Румяна Бъчварова за сделката между САЩ и Иран: Нещата се връщат в изходна точка

Както винаги в този регион, решенията се вземат трудно. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият посланик в Израел и бивш началник на кабинета "Гюров" Румяна Бъчварова във връзка със споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на войната.
Светът се надява споразумението да се случи, защото това означава освен спиране на военните действия, разблокиране на търговията и спад на цените на петрола. Но това не е решение на проблема – нещата се връщат в положението отпреди началото на войната. В Израел не са доволни от това и не не заем какви ще бъдат последиците, заяви Бъчварова.
В Иран има въодушевление по отношение на управляващите, а в Израел е обратното – има неудовлетворение, че целите не са постигнати. Твърдеше се, че целта беше да бъде сменен режимът в Иран, а ще се окаже точно обратното – той ще бъде укрепен, добави тя.
Натискът върху Нетаняху от страна на неговите коалиционни партньори е много силен и в този смисъл не вярвам да се успокоят нещата, защото не знаем какво е договорено за Ливан. Само след няколко месеца в Израел има избори и коментаторите казват, че за първи път от 3 г. има шанс властта да бъде сменена, а отттам и подходът за сегашната ситуация. Затова Нетаняху се опитва да изведе нещата дотам, че да изглежда като победителят, който дава на Израел това, което искат гражданите, посочи бившият посланик в Израел.
Румяна Бъчварова увери, че подписаното от кабинета "Гюров" споразумение с Украйна е изцяло в полза на страната ни.
То не е идеологизирано по никакъв начин и дава възможност на страната ни да се включи в процеси, които се случват и ще се случват в Украйна, Има възможност за български фирми да търгуват с Украйна, да има сътрудничество. Украйна е една държава, която изключително много напредна с дигитализацията, с производството на дронове, изцяло промени начина, по който се води една война. В този смисъл изявлението на военния ни министър, че спираме да подпомагаме Украйна беше много учудващо. Обяснявам си го с това как отново външната политика се използва за вътрешнополитически цели, каза още Бъчварова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:37 15.06.2026
2 мерси
Коментиран от #5
18:39 15.06.2026
3 Митко
18:42 15.06.2026
4 Кубрат Донев
18:53 15.06.2026
5 така така
До коментар #2 от "мерси":eврейска е главата ти
18:58 15.06.2026
6 Петърчо
Коментиран от #7
19:01 15.06.2026
7 Дзак
До коментар #6 от "Петърчо":Щом казвате!
19:03 15.06.2026
8 0407
19:03 15.06.2026
9 ОЩЕ ЕДНА
19:15 15.06.2026
10 Другарката
19:16 15.06.2026
11 Любовницата на Росен Желязков
19:22 15.06.2026
12 И ТАЯ ГЛЕДА
19:44 15.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.