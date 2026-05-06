Международната мисия за наблюдение на изборите даде своята оценка за вота на 19 април в България

Прозрачност и стабилност – това изтъква Международната мисия за наблюдение на изборите в анализа си на предсрочния вот на 19 април в България, съобщиха от служебния кабинет във Фейсбук, цитирани от БНТ.

Сред изводите на мисията са, че са взети адекватни мерки за защита на честността на вота, предприети са активни действия срещу купуването на гласове и заплахите и е повишена избирателна активност, въпреки политическата нестабилност в страната.

Отчетена е ключовата роля на Координационния щаб за провеждането на вота, като е изтъкната водещата роля на МВР срещу дезинформация и заплахи, на дипломатическото ведомство срещу чуждо влияние и на Министерството на електронното управление за координацията на критичната инфраструктура.

В доклада са цитирани и предварителни данни от МВР за получени 2 066 сигнала за нарушения, образувани 534 досъдебни производства, 360 задържани лица и издаване на 5 380 предупредителни протокола.

Според Международната мисия за наблюдение на изборите остават съмненията относно независимостта на прокуратурата при разследване на изборни нарушения.