаме Украйна беше много учудващо. Обяснявам си го с това как отново външната политика се използва за вътрешнополитически цели, каза още Бъчварова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    важното е че бензина тази нощ щял да поевринее и щял да е на половин цена

    18:37 15.06.2026

  • 2 мерси

    20 2 Отговор
    за мнение от еврейска пача

    Коментиран от #5

    18:39 15.06.2026

  • 3 Митко

    14 0 Отговор
    Трудно се взимат решения,когато си гузен,ако си честен е лесно.Продажниците представят нешата,като труден избор,зашото са зависими.

    18:42 15.06.2026

  • 4 Кубрат Донев

    12 1 Отговор
    Какво разбира пък тая напудрена бабичка?!

    18:53 15.06.2026

  • 5 така така

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "мерси":

    eврейска е главата ти

    18:58 15.06.2026

  • 6 Петърчо

    10 0 Отговор
    И министър на МВР беше при Бойко.Татко и беше главен редактор на в.Отечествен фронт в "онези"времена.Подариха и диплом по социология защото няма математика.

    Коментиран от #7

    19:01 15.06.2026

  • 7 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Петърчо":

    Щом казвате!

    19:03 15.06.2026

  • 8 0407

    1 0 Отговор
    Не разбрах преди Израел ...(.едно време ,като деца броехме първи,втори .....пред предо,пред зук,зук).....къде е била ....

    19:03 15.06.2026

  • 9 ОЩЕ ЕДНА

    4 0 Отговор
    Тъжна еврейка.

    19:15 15.06.2026

  • 10 Другарката

    4 0 Отговор
    и тя за точки се произнесе !

    19:16 15.06.2026

  • 11 Любовницата на Росен Желязков

    4 0 Отговор
    Позната в МВР по ник нейма:Шматката

    19:22 15.06.2026

  • 12 И ТАЯ ГЛЕДА

    1 0 Отговор
    Все едно е получила запек.

    19:44 15.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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