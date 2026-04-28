Илияна Йотова: Хората гласуваха за нормалност и трябва да дадем всичко от себе си, за да я постигнем

28 Април, 2026 19:30 685 30

Державният глава припомни, че очаква нов начин на взаимоотношения между българските институции. „Оттук нататък ще говорят помежду си, със своите партньори и се надявам на взаимни консенсусни решения, защото България има голяма нужда от това", подчерта Илияна Йотова.

Снимка: Президентство
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Хората гласуваха за нормалност и трябва да дадем всичко от себе си, за да я постигнем.

Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти във Видин в отговор на въпрос за посланията, с които ще се обърне към новоизбраните народни представители в 52-рото Народно събрание, цитирана от novini.bg.

Държавният глава припомни, че очаква нов начин на взаимоотношения между българските институции. „Оттук нататък ще говорят помежду си, със своите партньори и се надявам на взаимни консенсусни решения, защото България има голяма нужда от това“, подчерта Илияна Йотова. Президентът посочи, че пред страната има тежки проблеми и за тяхното решаване са необходими усилията на всички. Този, който не работи в интерес на хората, няма защо да участва в българската политика, каза Йотова.

Йотова отново заяви, че няма да бави конституционната процедура и час по-скоро ще проведе консултации с парламентарните групи. Тя припомни задълбочените консултации, проведени от нея преди назначаването на служебното правителство. „Надявам се тези консултации да бъдат също достатъчно задълбочени. След това ще връча и първия мандат, който се надявам още веднага да бъде изпълнен“, посочи тя.

Президентът Йотова каза още, че темпът на процедурата зависи от празниците, но и от предстоящото ѝ посещение в Армения за участие в срещата на върха на Европейската политическа общност, където ще представлява страната ни. Илияна Йотова допълни, че ще представи българската позиция за развитието на Европейския съюз и други актуални теми от европейски дневен ред, сред които Вертикалният газов коридор, борбата с наркотрафика и трафикът на хора. „Най-вече как според нас Европа да върне лидерските си позиции. Убедена съм, че за това ще работи следващото правителство“, заяви президентът Йотова.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    У нас нормалните считат за луди.Работник в Земляне поиска нормални условия за труд и 3000 евро заплата и го откараха в лудницата

    Коментиран от #9

    19:35 28.04.2026

  • 3 Мечо ПУХ

    11 1 Отговор
    Дайте , да дадем .

    19:35 28.04.2026

  • 4 Назначената Президенка

    10 3 Отговор
    Морал не се купува!

    19:36 28.04.2026

  • 5 оня с питон.я

    10 2 Отговор
    Хората искат нормалност. Цените още веднъж по две.

    19:37 28.04.2026

  • 6 Хаха

    10 7 Отговор
    Хората реват че нямат пари,а 90 процента от българите имат пари за цигари,алкохол и хазартни игри

    Коментиран от #10

    19:37 28.04.2026

  • 7 1488

    13 5 Отговор
    сега със стиснати зьби и на празни стомаси ганчуфците ще си изтърпят другаря боташ, който ще им покаже какво значи завладяна държава

    19:37 28.04.2026

  • 8 пожелание

    13 7 Отговор
    Нормалност ще има когато тикви и свине влязат в затвора !!

    Коментиран от #15

    19:38 28.04.2026

  • 9 оня с питон.я

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И аз поисках ама американската шефка каза да си намеря работа с по-висока заплата и да напусна. На Плешо ли да се оплача или на напращялата зъбата катерица Йотова?

    19:39 28.04.2026

  • 10 оня с питон.я

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Ганю много краде и не плаща данъци. От всеки джоб стърчи пачка, вади и мята без да гледа цените. По десет апартамента и по пет трошки, ресторантите и хотелите пълни, сичко шес.

