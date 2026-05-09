Куркински: Писна ми от BG, искам България

„Задължително трябва да гледаме напред с надежда, защото това, което се случваше досега в политически аспект, наистина е на предела. Беше много грозно, с много омраза, надменност и грубо говорене от страна на политиците”, коментира Мариус Куркински в предаването „Събуди се” по NOVA. Според него обществото е уморено от алчността и презрението към народа, а всяко зло по „Божия закон” трябва да бъде наказано.
Централна тема в новия моноспектакъл на актьора – „BG Мариус”, е именно името на родината ни. „Сложих това име, защото просто ми омръзна от BG. Искам България. Искам да се изговаря тази дума, тя да живее и да ни е скъпа. Няма соревнование между тези две наименования, защото ние сме българи и цялата България е в нас – нашите прадеди, минало, история, литература и православна вяра”, заяви Куркински.
Актьорът подчерта, че не изпитва носталгия, защото живее с България, но изпитва болка, когато вижда забрава и погазване на ценностите в определени общности. „В обикновените хора думи като отечество, родина и патриотизъм стоят много високо в ценностната им система. Те не са ги загубили, изгубиха ги само в изговарянето им политиците”, допълни той.
„BG Мариус” е 14-ият пореден моноспектакъл за артиста. Актьорът обясни, че държи представленията му да се случват в големи пространства, като Зала 1 на НДК, за да провери доколко едно крехко театрално действие може да комуникира с голяма общност. „Ние се превръщаме в едно цяло. Аз водя диалог с един човек – моята публика”, разказа той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой мy дpeмe
искам деня на победата
16:24 09.05.2026
3 На мен ми писна от чугуни
До коментар #2 от "Българията верно си е отишла,":България не си е отишла. За съжаление комунизмът още не си е отишъл, защото все още има такива, които се надяват да се завърне.
16:27 09.05.2026
5 ДрайвингПлежър
Новите управляващи по нищо не се различават от старите и отново фокусът ще бъде на BG по пътя на европейското заличаване на "България е в нас – нашите прадеди, минало, история, литература и православна вяра"!!!
Защото европейсият проект е точно това - заличаване на нациите, заличаване на културата, заличаване на миналото! Мисля, че ще стигнат дори и до заличаване на езика и заличаване на цялостната идентичност! И "НОВИТЕ" КАТО СТАРИТЕ ОБСЛУЖВАТ СЪЩИЯ ИНТЕРЕС!... и себе си!
16:29 09.05.2026
6 Вярно
16:31 09.05.2026
9 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "Дориана":Изчакай да видиш новия "Мъжкар" как се кланя :D
16:35 09.05.2026
13 Благодаря,
До коментар #11 от "Дориана":че все пак след лек тормоз си призна и тези истини за любимите ти ППДБта.
А не разбра ли вече покрай новия сбирщайн проект на ДС-милиционерите и посолствата, че всичките партийни кадри ни играят просто един театър и реално до един са срещу интересите на народа, гражданите, хората с български документи или както там искаш наречи двукракото стадо застопорено в тая територия?
Коментиран от #14
16:59 09.05.2026
14 Дориана
До коментар #13 от "Благодаря,":Ние сме Рептили и нямаме аспирации към тази или онази партия , а сме реалисти. Сега гледай този който ни изтрива коментарите без причина, защото на него не му харесват как Висшите сили в лицето на Рептилите ще решат проблема на Астрално ниво. Всички събития който са на Земята най- напред се подреждат на Астрално ниво. Така, че нищо случайно не се случва на Земята. Така, че ние предварително знаем хода на събитията.
17:08 09.05.2026
16 Гост
Коментиран от #17
17:38 09.05.2026
17 Гостилничаря
До коментар #16 от "Гост":Не са две гадините. Тия са само малка част от подставените лица, поставени да обират народните омраза и недоволство, а отзад седят кукловодите милиционери от ДС и посолствата.
17:43 09.05.2026