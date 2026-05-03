Гущеров се възмущава от повсеместната неграмотност

Бившият депутат от БСП Добромир Гущеров отправи остра критика към нивото на грамотност в България, като определи състоянието на обществото като тревожно. В публично изказване той посочва, че в ежедневната реч все по-често се срещат неправилни думи, буквални преводи от чужди езици и изрази, които според него са показателни за „умствена нищета“.
Гущеров дава конкретни примери за често употребявани, но според него погрешни думи и форми като „самокатастрофирал“, „ваканцуване“, „иновантно“, както и разговорни изрази от типа „да направиме“ и „да кажеме“. По думите му подобни грешки не се ограничават до ежедневното общуване, а се срещат и в медиите и политическия живот.
Критиките му обхващат не само езика, но и по-широки обществени тенденции. Той отбелязва, че според него в страната се наблюдава спад в културните стандарти, като дава за пример начина на обличане и предпочитанията към развлекателни формати, които, по думите му, доминират над съдържателния обществен дебат.
В същото време бившият депутат изразява надежда, че новото поколение политици ще допринесе за по-високо ниво на публична реч и ще избегне езиковите грешки, които често стават обект на обществено внимание.
Гущеров признава, че в момента не следи активно политическия живот. Вместо това се е насочил към лични проекти, свързани с пътувания, като заедно със съпругата си посещава различни дестинации и споделя преживяванията си чрез видеосъдържание.
По отношение на личния си живот той остава резервиран и не коментира отношенията си със сина си Християн Гущеров, като според публикацията те са по-скоро дистанцирани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Пицата,
До коментар #2 от "Пецата":Ти си от кофти материала!🤣 🤣 🤣
15:30 03.05.2026
Наблюдаваме спад в културните стандарти
Коментиран от #22
16:06 03.05.2026
Като
До коментар #17 от "Наблюдаваме спад в културните стандарти":Тебе.
16:21 03.05.2026
25 Оценка
Хайде да обсъдим качеството на вишистите. Както всички дейности след демокрацията то е нулево или отрицателно.
16:44 03.05.2026