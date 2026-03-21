Новини
България »
Асен Василев: Мисля, че съм ефективен като политик

21 Март, 2026 12:54 1 000 60

  • асен василев-
  • политика

Председателят на ПП сподели, че е влязъл в политиката, защото му пука за България. "Беше ми омръзнало да сме последни във всичко", добави той

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В политиката трябва да има повече честност. Това е най-важното. Да казваш каквото мислиш и да правиш каквото казваш. Това каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в "Изборът на България: Портрети на властта" по Нова телевизия.

"За мен е най-важно дали съм ефективен. И мисля, че съм ефективен като политик. Видяхте, че се промени философията на публичните финанси. България влезе в Шенген и еврозоната. Това се случи с едни бюджети, които позволиха да се вдигнат доходите. Това се случи при запазване съотношението дълг към БВП. Видяхме, че България може да не е на последно място в ЕС", добави той.

Председателят на ПП сподели, че е влязъл в политиката, защото му пука за България. "Беше ми омръзнало да сме последни във всичко", добави той.

Първата лъжа за мен, която през 2022 г. беше платена доста обилно в жълтата преса е, че съм гей. А аз не съм. Но българското население го вярва, защото го облъчваха няколко години с това, посочи Асен Василев.

Той заяви още, че е получавал четири заплахи, като най-сериозната била, че никога повече няма да види родителите си. Василев не уточни от кого е получил заплахата, но поясни: "Нека да кажем, че в момента родителите ми живеят при сестра ми в Германия от около две години".

Другата заплаха към него е свързана с по-строгия контрол на БАБХ на "Капитан Андреево".

Асен Василев уточни още, че е момента нямало място за любов в живота му, защото не бил достатъчно силен да причини на хора, които обича това, което се случва.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    31 6 Отговор
    Ефективен, за кого?

    Коментиран от #51

    12:55 21.03.2026

  • 2 Асене пе е рас си,

    27 17 Отговор
    пе е рас, пе е рас, хах, хах, ха.❤️🇧🇬🤣

    12:55 21.03.2026

  • 3 фико салатата

    29 15 Отговор
    ефективен си като тъпанар на конци

    12:55 21.03.2026

  • 4 в кратце

    23 15 Отговор
    Асен Василев: Мисля, че съм когнитивен и тъповиден,като политик!

    12:57 21.03.2026

  • 5 Някой

    18 13 Отговор
    Да, ефективно защитавахте Пеевски до преди Тръмп да спечели в САЩ.

    12:57 21.03.2026

  • 6 Въйййййй

    31 15 Отговор
    Всички с които си работил в чужбина те изкарват мошеник, някой даже те съдят, че не смееш да излезеш от България. Ама си ефективен, ефективно пазиш любовника си да се изживява гангстер. Май си се прибрал тук, защото света е станал тесен за теб.

    12:58 21.03.2026

  • 7 Гражданин

    33 15 Отговор
    ЕФЕКТИВЕН ЗА СЕБЕ СИ, НО ВРЕДЕН ЗА БЪЛГАРИЯ! НЕ Е ВАЖНО КАКОВ МИСЛИ ТОЙ, А МНОЗИНСТВОТО БЪЛГАРИ! ОТДАВНА Е ЗА ЗАТВОРА!

    12:58 21.03.2026

  • 8 Сталин

    24 14 Отговор
    Аха Асан е мислел че е ефективен като крадец,точно такива ни трябват,ще гласуваме пак за ОПГ ПП -Прости Пvтки

    12:59 21.03.2026

  • 9 иди ми дойди ми

    16 11 Отговор
    А пък Киро канадецът мисли,че брадив е по-невидим в коридорите на общественните сгради.

    12:59 21.03.2026

  • 10 Сталин

    19 11 Отговор
    Абе къде е батко ( Киру )

    12:59 21.03.2026

  • 11 Баце

    28 14 Отговор
    По-голема наглост от сороспииската е само петроханската, а този е съвкупност от двете.

    13:00 21.03.2026

  • 12 Спецов

    25 15 Отговор
    По ефективен е като жена!

