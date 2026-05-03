Папи Ханс за изкуствената реалност на задкулисието

Папи Ханс изрази острото си несъгласие с начина, по който се формира музикалният вкус в България. Според него е престъпление срещу културата в продължение на десетилетия да се лъжат хората какво представлява поп музиката, докато те реално слушат и плащат за нещо съвсем различно, сподели той пред Мариан Станков - Мон Дьо по Нова телевизия.

Изпълнителят разкри, че според официалните данни за ротация в радиостанциите, той не попада дори в топ 15 на поп артистите в страната.

„Според задкулисието аз не съм сред топ 15 на поп артистите в страната. Според реалността – това не е точно така. Всички, които разчитат на радиостанциите, за да бъдат актуални, искат най-малко да съществува човек като мен, който не се върти по радиостанциите, а просто има кабел за интернет”, заяви той.

Той дефинира две паралелни реалности – едната, изкуствена, създадена зад кулисите, и другата – пред сцената, където мерилото са пълните зали и хората, които знаят песните му дума по дума.

Скандалът на наградите на „БГ Радио” през 2023 г.

За първи път Папи Ханс разказа в детайли причината за демонстративното си напускане на Годишните музикални награди на „БГ Радио” през 2023 година. Противно на спекулациите, че си е тръгнал заради липса на награда, истината се оказа в нарушени професионални и човешки уговорки.

Артистът казва, че е имал споразумение за пърформанс на песента „Нищо не е вечно”. Идеята - само той и пианистът Витали на сцената. Час преди събитието обаче му е съобщено, че концепцията се променя, а наличието на пиано е отказано с мотив, че „няма как да се качи”.

„В един момент това, което ми извади очите, беше, че Миро и Мария Илиева излязоха на сцената с два рояла. В този момент разбрах, че аз съм просто едно момченце там, което трябва да се радва, че са го дали на тези награди. Да приема това, означава да отрежа парчета от себе си, за да вляза в дупката, във формата, която дадено радио е направило за мен”, сподели той. Раздялата е била съпроводена с остър конфликт и „гръм и трясък” на стълбите на залата.

Битката между артиста и продуцента и ролята на артиста

Константин Трендафилов призна, че самопродуцирането е постоянна битка между две роли. От една страна е „мърлявият“ артист, който има нужда от свобода, а от друга – продуцентът, който трябва да сложи нещата в рамки, за да се получи крайният продукт.

Той сподели, че с годините кожата му не е загрубяла, а напротив – станал е по-чувствителен и лесно раним. „Виждам несправедливост, побърквам се отвътре. Виждам нещо тъжно, обръщат ми се червата. С времето става все по-зле“, призна той, сравнявайки този свой инстинкт с характера на баща си.

За Папи Ханс разликата между певец и артист е в позицията и посланието.

„Артист означава човек с позиция и с послания. Певец може да е човек на кораб. Ако не си пишеш текстовете, ако не даваш нещо на света, ако нямаш позиция, какъв артист си?“, попита той.

Цената на успеха без „схеми“

Папи Ханс е категоричен, че никога няма да „целуне ръка“ или да се подмаже на някого за ротация или награда. За него успехът е резултат от къртовски труд – ставане в 7 сутринта, часове пред пианото и писане на текстове.

„Аз съм доказателството, че не са нужни връзки, че не са нужни лейбъли, че няма схема. Че ако си готов да понесеш 500 шамара и да устоиш накрая, ти можеш да имаш кариера“. Според него страстта е единственият критерий, който дефинира колко голям е един артист, макар тя да не може да бъде обективно измерена от индустрията.