    19:41 28.04.2026

  • 11 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Червената лелка Йотовица назначена за президент с лека ръка борави с лозунги и заучени фрази наляво и надясно разтягайки локуми за пред плебса внушавайки му ,че е гласувал за "нормалност" ,което е опашата лъжа.Просто един олигархичен модел на управление ще бъде заместен от друг модел

    19:43 28.04.2026

  • 12 ДУМИЧКАТА ,НОРМАЛНОСТ Я

    7 3 Отговор
    ИЗМИСЛИ АМЕД СОКОЛА.И НА ТАЯ ЛИ Е ТОЛКОЗ БЕДЕН РЕЧНИКА ЧЕ Я ПОЛЗВА..?!!!?!

    Коментиран от #16

    19:44 28.04.2026

  • 13 Точен

    5 7 Отговор
    Слугинята на Запада в действие...

    19:47 28.04.2026

  • 14 Какво

    14 2 Отговор
    е нормалност , ма , другарка ? Да грабят България и българския народ , да са стена между престъпни комунисти олигарси , от мошеник нагоре , и гражданите ?

    19:49 28.04.2026

  • 15 Мизерабъл

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "пожелание":

    И боташ и гюровци също.Много милиарди,много пара заминаха за чужди народи.И това ако не е гнусно предателство,здраве му кажи.И който ги защитава,моля да плаща от джоба си.Аз нямам пари за други.

    19:49 28.04.2026

  • 16 ненормалното време изтече

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "ДУМИЧКАТА ,НОРМАЛНОСТ Я":

    Обратното на ненормалност е нормалност и няма нужда някой да го измисля!

    19:52 28.04.2026

  • 17 Озадачен

    8 1 Отговор
    И кое е нормалното на позора Боташ??? Абе, Йотова, я кажи чий е Крим? Май досега никой не те е питал, а ми стана интересно!?

    Коментиран от #18

    19:54 28.04.2026

  • 18 Кан Кубрат

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Озадачен":

    Крим е столицата на Велика България.

    19:57 28.04.2026

  • 19 Анонимен

    4 1 Отговор
    Тук са само от Карлуково явно това е нормалното явно

    19:59 28.04.2026

  • 20 Даката

    6 1 Отговор
    С русофили начело и нормалност, никакъв шанс... просто поредния руски проект реализиран в България, така и не се научихме, че не трябва да се гласува никога за русофили???

    Жалко за България.

    Коментиран от #25

    20:21 28.04.2026

  • 21 Дайте

    3 0 Отговор
    всичко от себе си за вашите хора. Трябва да им се отчетете за подкрепата. В Слънце Ориент обикновени хора няма. Обикновените хора, които ви повярваха на лъжите ще пият по една вода и така. Това, което ди позволихте е позорно

    20:26 28.04.2026

  • 22 вадете пуканките

    3 0 Отговор
    мунчо срещу мафията и олигархията започва!

    Коментиран от #23

    20:37 28.04.2026

  • 23 оня с питон.я

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "вадете пуканките":

    Забравяш. Радев каза без реваншизъм.

    Коментиран от #24

    20:39 28.04.2026

  • 24 с други думи

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с питон.я":

    комунизъма продължава постарому?

    Коментиран от #26

    20:40 28.04.2026

  • 25 оня с питон.я

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Даката":

    Плешо не е русофил, а предан натовски генерал.

    20:40 28.04.2026

  • 26 оня с питон.я

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "с други думи":

    Най-вероятно герб 2.

    20:41 28.04.2026

  • 27 Гост

    3 0 Отговор
    Това колко сме го слушали, слушали, госпажата си няма и представа. Едно и също дърдорене от 36 години вече

    20:43 28.04.2026

  • 28 Върви на м си у п

    2 0 Отговор
    Ти вече я даде» Русия е агресор», ами сега, отлитащия си лебед!

    20:50 28.04.2026

  • 29 оня с коня

    0 0 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългаpскиГeн

    21:02 28.04.2026

  • 30 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

