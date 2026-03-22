Новини
България »
Александър Сано за високите сметки за ток: Проблемът се задълбочава

Александър Сано за високите сметки за ток: Проблемът се задълбочава

22 Март, 2026 12:31 653 14

  • александър сано-
  • високи-
  • сметки-
  • ток

От електроразпределителното дружество му предоставят подробен анализ, но заключението не го удовлетворява

Александър Сано за високите сметки за ток: Проблемът се задълбочава
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Темата за високите сметки за електроенергия продължава да предизвиква обществено недоволство, а един от най-разпознаваемите гласове на протестите стана актьорът Александър Сано. Той разказа за личния си случай и за проблемите, с които се сблъскват много потребители. Сано признава, че ангажиментът му с каузата е неочакван и тежък: „Това е отвратително нещо, което ми отнема от личното време, от времето за семейството и от работата ми.“

По думите му той активно участва в организацията на протестите: „Отделям време, за да правим видеоклипове, и комуникирам със студентски организации, с които организирахме първия протест. Подготвяме и втори.“ Поводът за включването му е рязкото увеличение на сметките му за ток: „Получих двойно по-висока сметка за януари – 357 евро. Предната година за същия месец беше 357 лева.“

Проблемът обаче се задълбочава: „За февруари сметката ми стана още по-висока – над 700 лева. Никога не съм имал толкова висока сметка.“ След това той подава жалби до различни институции: „Пуснах жалби до КЕВР, до Комисията за защита на потребителите и до омбудсмана.“

От електроразпределителното дружество му предоставят подробен анализ, но заключението не го удовлетворява: „Обяснението е, че аз потребявам много ток – „Вижте, вие го потребявате този ток.“ Това е невъзможно.“ Сано прави собствена проверка на инсталацията си: „Повиках фирмата, която е изградила отоплителната система. Провериха всичко – няма никакви отклонения, нищо не е дефектирало.“ Особено притеснителен е случай, в който му съобщават за изключително висока моментна консумация: „Казаха ми, че в момента домът ми харчи 10 киловата. А аз бях сам, не работеше нищо, освен хладилникът.“

Той описва ситуацията подробно: „Температурата в стаите беше по-висока от зададената, което означава, че отоплението не работи. На дисплея на системата пишеше 0.0 – тоест няма потребление.“ Въпреки това отчетената консумация остава висока: „Означава, че в този момент е работил само хладилникът, а те отчитат 10 киловата. Как става това?“ Проверката на място също не дава ясен отговор: „Спирам централния бушон – няма ток, което е логично. Но проверката не беше достатъчно убедителна и затова подписах протокола с особено мнение.“

Актьорът настоява за независима експертиза: „Искам абсолютно независима проверка, защото да те проверява този, от когото се жалиш, е абсурд.“ Сано споделя, че не е единствен с подобен проблем: „Хората ми казват същото – има дори случаи, в които след жалби са връщани пари и следващата сметка идва с минус.“ Той разказва и за други фрапиращи случаи: „Има човек, на когото електромерът продължава да върти, дори когато бушоните са изключени.“

Според него проблемът е сериозен и изисква незабавни действия: „Със сигурност нещо не е наред. Някой прави нещо непочтено към част от населението.“ Недоволството сред хората расте: „Ще има нов протест – няма как да няма. Хората са изключително изнервени.“ В заключение Сано е категоричен, че ситуацията трябва да бъде изяснена: „Трябва да разберем какво се случва и това да спре.“

Темата за високите сметки за ток остава отворена, а общественото напрежение показва, че очакванията за прозрачност и справедливост са по-високи от всякога.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Само Пеевски ще помогне за тока

    12:33 22.03.2026

  • 2 А за топлофикация?

    7 2 Отговор
    Надписаните сметки , кога?

    12:34 22.03.2026

  • 3 Аръков

    5 4 Отговор
    аз работя по пву и НЯМАМ ПРОБЛЕМ СЪС СМЕТКИТЕ

    12:34 22.03.2026

  • 4 най добрите

    3 8 Отговор
    Eми като имаш 10 климатика как няма да има такъв ток !!! Hо само меч може да промени българия и да имаме евтин ток !!!

    12:35 22.03.2026

  • 5 ПОЛУДЯВАМ ПОЛЕКИЧКА

    6 9 Отговор
    Някакъв пьодал актьор се изказва по въпросите на енергетиката. Мани мани - доживях и тази подигравка.

    Коментиран от #7

    12:37 22.03.2026

  • 6 Грозната истина

    6 5 Отговор
    Тоя па каф е та дава акъл

    12:40 22.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    10 0 Отговор
    Козлодуй на практика продава тока без пари навън и ние в България трябва да плащаме високия ток от всякакви електроцентрали затова сме на това дередже и на всичко отгоре искат да построят и Белене на нашия гръб за да може още повече да продават навън не за България такава е тя

    12:44 22.03.2026

  • 9 Гост

    8 1 Отговор
    В колониите е така бате. Нищо не решаваме ние. Колониалиста може да решава. Решава този де има пари, на времето и бай Тошо ви го каза, ама тогава той одеше да се кланя та да можем да живеем, ама знаеше пред кой да се кланя.

    12:46 22.03.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор
    „Получих двойно по-висока сметка за януари – 357 евро. Предната година за същия месец беше 357 лева.“
    ----
    Е, та нали "официалната валута на България е евро" (от рекламата всеки ден по радиото). Къде е проблемът?😎 А и, доколкото знам, сме в "Клуба на богатите", не ли?😎

    12:46 22.03.2026

  • 11 Монополисти мафиоти

    3 1 Отговор
    Каквото напишат - това ще плащаме. Нямаме избор очевидно.

    12:49 22.03.2026

  • 12 Де6или, повече от 80%.

    6 0 Отговор
    На никой не му пука.Българите са най-пр0стият народ на тази земя и сметките дори и тройни, ще ги платят и ще се жалбата само по фейсбуци и тиктоци

    12:49 22.03.2026

  • 13 Феникс

    5 0 Отговор
    Аз имах такава идея ако искаме да направим революция всяка вечер около 600 000 човека си консумират по 10КВ електроенергия, в продължение на един час, по лични сметки и по информация от вътрешни хора на нек, това ще срине енергоразпределителната система за около три дни!

    12:50 22.03.2026

  • 14 Не на факти

    1 0 Отговор
    Беше ми състудент по политология, не завърши. Много ограничен умствено човек.

    12:59 22.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове