Куркински: Писна ми от BG, искам България

9 Май, 2026 16:20 1 242 17

Актьорът представя новия си моноспектакъл

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова

„Задължително трябва да гледаме напред с надежда, защото това, което се случваше досега в политически аспект, наистина е на предела. Беше много грозно, с много омраза, надменност и грубо говорене от страна на политиците”, коментира Мариус Куркински в предаването „Събуди се” по NOVA. Според него обществото е уморено от алчността и презрението към народа, а всяко зло по „Божия закон” трябва да бъде наказано.

Централна тема в новия моноспектакъл на актьора – „BG Мариус”, е именно името на родината ни. „Сложих това име, защото просто ми омръзна от BG. Искам България. Искам да се изговаря тази дума, тя да живее и да ни е скъпа. Няма соревнование между тези две наименования, защото ние сме българи и цялата България е в нас – нашите прадеди, минало, история, литература и православна вяра”, заяви Куркински.

Актьорът подчерта, че не изпитва носталгия, защото живее с България, но изпитва болка, когато вижда забрава и погазване на ценностите в определени общности. „В обикновените хора думи като отечество, родина и патриотизъм стоят много високо в ценностната им система. Те не са ги загубили, изгубиха ги само в изговарянето им политиците”, допълни той.

„BG Мариус” е 14-ият пореден моноспектакъл за артиста. Актьорът обясни, че държи представленията му да се случват в големи пространства, като Зала 1 на НДК, за да провери доколко едно крехко театрално действие може да комуникира с голяма общност. „Ние се превръщаме в едно цяло. Аз водя диалог с един човек – моята публика”, разказа той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    23 7 Отговор
    писна ми от деня на европа
    искам деня на победата

    16:24 09.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 На мен ми писна от чугуни

    10 19 Отговор

    До коментар #2 от "Българията верно си е отишла,":

    България не си е отишла. За съжаление комунизмът още не си е отишъл, защото все още има такива, които се надяват да се завърне.

    16:27 09.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрайвингПлежър

    12 4 Отговор
    Само че нищо не се промени!
    Новите управляващи по нищо не се различават от старите и отново фокусът ще бъде на BG по пътя на европейското заличаване на "България е в нас – нашите прадеди, минало, история, литература и православна вяра"!!!
    Защото европейсият проект е точно това - заличаване на нациите, заличаване на културата, заличаване на миналото! Мисля, че ще стигнат дори и до заличаване на езика и заличаване на цялостната идентичност! И "НОВИТЕ" КАТО СТАРИТЕ ОБСЛУЖВАТ СЪЩИЯ ИНТЕРЕС!... и себе си!

    16:29 09.05.2026

  • 6 Вярно

    4 10 Отговор
    Бе аман от брадясали и опашати дж-нд-ри

    16:31 09.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Изчакай да видиш новия "Мъжкар" как се кланя :D

    16:35 09.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Благодаря,

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    че все пак след лек тормоз си призна и тези истини за любимите ти ППДБта.

    А не разбра ли вече покрай новия сбирщайн проект на ДС-милиционерите и посолствата, че всичките партийни кадри ни играят просто един театър и реално до един са срещу интересите на народа, гражданите, хората с български документи или както там искаш наречи двукракото стадо застопорено в тая територия?

    Коментиран от #14

    16:59 09.05.2026

  • 14 Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Благодаря,":

    Ние сме Рептили и нямаме аспирации към тази или онази партия , а сме реалисти. Сега гледай този който ни изтрива коментарите без причина, защото на него не му харесват как Висшите сили в лицето на Рептилите ще решат проблема на Астрално ниво. Всички събития който са на Земята най- напред се подреждат на Астрално ниво. Така, че нищо случайно не се случва на Земята. Така, че ние предварително знаем хода на събитията.

    17:08 09.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    1 1 Отговор
    Няма България с бойко и пеефски. Това са двете гадини, които ни закопаха завинаги и искат да ни довършат по всяко време

    Коментиран от #17

    17:38 09.05.2026

  • 17 Гостилничаря

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Не са две гадините. Тия са само малка част от подставените лица, поставени да обират народните омраза и недоволство, а отзад седят кукловодите милиционери от ДС и посолствата.

    17:43 09.05.2026