Владислав Панев: Над 140 млн. лв. е чистата печалба за Вълка, част от тях са били за Доган

Бившият директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев е задържан в Белград.
"Вероятно чадър е имало над всички, които напуснаха България малко преди да се появи заповедта за ареста им. Бягат в Сърбия - все държави, с които нямаме споразумение за екстрадиция. Оста Будапеща - Белград - София се разпада. Орбан падна, Борисов също и неговите контакти се разпадат един по един. Ще видим какво ще стане с Вучич", заяви депутатът от "Демократична България" Владислав Панев в "Денят ON AIR".
"Мавродиев беше в центъра със случая за 150 млн. лева, които е отпуснал на Румен Гайтански - Вълка. Над 140 млн. лв. е чистата печалба за Вълка. Сега става ясно от показанията на Гайтански, че част от тези 150 млн. лв. са били за Ахмед Доган. Показанията са давани по времето на Главчев. Гайтански получава парите чисти наготово. Преди 10 години стойността на парите беше по-различна", допълни той за Bulgaria ON AIR.
Отговорност за свръхдефицита носят всички управляващи от времето на Ковид-19 досега, убеден е той.
"Когато защитим дребните производители от веригите да не им изкупуват продукцията евтино, това не намалява цените. Верният ход е да се намали бюджетният дефицит. Парите не остават в България, защото конкурентоспособността на икономиката е намаляла. Трябва да видим бюджета и доколко ще има мерки за потискане на бюджетния дефицит. Ситуацията с финансите е лоша, не е фатална", посочи гостът.
По думите му по време на бюджетната процедура се събира информация от всички ведомства и дават силно завишени сметки.
"Бащата на Евгени Симеонов е бил депутат от ДПС от 2017 г. до 2021 г. и е приятел на Румен Радев. Не ми вдъхва доверие, че този човек има нужната компетенция да управлява такова предприятие", обясни депутатът от ДБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
21:37 04.06.2026
2 Прав е
21:37 04.06.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #5, #11
21:39 04.06.2026
4 Овчар
Коментиран от #7
21:39 04.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ауууу
21:44 04.06.2026
7 нормално
До коментар #4 от "Овчар":След като 7 милона блеят и преживят
21:45 04.06.2026
8 среднощен
"Хората зад Доган" вече се изнервят... Скоро ще изгори "политически бушон"...
21:46 04.06.2026
9 Сила
35 години контролира и ограбва БГ то ....егати нещастната територия !!!!
21:48 04.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Точен сте в цифрите господине
До коментар #3 от "Сатана Z":Както каза Бойко Борисов едни хора ощетиха същата тази държава и народ с над 6 млрд.лв.-
България ще плати 6.8 млрд. лв. на Турция по газовата сделка на президента Радев
Това е задължителната такса за услугата на "Боташ", която "Булгаргаз" може дори да не използва. Мунчо отиде на крака при падишах Ердоган да му подари нашите клети ,кървави народни пари...А подставения подписал министър на енергетиката Росен Христов си купи кабриолет за 477 хиляди Европа да вози манекенки до Париж а за народа блъскат само за консумативи.. и за благодарност мунчо го сложи в борда на ДКК на заплата 12 хиляди еврака. .Всекиму-своето
Коментиран от #13, #16
21:56 04.06.2026
12 .....
21:59 04.06.2026
13 Ха,ха
До коментар #11 от "Точен сте в цифрите господине":Да я плаща виновника,бг не им е бащиния.
Коментиран от #14
22:00 04.06.2026
14 6-те милиарда да плати мунчо ли
До коментар #13 от "Ха,ха":Не му се плаща нещо а половин милион еврака всеки ден плаща народа от държавния бюджет! Тоест от нашите данъци ,осигуровки и нови заеми на държавата!
22:04 04.06.2026
15 За Прокопиев няма ли,
22:05 04.06.2026
16 Изгледайте добре видеото
До коментар #11 от "Точен сте в цифрите господине":2 мин.и 45 сек.е. Журналисти изчакаха пиара на премиера и народен представител Слави Василев от ПБ и го попитаха защо България плашат по половин милион долара на Турция и заради това Булгаргаз е пред фалит и задлъжня с 600 милиона евро и Слави Василев каза че им плащаме фиктивни пари ...Вижте добре кои ви управляват...
Коментиран от #21
22:11 04.06.2026
17 Това истина ли е
И какво от тук насетне?
22:14 04.06.2026
18 кой му дреме
22:17 04.06.2026
19 АМИ
ДА ЧУКАТ КАМЪНИ.
АКО ЛИ НЕ, НИЕ ЩЕ ГИ ПРЕ...ЧУКАМЕ.
22:17 04.06.2026
20 Един
22:19 04.06.2026
21 Ужaaaac това е потресаащо
До коментар #16 от "Изгледайте добре видеото":Тези пари не са излезли от нашия и неговия джоб а от Булгаргаз хххахаха...Че Булгаргаз е Българската компания за транзит на газ който плащаме всички ние. Но се радвам че такива избрахте все пак...Това заслужава този народ
22:24 04.06.2026
22 Дзак
22:35 04.06.2026