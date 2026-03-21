Асен Василев: Мисля, че съм ефективен като политик

В политиката трябва да има повече честност. Това е най-важното. Да казваш каквото мислиш и да правиш каквото казваш. Това каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в "Изборът на България: Портрети на властта" по Нова телевизия.

"За мен е най-важно дали съм ефективен. И мисля, че съм ефективен като политик. Видяхте, че се промени философията на публичните финанси. България влезе в Шенген и еврозоната. Това се случи с едни бюджети, които позволиха да се вдигнат доходите. Това се случи при запазване съотношението дълг към БВП. Видяхме, че България може да не е на последно място в ЕС", добави той.

Председателят на ПП сподели, че е влязъл в политиката, защото му пука за България. "Беше ми омръзнало да сме последни във всичко", добави той.

Първата лъжа за мен, която през 2022 г. беше платена доста обилно в жълтата преса е, че съм гей. А аз не съм. Но българското население го вярва, защото го облъчваха няколко години с това, посочи Асен Василев.

Той заяви още, че е получавал четири заплахи, като най-сериозната била, че никога повече няма да види родителите си. Василев не уточни от кого е получил заплахата, но поясни: "Нека да кажем, че в момента родителите ми живеят при сестра ми в Германия от около две години".

Другата заплаха към него е свързана с по-строгия контрол на БАБХ на "Капитан Андреево".

Асен Василев уточни още, че е момента нямало място за любов в живота му, защото не бил достатъчно силен да причини на хора, които обича това, което се случва.