    13:00 21.03.2026

  • 13 Пуфи

    20 12 Отговор
    Ефективността ти я усеща само сметката у Люксембург

    13:02 21.03.2026

  • 14 Заслужаваш

    8 8 Отговор
    Нямаш грешка

    13:03 21.03.2026

  • 15 Кокорчо мисли

    16 10 Отговор
    Като политик и управляващ си мисли без да се замисля, че е ,най-скромно казано , ".ефективен политик", а е пропуснал голямото "Д" (жокер: Дефективен политик)

    13:05 21.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лена

    18 9 Отговор
    Ефективен за олигарсите и ламите от Петрохан

    13:08 21.03.2026

  • 18 Кокорко

    19 12 Отговор
    е много ефективен в мушенгиите и кражбите

    13:10 21.03.2026

  • 19 Ужас т

    17 8 Отговор
    И този се мисли за нещо си като Мирчев и останалите.
    Единствените които им четкат самочувствието са ми свирките като Светослав Иванов и останалите които получават пари от нпо-та. Това спокойно може да се нарече корупция и заблуда на гражданите

    13:12 21.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 обратното

    11 10 Отговор
    Въпреки саботиращите кокорчови бюджети с граничните официални 3% дефицит и въпреки деветомайски президентски опит за референдум за отрицателна евро оценка в извънредния доклад, влязохме в шенген и еврозоната.

    13:15 21.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ефективен връмвар

    6 3 Отговор
    Първата лъжа за мен, която през 2022 г. беше платена доста обилно в жълтата преса е, че съм гей, а аз не съм. Но българското население го вярва, защото го облъчваха няколко години с това. Така отговори Асен Василев на въпрос на Мон Дьо по Нова за лъжите, които са го шокирали.

    Четири заплахи бил получил Василев, като най-сериозната била, че никога повече няма да види родителите си. Той не обяви от кого я е получил, но заяви: "Нека да кажем, че в момента родителите ми живеят при сестра ми в Германия от около две години", каза още той.

    Другата заплаха била заради истинския контрол на БАБХ на "Капитан Андреево", вместо този, който е бил. Щели да направят кампания срещу него, която се е случила 2022 г., че е гей. "Направиха я. Не ми пука", каза още той.

    В момента нямало място за любов в живота му, защото не бил достатъчно силен да причини на хора, които обича това, което се случва.

    13:16 21.03.2026

  • 24 Розов пеньоар

    8 8 Отговор
    Обещавам да съкратя 30% от администрацията

    13:16 21.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да ти имаме самочувствието

    6 5 Отговор
    Супер си. Ставаш за знаме, като един преди тебе "г.. ти си нашето знаме"

    13:19 21.03.2026

  • 28 ПП/ДБ+ПБ

    6 4 Отговор
    За потвърждение на оценката :) ефективен политик:) е готов да се коалира с ПБ.

    13:19 21.03.2026

  • 29 Като гей

    14 8 Отговор
    Си ефективен

    Коментиран от #42

    13:19 21.03.2026

  • 30 Изключителен

    12 13 Отговор
    Умен , компетентен , уравновесен , информиран , праволинеен , един от малкото в българската политика , на когото може да се разчита !

    Коментиран от #38, #53

    13:20 21.03.2026

  • 31 Ивелин Михайлов

    11 8 Отговор
    Тоя джендър е ефективен само по розов пеньоар 🤮

    13:20 21.03.2026

  • 32 Всички

    9 5 Отговор
    Са мушеници до един а като се добави и обърната резба тфа вече не се трае

    13:21 21.03.2026

  • 33 ежко

    11 6 Отговор
    Много сте ефективни.Провалени е реалния бизнес, искате държава да упрвлявате?!?Няма едно нещо което сте пипнали,да не сте го развалили!Таковахте конституцията, изпрахте Пеевски и Боко, излъгахте избирателите си.Това ли ви е ефективността?

    13:22 21.03.2026

  • 34 Дръта чанта

    6 5 Отговор
    Да го дуат бедните

    Коментиран от #41

    13:27 21.03.2026

  • 35 Оная!?

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "Активираха се!":

    Ти ли си ма, пиле?
    Дорианооо!!! Кога спиш, скъпа?! От мятане на либерастко - педофилската барикада сили не ти останаха! Няма ли около тебе мъж, да те стабилизира, или и ти мразиш хетеросексуалните?!

    13:28 21.03.2026

  • 36 Мдаааа

    6 4 Отговор
    Ефективен си бързи смели сръчни

    13:30 21.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дефектен политик

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "Изключителен":

    Може да се разчита на Кокорчо да прави помен с чужда пита харчейки бюджета, да взема нови заеми за инвестиции в предизборните социални програми, както да проваля с петилетки строящата се магистрала Хемус

    13:31 21.03.2026

  • 39 Гражданин

    7 7 Отговор
    Дано да се случи така, че този умен и справедлив политик да управлява, страната ни много ще се стабилизира,просташките коментари са без значение.

