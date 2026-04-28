Илияна Йотова: Хората гласуваха за нормалност и трябва да дадем всичко от себе си, за да я постигнем

Хората гласуваха за нормалност и трябва да дадем всичко от себе си, за да я постигнем.
Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти във Видин в отговор на въпрос за посланията, с които ще се обърне към новоизбраните народни представители в 52-рото Народно събрание, цитирана от novini.bg.
Държавният глава припомни, че очаква нов начин на взаимоотношения между българските институции. „Оттук нататък ще говорят помежду си, със своите партньори и се надявам на взаимни консенсусни решения, защото България има голяма нужда от това“, подчерта Илияна Йотова. Президентът посочи, че пред страната има тежки проблеми и за тяхното решаване са необходими усилията на всички. Този, който не работи в интерес на хората, няма защо да участва в българската политика, каза Йотова.
Йотова отново заяви, че няма да бави конституционната процедура и час по-скоро ще проведе консултации с парламентарните групи. Тя припомни задълбочените консултации, проведени от нея преди назначаването на служебното правителство. „Надявам се тези консултации да бъдат също достатъчно задълбочени. След това ще връча и първия мандат, който се надявам още веднага да бъде изпълнен“, посочи тя.
Президентът Йотова каза още, че темпът на процедурата зависи от празниците, но и от предстоящото ѝ посещение в Армения за участие в срещата на върха на Европейската политическа общност, където ще представлява страната ни. Илияна Йотова допълни, че ще представи българската позиция за развитието на Европейския съюз и други актуални теми от европейски дневен ред, сред които Вертикалният газов коридор, борбата с наркотрафика и трафикът на хора. „Най-вече как според нас Европа да върне лидерските си позиции. Убедена съм, че за това ще работи следващото правителство“, заяви президентът Йотова.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9
19:35 28.04.2026
3 Мечо ПУХ
19:35 28.04.2026
4 Назначената Президенка
19:36 28.04.2026
5 оня с питон.я
19:37 28.04.2026
6 Хаха
Коментиран от #10
19:37 28.04.2026
7 1488
19:37 28.04.2026
8 пожелание
Коментиран от #15
19:38 28.04.2026
9 оня с питон.я
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И аз поисках ама американската шефка каза да си намеря работа с по-висока заплата и да напусна. На Плешо ли да се оплача или на напращялата зъбата катерица Йотова?
19:39 28.04.2026
10 оня с питон.я
До коментар #6 от "Хаха":Ганю много краде и не плаща данъци. От всеки джоб стърчи пачка, вади и мята без да гледа цените. По десет апартамента и по пет трошки, ресторантите и хотелите пълни, сичко шес.
19:41 28.04.2026
11 Сатана Z
19:43 28.04.2026
12 ДУМИЧКАТА ,НОРМАЛНОСТ Я
Коментиран от #16
19:44 28.04.2026
13 Точен
19:47 28.04.2026
14 Какво
19:49 28.04.2026
15 Мизерабъл
До коментар #8 от "пожелание":И боташ и гюровци също.Много милиарди,много пара заминаха за чужди народи.И това ако не е гнусно предателство,здраве му кажи.И който ги защитава,моля да плаща от джоба си.Аз нямам пари за други.
19:49 28.04.2026
16 ненормалното време изтече
До коментар #12 от "ДУМИЧКАТА ,НОРМАЛНОСТ Я":Обратното на ненормалност е нормалност и няма нужда някой да го измисля!
19:52 28.04.2026
17 Озадачен
Коментиран от #18
19:54 28.04.2026
18 Кан Кубрат
До коментар #17 от "Озадачен":Крим е столицата на Велика България.
19:57 28.04.2026
19 Анонимен
19:59 28.04.2026
20 Даката
Жалко за България.
Коментиран от #25
20:21 28.04.2026
21 Дайте
20:26 28.04.2026
22 вадете пуканките
Коментиран от #23
20:37 28.04.2026
23 оня с питон.я
До коментар #22 от "вадете пуканките":Забравяш. Радев каза без реваншизъм.
Коментиран от #24
20:39 28.04.2026
24 с други думи
До коментар #23 от "оня с питон.я":комунизъма продължава постарому?
Коментиран от #26
20:40 28.04.2026
25 оня с питон.я
До коментар #20 от "Даката":Плешо не е русофил, а предан натовски генерал.
20:40 28.04.2026
26 оня с питон.я
До коментар #24 от "с други думи":Най-вероятно герб 2.
20:41 28.04.2026
27 Гост
20:43 28.04.2026
28 Върви на м си у п
20:50 28.04.2026
29 оня с коня
21:02 28.04.2026
