Йотова за палежа в Скопие: Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу диплома

Категорично осъждам палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие. Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя под въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства съгласно международните си задължения. Това се казва в позиция на президента Илияна Йотова.
По думите ѝ е тревожно, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска реторика и атмосфера на нетърпимост, която години наред остава без необходимия институционален отпор.
"Подобни действия не възникват във вакуум – те са пряко следствие от насаждането на омраза и безнаказаност. Очаквам незабавни, прозрачни и резултатни действия от страна на компетентните органи в Скопие за установяване и наказване на извършителите и техните евентуални подбудители. Скоростта и решителността на реакцията ще бъдат ясен тест за ангажираността на Република Северна Македония към принципите на правовата държава, добросъседските отношения и европейските ценности", допълва тя.
"Европейската интеграция не е само политическа цел, а и отговорност. Държава, която претендира за членство в Европейския съюз, трябва безусловно да гарантира сигурността на дипломатическите мисии, да противодейства на езика на омразата и да демонстрира уважение към своите съседи не само с думи, но и с действия", казва още Йотова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
18:57 15.06.2026
2 Без име
18:57 15.06.2026
3 Алеко
18:57 15.06.2026
4 Цвете
18:58 15.06.2026
5 Цвете
Коментиран от #7
18:58 15.06.2026
6 Отвратен
19:07 15.06.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Цвете":Тя работи върху биооръжия на основата на Ковид, Морбили и Колит .Македония да внимава!
19:07 15.06.2026
8 Перо
19:16 15.06.2026
9 глоги
19:19 15.06.2026
10 Боже мили ,
19:19 15.06.2026
11 АГАТ а Кристи
Отзовете посланика ни от Скопие !!!
ДО КОГА ЩЕ СМЕ В ПОЗА ПАРТЕР ???
Или на управниците ни им допада и удоволствието им от въпросната поза е по-голямо от ЧЕСТТА за България ???
19:21 15.06.2026
12 Питане
19:30 15.06.2026
13 Българин от Скопие
Ова мора да е дело на Србија!
19:41 15.06.2026
14 коко
19:43 15.06.2026
15 Време е за СВО !
19:53 15.06.2026
16 Перо
19:54 15.06.2026
17 Желю Жабата селяндура!
19:55 15.06.2026
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