    Коментиран от #43

    13:32 21.03.2026

  • 40 Стабилен е

    7 7 Отговор
    Силата му е в истината,няма къде да го пипнеш.

    13:34 21.03.2026

  • 41 И да

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Дръта чанта":

    Не се размножават

    13:36 21.03.2026

  • 42 Не е

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "Като гей":

    гией, той е "пеперуд"

    13:36 21.03.2026

  • 43 има значение ефекта от дефективния

    5 8 Отговор

    До коментар #39 от "Гражданин":

    След вещото кокорчово неколко кратно управление на икономиката, инфлацията се отприщи, а цената на жилищата се удвоиха.

    13:37 21.03.2026

  • 44 Ефективен

    7 5 Отговор
    като крадец.

    13:39 21.03.2026

  • 45 либерал

    3 2 Отговор
    Трият ме: "Факти" - на кого се кланяте!? Написах за лицето на снимката за "ефективността" му със сглобката с БокоРапона/Тиквата и Шиши Търбуха и ме Цензурираха незабавно, по ПУТИНСКИТЕ ЗАКОНИ и Разпоредби.

    13:39 21.03.2026

  • 46 Кокора

    10 4 Отговор
    да посочи едно нещо, построено, ремонтирано или поне започнато от шайката ППДБ!

    Коментиран от #60

    13:41 21.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Позволява си

    2 4 Отговор
    Когато човек е осъзнат и не го е страх,не играе по свирката на никой.

    13:46 21.03.2026

  • 50 А аз...

    5 0 Отговор
    ...определено не мисля така!

    13:46 21.03.2026

  • 51 Как за кого ?

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    За Спецов .

    13:49 21.03.2026

  • 52 Аз полковникът

    1 3 Отговор
    Най добрият.

    13:52 21.03.2026

  • 53 И си забравил

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Изключителен":

    най важното ; Асен не е гей ".

    13:53 21.03.2026

  • 54 Този мазния е

    3 1 Отговор
    За затвора

    13:53 21.03.2026

  • 55 Хайде вече

    3 1 Отговор
    Съвсем ефектно и ефективно открадна 9 милиарда за 9 дни .Но това според него,е полезно за България

    Коментиран от #59

    13:55 21.03.2026

  • 56 Промяна

    1 1 Отговор
    ВАСИЛЕВ ОСЪДЕН ИЗМАМНИК КРАЦЕЦ НА МИЛИОНИ ОТ ЦЯЛ СВАЛЯТ ГО ГЪРСЯТ РОЗОВОТО ПРАСЕ КОЕТО ВЛАЧИ Е НЕГОВ АВТОПОРТРЕТ ЦИНИК КРАДЕЦ ИЗМАМНИК БЪЛГАРИЯ ЩЕШЕ ЗАЕДНО С ХЪРВАТИЯ ДА ВЛЕЗЕ В ЕВРОЗОНАТА А ТОЗИ ШАРЛАТАНИТЕ ЮМРУЦИ ЧЕРЕПИ ОСУЕТИХА ВСИЧКО

    13:58 21.03.2026

  • 57 Асен Василев

    1 1 Отговор
    е най- достойният политик на нашето време. Друг такъв беше Иван Костов. Кирил Петков също е честен, но е емоционален. Благодарение на тези българи ние се интегрирахме напълно в Европейския съюз. И мога да кажа, че живеем много по- добре , отколкото по време на социализма. Тогава България беше дискотека, нямахме Ел. ток, на работното ни място нямаше парно отопление, през зимата работехме с палта, ръкавици и шапки. Тотална мизерия. Успех на изборите и пълна победа!!!

    14:00 21.03.2026

  • 58 Промяна

    1 1 Отговор
    ГНУСЕН ИЗВРАТЕНЯК ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ОТНОШЕНИЕ

    14:00 21.03.2026

  • 59 Стига

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Хайде вече":

    Долни лъжи!

    14:01 21.03.2026

  • 60 Драги

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Кокора":

    правителството и депутатите не строят. Ние живеем в пазарна икономика, т.е.капитализъм. правителствата са длъжни да създадат за бизнеса - едър. среден и дребен , както и за българските граждани добри условия. Останалото е в ръцете на фирмите. Те са инвеститорите. Държавата е отговорна за учители, лекари, социални работници и т.н.

    14:05 21.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове