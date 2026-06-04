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Владислав Панев: Над 140 млн. лв. е чистата печалба за Вълка, част от тях са били за Доган

Владислав Панев: Над 140 млн. лв. е чистата печалба за Вълка, част от тях са били за Доган

4 Юни, 2026 21:34 1 420 22

  • владислав панев-
  • вълка-
  • доган-
  • чадър

Вероятно чадър е имало над всички, които напуснаха България малко преди да се появи заповедта за ареста им. Бягат в Сърбия - все държави, с които нямаме споразумение за екстрадиция

Владислав Панев: Над 140 млн. лв. е чистата печалба за Вълка, част от тях са били за Доган - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев е задържан в Белград.

"Вероятно чадър е имало над всички, които напуснаха България малко преди да се появи заповедта за ареста им. Бягат в Сърбия - все държави, с които нямаме споразумение за екстрадиция. Оста Будапеща - Белград - София се разпада. Орбан падна, Борисов също и неговите контакти се разпадат един по един. Ще видим какво ще стане с Вучич", заяви депутатът от "Демократична България" Владислав Панев в "Денят ON AIR".

"Мавродиев беше в центъра със случая за 150 млн. лева, които е отпуснал на Румен Гайтански - Вълка. Над 140 млн. лв. е чистата печалба за Вълка. Сега става ясно от показанията на Гайтански, че част от тези 150 млн. лв. са били за Ахмед Доган. Показанията са давани по времето на Главчев. Гайтански получава парите чисти наготово. Преди 10 години стойността на парите беше по-различна", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Отговорност за свръхдефицита носят всички управляващи от времето на Ковид-19 досега, убеден е той.

"Когато защитим дребните производители от веригите да не им изкупуват продукцията евтино, това не намалява цените. Верният ход е да се намали бюджетният дефицит. Парите не остават в България, защото конкурентоспособността на икономиката е намаляла. Трябва да видим бюджета и доколко ще има мерки за потискане на бюджетния дефицит. Ситуацията с финансите е лоша, не е фатална", посочи гостът.

По думите му по време на бюджетната процедура се събира информация от всички ведомства и дават силно завишени сметки.

"Бащата на Евгени Симеонов е бил депутат от ДПС от 2017 г. до 2021 г. и е приятел на Румен Радев. Не ми вдъхва доверие, че този човек има нужната компетенция да управлява такова предприятие", обясни депутатът от ДБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    18 9 Отговор
    Абе,Панев,кажи колко е печалбата от фотоволтоваците на твоя бивш работодател Иво Прокопиев?

    21:37 04.06.2026

  • 2 Прав е

    17 3 Отговор
    150 милиона гепени от ББР. Плюс 54 спомагателни. 140 милиона чисти за вълка народни пари ,10 милиона за доган а от спомагателните 14 милиона за славуца останалите разпределени между вълка,доган и свиня пеев

    21:37 04.06.2026

  • 3 Сатана Z

    14 13 Отговор
    Владо остави тези 140 милиона чисти за този вълк а кажи за тези над 6 милиарда които гепи мунчо кayнa боташа с олигархичния си кръг?

    Коментиран от #5, #11

    21:39 04.06.2026

  • 4 Овчар

    16 1 Отговор
    240 парцала дъвчат едно и също но решения няма..!

    Коментиран от #7

    21:39 04.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ауууу

    13 2 Отговор
    Всички сте боклуци.Радев боташ Доган вълци Б.б Пеевски обраха банките ПП Петрухан .

    21:44 04.06.2026

  • 7 нормално

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    След като 7 милона блеят и преживят

    21:45 04.06.2026

  • 8 среднощен

    4 5 Отговор
    "...Сега става ясно от показанията на Гайтански, че част от тези 150 млн. лв. са били за Ахмед Доган...";

    "Хората зад Доган" вече се изнервят... Скоро ще изгори "политически бушон"...

    21:46 04.06.2026

  • 9 Сила

    13 1 Отговор
    Дръндарския циганин , майка татарка и баща циганин !!!
    35 години контролира и ограбва БГ то ....егати нещастната територия !!!!

    21:48 04.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Точен сте в цифрите господине

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Както каза Бойко Борисов едни хора ощетиха същата тази държава и народ с над 6 млрд.лв.-

    България ще плати 6.8 млрд. лв. на Турция по газовата сделка на президента Радев
    Това е задължителната такса за услугата на "Боташ", която "Булгаргаз" може дори да не използва. Мунчо отиде на крака при падишах Ердоган да му подари нашите клети ,кървави народни пари...А подставения подписал министър на енергетиката Росен Христов си купи кабриолет за 477 хиляди Европа да вози манекенки до Париж а за народа блъскат само за консумативи.. и за благодарност мунчо го сложи в борда на ДКК на заплата 12 хиляди еврака. .Всекиму-своето

    Коментиран от #13, #16

    21:56 04.06.2026

  • 12 .....

    5 0 Отговор
    Кражбата иска да каже ,ква печалба бе

    21:59 04.06.2026

  • 13 Ха,ха

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Точен сте в цифрите господине":

    Да я плаща виновника,бг не им е бащиния.

    Коментиран от #14

    22:00 04.06.2026

  • 14 6-те милиарда да плати мунчо ли

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха,ха":

    Не му се плаща нещо а половин милион еврака всеки ден плаща народа от държавния бюджет! Тоест от нашите данъци ,осигуровки и нови заеми на държавата!

    22:04 04.06.2026

  • 15 За Прокопиев няма ли,

    6 5 Отговор
    ва църул зелен-ский?

    22:05 04.06.2026

  • 16 Изгледайте добре видеото

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Точен сте в цифрите господине":

    2 мин.и 45 сек.е. Журналисти изчакаха пиара на премиера и народен представител Слави Василев от ПБ и го попитаха защо България плашат по половин милион долара на Турция и заради това Булгаргаз е пред фалит и задлъжня с 600 милиона евро и Слави Василев каза че им плащаме фиктивни пари ...Вижте добре кои ви управляват...

    Коментиран от #21

    22:11 04.06.2026

  • 17 Това истина ли е

    3 1 Отговор
    Ще се побъркам!
    И какво от тук насетне?

    22:14 04.06.2026

  • 18 кой му дреме

    2 3 Отговор
    на турски "боташ" значи вълк

    22:17 04.06.2026

  • 19 АМИ

    4 0 Отговор
    КОНФИСКАЦИЯ ,СЪД И В БЕЛЕНЕ
    ДА ЧУКАТ КАМЪНИ.
    АКО ЛИ НЕ, НИЕ ЩЕ ГИ ПРЕ...ЧУКАМЕ.

    22:17 04.06.2026

  • 20 Един

    2 3 Отговор
    Айде стига хвърляйте кьорфишеци ве ц.ървули. Кога ще вкарате някой от тези така наречени крадци в затвора. Само лалате едно и също ония незнам си колко милиона, другия колко там милиарда, пък затворите празни и нито едно дело.

    22:19 04.06.2026

  • 21 Ужaaaac това е потресаащо

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Изгледайте добре видеото":

    Тези пари не са излезли от нашия и неговия джоб а от Булгаргаз хххахаха...Че Булгаргаз е Българската компания за транзит на газ който плащаме всички ние. Но се радвам че такива избрахте все пак...Това заслужава този народ

    22:24 04.06.2026

  • 22 Дзак

    0 0 Отговор
    ББР финансира не производство, а придобиване на дружество. Това имало ли е икономически ефект за бюджета? Парите върнати ли са?

    22:35 04.06.2026

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