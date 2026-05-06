Международната мисия за наблюдение на изборите даде своята оценка за вота на 19 април в България

6 Май, 2026 17:46 1 340 16

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Прозрачност и стабилност – това изтъква Международната мисия за наблюдение на изборите в анализа си на предсрочния вот на 19 април в България, съобщиха от служебния кабинет във Фейсбук, цитирани от БНТ.

Сред изводите на мисията са, че са взети адекватни мерки за защита на честността на вота, предприети са активни действия срещу купуването на гласове и заплахите и е повишена избирателна активност, въпреки политическата нестабилност в страната.

Отчетена е ключовата роля на Координационния щаб за провеждането на вота, като е изтъкната водещата роля на МВР срещу дезинформация и заплахи, на дипломатическото ведомство срещу чуждо влияние и на Министерството на електронното управление за координацията на критичната инфраструктура.

В доклада са цитирани и предварителни данни от МВР за получени 2 066 сигнала за нарушения, образувани 534 досъдебни производства, 360 задържани лица и издаване на 5 380 предупредителни протокола.

Според Международната мисия за наблюдение на изборите остават съмненията относно независимостта на прокуратурата при разследване на изборни нарушения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оценката

    39 15 Отговор
    Подмяната на вота и този път мина без проблеми.

    Коментиран от #7

    17:48 06.05.2026

  • 2 АТЕИСТ

    17 0 Отговор
    СЪМ,... но е се прекръстя
    Какво, не сте доволни от избора ли,... е все по вашата гайда не може

    17:51 06.05.2026

  • 3 Нещо

    7 1 Отговор
    като нищо !

    17:56 06.05.2026

  • 4 име

    15 0 Отговор
    Важното е, че евроатлантическите партии са ненужни, никой не им иска мнението и няма да ги пита за нищо, а БСП, сопола от Дръндар и чаргаря не влезнаха и даже и субсидия няма да смучат. Доста добро начало!

    17:56 06.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 обективен

    11 1 Отговор
    A онази чу ма от ДПС в ЕП. да си подава веднага оставката!

    18:00 06.05.2026

  • 7 Със сигурност

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Оценката":

    На двете мазни и Угоени парчета. Тиквата Борисов и Пеевски, тези изводи на наблюдателите никак не са приятни. Кандев и министър Дечев им разказаха играта. С действията си доказаха на всички герберо-пеевски милиционери, как трябва да работи полицията и как Дебелите са си купували в миналото изборите.

    18:03 06.05.2026

  • 8 много

    8 1 Отговор
    Точен коментар №- обективен за онази чу ма ходеща от партия в партия Станишевата шл йо ха

    18:08 06.05.2026

  • 9 Гост

    5 0 Отговор
    Христо ГрозНев да връща парите, а баба Надя-Яга - в пенсия да си гледа внучето! Горкото, да слага маска, че да пищи!

    18:09 06.05.2026

  • 10 ренегат

    3 0 Отговор
    Елена Йончева бе категорично опровергана. Лошо Елена,лошо Йончева!

    18:18 06.05.2026

  • 11 Урсуланите какво казват не ни интересува

    4 0 Отговор
    Тази комисия следи пропагандата по време на изборите да е само във вярност в евроатлантизма и ценностите на сатанистите. Ако беше спечелила Възраждане щеше да има вой и рев до от урсуланитендо небесата за руска и марсианска намеса!

    18:25 06.05.2026

  • 12 007

    3 0 Отговор
    Къде беше тази комисия миналите избори , че не видях нищо

    18:26 06.05.2026

  • 13 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    ДА АМА.КУПУВАЧИТЕ НА.ГЛАСОВЕ СА ПАК В ПАРЛАМЕНТА. ТОВА НЕ Е НОРМАЛНО.СЕГА ТРВБВА ДА НАПУСНАТ ПАРЛАМЕНТА И ДА ВЪРНАТ ПАРИТЕ.

    18:28 06.05.2026

  • 14 В пазарджишка секции

    0 0 Отговор
    Преди 1 год.65-70% гласуват за ГЕРБ,след 6 месеца 65-70% за ДПС,на 19 април 65-70% за Радев.

    18:28 06.05.2026

  • 15 Циганите и те са доволни

    1 0 Отговор
    Нашето МВР не ги закача. До вечерта бяха забравили за кого са гласували.

    18:36 06.05.2026

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    18:52 06.05.2026

