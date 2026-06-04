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Адвокат Людмил Рангелов: Съдът в Сърбия ще решава дали да екстрадира Стоян Мавродиев

Адвокат Людмил Рангелов: Съдът в Сърбия ще решава дали да екстрадира Стоян Мавродиев

4 Юни, 2026 22:03 503 7

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  • ббр-
  • сърбия

От българската прокуратура се изискват определени документи, обясни Рангелов

Адвокат Людмил Рангелов: Съдът в Сърбия ще решава дали да екстрадира Стоян Мавродиев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След ареста на Стоян Мавродиев, той ще бъде изправен пред първа инстанция на съда в Сърбия и там ще бъде решено дали да бъде екстрадиран. Срокът е 18 дни, а по европейската конвенция 40. През това време от българската прокуратура се изискват определени документи, които да установяват по сериозен начин, че това лице е привлечено като обвиняем на базата на някакви доказателства. Това обясни в „Интервюто в Новините на NOVA” адвокат Людмил Рангелов.

По думите му процедурата по задържането е била улеснена от европейската заповед за арест. Оттам нататък обаче тече класическата процедура по екстрадиция. Същата е и в България, обясни адвокат Рангелов. Мавродиев ще има защитник, ще има и прокурор. Процедурата ще мине през две съдебни инстанции, както е и у нас. Ако първа инстанция реши да го екстрадира, той може да обжалва и делото отива в Апелативния съд.

„Няма да стане утре или вдругиден, освен ако той веднага доброволно не се съгласи да бъде екстрадиран. Това е възможна хипотеза. Негово е решението дали да се възползва от нея, или не”, обясни адвокат Рангелов.

Това, че Мавродиев беше задочно обвинен, тъй като през 2024 година вече не беше в страната, утежнява положението му пред българския съд само по отношение на първоначалната мярка за неотклонение, обясни адвокатът.

„Когато бъде екстрадиран, той ще бъде изправен пред съда, който трябва да реши каква мярка за неотклонение да му бъде взета. Вероятно прокуратурата ще поиска задържане под стража. В този смисъл положението му се утежнява от обстоятелството, че има достатъчно информация, че е знаел, че е издирван и се е укривал. Това укриване може да послужи като основание на първата и втората инстанция на българския съд да вземат решение лицето да бъде поставено с мярка за неотклонение „задържане под стража“”, каза адвокат Рангелов.

Запитан какво може да е накарало Мавродиев да се появи в Белград, адвокат Рангелов каза: „Единият вариант е, че той вече има достатъчно информация за случаи, когато сръбският съд не екстрадира издирвани лица”, каза адвокат Рангелов.

В Сърбия крайното решение за екстрадицията взима министърът на правосъдието, подчерта адвокат Рангелов.

Той не изключва и варианта у нас Мавродиев да поиска сделка с държавното обвинение. „Шансовете на прокуратурата да докаже престъпление в този случай не са много големи, защото Мавродиев е подписал договор за кредит, който преди това е бил одобрен от Управителния съвет, а е бил предложен и от Кредитния съвет. Това не е лично решение. А когато имаме колективни решения и знаем, че в наказателното право отговорността е лична, много трудно се стига до реализиране на подобна лична отговорност”, каза адвокат Рангелов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха

    3 0 Отговор
    За утре и вдругиден стават само кражбите на банки,Боташ и незаконни градове,чалгата и простотията в пропадналата територия, населена с примати и де.били😂

    22:07 04.06.2026

  • 2 Овчар

    0 0 Отговор
    Господина има пари и може да си купи дори и свобода..! Съдът ще го остави да си живее там колкото иска ..!

    22:14 04.06.2026

  • 3 АМАН ОТ ПРОСТОТИИТЕ ВИ!

    3 0 Отговор
    ИСКАМЕ ОСЪДЕНИ.

    22:19 04.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Помак

    3 0 Отговор
    Този човек излизаше по националните телевизии ,убеждаваше и говореше и ни земаше за буда.ли за да слу.гува на е.дно пра.си и една тик.ва ...а ние сел.яците по апартаментните кафези и под чардаците на село с евтина джибро.ва ра.кия и болест.отворни мезета им вярваме ...къде си бе Рад.ев , за какво си застанал на чело на най корумп.ираната държава в Европа ..като не можа да арестув.аш поне 10 от тези дето ги комент.ираме 20 г като бан.дити,крадци.,мафио.ти ..живота ни мина в лъ.жи д ви ..

    Коментиран от #7

    22:24 04.06.2026

  • 7 Радой Ралин 🔥☝️

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Помак":

    "Българин е всъщност балкански циганин" (с) Радой Ралин


    Един циганин лесно ще победи с юмруци четирима българи. Третият българин ще предаде първите двама, а четвъртият просто ще избяга. 😂😂👍

    22:25 04.06.2026

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