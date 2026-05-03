Гущеров се възмущава от повсеместната неграмотност

3 Май, 2026 15:17 1 638 25

Наблюдаваме спад в културните стандарти

Антония Симеонова

Бившият депутат от БСП Добромир Гущеров отправи остра критика към нивото на грамотност в България, като определи състоянието на обществото като тревожно. В публично изказване той посочва, че в ежедневната реч все по-често се срещат неправилни думи, буквални преводи от чужди езици и изрази, които според него са показателни за „умствена нищета“.

Гущеров дава конкретни примери за често употребявани, но според него погрешни думи и форми като „самокатастрофирал“, „ваканцуване“, „иновантно“, както и разговорни изрази от типа „да направиме“ и „да кажеме“. По думите му подобни грешки не се ограничават до ежедневното общуване, а се срещат и в медиите и политическия живот.

Критиките му обхващат не само езика, но и по-широки обществени тенденции. Той отбелязва, че според него в страната се наблюдава спад в културните стандарти, като дава за пример начина на обличане и предпочитанията към развлекателни формати, които, по думите му, доминират над съдържателния обществен дебат.

В същото време бившият депутат изразява надежда, че новото поколение политици ще допринесе за по-високо ниво на публична реч и ще избегне езиковите грешки, които често стават обект на обществено внимание.

Гущеров признава, че в момента не следи активно политическия живот. Вместо това се е насочил към лични проекти, свързани с пътувания, като заедно със съпругата си посещава различни дестинации и споделя преживяванията си чрез видеосъдържание.

По отношение на личния си живот той остава резервиран и не коментира отношенията си със сина си Християн Гущеров, като според публикацията те са по-скоро дистанцирани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    12 3 Отговор
    Тоя чичо ли се търк@ля с гонзовицата?

    15:18 03.05.2026

  • 2 Пецата

    11 2 Отговор
    Кофти матриала е неграмотен отвсекаде разбираш ли вобще голема излагациа 🤣

    Коментиран от #7

    15:22 03.05.2026

  • 3 Само

    28 0 Отговор
    Синът му е стандарт за умствена нищета, но с лошите родители е така! Мислят, че парите оправят всичко, а всъщност парите развалят всички!!!

    15:22 03.05.2026

  • 4 мъкаааа

    15 1 Отговор
    Ох,пак ли гущери?!Нали онзи ден го гледахме?!Аман вече!

    15:23 03.05.2026

  • 5 Амчи то

    9 0 Отговор
    той - бащата - за бившата снаха Светла ли се е оженил ? Да бяха сменили калъпа тез лекари .

    15:26 03.05.2026

  • 6 ПиПи

    1 2 Отговор
    Нивото на грамотност в България е отишло на планетата Венера,ама не може да се установи там,защото повърхността е много гореща. Грамотността ще се върне тука след 2-3 години,докато прелети космическото разстояние космонавтски.

    15:28 03.05.2026

  • 7 Пицата,

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пецата":

    Ти си от кофти материала!🤣 🤣 🤣

    15:30 03.05.2026

  • 8 Въй

    0 0 Отговор
    "самокатастрофирал“ от вчера

    15:34 03.05.2026

  • 9 Мама Кифла

    11 0 Отговор
    Крушата не пада по далече от дървото!

    15:43 03.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да, да

    10 1 Отговор
    Гущер до гущер, мила моя майнольо, простак до простака!

    15:48 03.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кой Кого Лъже ?

    2 0 Отговор
    И Защо ?

    16:01 03.05.2026

  • 17 Наблюдаваме спад в културните стандарти

    6 0 Отговор
    при охранени лапнишарани пълнещи гуши на кифли

    Коментиран от #22

    16:06 03.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Капацитети и Капацитетки

    6 0 Отговор
    Същият този капацитет беше назначил първата си снаха - високообразованата капацитетка Мара Отварачката, на ръководна длъжност в управата на фирмите му.

    16:19 03.05.2026

  • 21 ха, ха

    7 0 Отговор
    Дъртият гущер вчера, днес пак го сервирате,хайде нЕма нужда.Да погледне себе си първо, сменил съпруга лекар за мургава севитьорка, сина му навършил едва 16 г.той му купува чалгарки-Алисия е първата,че и за Мара Отварачката го ожени.Неграмотността и неморлаността тръгват от такива като него червени куфарни милионери.Той ако си въобразява,че някой е забравил това много се лъже.А и интернет помни всичко.

    16:20 03.05.2026

  • 22 Като

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Наблюдаваме спад в културните стандарти":

    Тебе.

    16:21 03.05.2026

  • 23 хех

    6 0 Отговор
    То няма водещ по национална телевизия, който да не бърка "учтива форма" с "множествено число". Още от вратата като влезе сам човек и те му казват "Добре сте дошли". ха ха ха. Пълна трагедия!

    16:23 03.05.2026

  • 24 Давид

    3 2 Отговор
    Старите номера на ДС . Когато ще искаме пари ни правят на неграмотни , като карат най неграмотните доносници да ни го натякват ;)

    16:29 03.05.2026

  • 25 Оценка

    0 0 Отговор
    Сега студентите са функционално неграмотни. По тошково време имаше четири университета - СДУ, МЕИ, ХТИ ИСИ и два техникуму Лесотехническия университет и МГИ. Сега са 62!!! Влзаше се с конкурс писмени устен изпит с конкуренция 7-8 души на място.

    Хайде да обсъдим качеството на вишистите. Както всички дейности след демокрацията то е нулево или отрицателно.

    16:44 03.05.2026