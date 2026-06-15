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Йотова за палежа в Скопие: Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу диплома

Йотова за палежа в Скопие: Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу диплома

15 Юни, 2026 18:47 855 21

  • илияна йотова-
  • президент-
  • автомобили-
  • българия-
  • скопие-
  • българско посолство

Подобни действия не възникват във вакуум – те са пряко следствие от насаждането на омраза и безнаказаност, припомни българският президент

Йотова за палежа в Скопие: Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу диплома - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Категорично осъждам палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие. Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя под въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства съгласно международните си задължения. Това се казва в позиция на президента Илияна Йотова.

По думите ѝ е тревожно, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска реторика и атмосфера на нетърпимост, която години наред остава без необходимия институционален отпор.

"Подобни действия не възникват във вакуум – те са пряко следствие от насаждането на омраза и безнаказаност. Очаквам незабавни, прозрачни и резултатни действия от страна на компетентните органи в Скопие за установяване и наказване на извършителите и техните евентуални подбудители. Скоростта и решителността на реакцията ще бъдат ясен тест за ангажираността на Република Северна Македония към принципите на правовата държава, добросъседските отношения и европейските ценности", допълва тя.

"Европейската интеграция не е само политическа цел, а и отговорност. Държава, която претендира за членство в Европейския съюз, трябва безусловно да гарантира сигурността на дипломатическите мисии, да противодейства на езика на омразата и да демонстрира уважение към своите съседи не само с думи, но и с действия", казва още Йотова.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    12 0 Отговор
    Това си е повод за война.Нападение над българска територия.

    18:57 15.06.2026

  • 2 Без име

    5 0 Отговор
    Марийка от бързане забравила да довърши думата. :-)

    18:57 15.06.2026

  • 3 Алеко

    6 1 Отговор
    Ще се повторя,но това е: Маке ,Българин не става, отнася се и за Благоевградско.Трябва друга Бира за тях.

    18:57 15.06.2026

  • 4 Цвете

    8 0 Отговор
    ЗАЩО НЯМА ИЗКАЗВАНЕ НА ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА? 🤦‍♂️ТЯ РАЗБРАЛА ЛИ Е ИЛИ НЕ?!

    18:58 15.06.2026

  • 5 Цвете

    6 0 Отговор
    ЗАЩО НЯМА ИЗКАЗВАНЕ НА ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА? 🤦‍♂️ТЯ РАЗБРАЛА ЛИ Е ИЛИ НЕ?!

    Коментиран от #7

    18:58 15.06.2026

  • 6 Отвратен

    8 2 Отговор
    Незабавно отнемане на Българско гражданство на всички макета , те са неблагодарни , винаги сме им помагали , но прекалиха !!!

    19:07 15.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Тя работи върху биооръжия на основата на Ковид, Морбили и Колит .Македония да внимава!

    19:07 15.06.2026

  • 8 Перо

    10 1 Отговор
    Случайниците овце, от държавните ръководители изказват “позиция”, само пред БГ медии. Крайно време е да се приложат тежки санкции, икономически, гранични, забрани за влизани в БГ за винаги, на всички установени отявлени македонисти и престъпници с анти-българска дейност, финансова и данъчна проверка на фирмите на РСМ в БГ, преустановяване на издаването и продължаването на БГ паспорти и лични карти, недопускане на граждани на РСМ за следване във ВУЗ на БГ територия, пълен блокаж на дипломатическо и ЕС ниво и т.н. Македонистите са зомбирани и дресирани дървени глави, които не разбират от добронамерен говор! Крайно време е да се разбере, а не да се мрънкат кабинетни “позиции”! Ветото не е наказание, а оценка за политическо, идеологическо, културно и научно състояние на страната кандидат, също и това състояние, дали отговаря на правилата и условията за прием в ЕС и влизането има риск да внесе стари раздори и вражди, разлагащи организацията!

    19:16 15.06.2026

  • 9 глоги

    4 0 Отговор
    ...недопустимо посегателство срещу дипломаТИЧЕСКАТА администрация на България!

    19:19 15.06.2026

  • 10 Боже мили ,

    4 3 Отговор
    тая ли е решила , че е капацитет и трябва да обучава с клишетата , кое какво е ? Срам голям , но тя не се усеща !

    19:19 15.06.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    Елементарно е !!!
    Отзовете посланика ни от Скопие !!!
    ДО КОГА ЩЕ СМЕ В ПОЗА ПАРТЕР ???
    Или на управниците ни им допада и удоволствието им от въпросната поза е по-голямо от ЧЕСТТА за България ???

    19:21 15.06.2026

  • 12 Питане

    1 1 Отговор
    А ма"другарко" иди, Йотова с твойта колежка от североЗАПАДНА мъки дония не се лилизахтеонзиден ???

    19:30 15.06.2026

  • 13 Българин от Скопие

    5 0 Отговор
    Срамота. Како българин од Скопје се срамам.
    Ова мора да е дело на Србија!

    19:41 15.06.2026

  • 14 коко

    5 0 Отговор
    Кажете, уважаема госпожо Президент докога ще търпим тези откачалки?

    19:43 15.06.2026

  • 15 Време е за СВО !

    2 0 Отговор
    Това е нападение срещу българската държава!

    19:53 15.06.2026

  • 16 Перо

    2 0 Отговор
    Скопианци, ако бръснеха БГ държавно ръководство, нямаше да се подиграват с палежи и ежедневни анти-български писания! От целия дип. корпус, акредитиран в РСМ, само нашето посолство и културни центрове биват палени! Разбират само от бой и санкции, не от вето, ветото е оценка за политическото, идеологическо, културно и научно състояние на държавата и дали тази оценка съвпада с интересите, критериите и условията на ЕС за прием или кандидата може да внесе стари и враждебни раздори, разлагащи ЕС! Крайно време е за наказателни санкции!!!

    19:54 15.06.2026

  • 17 Желю Жабата селяндура!

    0 1 Отговор
    Оти им даде 100 танка и първи в света призна тая измислена държава?

    19:55 15.06.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    Радев да поиска помощ от САЩ, а не да им гони самолетите!

    19:56 15.06.2026

  • 19 Путин

    0 1 Отговор
    Поредна сръбска провокация като активно мероприятие на КГБ!

    19:58 15.06.2026

  • 20 Незабавен арест на Шкембе Войвода!

    0 1 Отговор
    Той раздаде на макетата 100 000 български паспорта!

    19:59 15.06.2026

  • 21 Не на омразата

    0 0 Отговор
    И какво целят с това?Европа ги видя и оцени, ние си ги знаем тук какво античко чудо са , дето “баба ми ми кажа”.Жалко за свестните и за българите там, но и те се страхуват от властта и си траят. И са прави да си траят, като гледат тази лумпенизация!

    20:00 15.06.2026

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