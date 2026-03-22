Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Заявления за гласуване по настоящ адрес се подават до 4 април

22 Март, 2026 10:11 542 2

  • гласуване-
  • настоящ-
  • адрес

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Избирателите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес до 4 април. Това се посочва в хронограмата на ЦИК за парламентарните избори на 19 април.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

Искането може да се подаде и чрез електронно заявление тук.

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място, пише в хронограмата.

Избирателите с трайни увреждания, чието здравословно състояние възпрепятства гласуването в избирателна секция и притежават документ от ТЕЛК/НЕЛК, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината, района, кметството, кметския наместник също до 4 април.

През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се проведоха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянинът с колелото

    2 0 Отговор
    Не знам, аз в столицата съм само на работа. По настоящ адрес съм си на село. Не знам дали трябва да подавам, то гласуването, ако е в почивен ден, не ме бърка.

    10:17 22.03.2026

  • 2 Голем смех

    2 0 Отговор
    От статията разбрах, че ако си го подам, моя боздуган със заявление до 4 април, то ще го вземете и на 19 април няма веке да го намеря, при коя партийна мадама е отишло?

    10:50 22.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове