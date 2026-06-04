Втори ден издирват мистериозно изчезнало момче в София

Втори ден продължава издирването на 16-годишният Габриел от София. Момчето е в неизвестност от вчера.
За последно Габриел е забелязан в подлеза с фонтаните на НДК, като е бил облечен с черен суитшърт и зелено долнище.
Габриел е излязъл от дома си и казал, че отива на разходка с приятели.
Последната връзка със сестра му е около 20:30 на 2 юни, вторник, и е обяснил, че се намира на НДК. След това телефонът му е изключен и от тогава близките му не са имали контакт с него.
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